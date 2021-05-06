Proclamas - 06/05/2021
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ PEREIRA DE ARAUJO, natural de Mutum-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Beira Mar, nº 22, Aribiri, Vila Velha-ES e CRISLAYNI DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Beira Mar, nº 22, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729023 2.: RENÊ BERNARD DOS SANTOS FARIAS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 55, Ataíde, Vila Velha-ES e LUÍSA CALLEGARI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedora, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 55, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729024 3.: PABLO ARAUJO DE MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de comunicação, residente na Rua Joventina Menezes, nº 583 , Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e THALIA FERREIRA DE ÁVILA CÂNDIDO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Joventina Menezes, nº 58327, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729025 4.: THYAGO DE TÁRSO VIEIRA NAZARIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Nova Delhi, nº 133, Araçás, Vila Velha-ES e FRANCINE TEIXEIRA FEITOSA DOS PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnica e enfermagem, residente na Rua Nova Delhi, nº 133, Araçás, Vila Velha-ES. 232729026 5.: RENAN OLIVEIRA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Tec. em quimica, residente na Avenida João Mendes, nº 129, Apto 401 Santa Mônica, Vila Velha-ES e RAIANE CONCEIÇÃO DE ASSIS, natural de São Gonçalo-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida João Mendes, nº 129, Aptº 401, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729027 6.: LEONARDO OLIOSI MAZIM, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), coordenador pedagogico, residente na Rua Adoldofino Zamprogno, nº 160, Santa Rita, Vila Velha-ES e MARIA CAROLINA MARCARINI PAGANINI, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Três, nº 115, Aptº 210, Cond. Mirante da Vila, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729028 7.: GIANCARLO SANTOS GRONER, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), tecnico de radiologia, residente na Av. Carlos Lindenberg, nº 4000, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ARIANY MAFORTE SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), tec. de enfermagem, residente na Av. Carlos Lindenberg, nº 4000, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729029 8.: WANDERSON DOUGLAS ASKISASCK CALMON, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), coordenador de operação, residente na Rua Manoel Nascimento, nº 227, Ataíde, Vila Velha-ES e FABIANA DA ROCHA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública federal, residente na Rua Manoel Nascimento, nº 227, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729030 9.: KLEBER MORÊTO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), policial Militar, residente na Rua Laranjais, nº 03, Qd 15, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e GREIKA NIEINKE, natural de Nova Venecia-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Laranjais, nº 03, Qd 15, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729031 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pedra Azul, 95, Jardim Carapina, Serra-ES e LUCINÉLIA ANGELO ROMÃO, natural de Jucuruçu-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedra Azul, 95, Jardim Carapina, Serra-ES. 31485 2.: JEAN CARLOS XAVIER FERREIRA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Gaturama, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES e RAYANE LUGÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Gaturama, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES. 31490 3.: DIEGO SANTOS HOMEM, natural de Candeias-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua D, nº 202 , Conjunto Jacaraípe, Serra-ES e LUCIANA DA SILVA SOUZA, natural de Nova Era-MG, com 38 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua D, nº 202 , Conjunto Jacaraípe, Serra-ES. 31491 4.: RICHARD DE OLIVEIRA LOYOLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Dido Fontes, Nº66 , Jardim Tropical, Serra-ES e SIMONE SOUZA BUNGENSTAB, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Viúva(o), telefonista, residente na Avenida Dido Fontes, Nº66 , Jardim Tropical, Serra-ES. 31492 5.: MARCELO BORGES ANTONIO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Braúna, S/nº, Bl02 Colombo, Ap. 102, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e MARIA MADALENA COSTA, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, Divorciada(o), assistente administrativo aposentada, residente na Avenida Braúna, S/nº, Bl02 Colombo, Ap. 102, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31494 6.: LUCAS HERMOGENES MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), jogador, residente na Rua C, nº 17, Manoel Plaza, Serra-ES e SANDRA MARTINS GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua C, nº 17, Manoel Plaza, Serra-ES. 31501 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDIR DOUGLAS AGNEZI, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 01, Palmital, Linhares-ES e LUCIANA FERREIRA, natural de Tanque D'Arca-AL, com 37 anos de idade, solteiro(a), informação de numerário, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 01, Palmital, Linhares-ES. 10944 2.: VICTOR BRANDÃO MACHADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), Servidor Público, residente na Rua Vista Alegre, nº 27, Centro, Linhares-ES e JAMYLE BARROSO BIRSCHNER, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Dionisio Abaurre, nº 543, Bl 108, AP 101, Residencial Praia de Camburi, Vitória-ES. 10945 3.: LAERCIO FRANCISCO CATTANEO JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Capitão José Maria, N° 351, Araçá, Linhares-ES e SARAH BARROSO PASSOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua dos Lírios, N° 633, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10946 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHILLIPE ALCÂNTARA FONSECA LOPES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, Jardim Camburi, Vitória-ES e SABRINA KAREN DA SILVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24458 2.: EDUARDO PANETTO BARBOSA VIANNA, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e MIRNA DE FÁTIMA PASTI FERREIRA BORGES, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), youtuber, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24460 3.: GABRIEL LOPES RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATALIA SILVA E SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24461 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO AUGUSTO LINHARES, natural de Contagem-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua das Oliveiras, nº 232, Apartamento 301, Bairro Universitário, Vitória-ES e KLEIDIANA CÁSSIA SILVA BORGES, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua das Oliveiras, nº 232, Apartamento 301, Bairro Universitário, Vitória-ES. 17365 2.: REINALDO HOLANDA DA CRUZ, natural de Baixo Guandu-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), montador de móveis, residente na Rodovia Serafim Derenze, 1653, Inhanguetá, Vitória-ES e MARIA APARECIDA MENDES, natural de Almenara-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Beira Rio, Distrito, Dois de Abril (Palmópolis)-MG. 17367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON TEIXEIRA MARCELINO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Beco das Dálias, nº 68, Praia do Suá, Vitória-ES e CRISTIENE CAETANO CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco das Dálias, nº 68, Praia do Suá, Vitória-ES. 24655 2.: FELIPE CASTELLO CINTRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público, residente na Rua Almirante Soído, nº 271/1704, Santa Helena, Vitória-ES e HIRIA JANAINA CERQUEIRA SCHIMIDT, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor Lauro Faria Santos, nº 356, Bairro de Lourdes, Vitória-ES. 24658 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO DOS REIS SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Santa Alice, nº 642, Aparecida, Cariacica-ES e LEILA MESQUITA DA SILVA, natural de Goiânia-GO, com 36 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Santa Alice, nº 642, Aparecida, Cariacica-ES. 13638 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DOS SANTOS BERTULANO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), confeccionador de varetas, residente na Rua Francisco Tintori, 55, São Carlos II, João Neiva-ES e LUANNA ELISA TESSAROLO DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), locutora, residente na Rua Francisco Tintori, 55, São Carlos II, João Neiva-ES. 03089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 05 de maio de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SOARES LOPES, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Argentina, 03, Vista da Serra I, Serra-ES e ANDERLANI DOS ANJOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), analista fiscal, residente na Avenida Argentina, 03, Vista da Serra I, Serra-ES. 10898 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ BARBOZA DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Avenida São Pedro,n°411, Barramares, Vila Velha-ES e ALCIRENE SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida São Pedro,n°411, Barramares, Vila Velha-ES. 08823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMARIO DE DEUS XAVIER, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista operacional de logistica, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 06, Areinha, Viana-ES e RAFAELA DE PAULA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 06, Areinha, Viana-ES. 07278 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS GUEDES DE MORAES JUNIOR, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Córrego Alto Perdição, Zona Rural, Iúna-ES e ANDRESSA RODRIGUES FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Barra da Perdição, Zona Rural, Iúna-ES. 08827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 05 de maio de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas