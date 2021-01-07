Proclamas - 07/01/21
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATANAEL DO NASCIMENTO PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua São Jorge, S/nº, Bairro Areinha, Cariacica-ES e AMANDA RIBEIRO RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Jorge, S/nº, Bairro Areinha, Cariacica-ES. 13400 2.: FERNANDO LOPES BARCELOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), operador de processo industriais, residente na Rua Campos, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e LINDINALVA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rua Campos, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13402 3.: VALQUIRIO DOS SANTOS SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), oficial pedreiro, residente na Rua Ernesto Pereira Gomes, nº 25, Itacibá, Cariacica-ES e VIRGÍLIA ELIZABETH DO CARMO GOMES, natural de Governador Valadares-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Ernesto Pereira Gomes, nº 25, Itacibá, Cariacica-ES. 13403 4.: GUSTAVO DUARTE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Adelia Gomes, S/nº, Bairro Tabajara, Cariacica-ES e JÉSSICA FERREIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Adelia Gomes, S/nº, Bairro Tabajara, Cariacica-ES. 13404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRO MIRANDA COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de asfalto, residente na Rua Minas Gerais, nº 75, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ELIANE MONTEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, nº 75, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10535 2.: FERNANDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, natural de Itajuípe-BA, com 52 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Dezesseis, nº 132, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ALICE DE SOUZA DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Dezesseis, nº 132, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10623 3.: SAMUEL LAFFRONT SANTANA, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Lagoa Santa, nº 151, Turmalina, Governador Valadares-MG e ANA CAROLINA IGNACIO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Laranjeiras, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 10628 4.: JOÃO BERNARDES DE OLIVEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Cassiano Castello, nº 75, Serra Centro, Serra-ES e ELZA MARIA AMADO BARCELOS, natural de Serra-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Cassiano Castello, nº 75, Serra Centro, Serra-ES. 10667 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIDEON HAIM CAMPOS RAMOS, natural de São João da Barra-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Maximiliano Ferrari nº 168, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES e LENIFFER ANDRADE SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Cozinheira geral, residente na Rua Maximiliano Ferrari nº 168, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08661 2.: IZAIAS FERREIRA DA ROCHA, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 03, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e PATRICIA GOMES INACIO, natural de Santa Rita-PB, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 03, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08662 3.: LEONARDO GOMES FERNANDES, natural de Juiz de Fora-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), guarda-vidas, residente na Rua Dois Amigos, S/n, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e SILVIA HEQUEZIA GOBIS DA CRUZ, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dois Irmãos, S/n, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08665 4.: WASHINGTON ALCANTARA DE OLIVEIRA, natural de Itambacuri-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Av. Marechal Campos nº 774, Barramares, Vila Velha-ES e LUCIENE FERREIRA DA CRUZ, natural de Frei Serafim-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), Domestica, residente na Av. Marechal Campos nº 774, Barramares, Vila Velha-ES. 08667 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALISSON SILVA CHAGAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Trinta e Sete, nº 09, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e TAINÁ COSTA CARVALHO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 66, Ed. Fragata, Aptº 1001, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07899 2.: VINICIUS RINTOS SEVERINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua José Ribeiro, nº 38, Santa Mônica, Vila Velha-ES e FRANCISLAINY BALDAN DAL'COL FOLLADOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Lúcio Bacelar, nº 280, Apto. 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07913 3.: JEFERSON AUGUSTO LEITE VELTEN, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Guimarães Júnior, nº 212, Soteco, Vila Velha-ES e LORENA CRISTINA DE JESUS SUAVE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Guimarães Júnior, nº 212, Soteco, Vila Velha-ES. 07914 4.: RAPHAEL SCORCELLI MARQUES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rodovia do Sol, nº 2922, Aptº 1404, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA PAULA PIOVEZAN DE SOUZA BARBOSA, natural de Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1547, Ed. Karavellas, Apt 304, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO REGIS CÔVRE BEZERRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 328, Antônio Honório, Vitória-ES e GÉSSICKA BARCELOS PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 328, Antônio Honório, Vitória-ES. 24207 2.: WANDERSON CLAYTON PEREIRA CONCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), marítimo, residente na Rua Bertino Borges, nº 93, Antônio Honório, Vitória-ES e CLARICE SOBREIRO CORREA DE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Bertino Borges, nº 93, Antônio Honório, Vitória-ES. 24209 3.: RAPHAEL SCHVANDT IBANES NERES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 100, Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES e JOSY LENA RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 100, Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24210 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIOMAR SOUZA COSTA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), inspetor de segurança privada, residente na Rua São Mateus, nº 03, Ataíde, Vila Velha-ES e DANIELLA VARGAS DE ALMEIDA, natural de São Gonçalo-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua São Mateus, nº 03, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728847 2.: TIAGO CRISPIM PEREIRA, natural de Diadema-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisor de estoque, residente na Rua Três, nº 115, Ataíde, Vila Velha-ES e AMANDA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Três, nº 115, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728848 3.: RODRIGO BELUMAT, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresárioio, residente na Rua Inácio Higino, nº 312, Apto 505, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAMMELA PEREIRA BEUCLAIR, natural de Itabuna-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Trinta e Tres, nº 39, Santa Monica,, Vila Velha-ES. 232728849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO MAGNO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), jardineiro, residente na Rua Santos,93, Barcelona, Serra-ES e JOAQUINA DE LIMA DA SILVA, natural de Santana do Cariri-CE, com 47 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santos,93, Barcelona, Serra-ES. 31000 2.: BRENDON GALL DEODATO, natural de Belford Roxo-RJ, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de técnico de segurança, residente na Rua Trípoli, nº 36, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e SARA LOUREIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Trípoli, nº 36, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL SIMÕES SIMÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pecuarista, residente na Rua Constante Sodré, nº 1101, Barro Vermelho, Vitória-ES e MARIANA COVRE BASILIO DE SOUZA, natural de Itarana-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Constante Sodré, nº 1101, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24429 2.: EMERSOM MARQUES MARIANO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Domingos Abreu Rangel, nº 26, Resistência, Vitória-ES e STHÉFANY ZOTELI CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Escadaria São Cosme, nº 401, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO PACHECO ALVES DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, Número 105, Bairro Guanabara, Iúna-ES e SUELLEM APARECIDA BORGES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, Número 105, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08758 2.: BRUNO GUILHERME DE ANDRADE, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua São Cristóvão, Número 218, Biarro Quilombo, Iúna-ES e MIRIÃ GADIOLI MANOEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua São Cristóvão, Número 218, Biarro Quilombo, Iúna-ES. 08759 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de janeiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO BARCELLOS, natural de Ibiraçu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pesquisador, residente na Av Sete de Setembro, 193, Centro, João Neiva-ES e DAILANI GRACIELA ZUCOLOTO, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Av Sete de Setembro, 193, Centro, João Neiva-ES. 03069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 06 de janeiro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLI CARDOZO BENEVIDES, natural de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Lucindo Francisco Vilela, N°195, Itaipava, Itapemirim-ES e ADRIANA OZORIO RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviço gerias, residente na Rua Lucindo Francisco Vilela, N°195, Itaipava, Itapemirim-ES. 01484 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEVEN MARTINS COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Vera Cruz, nº 60, Redenção, Vitória-ES e FERNANDA DA COSTA FERNANDES, natural de Campo Grande-MS, com 19 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Vera Cruz, nº 60, Redenção, Vitória-ES. 17249 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELDER COSTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Izabel Bazilia, Nº 128, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e RENATA APARECIDA GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativa, residente na Rua Izabel Bazilia, Nº 128, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04198 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: VALMIR DE SOUZA FERREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Salvador-BA, nascido em 08 de março de 1975, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo, residente na Rua 24 de Agosto, nº 84, Engomadeira em Salvador-BA, filho de ANANIAS DE SOUZA FERREIRA e ELZA DE SOUZA & JULIANA DOS SANTOS REIS, nacionalidade brasileira, natural de Montanha-ES, nascida em 13 de outubro de 1985, estado civil solteira, profissão assistente social, residente na Rua Desenbargador Levino Chacon, Nº32, Centro em Viana-ES, filha de WALTER CABRAL DOS REIS e VALDEREZ MARIA DOS SANTOS REIS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 06 de janeiro de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala