Proclamas - 06/11/2021

Arquivos & Anexos
06-11-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIA RITA ARAÚJO GALVÃO, natural de Pau Brasil-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paissandú, nº 804, Olaria, Guarapari-ES e RAIANY JACKCIMARA PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Paissandú, nº 804, Olaria, Guarapari-ES. 12588 2.: REINALDO BASTOS COIMBRA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), guarda patrimonial, residente na Rua Lilian, nº 10, Ipiranga, Guarapari-ES e LENI NUNES DA COSTA, natural de Anchieta-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Lilian, nº 10, Ipiranga, Guarapari-ES. 12589 3.: WEDSON BORGES BELONI, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Antônio Germano da Silva, nº 18, Itapebussu, Guarapari-ES e JHERSYKA CORADELLO VILELA VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Antônio Germano da Silva, nº 18, Itapebussu, Guarapari-ES. 12590 4.: WANDERSON FEITOZA BIANCHI, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Teotônio Ferreira Lima, nº 450, Praia do Morro, Guarapari-ES e JULIANA MIRANDA NUNES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Teotônio Ferreira Lima, nº 450, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12591 5.: FÁBIO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, natural de Santa Teresa-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de perecíveis, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 71, Camurugi, Guarapari-ES e LORRANNE DE OLIVEIRA DOS SANTOS MARSAL, natural de Duas Barras-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 71, Camurugi, Guarapari-ES. 12592 6.: RICARDO HENRIQUE NESTOR, natural de São Geraldo do Baixio-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), vaqueiro, residente na Rua Itaguaçú, nº 80, Bela Vista, Guarapari-ES e VERILZA GOMES DA SILVA, natural de Presidente Kenedy-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Itaguaçú, nº 80, Bela Vista, Guarapari-ES. 12593 7.: GEORGE SANTOS BERTOLANI, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, nº 123, Parque Areia Preta, Guarapari-ES e INGRID ZOUAIN RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, nº 123, Parque Areia Preta, Guarapari-ES. 12594 8.: LUIZ CARLOS TOMAZ DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Donário Francisco de Jesus, nº 518, Meaípe, Guarapari-ES e DIANA PEREIRA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), atendente de lojas, residente na Avenida Donário Francisco de Jesus, nº 518, Meaípe, Guarapari-ES. 12595 9.: PEDRO PAULO GOMES NETO, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Francisco Vieira Passos, Nº 01, Muquiçaba, Guarapari-ES e THAIS DA SILVA SIMÕES, natural de Alfredo Chaves-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Francisco Vieira Passos, Nº 01, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12596 10.: DIEGO ROBERT VENÂNCIO CARDOSO, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), publicitário, residente na Avenida Beira Mar, nº 1922, BL 06, Apto 804, Praia do Morro, Guarapari-ES e PALOMA BUENO DE CARVALHO, natural de Ituiutaba-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Beira Mar, nº 1922, BL 06, Apto 804, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 05 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALBER MARIANO DALVI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua da União, 199, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES e PÂMELA CARVALHO SOFIATI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua da União, 199, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03329 2.: ANDRIEL LUIZ PEREIRA SALAROLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Julio Guidi, São José de Fruteiras, Vargem Alta-ES e KEILA AGUSTINI DALVI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua Nona Vitória, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03333 3.: ROMÁRIO FULGÊNCIO SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Venancio Figueiredo, S/n, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES e CAMILA CARNIELLI ZUIN, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Crg. Área Rural 1, Sapucaia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03334 4.: SAMUEL DIÓRIA VIEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dona Marcolina, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e ANA PAULA DÁVOLI CESCONETTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dona Marcolina, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03335 5.: TIAGO MOREIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de telecomunicação, residente na Rua Antonio Vargas Correia, nº 105, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES e RAIANE RAINHA PAIVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antonio Vargas Correia, nº 105, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES. 03336 6.: MATHEUS COMAM DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e DAGNARA TAVARES DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03337 7.: ANANIAS VIEIRA DA CRUZ, natural de Pancas-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Zona Rural, Alto Viçosinha, Venda Nova do Imigrante-ES e ANDRESSA ELER CÔRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Zona Rural, Alto Viçosinha, Venda Nova do Imigrante-ES. 03338 8.: SILVIO CARVALHO DE SOUZA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Victorio Paste, S/n, Bicuiba, Venda Nova do Imigrante-ES e LUCIANA MONTEIRO PIRES, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Victorio Paste, S/n, Bicuiba, Venda Nova do Imigrante-ES. 03340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 05 de novembro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sílvio Ávidos, nº 64, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e REGIANE DE PAULA BERNARDINO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sílvio Ávidos, nº 64, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04332 2.: RAFAEL FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 4052, Bairro Pedra dos Buzios, Vila Velha-ES e YANKA MOREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 4052, Bairro Pedra dos Buzios, Vila Velha-ES. 04334 3.: JORGE GARCIA, natural de Domingos Martins-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Beira Rio, S/nº, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e MARINÉIA DA COSTA AGUIAR, natural de Pinheiros-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Beira Rio, S/nº, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04335 4.: CLEONILSON ALVES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), gráfico cortador, residente na Rua Presidente Café Filho, Nº 48, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e ANDRÉIA BATISTA CARDOSO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar se serviços gerais, residente na Rua Presidente Café Filho, Nº 48, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04339 5.: FRANCISCO JOSÉ DA CRUZ NETO, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Sílvio Ávidos, S/nº, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES e DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sílvio Ávidos, S/nº, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES. 04342 6.: GEOVAL BANDEIRA DA SILVA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua João Loyola, nº 280, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES e SELMA DOS SANTOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua João Loyola, nº 80, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04346 7.: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Castelo Branco, nº 290, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ANDRESSA SOUZA CÂNDIDO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Castelo Branco, nº 290, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de novembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMIRO CAETANO BATISTI, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), ovicultor, residente na Avenida João Felipe Calmon, nº 1928 QD 406/9, Colina, Linhares-ES e MARÍLIA DOS SANTOS NARCISO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 180, QD 541/4, Interlagos, Linhares-ES. 11444 2.: CLEDSON MARQUES COSTA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Antônio Fernandes de Almeida, nº 192, Interlagos, Linhares-ES e ANA PAULA MENDONÇA DOANO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Antônio Fernandes de Almeida, nº 192, Interlagos, Linhares-ES. 11445 3.: GENIVALDO SILVA, natural de Maraú-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), caldereiro, residente na Avenida Cloves Pianna, nº 110 QD17/10, Santa Cruz, Linhares-ES e NERCYR CONCEIÇÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Cloves Pianna, nº 110 QD17/10, Santa Cruz, Linhares-ES. 11446 4.: CARLOS DOMINGOS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Gildo Gava, nº 631, Santa Cruz, Linhares-ES e RONILDA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gildo Gava, nº 631, Santa Cruz, Linhares-ES. 11447 5.: JÉSUS GOMES DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 1740, Aviso, Linhares-ES e MARILENE SANTOS BORGENS, natural de Canavieiras-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 1740, Aviso, Linhares-ES. 11448 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTUR LUIZ DA FONSECA FILHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Marataízes, nº 250, Planalto de Carapina, Serra-ES e ROSIMAR ARAÚJO FERREIRA, natural de Timóteo-MG, com 52 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Marataízes, nº 250, Planalto de Carapina, Serra-ES. 32550 2.: NEWTON VIANA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, Viúvo(a), motorista, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 266, Pitanga, Serra-ES e LUCIMAR DE FATIMA PAULA, natural de Iapu-MG, com 57 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 266, Pitanga, Serra-ES. 32552 3.: TIAGO ANACLETO DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e VANEIDE DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Ibirapitanga-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32570 4.: LEANDRO VITORIANO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), serrador, residente na Avenida Manoel Bermudes, nº 200, Jardim Tropical, Serra-ES e MARIANA REGINA MARQUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Manoel Bermudes, nº 200, Jardim Tropical, Serra-ES. 32615 5.: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), entrevistador, residente na Rua Itamaracá, nº 577 , Vila Nova de Colares, Serra-ES e FRANCINY SILVA CROCÊ, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria, residente na Travessa Inácio Tosta Filho, nº 533, Fatima, Itabuna-BA. 32618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DA SILVA RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rodovia do Sol, nº 808 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KELI DE ANDRADE VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial civil, residente na Rodovia do Sol, N° 808, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19419 2.: VINÍCIUS MIRANDA DA ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente marítimo, residente na Rua Armando Rosemberg Menezes, nº 29, Fundos, Centro, Vila Velha-ES e LORENNA VALLÔTTO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Armando Rosemberg Menezes, N° 29, Centro, Vila Velha-ES. 19420 3.: VINICIUS GONÇALVES DIAS MEYRELLES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 22, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e KAMYLA VITORIA COSTA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 1265, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19421 4.: GETÚLIO ROCHA GONÇALVES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua São Paulo, 2730, Torre 02, Apartamento 102, Praia De Itapoã, Vila Velha-ES e ARIANE CAMPOS ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Hugo Musso, N° 2232, Apartamento 301, Bloco Líbia, Itapoã, Vila Velha-ES. 19422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WACKSON DA SILVEIRA PINTO, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), hidrojatista, residente na Rodovia Primo Bitti, S/nº, Irajá, Aracruz-ES e LUDMILA NEIVA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rodovia Primo Bitti, S/nº, Irajá, Aracruz-ES. 13364 2.: ALLAN CARLOS PEREIRA MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Armando Roque dos Santos, 45, Bairro Pôr do Sol, Aracruz-ES e MARCELY SOARES AREZI, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Armando Roque dos Santos, 45, Bairro Pôr do Sol, Aracruz-ES. 13365 3.: LUCAS CARVALHO VASSOLER, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), banhista de animais, residente na Rua Santo Pontin, S/n°, Zona Rural Limão I, Aracruz-ES e CRISTIANE DE OLIVEIRA PONTIN, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), banhista de animais, residente na Rua Santo Pontin, S/n°, Zona Rural Limão I, Aracruz-ES. 13366 4.: FÁBIO BATISTA GOMES, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Antônio Pessoa Pimentel, 20, Vila Rica, Aracruz-ES e ALZILEIDE DE JESUS MONTEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Antônio Pessoa Pimentel, 20, Vila Rica, Aracruz-ES. 13367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de novembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO LEAL DA SILVA JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cartorário, residente na Avenida Doutor Jeremias Sandoval, nº 94, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RENATA SANTOS PINHEIRO DO AMARAL, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Doutor Jeremias Sandoval, nº 94, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04866 2.: RENAN PONTES MENON, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 104, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA MANCINI BUTTER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 104, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04892 3.: PEDRO FELIPE GOMES SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Samuel Duarte, nº 45, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FRANCIELY FRANZONE BRUM NASCIMENTO, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Arlinda Carlos da Silva, nº 13, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04898 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS HIAGO DOS SANTOS MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Escadaria José Francisco, Nº89 , Itararé, Vitória-ES e EMILY ALVES FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria José Francisco, Nº89 , Itararé, Vitória-ES. 25133 2.: VALDEMAR RODRIGUES FERREIRA, natural de Novo Horizonte-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 162, Bonfim, Vitória-ES e ELIEUDA SILVA DE ABREU, natural de Grajaú-MA, com 44 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 162, Bonfim, Vitória-ES. 25136 3.: THYAGO FERREIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lider de equipe, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Apto 405, Bloco D, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CAROLINA FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Apto 405, Bloco D, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25137 4.: WENDERSON SENNA CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador de convés, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, no 126, Centro, Vitória-ES e FABIOLA SOUZA DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Antônio Muniz, no 28, Ilha do Príncipe. 25128 (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN NASCIMENTO TORRES, natural de Natal-RN, com 25 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Rua Sete, nº 159, Gadiolli, João Neiva-ES e ANA CAROLINA RAMOS DE ALCÂNTARA, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sete, nº 159, Gadiolli, João Neiva-ES. 03134 2.: TITO LIVIO DO NASCIMENTO ERCULINO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Tr Amadeu Demark, 40, Nossa Senhora da Penha, João Neiva-ES e PHÂMELA SINARY NASCIMENTO BENTO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Tr Amadeu Demark, 40, Nossa Senhora da Penha, João Neiva-ES. 03135 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 05 de novembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLÔNIO COMETTI, natural de Ibiraçu-ES, com 74 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Av. Bonesi Antonio , 19, Centro, Ibiraçu-ES e IVONE MARIA FREITAS, natural de Timóteo-MG, com 58 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Av. Bonesi Antonio , 19, Centro, Ibiraçu-ES. 00943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 05 de novembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEITOR GALDINO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico em manutenção em celulares, residente na Rua Pastor Daniel Felipe, nº 155, An 2, Redenção, Vitória-ES e RAFAELA MARIA BARBOSA LIMA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Pastor Daniel Felipe, nº 155, An 2, Redenção, Vitória-ES. 17593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY HENRIQUE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Pardal, nº S/n, Serra Dourada III, Serra-ES e KÉZIA SOLEDADE MIGUEL, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de açougue, residente na Rua Pardal, S/N, Serra Dourada III, Serra-ES. 11300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSEMAR COUTINHO LARANJA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, nº 10, Brejo Grande do Sul, Itapemirim-ES e LEILCE BALDUINO PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Projetada, nº 10, Brejo Grande do Sul, Itapemirim-ES. 14193 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERTO PEREIRA DA VITORIA, natural de Santos Dumont-MG, com 47 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Jorge, nº 88, Arlindo Villaschi, Viana-ES e MARIA DA PENHA HEIDMANN, natural de Itaguaçu-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 88, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO GERONIMO FLORENTINO, natural de Estado do Espírito Santo-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Córrego Área Rural I, Zona Rural, Iúna-ES e VALERIA LIMA BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Área Rural I, Zona Rural, Iúna-ES. 08953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 05 de novembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR ROCHA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de produção, com vinte e sete (27) anos de idade, , estado civil solteiro, natural de Nanuque-MG, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, no 14, Porto Belo em Cariacica-ES e ANE CAROLINE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão empreendedora, com vinte e dois (22) anos de idade, , estado civil solteira, natural de Nanuque-MG, residente na Rua Cristiano Moura, No 580, Bairro Nossa Senhora de Fátima em Nanuque-MG. 14060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial