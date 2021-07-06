Proclamas - 06/07/2021
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ARIEL PAGUNG PEREIRA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregado de armazém, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1083, Presidente Médice, Cariacica-ES e GESSICA COSTA RABBI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1083, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13698
2.: ALEXANDRE SALLES MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 03, Porto Novo, Cariacica-ES e ESTHER PRÍCILA ROCHA LINHARES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 03, Porto Novo, Cariacica-ES. 13702
3.: PATRICK IDALINO MARQUES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Doce, nº 345, Porto de Santana, Cariacica-ES e THAYNÁ DE SOUZA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rio Doce, nº 345, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13707
4.: MATEUS DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Jaboatão dos Guararapes-PE, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Cento e Dezesseis, S/n, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e RHANIELLY FREIRE ROSA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cento e Dezesseis, S/n, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13720
5.: ISAAC RODRIGUES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Juventino Roberto da Silva, nº 860, Porto de Santana, Cariacica-ES e TATIANY SANTOS MAFORTE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), publicitária, residente na Rua Principal, nº 437, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13725
6.: JANARY CORRÊA RIOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 55 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua João Rocha, nº 140, Cariacica Sede, Cariacica-ES e BERENICE COELHO CAMPOS, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Rocha, nº 140, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13729
7.: FABIANO FREITAS DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua das Camélias, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e ANDREIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vinte e Três, nº 26, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13730
8.: NATANAEL SUTIL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santos Dumont, nº 10, Santana, Cariacica-ES e RAIANY AMARO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santos Dumont, nº 10, Santana, Cariacica-ES. 13731
9.: LUCIANO LOPES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 03, Tabajara, Cariacica-ES e AUREA PORTES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 03, Tabajara, Cariacica-ES. 13734
10.: JHONATAN ANDRADE DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Barbacena, nº 138, Vila Prudencio, Cariacica-ES e AMANDA CABRAL RAMOS, natural de Lajinha-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Barbacena, nº 138, Vila Prudencio, Cariacica-ES. 13735
11.: WILGNER CONCEIÇÃO NOGUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e KAREN MARTINS DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 13737
12.: EDSON LUIZ DE LAIA, natural de Pancas-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Beco São Pedro, nº 1803, Presidente Medice, Cariacica-ES e ZILMA GAMA, natural de Aracruz-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco São Pedro, nº 1803, Presidente Medice, Cariacica-ES. 13742
13.: JOÃO JUNIOR DE JESUS MARTINS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua das Camélias, N.º 420, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e HELIAMARA DE LANES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mimosa, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13746
14.: MAYCON MOREIRA COSER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Noventa e Um, nº 169, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DANIELA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Noventa e Um, nº 169, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13753
15.: MARCIO FERNANDES DIAS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Campos, nº 17, Porto Novo, Cariacica-ES e VANESSA CRISTINA SOBRINHO SATHLER, natural de Lajinha-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Campos, nº 17, Porto Novo, Cariacica-ES. 13757
16.: EMERSON RODRIGUES VALGER, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), líder de produção, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/n, Tucum, Cariacica-ES e GABRIELA SOARES FARIAS, natural de Iconha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/n, Tucum, Cariacica-ES. 13759
17.: LUAN VIEIRA DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Afonso Claudio, nº 98, Nova Brasília, Cariacica-ES e DIANA LEANDRO LIMA VAZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Afonso Claudio, nº 98, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13773
18.: GUSTAVO RIBEIRO PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Cento e Dez, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIA LÚCIA ROCHA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cento e Dez, nº 60, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13774
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 05 de julho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEONARDO MIGUEL DOS SANTOS, natural de Rio Bananal-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), agricultor polivalente, residente na Av. Vista Alegre, Nº180, Centro, Sooretama-ES e ÂNGELA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA, natural de São João de Meriti-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Av. Vista Alegre, Nº180, Centro, Sooretama-ES. 04727
2.: DOMINGOS LUIZ DA CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), tratorista, residente na Rua Elimar Comerio, S/n, Sayonara, Sooretama-ES e SILVANA NOGUEIRA DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Elimar Comerio, S/n, Sayonara, Sooretama-ES. 04728
3.: JOSENILDO SILVA SANTOS, natural de Jaguaquara-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), Lavrador, residente na Sitio Boa Vista, Córrego Jueirana, Zona Rural, Sooretama-ES e IVANETE RAMOS LADEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), Cuidador de idosos, residente na Sitio Boa Vista, Córrego Jueirana, Zona Rural, Sooretama-ES. 04729
4.: JOSIELITON SILVA OLIVEIRA, natural de Una-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Projetada, S/n, Vale do Sol, Sooretama-ES e TATIANA SANTOS BRANDÃO, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Projetada, S/n, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04730
5.: RAFAEL SOARES DA COSTA, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), psicólogo, residente na Rua Principal, Nº09, Centro, Sooretama-ES e SOLIANE DA LUZ SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Principal, Nº09, Centro, Sooretama-ES. 04731
6.: JOÃO VITOR SIQUEIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Rua Igor Macente da Silva, nº 580, Centro, Sooretama-ES e ANDRESSA DE JESUS CONSTANTE, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Lojista, residente na Rua Igor Macente da Silva, nº 580, Centro, Sooretama-ES. 04732
7.: FILIPE SUTÉRIO BALDASSINI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua José Marques de Oliveira, S/n, Nova Canaa, Sooretama-ES e GIANE SANTOS BÔA, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mangabeira, S/n, Guriri Norte, São Mateus-ES. 04733
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Sooretama-ES, 05 de julho de 2021
ESMAEL NUNES LOUREIRO
Tabelião
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KESED ALVES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e DENISE PICKSIUS GODOY, natural de Cascavel-PR, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24591
2.: WILLIAM DADALTO BARONE, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA EUGÊNIA FERREIRA FARIA, natural de Guaçuí-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24600
3.: RÊNER COUTINHO PIN, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), líder de produção, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRENDA SALOMÃO BARROSO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24604
4.: MAXIMILIANO PETERSON, natural de Rivadavia - Buenos Aires - Argentina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24608
5.: CELSO LEONARDO FIGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Eudálio Fontes Correia, nº 11, Mata da Praia, Vitória-ES e BIANCA BARBOZA RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Eudálio Fontes Correia, nº 11, Mata da Praia, Vitória-ES. 24609
6.: CONRADO COSTA, natural de Astolfo Dutra-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES e JAQUELINE CANTÃO FERREIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24611
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 05 de julho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RAMON RIBEIRO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 670, Bonfim, Vitória-ES e ELIZABETH CAROLINY CASAGRANDE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 670, Bonfim, Vitória-ES. 24817
2.: ALLAN DIAS LACERDA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), auditor fiscal da receita estadual, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1372, Apto 801, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MÁIRA RAMOS CERQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 15, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24823
3.: FERNANDO OURIVIO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Alameda Doutor Carlito Von Schilgen, nº 145, Praia do Canto, Vitória-ES e INGRID ZOUAIN VARGAS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Aleixo Netto, nº 927, Praia do Canto, Vitória-ES. 24824
4.: GUSTHAVO BRAGA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 80, Consolação, Vitória-ES e CINTHIA BARCELLOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 80, Consolação, Vitória-ES. 24826
5.: STEVENSOM SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Laury Tavares, nº 225, Santa Martha, Vitória-ES e XENA BRAGA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Laury Tavares, nº 225, Santa Martha, Vitória-ES. 24827
6.: FERNANDO MARCOS LOURENÇO, natural de Vitoria-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), portuário, residente na Rua Jácomo Forza, nº 25, Apto 304, Tabuazeiro, Vitória-ES e BEATRIZ NEVES CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Jácomo Forza, nº 25, Apto 304, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24828
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 05 de julho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IGOR COSTA LINS, natural de Mossoró-RN, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de negócios, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Apto 207, Santa Paula I, Vila Velha-ES e PÂMELA DIOGENES MAGALHÃES FERNANDES, natural de Brasília-DF, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 08906
2.: STEVON DA SILVA ANTONIO, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua 10 de Agosto, nº 1102, Morada da Barra, Vila Velha-ES e LAIS DOMINGOS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 10 de Agosto, nº 1102, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08907
3.: MAIKON JACINTO RIBEIRO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Presidente Bcastelo Branco, nº 28, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e KAMILA SOUSA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Presidente Castelo Branco,n°28, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08908
4.: MATHEUS AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Cajá,1, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MÍRIAN SILVA CARDOZO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua do Cajá,1, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08909
5.: GIDEVALDO PEREIRA DE SOUZA, natural de Ibicaraí-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Avenida California, nº 441, Barramares, Vila Velha-ES e KARINE SOUSA VIEIRA, natural de IBICARAI-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Califórnia, nº 441, Barramares, Vila Velha-ES. 08910
6.: EDSON NOGUEIRA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, com 64 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Brasil, nº 322, Morada da Barra, Vila Velha-ES e SONIA QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Brasil, nº 322, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08911
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 05 de julho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VITOR DORNELA DE OLIVEIRA, natural de Goiânia-GO, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Inácio Higino -1170 BL 02, Apto 705, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALINE THEBIT BORTOLON, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Inácio Higino, N° 1170 BL02 Apto 705, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18956
2.: RAFAEL VIANA TIDESCO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Itaguarana, N° 494 Ed. Itaipu Apto 305, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARCELLE RAYRA NOVAES MARQUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Henrique Laranja, Nº 410, Centro, Vila Velha-ES. 18958
3.: JORGE LUÍS DE SOUZA, natural de Barra do Piraí-RJ, com 63 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 2050, Centro, Vila Velha-ES e ENEDINA APARECIDA DA SILVA, natural de Barra Mansa-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 2050, Centro, Vila Velha-ES. 18960
4.: JOÃO PAULO DE SOUZA VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico quimíco, residente na Rua Humberto Serrano N° 1104 Ed. Itapuã Evidence Apto 1304, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIA DIAS ANDRADE SGRANCIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rua Humberto Serrano N° 1104 Ed. Itapuã Evidence Apto 1304, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18961
5.: EDMILSON DA SILVEIRA JÚNIOR, natural de Jequitinhonha-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Afrânio Peixoto, nº 200, Soteco, Vila Velha-ES e FERNANDA SCHNEIDER BRZESKY, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santos Dumont, nº 594, Soteco, Vila Velha-ES. 18962
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 05 de julho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ISRAEL LIMA DE ARRUDA, natural de Itaju do Colônia-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Gaivota, nº 08, Novo Horizonte, Serra-ES e ROZIENIE FONTES TEIXEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Gaivota, nº 08, Novo Horizonte, Serra-ES. 31791
2.: PABLO FARIA SANTOS GUZANSKY, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Minas Gerais, nº 215, São Geraldo, Serra-ES e THAYNÁ SIQUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, nº 215, São Geraldo, Serra-ES. 31802
3.: ERNANDO JOSÉ SILVA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Terezina, nº S/nº, José de Anchieta III, Serra-ES e SHIRLEYDE GONÇALVES DE LIMA, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar contábil, residente na Rua Terezina, nº S/nº, José de Anchieta III, Serra-ES. 31804
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 05 de julho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROGERIO LEONEL CASTELIONE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), mecânico, residente na São José do Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES e KELI BENEVIDES DOS SANTOS, natural de Niterói-RJ, com 45 anos de idade, viúvo(a), cabelereira, residente na São José do Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01186
2.: ELYVELTON MAIFREDO COELHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na no Lugar Denominado Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES e KARLA POGIAN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), tesoureira, residente na no Lugar Denominado Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01190
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 05 de julho de 2021
Natália Bastos Bechepeche Antar
Oficiala e Tabeliã Interina
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATEUS AMORIM DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Praça Johnny Soares Lama, Número 75, Bairro Centro, Iúna-ES e BEATRIZ ELOI DOMINGOS, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Praça Johnny Soares Lama, Número 75, Bairro Centro, Iúna-ES. 08847
2.: JOÃO VITOR GRISMONDE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Vista Alegre, Zona Rural, Iúna-ES e GABRIELA GIMENES MORAES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Vista Alegre, Zona Rural, Iúna-ES. 08849
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 05 de julho de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WESLEY THOMÉ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Travessa Gentil Rodrigues Pereira, S/n, Santo André, Vitória-ES e ANA CLARA NUNES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Osvaldo Barbosa Silva, nº 280, Redenção, Vitória-ES. 17433
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 05 de julho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GERALDO DOS SANTOS VICENTE, natural de Timóteo-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Elisio Miranda, 52, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Barreiros-PE, com 38 anos de idade, divorciado(a), cantora, residente na Rua Elisio Miranda, 52, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 11042
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 05 de julho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WESTILLY CURTY DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua da Penha, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES e CELIANE GONÇALVES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Penha, nº 16, Nova Bethânia, Viana-ES. 07339
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 05 de julho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala