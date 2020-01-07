Proclamas - 07/01/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGER JÚNIOR SILVA SOUZA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Juarez Rodriguez Nogueira, Nº 173, Jardim Monte Cristo/Parque Oziel, Campinas-SP e ELZA JENEFFER BEZERRA DE SOUZA CAVALCANTI, natural de Pesqueira-PE, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 566, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728298 2.: ARTHUR ORLANDO DE SOUZA, natural de Vítoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), psicologo, residente na Rua São Luiz, nº 252, Santa Inês, Vila Velha-ES e GREICY KELLY FLORENÇO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), psicologa, residente na Rua São Luiz, nº 252, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728299 3.: CLAUDIONOR LOPES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), motorista aposentado, residente na Rua Emidio Ferreira Sacramento, Nº177, Bl 05, Apto 304 , Ataíde, Vila Velha-ES e SUELI SILVEIRA GONÇALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Emidio Ferreira Sacramento, Nº177, Bl 05, Apto 304 , Ataíde, Vila Velha-ES. 232728300 4.: FÁBIO BARBOSA BARROS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), fiscal de setor, residente na Rua Fernando Cardoso Morais, nº 28, Guaranhuns, Vila Velha-ES e SARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Fernando Cardoso de Morais, 28, Guaranhus, Vila Velha-ES. 232728301 5.: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SALES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Avenida B, nº 700, Jardim de Alah, Cariacica-ES e FERNANDA CALIARI SALVADOR, natural de Nova Venécia-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), securitária, residente na Avenida das Esmeraldas, S/nº, Bloco 03, Apto 402, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728302 6.: WALLACE MONFRADINI DE MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), investigador da policia civil, residente na Rua Eduardo Fairich, nº 120, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eduardo Fairich, nº 120, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728303 7.: MICAEL SILVA NASCIMENTO, natural de Ceara-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Beira Mar, S/n, Dom Joao Batista, Vila Velha-ES e ELOIZA GONÇALVES SOBRINHO, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Beira Mar, S/n, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728304 8.: REINALDO TELES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Boapaba, nº 13, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MONIQUE FARIAS IMPERIANO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), corretora, residente na Rua Celina, nº 109, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728305 9.: SEBASTIÃO XAVIER DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Demétrio Ribeiro, nº 217, Rio Marinho, Vila Velha-ES e TATIANE IZIDORO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Demétrio Ribeiro, nº 217, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728306 10.: HUGO CALVI GAVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Vinte e Um, N° 15, Santa Mônica, Vila Velha-ES e SARAH RODRIGUES DAMIANI, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Vinte e Um, nº 15, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728307 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DOS REIS BRAVIM, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Professora Alcina Nascimento Gomes, nº 90, Antônio Honório, Vitória-ES e IZABELA PAULA DOS SANTOS SCHULTZ, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Promotor Diógenes Malacarne, nº 159, Solon Borges, Vitória-ES. 23537 2.: SEBASTIÃO ALVES DA CRUZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Rua Milton Paiva, nº 03, República, Vitória-ES e ILZANIA VIEIRA CASTELO, natural de Nova Venécia-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Milton Paiva, nº 03, República, Vitória-ES. 23538 3.: DANIEL FRANCISCO BRAGA LOPES BRAGANÇA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Constante Sodré, nº 845, AP 1101, Praia do Canto, Vitória-ES e BETINA MAMERI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Constante Sodré, nº 845, AP 1101, Praia do Canto, Vitória-ES. 23539 4.: VITOR DEMUNER ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tupinambás, nº 680, Jardim da Penha, Vitória-ES e GISELI CELESTINO NUNES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tupinambás, nº 680, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23541 5.: PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Anisio Fernandes Coelho, nº 301, Ed. Costa do Sol Apto 302, Jardim da Penha, Vitória-ES e LILIANE FERREIRA FUNDÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 366, Ed, Saint Germain Apto 203, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23542 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DOS SANTOS GARCEZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de marketing, residente na Alameda Lorena, 1350, Apt 37 B, São Paulo-SP e VALENTINE MARIE CAPUCINE JEANNE CHEGUILLAUME, natural de França-ET, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente de marketing, residente na Alameda Lorena, 1350, Apt 37 B, São Paulo-SP. 29549 2.: ANGELO HENRIQUE DE SOUZA CÔGO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Itajai, Nº42, Barcelona, Carapina, Serra-ES e AURÉLIA ARAUJO FERNANDES, natural de Caratinga-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Itajai, Nº42, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29551 3.: VAGNER VALTER SANTOS, natural de Pancas-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Avenida Porto Seguro, 1054, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e LUCINÉIA DE OLIVEIRA ALVES CONSTANTINO, natural de Caceres-MT, com 46 anos de idade, viúvo(a), merendeira, residente na Avenida Porto Seguro, 1054, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29552 4.: FRANCISCO DA SILVA NETTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes,nº 1156 B, Apartamento 1101, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e WALLACE DIORGGE MARTINS DE BARROS, natural de Ipatinga-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), biomédico, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes,nº 1156 B, Apartamento 1101, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29555 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANCLER ANTUNES DE CAMARGOS, natural de Betim-MG, com 46 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua das Angélicas, S/n, Cascata, Serra-ES e LUCIMAR GRACINO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 57 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua das Angélicas, S/n, Cascata, Serra-ES. 09857 2.: JORGE JUNIOR RODRIGUES MARTINS, natural de Belém-PA, com 44 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Avenida João Miguel, nº 82, Palmeiras, Serra-ES e CRISTIANE FERREIRA PEREIRA BRAGA, natural de Campos-RJ, com 43 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Avenida João Miguel, nº 82, Palmeiras, Serra-ES. 09859 3.: WENDER SARMENTO DINIZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Araponga, 06, Serra Dourada III, Serra-ES e THALIA GONÇALVES DE BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de atendimento, residente na Rua Araponga, 06, Serra Dourada III, Serra-ES. 09860 4.: JOCLEITON MARTINS DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Vinhático, nº 874, Vista da Serra II, Serra-ES e DIANA TEODORO DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Vinhático, nº 874, Vista da Serra II, Serra-ES. 09861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKE DE SOUZA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Presidente Joao Goulart, nº 43, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e RAQUEL GALDINO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Avenida Presidente Joao Goulart, nº 43, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08139 2.: DIVANILDO RODRIGUES DA SILVA, natural de Cabrobó-PE, com 37 anos de idade, Solteiro(a), apontador, residente na Rua José do Carmo nº 07, Morada da Barra, Vila Velha-ES e REGIANE APARECIDA RODRIGUES, natural de Ponte Nova-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua José do Carmo nº 07, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLEI CEARENSO RODRIGUES BARRETO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Quatro, nº 141, Cocal, Vila Velha-ES e NILTA CAMPISTA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Jair Araujo, nº 09, Paul, Vila Velha-ES. 07452 2.: DIOGO BRAVIN BOURGUIGNON, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Waldemar Vercosa Pitanga, 468, Itapuã, Vila Velha-ES e BÁRBARA RIBEIRO MOURA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente jurídico, residente na Rua Montevideo, 5, Jardim América, Cariacica-ES. 18076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO FERREIRA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pedro Palácios, nº 40, Centro, Vitória-ES e MAYRA VIEGAS GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Pedro Palácios, nº 40, Centro, Vitória-ES. 23796 2.: MACKSON OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Rua da Ameixeira, nº 19, Balneário de Carapebus, Serra-ES e MARIZA FERREIRA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 440, Bonfim, Vitória-ES. 23798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCONE PEREIRA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, viúvo(a), promotor de vendas, residente na Avenida dos Lagos, nº 98, Prolar, Cariacica-ES e GEZILDA APARECIDA RODRIGUES, natural de Castelo-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Itabira, nº 18, Grande Vitória, Vitória-ES. 16924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO ALMEIDA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Francisco Teixeira, nº 77, Centro, Alegre-ES e ANNA PAULA DA ROCHA SOUZA, natural de Alegre-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Rua Pe. José Bellotte, nº 183, Centro, Alegre-ES. 03367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 06 de janeiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON JOÃO DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, Número 119, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e DARA MÍRIAN ANDRADE, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, Número 119, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08550 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de janeiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas