Proclamas - 07/04/21
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES GABRIEL DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estoquista junior, residente na Rua da Assembléia de Deus, nº 16, Jardim Tropical, Serra-ES e MAINE DE JESUS CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), instrutora de informática, residente na Rua da Assembléia de Deus, nº 16, Jardim Tropical, Serra-ES. 31336 2.: DENER DE SOUZA KIEFER, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Dos Ipês, Nº 312 , Santa Luzia, Serra-ES e CELINA MOREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dos Ipês, nº 312, Santa Luzia, Serra-ES. 31368 3.: ALEXANDRE DO NASCIMENTO COIMBRA, natural de Resende-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), caldereiro, residente na Rua da Conceição, 90, Taquara II, Serra-ES e JAMILLE DO NASCIMENTO DUARTE, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua da Conceição, 90, Taquara II, Serra-ES. 31369 4.: EVERTON KRISTIAN LOPES DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Copacabana, 739, Aptº 802, Bloco 5, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e TATIANI EMILIA RANGEL, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Copacabana, 739, Aptº 802, Bloco 5, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31371 5.: FLÁVIO LUIZ FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua dos Rouxinois, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e FRANCIELY VIDAL LIMA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Dos Rouxinois, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31372 6.: GEAN CARDOSO DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Derly do Carmo de Jesus Rodrigues, nº 05, Carapina Grande, Serra-ES e ANTONIA VILENE NERIS PINHEIRO, natural de Saboeiro-CE, com 29 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Derly do Carmo de Jesus Rodrigues, nº 05, Carapina Grande, Serra-ES. 31373 7.: JOÃO TOMAZ DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, 647, Bl 12, Ap 204, Praia da Baleia, Serra-ES e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, 647, Bl 12, Ap 204, Praia da Baleia, Serra-ES. 31377 8.: IGOR CARDOSO DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Alegria, S/n, Carapina Grande, Serra-ES e ALÉXIA NASCIMENTO PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua da Alegria, S/n, Carapina Grande, Serra-ES. 31378 9.: PHILIP DOS SANTOS GOMES, natural de Conceição da Barra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de enterga, residente na Avenida São José, Loja 02 , Jardim Limoeiro, Serra-ES e RAQUEL LEFLER DE SOUZA, natural de Pinheiros-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), gerente comercial, residente na Avenida São José, nº 380, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31381 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GONZALO RUBÉN BENITEZ, natural de Província de Corrientes-ET, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 111, BL C, Apto 304, Vila Romana, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE COELHO SOARES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bacharel em Direito, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 111, BL C, Apto 304, Vila Romana, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24405 2.: CREICIANO GARCIA PAIVA, natural de Viçosa-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de monitoramento, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 370, Ed. Praia das Castanheiras Apto 504, Jardim Camburi, Vitória-ES e KÉSYA MENDES CALVACANTE, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 370, Ed. Praia das Castanheiras Apto 504, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24407 3.: MAX LEANDRO CORRÊA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), produtor cultural, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1488, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e FERNANDA MIRANDA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Apto 606, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24410 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SILAS FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), militar da reserva aposentado, residente na Rua Oito, nº 80, Aptº 701, Conj. Morada Praia, Ed. Tambaú, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e EULALIA MAIA DA SILVA, natural de Barcelos-AM, com 57 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Oito, nº 80, Aptº 701, Conj. Morada Praia, Ed. Tambaú, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08057 2.: DUMITRU GABRIEL- IONUT, natural de Focsani, Vrancea- Romenia-ET, com 24 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Principala, Tulnici, Vrancea- Romenia, -ES e EMILLY SILVEIRA GUEDES DE AMORIM, natural de Goiânia-GO, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Itapuã, Vila Velha-ES. 08058 3.: RICHARDSON SPERANDIO DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 100, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ROSILDA BRAZ DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 100, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 08059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILTON PIRES DA COSTA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Iracy Corteletti, nº 86, Cobilândia, Vila Velha-ES e THAYNÁ CAMPOS DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Avenida Iracy Corteletti, nº 86, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06049 2.: GLEISON DA CRUZ SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 164, Santa Rita, Vila Velha-ES e DENISE SOUSA AMARAL, natural de Barra de São Francisco-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 164, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06050 3.: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e JOELMA DE SOUZA MORAES, ele natural de Vitória-ES, com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Marceneiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Paracambi-RJ, com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de abril de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN COELHO PEREIRA ALICIO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Mauro de Oliveira, sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES e GEOVANA LIMA COSTA, natural de Itacare-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mauro de Oliveira Cunha, sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de abril de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Bela Vista, nº 10, Inhangueta, Vitória-ES e CARLA ANDRÉA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), vigilante, residente na Rua Bela Vista, 10, Inhanguetá, Vitória-ES. 17336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADVALTER SILVA PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Rico, Zona Rural, Perdição, Iúna-ES e ANA LÚCIA QUINELLATO ALVES, natural de Muniz Freire-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Córrego Rico, Zona Rural, Perdição, Iúna-ES. 08810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de abril de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EUQUIAS DE OLIVEIRA, natural do Distrito de Roseiral, Mutum, MG, com 58 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado em São Jorge do Oliveira, zona rural, em Brejetuba-ES e OSMILDA MARIA LOPES VIEIRA, natural de Lajinha, MG, com 54 anos de idade, viúva, do lar, residente e domiciliada em São Jorge do Oliveira, zona rural, em Brejetuba-ES - 000976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 06 de abril de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã