Publicidade Legal

Proclamas - 06/05/2022

Sexta-feira

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 01:00

Publicado em 

06 mai 2022 às 01:00

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY ALVES LIONI, natural de Jaguaré-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua João Francisco Calmon nº 985, Linhares-ES e VERÔNICA MATOS ROCHA, natural de Nova Viçosa-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua João Francisco Calmon nº 985, Linhares-ES. 11863 2.: MARCELO PRATA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Hélio Martins, nº 12, Linhares-ES e KELEN CRISTINA PEDRO, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Hélio Martins, nº 12, Linhares-ES. 11864 3.: VALDENES DOS SANTOS PESTANA, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2449, Linhares-ES e ANDRESSA LOPES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2449, Linhares-ES. 11865 4.: ELIEL CINZA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Enoch de Freitas, nº 9, Linhares-ES e ROSANA DA SILVA ELIZIÁRIO, natural de Rio Bananal-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua João Ribeiro Paiva, nº 45, Linhares-ES. 11866 5.: ERISVAN BRAGANÇA SOUZA, natural de Nova Brasilandia D'Oeste-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Monte Belo, nº 444, Linhares-ES e ELIENAI VON RONDOW RIBEIRO, natural de Rolim de Moura-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Travessa Topazio, nº 3732, Rolim de Moura-RO. 11867 6.: ASHTON CHRISTOPHER SIMONEK, natural de sem Informação-ET, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paulino Dadalto, nº 51, Linhares-ES e ISMÉRIA DE OLIVEIRA LIMA, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Paulino Dadalto, nº 51, Linhares-ES. 11868 7.: ÉRICSON DE ASSIS SERAFIM, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Conceição da Barra, s/n, Linhares-ES e ANA CAMILA SEPULCHRO, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Conceição da Barra, s/n, Linhares-ES. 11869 8.: CASSIANO SCARAMUSSA DA HORA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Ecoporanga, nº 467, Linhares-ES e ADRIANA DE CARVALHO BASSANI, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua João Goulart, nº 16, Linhares-ES. 11870 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de controle patrimonial, residente na Rua Mariana, nº 30, Serra-ES e TAMARA DOS SANTOS MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Mariana, nº 30, Serra-ES. 11700 2.: ARTHUR LAMBERTI DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua das Margaridas, s/n, Serra-ES e MARIA APARECIDA INÁCIO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua das Margaridas, s/n, Serra-ES. 11701 3.: LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALVES, natural de Pedro Canário-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Flourita, 16, Serra Dourada I, Serra-ES e VERANILDE FERREIRA DE SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Flourita, 16, Serra Dourada I, Serra-ES. 11702 4.: GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua são pedro, nº 68, Serra-ES e ALINE LIMA DE MOURA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na rua são pedro, nº 68, Serra-ES. 11704 5.: WELITON BISPO SANTANA, natural de Canavieiras-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Lucas, nº 04, quadra 94, Bairro das Laranjeiras, Serra-ES e CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Eucalípto, nº 285, Vista da Serra II, Serra-ES. 11729 6.: LUIS CARLOS NUNES MATEUS, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua João Pinheiro, nº 248, Serra-ES e MARIA HELENA DE SOUZA RESENDE, natural de Alcobaça-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Pinheiro, nº 248, Serra-ES. 11733 7.: MATHEUS BROSEGHINI SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de instalação, residente na Rua Boa Esperança, nº 205, Serra-ES e SABRINA RODRIGUES VENTURA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de atendimento, residente na Rua Atalaia, nº 20, Serra-ES. 11750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHILIPE SANTOS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Vila Velha-ES e YASMIM REBULI CORRÊA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Vila Velha-ES. 232729770 2.: RODRIGO EUGENIO BRAS MIGUEL, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na rua orquidea, n° 32, Vila Velha-ES e SHEILA MARA DE SOUZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua boa vista, n° 324, Cariacica-ES. 232729771 3.: FERNANDO TADEU VALENTE DUTRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), policial civil aposentado, residente na rua das esmeraldas, n° 18, Vila Velha-ES e LUCIANA DO NASCIMENTO REGO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na rua das esmeraldas, n° 18, Vila Velha-ES. 232729772 4.: GLAUBER MARIANO ZIPPINOTTI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 150, apto 102, Ed. Mariana, Vitória-ES e MÔNICA ROCHA DALL'ORTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua México, nº 142, Vila Velha-ES. 232729773 5.: BRUNO LIMA AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Jonas Rebouças, nº 135, Vila Velha-ES e WANESSA GUEDES PIMENTEL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), manicure, residente na Rua Jonas Rebouças, nº 135, Vila Velha-ES. 232729774 6.: EDPO DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Afonso Schwab, nº 523, Vila Velha-ES e LUANA DOS SANTOS ARCANJO, natural de Itajuípe-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Afonso Schwab, nº 523, Vila Velha-ES. 232729775 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA SCHAD, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico de equipamentos, residente na Rua Bom Pastor, nº 59, Ap 301, Cariacica-ES e IZABELA PÉLA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de operações, residente na Rua Bom Pastor, nº 59, Ap 301, Cariacica-ES. 28810 2.: RENATO FRAGA NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Confeiteiro, residente na Rua Santa Catarina 37, Cariacica-ES e RAQUEL SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Encarregada de padaria, residente na Rua Santa Catarina 37, Cariacica-ES. 28811 3.: MOWELCY ALONSO PIRES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Catatau, nº 43, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ DE SOUZA CALIXTO, natural de Mutum-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Catatau, nº 43, Cariacica-ES. 28812 4.: CLÉBSON DE SOUZA LOPES, natural de Pinheiros-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), atendente de farmácia, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 141, Cariacica-ES e GELIANI DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 141, Cariacica-ES. 28813 5.: MARCUS ROGER PÍCULI CANDÊIA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em metalurgia, residente na Rua Ângela Carobine, nº 12, Cariacica-ES e DANIELLE SOARES PIMENTA, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida José Zacharias Junqueira, nº 190, Ap 602, Uberlândia-MG. 28814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON DE SOUZA SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), representante industrial, residente na Rua São Paulo, nº 170, Vila Velha-ES e KENIA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), servidora pública municipal, residente na Rua São Paulo, nº 170, , Vila Velha-ES. 09373 2.: REGINALDO ROCHA DA SILVA FERRAZ, natural de Montanha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), maritimo, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 11, Vila Velha-ES e MICHELI MARIA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 11, Vila Velha-ES. 09374 3.: RENAN POLETO CARNEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empregado público, residente na Rua Nossa Senhora do Rosario nº 333, Santa Paula II, Vila Velha-ES e LORRANIA COSTA ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), funcionaria publica, residente na Rua Nossa Senhora do Rosario nº 333, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 09375 4.: EVERTON FRAGOSO FIGUEIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS, residente na RUA DO LIMÃO S/N QUADRA E LT AP 101, Vila Velha-ES e GABRIELE OLIVEIRA ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), PEDAGOGA, residente na RUA DO LIMÃO S/N QUADRA E LT AP 101, Vila Velha-ES. 09376 5.: JOÃO VITOR DE SOUZA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, s/n,, Vila Velha-ES e VITÓRIA DAMAS DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 132, , Serra-ES. 09377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI GONÇALVES, natural de Ibiraçu-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Paulo Zeni, 05, João Neiva-ES e MARIA APARECIDA COSINE, natural de João Neiva-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo Zeni, 05, João Neiva-ES. 03171 2.: ALEXSANDRO SOUZA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), recaljutador de pneus, residente na rua projetada, s/n, João Neiva-ES e ANTONIA ROSA DE MOURA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), fatiadora de frios, residente na rua projetada, s/n, João Neiva-ES. 03172 3.: HUERLISON ANTÔNIO RAYMUNDO, natural de Laranja da Terra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na rua projetada, s/n, João Neiva-ES e MICHELI DE OLIVEIRA LOPES, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na rua projetada, s/n, João Neiva-ES. 03173 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 05 de maio de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO VARGAS PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Av São Paulo, nº 1270, Ap 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILA RODRIGUES REIS, natural de Juiz de Fora-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Santa Catarina, nº 150, Ap 502 Ed Monteal, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19945 2.: WALLAS GUSMÃO THOMAS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na Rua Belém, nº 555, Apto 403 Serra Do Mar, Praia De Itapoa, Vila Velha-ES e ADELISE FERREIRA LIMA DE MOURA, natural de Brasília-DF, com 43 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 950, Ap 803 Ed Green Residence, Jardim Camburi, Vitória-ES. 19946 3.: PAULO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA SAMPAIO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Prfa Francelina Carneiro Se, nº 350, Itapuã, Vila Velha-ES e HELLEN JAMIL FERNANDES BAHIENSE, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 360, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTNIEL MATHIAS BATISTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 32, Vitória-ES e NAIR DA MACENA ALVARENGA, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 32, Vitória-ES. 25477 2.: GUSTAVO LYRIO JULIÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Dom Pedro II, nº 63, Apt. 1203, Vitória-ES e PRISCILA BONADIMAN VIEIRA DA ROSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Rio Branco, nº 1626, Apt. 701, Vitória-ES. 25483 3.: FILIPE BRAZ SILVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), oficial de justiça, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 38/602, Vitória-ES e NATHALIA DE CARVALHO FIGUEIREDO, natural de São Vicente-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), Psicóloga, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 38/602 , Vitória-ES. 25484 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCO TREVIZAN, natural de Joaçaba-SC, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa,, Vitória-ES e ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA, natural de Diamantina-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), tabeliã, residente na Rua Affonso Cláudio,, Vitória-ES. 25398 2.: PIETRY DY TARSO INÃ ALVES MALAQUIAS, natural de Brasília-DF, com 35 anos de idade, solteiro(a), cirugião dentista, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Vitória-ES e NATÁLIA RAMOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Vitória-ES. 25402 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO CORRÊA SENA SEIXAS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), vendedor varejista, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 135, Vitória-ES e JULIANA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 135, Vitória-ES. 17783 2.: HEBERT DUARTE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua São Vicente, nº 20, Vitória-ES e GISELE DE AQUINO PRADO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), bióloga, residente na Rua São Vicente, nº 20, Vitória-ES. 17785 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER LÚCIO GOMES DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 2, Viana-ES e NEIDE FALCHETTO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 02, Viana-ES. 07650 2.: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Democrata, nº 02, Viana-ES e ALICE GRACILIANO BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Guarapari, nº 14, Viana-ES. 07651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE LIMA NEVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Bernardo Horta, nº 155, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRENDA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), microempresária, residente na Escadaria Francisco de Oliveira, nº 02, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de maio de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA BOTELHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 90, Bairro Industrial, Vila Velha-ES e SABRINA TARDANI RODRIGUES, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Beco José Pontes, nº 351, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1 . LUCIAN CARLOS DA SILVA CAMPONEZ, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 02 de outubro de 1989, estado civil divorciado, profissão motorista, residente na Rua H, s/n , Universal em Viana-ES & SUZI PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 06 de agosto de 1985, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua H, s/n , Universal em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 05 de maio de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

