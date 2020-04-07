Proclamas - 07/04/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADONIS JESUS DE SOUZA PRÁ, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, divorciado(a), armazenista, residente na Rua B, nº 329, Prolar, Cariacica-ES e ELIENE SILVA SANTOS, natural de Una-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua B, nº 329, Prolar, Cariacica-ES. 12794 2.: VALTER MAURICIO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, natural de Itaparica-BA, com 56 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Principal, nº 648, Porto de Santana, Cariacica-ES e RENATA SILVA SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Principal, nº 648, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12807 3.: MÁRIO SANTANA DE SOUZA, natural de Prado-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Princesa Isabel, nº 626, Porto Novo, Cariacica-ES e DINÁ RODRIGUES ALVES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Princesa Isabel, nº 626, Porto Novo, Cariacica-ES. 12809 4.: MARCOS MARCELINO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), agente de pesquisa de campo, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e LUCINEA HENRIQUE DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 12810 5.: ANTÔNIO LUIZ NUNES, natural de Tumiritinga-MG, com 80 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 270, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA, natural de Potiraguá-BA, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 270, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 12811 6.: JARLEY JOSÉ SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista operador, residente na Rua Colatina, nº 128, Nova Brasilia, Cariacica-ES e ALDICEIA DE FÁTIMA ADRIANO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Colatina, nº 128, Nova Brasilia, Cariacica-ES. 12813 7.: CLEISSIANO MARQUES FREIRE, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Hugo Silveira, nº 49, Itacibá, Cariacica-ES e DAYANNE SOARES VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Hugo Silveira, nº 49, Itacibá, Cariacica-ES. 12815 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de abril de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE CARLOS DE PAULA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 50 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Santa Luzia, 60, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e MARIA D AJUDA SANTOS GOMES, natural de Alcobaça-BA, com 42 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Santa Luzia, 60, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29900 2.: ZENILTON FRAGA, natural de Fundão-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Avenida Santa Catarina, 9, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e DANIELLE DIAS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Santa Catarina, 9, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29901 3.: CLEITON CARVALHO PEDRINI, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Pinto, 19, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e SABRINA LIMA DE MELO, natural de Juruti-PA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Pinto, 19, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, Nº274, São Judas Tadeu, Serra-ES e GLORILENE BARBOZA, natural de Alegre-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, Nº274, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10030 2.: RENNER BROSEGHINI RAFASKI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de instalação, residente na Rua Boa Esperança, nº 181, Vista da Serra I, Serra-ES e KEYLA CRISTIANE LEMOS SALGADO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Boa Esperança, nº 181, Vista da Serra I, Serra-ES. 10031 3.: RONALDO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Tombos-MG, com 52 anos de idade, Divorciado(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Vinte e Um, nº 14, Jardim Bela Vista, Serra-ES e LUCINÉIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vinte e Um, nº 14, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10032 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALLES BATISTA DE AQUINO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Silveira Martins, nº 242, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e TAINÁH VICENTINI DAMASCENO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Inacio Higino, nº 20, Apartamento 401, Edifício Mavimar, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07533 2.: JOSIEL VIEIRA CABRAL, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de deposito, residente na Rua 21, nº 235, Santa Mônica, Vila Velha-ES e VANESSA SOARES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), fotografa, residente na Rua Ayrton Senna Da Silva, 110, Itapuã, Vila Velha-ES. 18198 3.: ARNALDO PEDRO DA VITORIA, de nacionalidade brasileira, profissão mestre de obra, com sessenta e quatro (64) anos de idade, estado civil viúvo, natural de Guarapari-ES, com residência e domicílio na Rua Boa Sorte, nº 186, Vila Garrido, em Vila Velha-ES e DALVA LYRA RANGEL, de nacionalidade brasileira, profissão aposentada, com setenta e oito (78) anos de idade, estado civil viúva, natural de Guarapari-ES, com residência e domicílio na Rua Freitas Lima, nº 175, Centro, em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CRISTIANO VELTEN DA COSTA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 22 de junho de 1996, estado civil solteiro, profissão jardineiro, residente e domiciliado Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de OLIVEIRA TOMÉ DA COSTA e MARIA APARECIDA VELTEN e AMANDA PEREIRA RICARTE, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 02 de setembro de 1997, estado civil solteira, profissão recepcionista, residente e domiciliada Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de ARILDO PEDRO RICARTE e MARIA DE FATIMA PEREIRA RICARTE . 2.: ODAIR SCHULZ BUEKE, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 11 de novembro de 1990, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Córrego D' Antas, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Maximino Lima Bueke e Verdina Schulz Bueke e KAILANI LIMA DORDENONI, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 23 de janeiro de 2003, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Corrego Dantas, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Erenildo Dordenoni e Maria da Penha Kutz Lima Dordenoni . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 06 de abril de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTAIR SILVEIRA DE ARAÚJO, natural de Iúna-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Avenida Astrogildo Silveira, nº 110, Bairro Quilombo, Iúna-ES e SOLANGE APARECIDA LORDELO ALACRINO, natural de Muniz Freire-ES, com 36 anos de idade, viúvo(a), lavradeira, residente na Avenida Astrogildo Silveira. nº 110, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08584 2.: KÊNEDE RODRIGUES VIEIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Darci Batista Gonçalves Número 38 (trinta), Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e DAYANE GUEDES DE MORAIS, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), ENGENHEIRA CIVIL, residente na Rua Darci Batista Gonçalves Número 38, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08585 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de abril de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALES WENDER ARCANJO DE JESUS, natural de Contagem-MG, com 34 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Santa Inês, nº 37, Santa Paula II, Vila Velha-ES e SUELLEN VENANCIO CARDOSO, natural de Cahoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Santa Inês, nº 37, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08255 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã