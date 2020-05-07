Proclamas - 07/05/20

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEYVID SOTELE ZANETTI, natural de Serra-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), supervisor administrativo de pessoal, residente na Rua Gaturama, nº 65, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e NALCIELI VON RONDOW DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativa, residente na Rua Gaturama, nº 65, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29954 2.: PAULO VITOR SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Bicuíba, Nº 64, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LUCIANA LIMA GOMES, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMA, residente na Rua Bicuíba, nº 64, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29957 3.: LEIVISON MARLO THOM, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua Campo Mourão, nº 71, Barcelona, Carapina, Serra-ES e LAYSLA RANGEL FREITAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Búzios, S/n, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29958 4.: ADRIANO DE JESUS DA SILVA, natural de Amélia Rodrigues-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Santa Luzia, S/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e DAIANE LEMOS SANTOS, natural de Maraú-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Luzia, S/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29959 5.: MARINALDO MATURANA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua das Japiras, nº 82, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e MARY ELLEN DA COSTA SANTOS, natural de Santo André-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), encarregada de armazém, residente na Rua das Japiras, nº 82, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 29960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MASTROROSA MACHADO, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Rua Três, nº 02, Santa Mônica, Vila Velha-ES e LAÍS VEIGA CAMPANHARO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Três, nº 02, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728443 2.: JOSÉ CARLOS DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua Raquel Teixeira, S/n, Santa Rita, Vila Velha-ES e SONIA MARIA DE SOUZA BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raquel Teixeira, S/n, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728444 3.: RUAN FAGUNDES DAS CANDEIAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Castelar dos Santos Nascimento, nº 134, Ataide, Vila Velha-ES e THALYSSA RÚBIA MAGNONI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Castelar dos Santos Nascimento, nº 134, Ataide, Vila Velha-ES. 232728445 4.: FRANCYS DE SOUZA VALÉRIO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Beira Mar N° 71, Dom Joao Batista, Vila Velha-ES e INGRID PORFIRO PEREIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 120 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Beira Mar N° 71, Dom Joao Batista, Vila Velha-ES. 232728446 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR AMORIM DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maringá,nº 35, Interlagos I, Vila Velha-ES e CAROLINE CARDOSO ZOPELARO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Maringá, nº 35, Interlagos I, Vila Velha-ES. 08274 2.: ALEX SOUZA LIMA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Porto Seguro, nº 1007, João Goulart, Vila Velha-ES e AÇUCENA DOS SANTOS CARRERO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Porto Seguro, nº 1007, João Goulart, Vila Velha-ES. 08275 3.: LUCAS SANTOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rua Adolpho de Oliveira, nº 50, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e GISELE FARIAS DOS SANTOS, natural de Diadema-SP, com 19 anos de idade, Solteira(o), embaladora, residente na Rua Adolpho de Oliveira, nº 50, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS RODRIGO DE QUEIROZ LIMA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Felipe Camarão, 1776, Bairro Interlagos, Linhares-ES e ANGELA MARIA DA SILVA, natural de São Lourenço da Mata-PE, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felipe Camarão, N° 1776, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 10114 2.: MOACYR BALBINO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Avenida Olga Bortot Molina, nº 768, Canivete, Linhares-ES e IVANETE STOCO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Avenida Olga Bortot Molina, nº 768, Canivete, Linhares-ES. 10115 3.: GABRIEL ZUCATELI DA VITORIA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 1146, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e JANIZE CARLA FIORETI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 1146, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10116 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESAR APARECIDO BIDOIA, natural de Rolândia-PR, com 55 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireiro, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley 55, Apto, 501, Jardim Camburi, Vitória-ES e CLEONICE SANTOS MORETO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley 55, Apto, 501, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23707 2.: ALEXANDRE CASTRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Policial federal aposentado, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 399, Maria Ortiz, Vitória-ES e BEATRIZ DEPIANTTI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 399, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23738 3.: JEFFERSON DE SOUZA COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Beco Sebastiana Vieira Borges, nº 06, República, Vitória-ES e LÍVIA DOS SANTOS MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Beco Sebastiana Vieira Borges, nº 06, República, Vitória-ES. 23740 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO ANTONIO GUERRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gastronomo, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Edificio Cacau 301, Condominio Itaparica Sol, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JACIANE DOS SANTOS TAVARES, natural de Salvador-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Edificio Cacau 301, Condominio Itaparica Sol, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18213 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO DAS VIRGENS BARBOSA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de amoxarifado, residente na Rua Planalto, nº 44, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e GLENDA SILVA QUEIROZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Planalto, nº 44, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10067 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GRACINO NEVES GUEDES, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 72 anos de idade, divorciado(a), comerciário aposentado, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 236, Aptº 201, Vila Rubim, Vitória-ES e CARMEN MARGARETH PEREIRA VALDETARO, natural de Cariacica-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), assistente social, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 236, Aptº 201, Vila Rubim, Vitória-ES. 23960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de maio de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANTONIO COSME DE FREITAS e SUELY MARIANO DE LIMA, ele natural de Nilópolis-RJ, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciado, profissão professor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Ibatiba-ES, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil divorciada, profissão costureira, residente em Vila Velha-ES. 2.: JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS e PÂMELA SILVA FUZARI, ele natural de Vitória-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar de produção, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 06 de maio 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil