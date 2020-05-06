Proclamas - 06/05/20
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO PAULO MOURA ROCHA, natural de Medeiros Neto-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), Agente penitenciário, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 330, Castelo Branco, Cariacica-ES e VERA LÚCIA NOGUEIRA DA SILVA, natural de Tabira-PE, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 330, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26820 2.: GABRIEL TÁVORA FERNANDES DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Avenida Expedito Garcia - Lado Ímpar, nº 5, Campo Grande, Cariacica-ES e DANIELE SANTOS DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Avenida Expedito Garcia - Lado Ímpar, nº 5, Campo Grande, Cariacica-ES. 26821 3.: ABINADABE ABEDIAS PATRÍCIO XAVIER COELHO, natural de Ipanema-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Celestino de Almeida, nº 434, Castelo Branco, Cariacica-ES e EMANUELE OLIVEIRA GOMES, natural de São Paulo-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Celestino de Almeida, nº 434, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26822 4.: GEZIEL SANTOS DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireiro masculino, residente na Rua Dom Pedro II, nº 156, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e GEISIANE CARDOSO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), empresaria, residente na Rua Dom Pedro II, nº 156, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26823 5.: SAMUEL GONZAGA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua dos Peregrinos, nº 151, Vila Palestina, Cariacica-ES e JESSYKA LORRANY PEREIRA DA SILVA, natural de Feira de Santana-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São José do Calçado, nº 04, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26824 6.: WELLIS DE OLIVEIRA CANDIDO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua dos Cabos, nº 02, ValParaiso, Cariacica-ES e JULIETE SILVA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua dos Cabos, nº 02, ValParaiso, Cariacica-ES. 26825 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de maio de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO ALLAN DE MORAES MARQUES, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Eletrecista, residente na Rua Santo Orsolo, S/nº, Bairro Mata da Praia, Cariacica-ES e ANA BEATRIZ RODRIGUES MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1135, Flexal II, Cariacica-ES. 12756 2.: RODRIGO RANGEL, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), gestor de logística, residente na Rua Linhares, nº 96, Nova Brasília, Cariacica-ES e BRUNA LILIAN LUCINDO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Linhares, nº 96, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12783 3.: JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Beira Mar, nº 654, Porto de Santana, Cariacica-ES e ADRIANA MARIA CHAGAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Beira Mar, nº 654, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12792 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de maio de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEARLY ABRAÃO GOMES, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), instalador de acessórios automotivos, residente na Rua Sanhaço, S/n, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MAELLI CONCEIÇÃO MAGALHÃES, natural de Nanuque-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sanhaço, S/n, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29946 2.: VÍTOR DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazem III, residente na Rua Sete, nº 13, Maringá, Carapina, Serra-ES e BRENNA TRÍCIA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Sete, nº 13, Maringá, Carapina, Serra-ES. 29955 3.: LUCIANO RIBEIRO SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Pequim, nº 6, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e GABRIELA SANTOS APOLINARIO, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Pequim, nº 6, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29956 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS BLANCK VERÍSSIMO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Eunice Loureiro Ghidetti, nº 06, Bairro São José, Aracruz-ES e SARA ANDRADE NOSSA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), técnico de enfermagem, residente na Rua Florentino Avidos, 188, Vila Rica, Aracruz-ES. 12837 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de maio de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELEN CRISTINA GOMES VELOSO, natural de Brasília-DF, com 26 anos de idade, solteiro(a), designer de jogos, residente na Avenida Mário Corteletti, nº 170, Apto 202, Jardim da Penha, Vitória-ES e SOFIA ANNA MARIA JONSON, natural de Lerum-ET, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Von Jakobssons Vag. N.9 Lerum, Suécia, -ET. 23737 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON PAGUNG ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 973, Santa Inês, Vila Velha-ES e KARINE DE ALMEIDA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 973, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTORIO MARIA AMADO SERRA/ES Faço saber que pretendem contrair matrimônio: 1.: ARACIANO NÉLIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, conferente, solteiro, natural de Serra-ES, com 50 anos, residente e domiciliado na Rua José do Patrocínio, nº 177, Novo Porto Canoa, Serra-ES e CENIRA ROSA MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, natural de Nova Viçosa-BA, com 48 anos, residente e domiciliada na Rua José do Patrocínio, nº 177, Novo Porto Canoa, Serra-ES. Republicado por ter incorreção na edição do dia 17/03/2020. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de maio de 2020 Marisa de Deu Amado Oficiala