Proclamas - 06/07/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE JOSÉ PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 67 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Francisco Barcellos Rangel, s/nº , Aracruz-ES e IRENE DE SOUSA SILVA, natural de Iúna-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Francisco Barcellos Rangel, s/nº , Aracruz-ES. 13597 2.: FÁBIO DOS SANTOS AZEVEDO, natural de Pedro Canário-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), encarregado de mecânica, residente na Rua Oriente Médio, nº 05, Aracruz-ES e ANA PAULA SEVERO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), atendente clínica veterinária, residente na Rua Adolfo Sarmenghi, nº 34, Aracruz-ES. 13598 3.: GIOVANNY PERUCHI DIAS, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico administrativo, residente na Rua Vera Pimentel Amorim, 56, Aracruz-ES e NAARA DE JESUS ARRUDA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vera Pimentel Amorim, 56, Aracruz-ES. 13599 4.: GILCIMAR NASCIMENTO ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Principal, S/n° , Aracruz-ES e OSANA DE LIMA VENTURA, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), merendeira escolar, residente na Rua Principal, S/n° , Aracruz-ES. 13600 5.: ENESIO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Florestal, nº 251, Aracruz-ES e MACIELA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, natural de São Miguel dos Campos-AL, com 35 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativa, residente na Avenida Florestal, nº 251, Aracruz-ES. 13602 6.: EDUARDO DOS SANTOS LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de planejamento, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 82, Aracruz-ES e MARIA EDUARDA GARCIA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista química, residente na Rua Cipriano Santos, 53, João Neiva-ES. 13603 7.: GILVAN FRANQUÊTA DE JESUS JUNIOR, natural de Camaçari-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Cassimiro de Abreu, lote 14, Quadra 6, Aracruz-ES e ELISANDRA DOS REIS SILVA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de lojista, residente na Rua Azaléia, nº 26, Aracruz-ES. 13604 8.: DANIEL PONCE DE LION, natural de Ipatinga-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Coronel Venâncio Flores, 1596, Aracruz-ES e AYANNA SAMPAIO MASCARENHAS, natural de Montanha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Coronel Venâncio Flores, 1596, Aracruz-ES. 13605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de julho de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na rua vicente santorio, s/nº, Cariacica-ES e KAREN FERREIRA BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rei Pelé, nº 385, Cariacica-ES. 14640 2.: LUCIANO BOREL SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 97, Cariacica-ES e FABIANA FELIPE BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 97, Cariacica-ES. 14641 3.: DIEGO CARLOS MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Romário João Rodrigues, s/nº, Cariacica-ES e LAURIENE DOS SANTOS LEMKE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Romário João Rodrigues, s/nº, Cariacica-ES. 14642 4.: JUAREZ GOMES PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, Viúvo(a), auxiliar de obras, residente na Rua Vascolândia, nº 5, Cariacica-ES e LENY DE OLIVEIRA RODRIGUES SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Vascolândia, nº 5, Cariacica-ES. 14643 5.: GEOVANI RANGEL VANZELER, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Romário João Rodrigues, s/nº, Cariacica-ES e TATIANE DOS SANTOS LEMKE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Romário João Rodrigues, s/nº, Cariacica-ES. 14644 6.: MIGUEL LUIZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Noventa e Cinco, nº 28, Cariacica-ES e VITÓRIA WANDLEA ARAUJO SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Noventa e Cinco, nº 28, Cariacica-ES. 14645 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de julho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: UEVERSON GIUBERTI FORNACIARI, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, s/n, Linhares-ES e THAISE RODRIGUES, natural de Rio Bananal-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, s/n, Linhares-ES. 12044 2.: PATRICK RIZZARI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, nº 16, Linhares-ES e YASMIM ESTERE DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2446 , Linhares-ES. 12045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de julho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL BATISTA, natural de João Neiva-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar industrial, residente na Rua Duarte Coelho, nº 49, Belvedere, Serra-ES e ROSIMERI SILVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Duarte Coelho, nº 49, Belvedere, Serra-ES. 11907 2.: EDMILSON SANTOS SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Av Rio Branco , 78, belvedere, Serra-ES e JOZANE RODRIGUES PERIN, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de expedição, residente na Av Rio Branco , 78, belvedere, Serra-ES. 11913 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de julho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLYS CARLOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), Motorista, residente na Rua São Paulo, nº 27, Viana-ES e JÉSSICA DE OLIVEIRA JAVARINI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São Paulo, nº 27, Viana-ES. 07702 2.: LUIZ FELIPE LOUREIRO QUINTILIANO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Barbacena, nº 23, Viana-ES e JULIANA DA SILVA JANUTH BRAGA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), Fotógrafa, residente na Rua Barbacena, nº 23, Viana-ES. 07704 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de julho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO SOUZA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), resinador, residente na Rua Hugo Cocco, nº 94, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUELLEN SILVEIRA COELHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Hugo Cocco, nº 94, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05173 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de julho de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE JOVENTINO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida José Coutinho da Conceição, 680, Aracruz-ES e GUIOMAR SOUZA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida José Coutinho da Conceição, 680 , Aracruz-ES. 00752 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de julho de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: OCTAVIO SERGIO GOMES SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 24 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Primavera, n°62, Itapemirim-ES e LUDMILA CABRAL PAES, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), microempreendedor, residente na Rua Primavera, n° 62, Itapemirim-ES. 14351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de julho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL FERRETTI SIMÕES SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente de TI, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 11, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CRISTIANE RAMOS COLARES DE VASCONCELLOS, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), lider de TI, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 11, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de julho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERYX DANIEL BENTO DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Avenida Atilio Rauta, s/nº, Anchieta-ES e GILCIMAR BRANDÃO DELFINO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Atilio Rauta, s/nº, Anchieta-ES. 02949 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Anchieta-ES, 05 de julho de 2022 LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB Notária e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DA SILVA PIZONE, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 538, Vila Velha-ES e MAYARA CREMONINI PEREIRA, natural de Iconha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 538, Vila Velha-ES. 06458 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de julho de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANILDO JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Marechal Campos, nº 878 , Vitória-ES e JOECELMA DOS SANTOS DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Avenida Marechal Campos, nº 878, Vitória-ES. 25595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de julho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO COSTA MENESES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARY ELLEN ALMONFREY TOTTOLA, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Augusta Corrêa Gonçalves, Campo Grande, Cariacica-ES. 25561 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de julho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN DA CONCEIÇÃO BRAZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), autonoma, residente na Rua c, nº 52, Vila Velha-ES e MARIANE FARIA NOGUEIRA, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua c, nº 52, Vila Velha-ES. 09487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de julho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã