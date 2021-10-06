Arquivos & Anexos
06-10-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 06/10/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNANTA TELES DAMAZIO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Vinte e Um de Abril, nº 62, Graúna, Cariacica-ES e ADRIANA DE AVELINO SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vinte e Um de Abril, nº 62, Graúna, Cariacica-ES. 14005 2.: RENAN DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Presidente Vargas, nº 1655, Presidente Médice, Cariacica-ES e KARLA DE SOUZA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Vargas, nº 1655, Presidente Médice, Cariacica-ES. 14006 3.: DEVANI BRANDÃO BOEDEL, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Valerio João Rodrigues, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e JAÍZA DO NASCIMENTO SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Valerio João Rodrigues, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14007 4.: ZAQUEL PEDRO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Santa Tereza, nº 516, Porto de Santana, Cariacica-ES e BRENDA BRAULLA DE ARANTE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santa Tereza, nº 516, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14008 5.: ADEVALDO RIBEIRO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, Viúvo(a), autônomo, residente na Rua Oitenta e Um, nº 206, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e RITA MÔNICA DE AZEVEDO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 43 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Oitenta e Um, nº 206, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14009 6.: JORGE DOS SANTOS BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de transporte, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, S/nº, Prolar, Cariacica-ES e MARIA DAS GRAÇAS SACRAMENTO CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, S/nº, Prolar, Cariacica-ES. 14012 7.: ALEX DE JESUS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Beco 084309, nº 419, Flexal II, Cariacica-ES e CHIRLIANE TOLENTINO GOMES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Beco 084309, nº 419, Flexal II, Cariacica-ES. 14013 8.: JONATHAS DA CRUZ DOS SANTOS, natural de Taperoá-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doze, S/nº, Bairro Prolar, Cariacica-ES e ÉVELIN NASCIMENTO SANTOS, natural de Valença-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Doze, S/nº, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 14014 9.: SIDNEI CARVALHO DE ANDRADE, natural de Nilópolis-RJ, com 54 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Lourival de Almeida, nº 65, Flexal I, Cariacica-ES e IVONE CARDOSO DE JESUS, natural de Ruy Barbosa-BA, com 42 anos de idade, Viúva(o), autônoma, residente na Rua Lourival de Almeida, nº 65, Flexal I, Cariacica-ES. 14015 10.: MICHAEL DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 590, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e RHAÍZA DA SILVA LUCAS, natural de Mirante da Serra-RO, com 121 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 590, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14016 11.: MAICK BRAGA SILVARES, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pica Pau, nº 1, Bairro Retiro Saudoso, Cariacica-ES e VIVIANE MATOS DA ROCHA, natural de Nanuque-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pica Pau, nº 1, Bairro Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 14017 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIVALDO GOMES DOS SANTOS, natural de Águas Formosas-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Hematita, 30, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES e JASMIN RODRIGUES FELIZARDO, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Soares, S/n, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13328 2.: GIORGIO GOULART, natural de Caxias do Sul-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de materiais, residente na Rua Ananias Neto, 197, Bairro Centro, Aracruz-ES e ARIENI STEIN, natural de Domingos Martins-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ananias Neto, 197, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13329 3.: WANDERSON PESSOA SOARES, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em instrumentação, residente na Rua Lôbo, 128, Centro, Aracruz-ES e ISLANE DE OLIVEIRA ANDRÉ, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Rio Córrego Fundo, S/nº, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13331 4.: RONIVALDO COSTA, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Rua Ana Maria Felix da Silva, 40, Distrito Industrial, Aracruz-ES e JAMILA DA PENHA RODRIGUES, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Antônio Soares, 51-A, Guanabara, Aracruz-ES. 13332 5.: RICARDO SINGER, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista de distribuição, residente na Sitio Por do Sol, Taquaral, Área Rural, Aracruz-ES e MARÍZIA DA SILVA RUFINO, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar em saúde bucal, residente na Rua dos Beija-Flores, S/n, Planalto, Aracruz-ES. 13333 6.: LUCAS LEONI RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João José Cordeiro, 56, Centro, Aracruz-ES e PAMELA VIEIRA MARCELINO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua José Carlos Rebuzzi, 39, Jequitibá, Aracruz-ES. 13334 7.: DREYKO HEMERLY RODRIGUES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Augusto Sizenando Corrêa, 10, Vila Rica, Aracruz-ES e IALA ASSUNÇÃO SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Augusto Sizenando Correia, 10, Vila Rica, Aracruz-ES. 13335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN RANGEL SANTOS, natural de Mairiporã-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na Avenida Bandeiras, nº 1800, Morada da Barra, Vila Velha-ES e THAYNA CRISTINA NETO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Atendente de telemarketing, residente na Avenida Bandeiras, nº 1800, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09070 2.: ELIAS DOS SANTOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Professor João Coutinho, nº 404, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e RENATA SILVIA MARTINELLI AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Van Gogh, nº 66, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09071 3.: RODRIGO POMPERMAYER, natural de Vitoria-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), servidor publico estadual, residente na Avenida Boa Vista, nº 732, Barramares, Vila Velha-ES e ANGELA FRANCISCA DE SOUZA, natural de Ilheus-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Boa Vista, nº 732, Barramares, Vila Velha-ES. 09072 4.: RAMON MONTENEGRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cajueiro, nº 275, Santa Paula I, Vila Velha-ES e LUCIENE ADEODATO SELIA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Cajueiro, nº 275, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 09073 5.: JONATHAN MATOS KRUSCHEWSKY, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de data center, residente na Rua Santo Antonio nº 422, João Goulart, Vila Velha-ES e LARA MOREIRA OLIVEIRA, natural de Aimores-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), Analista administrativo, residente na Rua Santo Antonio nº 422, João Goulart, Vila Velha-ES. 09076 6.: ÁLVARO CÉZAR SANTARÉM BELIENE, natural de São Sebastião do Alto-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Tereza, nº 31, Santa Paula II, Vila Velha-ES e ESTHER ARAUJO CARVALHO, natural de Niterói-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Tereza nº 31, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 09077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUCIE DIAS DE OLIVEIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), técnico de redes, residente na Beco Via dos Pardais, nº 25, Maria Ortiz, Vitória-ES e KELLY CRISTINA CALDEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, nº 179, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24885 2.: FABIANO ALCANTARA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Escadaria Alexandre Lopes, nº 75, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e ANNA LUIZA FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 1095, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24886 3.: ROGER FROSSARD PAGOTTO, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES e KENNIA KELLEN DO CARMO OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24891 4.: ALESSANDRO DE FRANCESCHI DA CRUZ, natural de Porto Alegre-RS, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIA EDUARDA CORTELETTI PEREIRA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES. 24892 5.: CARLOS RAMON DOS SANTOS VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Professor Jorge Anízio Borjaille, Jabour, Vitória-ES e PRISCILA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Professor Jorge Anízio Borjaille, Jabour, Vitória-ES. 24893 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Eduardo Gomes, nº 71, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GESSICA FORMAGIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Eduardo Gomes, nº 71, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04843 2.: ELIEL FRANCISCO DA FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cortador, residente na Rua Dorian Pontes de Paula, nº 11, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RENATA COUTO PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dorian Pontes de Paula, Nº11 , Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04844 3.: JONATAS HENRIQUE DIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Marechal Floriano, nº 69, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARINA AZAVEDO FONSECA DE ANDRADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de departamento fiscal, residente na Rua Virgínia, nº 47, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04845 4.: EMERSON ALAFE MOURA DOS SANTOS, natural de Diadema-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Paulina Simonato, nº 200, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RHIANY GOMES SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulina Simonato, nº 200, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04846 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO OLIVEIRA FREITAS, natural de Mutum-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua B, nº 301, Itapemirim, Cariacica-ES e BARBARA LEANDRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 10, Aribiri, Vila Velha-ES. 28221 2.: WANDERSON CORREA DO ESPÍRITO SANTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Antonio de Paula, S/n, Santa Bárbara, Cariacica-ES e ANA KAROLINA JUSTINO DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antonio de Paula, S/n, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28231 3.: CARLOS ALBERTO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Francisco Ladislau, nº 76, Campo Grande, Cariacica-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO GASPAR, natural de Santa Rosa-RJ, com 75 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Francisco Ladislau, nº 76, Campo Grande, Cariacica-ES. 28236 4.: IVAN MOREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua Getulio Vargas, nº 124, Vera Cruz, Cariacica-ES e TREYCE DE OLIVEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Getulio Vargas, nº 124, Vera Cruz, Cariacica-ES. 28237 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de outubro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN DO ESPIRITO SANTO MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 184, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e BARBARA HOTTES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 184, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17550 2.: MATHEUS DOUGLAS SANTOS AGNER, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Mário Rosendo, nº 354, Bela Vista, Vitória-ES e MAYRA PEREIRA VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Mário Rosendo, nº 354, Bela Vista, Vitória-ES. 17551 3.: DIEVERSON CABRAL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), lavador de carro autônomo, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 287, Santo Antônio, Vitória-ES e MARIANE SANTOS AGNER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), diarista autônoma, residente na Rua Mário Rosendo, nº 366, Bela Vista, Vitória-ES. 17552 4.: ITALO MARCOS CONCEIÇÃO CARVALHO, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Escadaria 26 de Dezembro, nº 126, Santos Reis, Vitória-ES e SUELY DA SILVA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria 26 de Dezembro, nº 126, Santos Reis, Vitória-ES. 17553 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL DOUGLAS DE JESUS PIRES, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), instalador de película, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 39, Consolação, Vitória-ES e RAYANE DA SILVA VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Tuiuiu, nº 8, Pontal das Garças, Vila Velha-ES. 25066 2.: RAFAEL MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rampa Márcio Serra Madeira, nº 11, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e EMANUELLY DOS SANTOS CONSTANTINO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Chafic Murad, nº 780/604 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 25067 3.: CLAUDIO LORENZONI MORAES, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico em prótese dentária, residente na Rua Celso Calmon, nº 60/401, Praia do Canto, Vitória-ES e PRISCILA FOLETTO COSTA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 75, Aptº 204, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25068 4.: ARTHUR SERVINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 115 , Santa Lúcia, Vitória-ES e NATACHA MARTINS ROCHA, natural de João Pessoa-PB, com 37 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Avenida Rio Branco, nº 1239, Praia do Canto, Vitória-ES. 25069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARDHELL SCARPATTI ROSSONI LIMA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), instrutor, residente na Rua Turmalina, nº 20, Cristal, João Neiva-ES e TAIELE JANILE LEONCIO SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua Turmalina, nº 20, Cristal, João Neiva-ES. 03121 2.: DAVI DE AGUIAR FERREIRA, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Principal, S/n, Santo Afonso, João Neiva-ES e JULIANA NASCIMENTO CORRÊA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Principal, S/n, Santo Afonso, João Neiva-ES. 03122 3.: LUAN BOZI SPINASSÉ, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), analista, residente na Rua Eduardo Bozzi, 107, Cohab, João Neiva-ES e GISMARA RAMOS SIAN, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Eduardo Bozzi, 107, Cohab, João Neiva-ES. 03123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 05 de outubro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME LUCAS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 101, Edifício Roma, Apartamento 1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e POLYANNA SOUSA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 101, Edifício Roma, Apartamento 1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19287 2.: LUCAS VAGO FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Brasil, nº 427, Resistência, Vitória-ES e BIANKA CRISTINA GOOBL LUCAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Humaita, nº 13, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19295 3.: JOSÉ MARILDO SILVA PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), industriário, residente na Rua Itacibá, N°135, Torre B, Apartamento 1410, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LEIDIANA BONEI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Rua Itacibá, nº 135, Torre B Apartamento 1410, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19297 4.: EDSON GUIDONI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão publicitário residente em Vila Velha-ES e BEATRIZ SILVA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão engenheira química residente em Vila Velha-ES (republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN FERREIRA COÊLHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), tecnico de informatica, residente na Rua Evaristo Canal, N° 46, Ipanema, Viana-ES e MAYARA SILVA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Evaristo Canal, N° 46, Ipanema, Viana-ES. 07439 2.: JOSUE CESAR DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar geral, residente na Rua Domingos Romanha, nº 15, Universal, Viana-ES e LAÍS CHRISTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Terezinha Pereira Abranches, nº 82, Primavera, Viana-ES. 07447 3.: GERSON CLÉBIO CHIABAI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua das Violetas, S/nº, Aptº 303, Resid. Jardins - Ed. Acacia, Santo André, Cariacica-ES e CAMILA DA COSTA SIXEL, natural de Petrópolis-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), Bióloga, residente na Rua Governador Valadares, nº 20, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07448 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO CARLOS DIAS, natural de Itabira-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Vitória, nº 10, Serra Dourada I, Serra-ES e MARIA DA PENHA ALMEIDA DE ARAUJO, natural de Serra-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Vitória, nº 10, Serra Dourada I, Serra-ES. 11256 2.: RONALDO DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua do Castelinho, nº 251, Jardim Guanabara, Serra-ES e JOANITA RAFAELLA FLEGLER, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), fiscal, residente na Rua do Castelinho, nº 251, Jardim Guanabara, Serra-ES. 11264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS MIRANDA ELOY, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), Motorista, residente na Rua Palmares, S/N, Balneário Carapebus, Serra-ES e GRAZIELE BARBOSA DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Palmares, S/N, Balneário Carapebus, Serra-ES. 32101 2.: CARLOS EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, natural de São João do Ivaí-PR, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Pamplona, nº 263, Vila Nova de Colares, Serra-ES e JHENYFFER EMILENE SILVA DE PAULA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pamplona, nº 263, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32386 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO ROBERTO ALVES CERQUEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 93, Bairro Vila Nova, Iúna-ES e MAÍRA HERINGER SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 93, Bairro Vila Nova, Iúna-ES. 08931 2.: ANTONIO DE SOUZA DA ROCHA, natural de Alegre-ES, com 82 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Nilo Gonçalves de Oliveira, Número 32, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ABIGAIR SILVA DA COSTA, natural de do Estado do Espírito Santo-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Nilo Gonçalves de Oliveira, Número 32, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 05 de outubro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULINO DE ARAÚJO, natural de Dourados-MT, com 58 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Amapá, S/n, Interlagos, Linhares-ES e LUCIENE DOS SANTOS FERREIRA, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Amapá, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMIRO SANTOS SIRTOLI, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisor florestal, residente na Rua dos Canarios, nº 86, Ericina, Ibiraçu-ES e JULIANA COÊLHO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 121 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua dos Canarios, nº 86, Ericina, Ibiraçu-ES. 00936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 05 de outubro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO SANTANA PINTO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 52 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Projetada, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e CÁTIA VALÉRIA DOS SANTOS RITA ESTEVÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14168 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã