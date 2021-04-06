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Proclamas - 06/04/21
Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAR NOGUEIRA CALCAGNO, natural de Muriaé-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro agrônomo, residente na Rodovia do Sol, nº 2950, Edifício Debret, Apartamento 1101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CRISTIANE MARIA COSTA CARDOSO, natural de Muriaé-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 16, Aptº 101, Ed. Montreal, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08046 2.: REGINALD JOHN PENNELL, natural de Florida-EUA-ET, com 55 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Cavalo Marinho, nº 65, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JULIANA LEITÃO SAIB LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Publicitária, residente na Rua São Francisco, nº 742, Santa Inês, Vila Velha-ES. 08048 3.: RODOLFO SILVERIO DO ESPIRITO SANTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Luiz Bandeira, nº 09, Santos Dumont, Vila Velha-ES e BRENDA LEOPOLDINA DA FONSECA COIMBRA PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Castelo Branco, nº 2135, Olaria, Vila Velha-ES. 08051 4.: CARLOS EDUARDO MARINHO BARBOSA, natural de Boqueirão-PB, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Itaquari, nº 300, Bloco C, Aptº 501, Itapuã, Vila Velha-ES e KIVYAN MARIANO BALDRAE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itaquari, nº 300, Bloco C, Aptº 501, Itapuã, Vila Velha-ES. 08052 5.: ALEXANDRE RODRIGUES MALTA, natural de Porto Alegre-RS, com 40 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Afonso Pena, nº 440, Aptº 1304, Residencial Layr Buaiz, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAYS NOGUEIRA FARIAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Afonso Pena, nº 440, Aptº 1304, Residencial Layr Buaiz, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 08053 6.: REINALDO ULIANA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), maritimo, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1238, Soteco, Vila Velha-ES e JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1238, Soteco, Vila Velha-ES. 08054 7.: MATHEUS DA SILVA SCHWAMBACH, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de contabilidade, residente na Rua União, nº 212, Aptº 101, Aribiri, Vila Velha-ES e TAYNARA NUNES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bacharel em ciências contábeis, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, nº 1008, Torre B, Aptº 606, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08055 8.: JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Av Antonio Leite, nº 2142, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARIANA DIAS ANDRADE SGRANCIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Castelo Branco, 680, Centro, Vila Velha-ES. 18738 9.: HENRIQUE CAMPOS DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua Anita Garibaldi, nº 87, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e HARIANE DE SOUZA BECA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Av. França, nº 301, Jabaeté, Vila Velha-ES. 18739 10.: ANDERSON ANDRADE DA SILVA, natural de Natal-RN, com 33 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Domingos Martins, nº 247, Glória, Vila Velha-ES e MIRIAM SAILER, natural de Santa Eliza-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Domingos Martins, nº 247, Glória, Vila Velha-ES. 18740 11.: HIGOR SILVA MARTINS, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 585, Edifício Nelson Pretti, Apartamento 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNELLA BATISTA BRAGA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 585, Edificio Nelson Pretti, Apartamento 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18744 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENIS VICENTE JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Central, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e LETICIA GOMES PAULINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Central, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10724 2.: JOSÉ PINTO SANTANA, natural de Colatina-ES, com 69 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 24, Novo Porto Canoa, Serra-ES e OSMINDA MARIA NOGUEIRA, natural de Itanhém-BA, com 64 anos de idade, Viúva(o), pensionista, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 24, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10838 3.: NICHOLAS ROCHA SALES, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Luiz Barbalho, nº 05, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LARISSA VIRGILIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Luiz Barbalho, nº 05, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10839 4.: HELIMAR FERREIRA HORTENCIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua da Pera, 12, Qd 71, Lt 12, Cidade Pomar, Serra-ES e FERNANDA SILVA DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua da Pera, 12, Qd 71, Lt 12, Cidade Pomar, Serra-ES. 10841 5.: ELIAS TEIXEIRA LOUZADA, natural de Santa Teresa-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Tupã, 36, Nova Carapina II, Serra-ES e LETÍCIA CRISTINA DA COSTA, natural de Raul Soares-MG, com 33 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Tupã, 36, Nova Carapina II, Serra-ES. 10842 6.: EDUARDO CABALINI BARBOSA, natural de Mantena-MG, com 47 anos de idade, Divorciado(a), padeiro, residente na Rua Ceará, nº 555, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e GEIS LÔBO OLIVEIRA DE MARTIN, natural de Nova Viçosa-BA, com 33 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Ceará, nº 555, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10843 7.: WILLIAM RAMOS INÁCIO, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Oiti, nº 123, Vista da Serra II, Serra-ES e RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Major Pissara, nº 84, Serra Centro, Serra-ES. 10851 8.: DOUGLAS FERREIRA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), operário, residente na Av. Bons Amigos, 29, 10º D, Agualva - Cacém, Cacém-ET e WANESSA MORAES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Boa Esperança, nº 472, Vista da Serra I, Serra-ES. 10877 9.: MATHEUS GUERINI MEDEIROS, natural de Vila Velha - ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de materiais, residente na Rua Ipês, 11, São Marcos, Serra-ES e REBECA BRITO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro (a), auxiliar financeiro, residente na Av. Brasilia, 903, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES .. (Republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MELQUISEDEC AUGUSTO LORETTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), acabador de obras, residente na Avenida Dido Fontes, nº 15, Jardim Tropical, Serra-ES e JESSE KELY GUIMARÃES OLIVEIRA, natural de Arataca-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Avenida Dido Fontes, nº 15, Jardim Tropical, Serra-ES. 31374 2.: RÔMULO VICENTE ZORZANELLI, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Macanaiba, nº 10, Balneario de Carapebus, Serra-ES e INGRIDY MARY SANTOS NEVES, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), consultora de vendas, residente na Rua Macanaiba, nº 10, Balneario de Carapebus, Serra-ES. 31375 3.: FRANCISCO XAVIER FILHO, natural de Aimorés-MG, com 53 anos de idade, Solteiro(a), encarregado, residente na Rua da Alegria, nº 05, Jardim Tropical, Serra-ES e JOSIANE GOMES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Alegria, nº 05, Jardim Tropical, Serra-ES. 31379 4.: WALLACE ANDRADE GREGÓRIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Antônio Rangel, nº 97, Carapina Grande, Serra-ES e ANGELA MARIA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Antônio Rangel, nº 97, Carapina Grande, Serra-ES. 31380 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHN LENNON RODRIGUES MARTINS, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Serraria, nº 413, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LUCILENE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Serraria, nº 413, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06047 2.: LUCAS OLIVEIRA LACERDA FELIX, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Universitário, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 11, Cobilândia, Vila Velha-ES e LEANDRA DA VICTÓRIA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Universitária, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 11, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06048 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de abril de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEAN SANT'ANA RAMOS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rio do Meio, Santa Leopoldina-ES e AMANDA MALFER FACCO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativo, residente na Rua Manoel Máximo Pereira, nº 428, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 13593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CANDIDO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1866, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e THAÍS NASCIMENTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 775, Praia do Suá, Vitória-ES. 24606 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSMÁRIO CASTRO DE ALMEIDA, natural de Belmonte-BA, com 65 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua da Liberdade, nº 1249, João Goulart, Vila Velha-ES e ROSALIA REIS DE MOURA, natural de Canavieiras-BA, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Liberdade, nº 1249, João Goulart, Vila Velha-ES. 08790 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CARLOS MAURER NETO, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 02 de outubro de 1994, estado civil solteiro, profissão Policial militar, residente na Rua Augusto Alves de Araújo, n° 207, Centro em Viana-ES, filho de BENEDITO CARLOS SILVA MAURER e ELIANA APARECIDA GAICK & PAULA BARBOZA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 07 de janeiro de 1998, estado civil solteira, profissão técnico em planejamento e programação, residente na Rua Augusto Alves de Araújo, n° 207, Centro em Viana-ES, filha de PAULINO SOUZA DA SILVA e ELIZABETE BARBOZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 05 de abril de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala