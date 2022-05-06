Proclamas - 06/05/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY ALVES LIONI, natural de Jaguaré-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua João Francisco Calmon nº 985, Linhares-ES e VERÔNICA MATOS ROCHA, natural de Nova Viçosa-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua João Francisco Calmon nº 985, Linhares-ES. 11863 2.: MARCELO PRATA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Hélio Martins, nº 12, Linhares-ES e KELEN CRISTINA PEDRO, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Hélio Martins, nº 12, Linhares-ES. 11864 3.: VALDENES DOS SANTOS PESTANA, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2449, Linhares-ES e ANDRESSA LOPES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2449, Linhares-ES. 11865 4.: ELIEL CINZA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Enoch de Freitas, nº 9, Linhares-ES e ROSANA DA SILVA ELIZIÁRIO, natural de Rio Bananal-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua João Ribeiro Paiva, nº 45, Linhares-ES. 11866 5.: ERISVAN BRAGANÇA SOUZA, natural de Nova Brasilandia D'Oeste-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Monte Belo, nº 444, Linhares-ES e ELIENAI VON RONDOW RIBEIRO, natural de Rolim de Moura-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Travessa Topazio, nº 3732, Rolim de Moura-RO. 11867 6.: ASHTON CHRISTOPHER SIMONEK, natural de sem Informação-ET, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paulino Dadalto, nº 51, Linhares-ES e ISMÉRIA DE OLIVEIRA LIMA, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Paulino Dadalto, nº 51, Linhares-ES. 11868 7.: ÉRICSON DE ASSIS SERAFIM, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Conceição da Barra, s/n, Linhares-ES e ANA CAMILA SEPULCHRO, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Conceição da Barra, s/n, Linhares-ES. 11869 8.: CASSIANO SCARAMUSSA DA HORA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Ecoporanga, nº 467, Linhares-ES e ADRIANA DE CARVALHO BASSANI, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua João Goulart, nº 16, Linhares-ES. 11870 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de controle patrimonial, residente na Rua Mariana, nº 30, Serra-ES e TAMARA DOS SANTOS MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Mariana, nº 30, Serra-ES. 11700 2.: ARTHUR LAMBERTI DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua das Margaridas, s/n, Serra-ES e MARIA APARECIDA INÁCIO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua das Margaridas, s/n, Serra-ES. 11701 3.: LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALVES, natural de Pedro Canário-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Flourita, 16, Serra Dourada I, Serra-ES e VERANILDE FERREIRA DE SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Flourita, 16, Serra Dourada I, Serra-ES. 11702 4.: GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua são pedro, nº 68, Serra-ES e ALINE LIMA DE MOURA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na rua são pedro, nº 68, Serra-ES. 11704 5.: WELITON BISPO SANTANA, natural de Canavieiras-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Lucas, nº 04, quadra 94, Bairro das Laranjeiras, Serra-ES e CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Eucalípto, nº 285, Vista da Serra II, Serra-ES. 11729 6.: LUIS CARLOS NUNES MATEUS, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua João Pinheiro, nº 248, Serra-ES e MARIA HELENA DE SOUZA RESENDE, natural de Alcobaça-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Pinheiro, nº 248, Serra-ES. 11733 7.: MATHEUS BROSEGHINI SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de instalação, residente na Rua Boa Esperança, nº 205, Serra-ES e SABRINA RODRIGUES VENTURA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de atendimento, residente na Rua Atalaia, nº 20, Serra-ES. 11750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHILIPE SANTOS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Vila Velha-ES e YASMIM REBULI CORRÊA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Vila Velha-ES. 232729770 2.: RODRIGO EUGENIO BRAS MIGUEL, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na rua orquidea, n° 32, Vila Velha-ES e SHEILA MARA DE SOUZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua boa vista, n° 324, Cariacica-ES. 232729771 3.: FERNANDO TADEU VALENTE DUTRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), policial civil aposentado, residente na rua das esmeraldas, n° 18, Vila Velha-ES e LUCIANA DO NASCIMENTO REGO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na rua das esmeraldas, n° 18, Vila Velha-ES. 232729772 4.: GLAUBER MARIANO ZIPPINOTTI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 150, apto 102, Ed. Mariana, Vitória-ES e MÔNICA ROCHA DALL'ORTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua México, nº 142, Vila Velha-ES. 232729773 5.: BRUNO LIMA AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Jonas Rebouças, nº 135, Vila Velha-ES e WANESSA GUEDES PIMENTEL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), manicure, residente na Rua Jonas Rebouças, nº 135, Vila Velha-ES. 232729774 6.: EDPO DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Afonso Schwab, nº 523, Vila Velha-ES e LUANA DOS SANTOS ARCANJO, natural de Itajuípe-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Afonso Schwab, nº 523, Vila Velha-ES. 232729775 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA SCHAD, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico de equipamentos, residente na Rua Bom Pastor, nº 59, Ap 301, Cariacica-ES e IZABELA PÉLA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de operações, residente na Rua Bom Pastor, nº 59, Ap 301, Cariacica-ES. 28810 2.: RENATO FRAGA NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Confeiteiro, residente na Rua Santa Catarina 37, Cariacica-ES e RAQUEL SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Encarregada de padaria, residente na Rua Santa Catarina 37, Cariacica-ES. 28811 3.: MOWELCY ALONSO PIRES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Catatau, nº 43, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ DE SOUZA CALIXTO, natural de Mutum-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Catatau, nº 43, Cariacica-ES. 28812 4.: CLÉBSON DE SOUZA LOPES, natural de Pinheiros-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), atendente de farmácia, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 141, Cariacica-ES e GELIANI DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 141, Cariacica-ES. 28813 5.: MARCUS ROGER PÍCULI CANDÊIA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em metalurgia, residente na Rua Ângela Carobine, nº 12, Cariacica-ES e DANIELLE SOARES PIMENTA, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida José Zacharias Junqueira, nº 190, Ap 602, Uberlândia-MG. 28814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON DE SOUZA SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), representante industrial, residente na Rua São Paulo, nº 170, Vila Velha-ES e KENIA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), servidora pública municipal, residente na Rua São Paulo, nº 170, , Vila Velha-ES. 09373 2.: REGINALDO ROCHA DA SILVA FERRAZ, natural de Montanha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), maritimo, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 11, Vila Velha-ES e MICHELI MARIA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 11, Vila Velha-ES. 09374 3.: RENAN POLETO CARNEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empregado público, residente na Rua Nossa Senhora do Rosario nº 333, Santa Paula II, Vila Velha-ES e LORRANIA COSTA ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), funcionaria publica, residente na Rua Nossa Senhora do Rosario nº 333, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 09375 4.: EVERTON FRAGOSO FIGUEIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS, residente na RUA DO LIMÃO S/N QUADRA E LT AP 101, Vila Velha-ES e GABRIELE OLIVEIRA ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), PEDAGOGA, residente na RUA DO LIMÃO S/N QUADRA E LT AP 101, Vila Velha-ES. 09376 5.: JOÃO VITOR DE SOUZA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, s/n,, Vila Velha-ES e VITÓRIA DAMAS DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 132, , Serra-ES. 09377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI GONÇALVES, natural de Ibiraçu-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Paulo Zeni, 05, João Neiva-ES e MARIA APARECIDA COSINE, natural de João Neiva-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo Zeni, 05, João Neiva-ES. 03171 2.: ALEXSANDRO SOUZA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), recaljutador de pneus, residente na rua projetada, s/n, João Neiva-ES e ANTONIA ROSA DE MOURA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), fatiadora de frios, residente na rua projetada, s/n, João Neiva-ES. 03172 3.: HUERLISON ANTÔNIO RAYMUNDO, natural de Laranja da Terra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na rua projetada, s/n, João Neiva-ES e MICHELI DE OLIVEIRA LOPES, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na rua projetada, s/n, João Neiva-ES. 03173 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 05 de maio de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO VARGAS PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Av São Paulo, nº 1270, Ap 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILA RODRIGUES REIS, natural de Juiz de Fora-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Santa Catarina, nº 150, Ap 502 Ed Monteal, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19945 2.: WALLAS GUSMÃO THOMAS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na Rua Belém, nº 555, Apto 403 Serra Do Mar, Praia De Itapoa, Vila Velha-ES e ADELISE FERREIRA LIMA DE MOURA, natural de Brasília-DF, com 43 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 950, Ap 803 Ed Green Residence, Jardim Camburi, Vitória-ES. 19946 3.: PAULO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA SAMPAIO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Prfa Francelina Carneiro Se, nº 350, Itapuã, Vila Velha-ES e HELLEN JAMIL FERNANDES BAHIENSE, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 360, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTNIEL MATHIAS BATISTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 32, Vitória-ES e NAIR DA MACENA ALVARENGA, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 32, Vitória-ES. 25477 2.: GUSTAVO LYRIO JULIÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Dom Pedro II, nº 63, Apt. 1203, Vitória-ES e PRISCILA BONADIMAN VIEIRA DA ROSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Rio Branco, nº 1626, Apt. 701, Vitória-ES. 25483 3.: FILIPE BRAZ SILVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), oficial de justiça, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 38/602, Vitória-ES e NATHALIA DE CARVALHO FIGUEIREDO, natural de São Vicente-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), Psicóloga, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 38/602 , Vitória-ES. 25484 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCO TREVIZAN, natural de Joaçaba-SC, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa,, Vitória-ES e ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA, natural de Diamantina-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), tabeliã, residente na Rua Affonso Cláudio,, Vitória-ES. 25398 2.: PIETRY DY TARSO INÃ ALVES MALAQUIAS, natural de Brasília-DF, com 35 anos de idade, solteiro(a), cirugião dentista, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Vitória-ES e NATÁLIA RAMOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Vitória-ES. 25402 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO CORRÊA SENA SEIXAS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), vendedor varejista, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 135, Vitória-ES e JULIANA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 135, Vitória-ES. 17783 2.: HEBERT DUARTE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua São Vicente, nº 20, Vitória-ES e GISELE DE AQUINO PRADO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), bióloga, residente na Rua São Vicente, nº 20, Vitória-ES. 17785 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER LÚCIO GOMES DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 2, Viana-ES e NEIDE FALCHETTO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 02, Viana-ES. 07650 2.: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Democrata, nº 02, Viana-ES e ALICE GRACILIANO BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Guarapari, nº 14, Viana-ES. 07651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE LIMA NEVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Bernardo Horta, nº 155, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRENDA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), microempresária, residente na Escadaria Francisco de Oliveira, nº 02, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de maio de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA BOTELHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 90, Bairro Industrial, Vila Velha-ES e SABRINA TARDANI RODRIGUES, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Beco José Pontes, nº 351, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1 . LUCIAN CARLOS DA SILVA CAMPONEZ, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 02 de outubro de 1989, estado civil divorciado, profissão motorista, residente na Rua H, s/n , Universal em Viana-ES & SUZI PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 06 de agosto de 1985, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua H, s/n , Universal em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 05 de maio de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino