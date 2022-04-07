Publicidade Legal

Proclamas - 07/04/2022

Quinta-feira

Publicado em 

07 abr 2022 às 01:00

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

07-04-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 152kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEIBER TEIXEIRA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rondônia, nº 142, Cariacica-ES e RAQUEL ALMEIDA DE SOUZA, natural de Irupi-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), professora de música, residente na Rua Rondônia, nº 142, Cariacica-ES. 28738 2.: PAULO VITOR LIMA MOURA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), executor 1, residente na Rua Fortaleza, nº 90, Cariacica-ES e DAMARES GUIMARÃES DE SOUZA SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Fortaleza, nº 90, Cariacica-ES. 28739 3.: LEANDRO SILVA DOS SANTOS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Representante de atendimento, residente na Rua Aparecida, nº 69, Cariacica-ES e LORRAINE SILVA MACIEL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Gerente de vendas, residente na Rua Aparecida, nº 69, Cariacica-ES. 28740 4.: MANOEL TONOLI PEREIRA DE JESUS, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Leopoldina, nº 42, Cariacica-ES e LUIZA BICALHO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Leopoldina, nº 42, Cariacica-ES. 28742 5.: ADRIANO ONOFRE DA SILVA, natural de Boa Esperança-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mato Grosso, nº 20, Cariacica-ES e NÚBIA PINHEIRO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mato Grosso, nº 20, Cariacica-ES. 28743 6.: JHONATÃ SANTOS ARAÚJO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Ormy Baptista Moreira, nº 26, Cariacica-ES e ANNA LÍVIA DE OLIVEIRA CASSANDRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Ormy Baptista Moreira, nº 26, Cariacica-ES. 28744 7.: KAYEMI MENDES WANDERMUREM, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dom Pedro II, nº 743, Cariacica-ES e VITÓRIA PEREIRA LYRIO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Francisco, nº 79, Cariacica-ES. 28745 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO RENATO PERINI COLLEDAN, natural de Ibiporã-PR, com 56 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Buenos Aires, nº 921, Vila Velha-ES e ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA, natural de Porto Velho-RO, com 55 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Buenos Aires, nº 921, Vila Velha-ES. 232729713 2.: RENAN AMARAL LEITE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), operador de convéis, residente na Rua Apóstolo Pedro, nº 15, Vila Velha-ES e AMANDA FREITAS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), suporte de monitoria I, residente na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, nº 176, Vitória-ES. 232729714 3.: ANDRE WANDENKOLKEN AFONSO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Benedito das Neves, nº 44, Vila Velha-ES e AMANDA NIBLAN MINARDI, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidora publica Estadual, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 334, , Vila Velha-ES. 232729715 4.: JEFFERSON SANTOS DALBEM, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Monte Sinai, s/n , Vila Velha-ES e HIANDILA FERNANDES MENEZES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gama, nº 102 , Vila Velha-ES. 232729716 5.: GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 10, Vila Velha-ES e CAROLINY AGUIAR KUSTER, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 10, Vila Velha-ES. 232729717 6.: FRÉDISON RODRIGUES DA SILVA, natural de Itanhomi-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), mecanico de avião, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 325, Vila Velha-ES e FLAVIA LUZIA MOTTA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), fonoaudiologa, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 325, Vila Velha-ES. 232729718 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Airton Sena, 135, Maria Niobe, Serra-ES e SUELY DA SILVA MOREIRA, natural de Pinheiros-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Airton Sena, 135, Maria Niobe, Serra-ES. 11646 2.: ISAIAS ALMEIDA VICENTE, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador logístico, residente na Rua Rio Jaguaribe, nº 40, Eldorado, Serra-ES e JOYCE SCHMIDT DOS SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de desenvolvimento infantil, residente na Rua Rio Jaguaribe, nº 40, Eldorado, Serra-ES. 11647 3.: JEFERSON CHAGAS DINIZ, natural de Santa Leopoldina-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), assistente de expedição, residente na Rua das Hortêcias, 383, Cascata II, Serra-ES e MICHELLY CARLOS MENDES, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Borges Miguel, nº 47, Palmeiras, Serra-ES. 11654 4.: JOSIMAR MORAES, natural de Serra-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Ipanema, nº 43, Serra-ES e FLÁVIA PIMENTEL, natural de Serra-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Ipanema, nº 43, Serra-ES. 11658 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICKCHARDSON GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista administrativo, residente na Beco Maria Eliza Rodrigues, nº 91, Vitória-ES e CAMILA SIQUEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Beco Maria Eliza Rodrigues, nº 91, Vitória-ES. 25329 2.: GABRIEL LEÃO MARQUES DE FARIA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, Vitória-ES e ANA PAULA PAZOLINI NOVO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Av. Rio Branco, Vitória-ES. 25334 3.: ERIVELTHO DE OLIVEIRA SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico administrativo, residente na Rua José Nascif,, Vitória-ES e ALIANE NASCIMENTO GURGEL, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua José Nascif, , Vitória-ES. 25335 4.: WALDEMARIO CAETANO NETO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), despachante aduaneiro, residente na Rua Carijós, nº 180, Vitória-ES e CARLA TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de importação, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 1140, Vitória-ES. 25336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DE JESUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de escavadeira, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 234, Linhares-ES e RAYSSA MARQUES JARDIM, natural de Aimorés-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 234, Linhares-ES. 11803 2.: EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Demócrito Moreira, s/n, Aracruz-ES e ELIZÂNGELA SOUZA EVANGELISTA, natural de JACOBINA-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Doutor Deodoro Dantas Alves, nº 39, Linhares-ES. 11804 3.: LUIZ FERNANDO BASSANI BUSTAMANTE, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em processos, residente na Rua Mantenópolis, nº 635, Linhares-ES e KAMILA BORGUE DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manipulação, residente na Rua Jatobá, nº 817, Linhares-ES. 11805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO CARDOSO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Meaípe, 24, Cariacica-ES e SAMIRA SILVA LELLIS, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Meaípe, 24, Cariacica-ES. 14432 2.: ANTONIO DE MOURA DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), técnico em t.i, residente na Rua Theólogo G. Barbosa, nº 65, Cariacica-ES e AMANDA LANES DE ALMEIDA, natural de Aimorés-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Theólogo G. Barbosa, nº 65, Cariacica-ES. 14433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE RAMOS MERÇON, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), cirurgião-dentista, residente na Avenida Rio Branco, N° 932, Apto 701, Vitória-ES e FLAVIA CYPRESTE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Rio Branco, N° 932, Apto 701, Vitória-ES. 25421 2.: JHONNILO SOARES CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Dukla de Aguiar, n° 80, Vitória-ES e CAMILA PRETTI DELAI, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Esmeralda, nº 17, Cariacica-ES. 25422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO DE SOUZA SILVA, natural de Tailândia-PA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Seis, s/nº, Viana-ES e RUBIA REIS CESÁRIO, natural de Piúma-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Seis, s/nº, Viana-ES. 07616 2.: JONATHAN FRANCO COSTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Avenida Afonso Claudio, s/n° , Viana-ES e RAFAELA SILVA SCHUNCH, natural de Guarapari-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pasteur, s/nº, Viana-ES. 07618 3.: ARILTON PEREIRA DA SILVA FILHO, nacionalidade brasileira, profissão conferente, estado civil solteiro, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascido em 24 de outubro de 1995, residente na Rua Osasco, nº 23, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de ARILTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, residente em Colatina-ES e DORINHA BASTIDA DA SILVA, brasileira, residente em Colatina-ES e TARINE ALVES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, profissão secretária, estado civil solteira, com trinta (30) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 13 de outubro de 1991, residente na Rua Osasco, nº 23, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de AMARILDO RIBEIRO, brasileiro, residente em Cariacica-ES e CLEUZA ALVES RIBEIRO, brasileira, residente em Cariacica-ES. (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALACE FERREIRA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em limpeza de estofados, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 15, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CHRISNAIRA OLIVEIRA CRISTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua José Moreira da Silva, nº 11, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHON LENNON TEIXEIRA SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e DANIELE MOREIRA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELTO PAGIO SOARES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na localidade de Mata Fria , Conceição do Castelo-ES e MARIA DA PENHA DA COSTA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Av. José Grilo, nº 1115, Conceição do Castelo-ES. 00644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 06 de abril de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA MARQUES DE SANTANA, natural de Gongogi-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua José Pinto Ribeiro, nº 12, Aracruz-ES e ELENILZA SOUZA, natural de Ubatã-BA, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Pinto Ribeiro, nº 12, Aracruz-ES. 13519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de abril de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ILDERVAL BORGES, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Trinta e Sete,n°31, Vila Velha-ES e MARISTELA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Trinta e Sete,n°31, Vila Velha-ES. 09336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1 . IGOR MOTA MOREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Juiz de Fora-MG, nascido em 08 de maio de 1997, estado civil solteiro, profissão motorista, residente na Rua onze, nº13, Ipanema em Viana-ES e HALANA KETTELY STOFELES DE MOURA, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 25 de maio de 1998, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente na Rua onze, nº13, Ipanema em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 06 de abril de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WELLIGTON CESCONETTO ZORZAL, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 20 de janeiro de 1978, estado civil solteiro, profissão contador, residente e domiciliado São Paulo, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Antônio Aires Zorzal e Mercedes Cesconetto Zorzal e CÍNTIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 14 de outubro de 1984, estado civil solteira, profissão gerente financeira, residente e domiciliada São Paulo, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Gilson Oliveira Silva e Sandra Marcia da Silva Oliveira, falecida. 2.: JOSÉ RUBENS VIANA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 03 de agosto de 1993, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado área rural, S/N, Ribeirão Capixaba, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Viana e Maria da Gloria Tonoli Viana e CLEIDIANA NUNES, natural de Colatina, -ES, nascida em 26 de agosto de 1980, estado civil solteira, profissão diarista, residente e domiciliada área rural, S/N, Ribeirão Capixaba, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Nunes Sobrinho e Zenilda Ribeiro Nunes. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 06 de abril de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

