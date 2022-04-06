Proclamas - 06/04/2022

Arquivos & Anexos
06-04-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO JÚNIOR PAUZEN LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público estadual, residente na Rua Dezesseis, nº 489, Castelo Branco, Cariacica-ES e JÉSSICA RODRIGUES DE PAULA VIEIRA, natural de Goiânia-GO, com 28 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público estadual, residente na Rua Dezesseis, nº 489, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28725 2.: MARCELO NASCIMENTO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Beija Flor, nº 18, Universal, Viana-ES e CAROLINE HENRIQUE GOMES, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pará, nº 22, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28727 3.: HELIVALDO SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua Nossa senhora, nº 19, Cariacica-ES e VANESSA HELENA MAGALHÃES, natural de Volta Redonda-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Nossa senhora, nº 19, Cariacica-ES. 28733 4.: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua Beco Sessenta e Cinco, 06, Cariacica-ES e DÉBORA BATISTA, natural de Campo Belo-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), química, residente na Rua José Ascef, 25, Campo Belo-MG. 28735 5.: PEDRO AUGUSTO BRAVIM DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Albino Sena Dutra, nº 14, Cariacica-ES e MANUELA DA SILVA ALVES, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Albino Sena Dutra, nº 14, Cariacica-ES. 28736 6.: WEMBLEY COUTINHO SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Laurentino, nº 52, Cariacica-ES e BRUNIELY GUERRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Manoel Laurentino, nº 52, Cariacica-ES. 28737 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIELLEN APRIGIO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica em informática, residente na Rua dos Milagres, nº 80, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e POLIANA LUISA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Quatro, nº 8, Cocal, Vila Velha-ES. 19870 2.: LEÔNI MONGIN BOASQUEVISQUE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Alexandre Vargas, nº 64, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e MATHEUS AUGUSTO LADISLAU, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente comercial, residente na Rua Alexandre Vargas,nº 64, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 19871 3.: PHILIPE OLIVEIRA DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pedro Loyola Netto, 02, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e NAIARA SOUZA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Palmerindo, N° 248, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 19872 4.: MARCELO VIANA LEONARDO JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de infraestrutura, residente na Rua Getulio Vargas, N°67, Gloria, Vila Velha-ES e SARAH FRANCO MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Maranguape, N°229, Glória, Vila Velha-ES. 19873 5.: FRANCO DE AGUILAR PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2262, Itapuã, Vila Velha-ES e LUANA MANHÃES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Avenida Afonso Pena, nº 384, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19874 6.: DIOGO CAETANO DE ABREU, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Analista de Planejamento, residente na Rua José Celso Cláudio, Número 195, Apartamento 401, Bloco A5, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e RENATA LOPES CABRAL, natural de Caratinga-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rodovia do Sol, Número 2922, Edificio Ocean Front, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19875 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON CASTRO LIPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua São Salvador, nº 14, Alvorada, Vila Velha-ES e PRICILA DE SOUZA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Salvador, nº 14, Alvorada, Vila Velha-ES. 06374 2.: RÔMULO MARTINS JESUS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), Operador logística, residente na Rua Marandiba, nº 401, Nova América, Vila Velha-ES e AMANDA GOMES RICARDO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Marandiba, nº 401, Nova América, Vila Velha-ES. 06375 3.: MANOEL DE SOUZA DUARTE, natural de Itapemirim-ES, com 77 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Thadeu Rauta, nº 708 , Vila Velha-ES e DORACY DA PENHA FIRME, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 65 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Thadeu Rauta, nº 708, Vila Velha-ES. 06376 4.: MÁRCIO SALGADO PEREIRA, natural de Raul Soares-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro metalúrgico, residente na Rua Francisco Severo Cortelete, nº 37, Vila Velha-ES e NATÁLIA PASSAMANI CORTELETTI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Administradora, residente na Rua Francisco Severo Cortelete, nº 37, Vila Velha-ES. 06377 5.: MARCOS FERREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), Taxista, residente na Rua: Serra Pelada, nº 105, Vila Velha-ES e JEANE SOUZA SANTOS, natural de Jequié-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), Vendendora, residente na Avenida Serra Pelada, nº 105, Vila Velha-ES. 06378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de abril de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS BARCELLOS RANGEL, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Ebenezer, N°8, Vinte e Tres de Maio, Vila Velha-ES e VERA LUCIA FOLHAGEM, natural de Aracruz-ES, com 55 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ebenezer, N°8, Vinte e Tres de Maio, Vila Velha-ES. 09330 2.: MAXSUEL VIANA, natural de Caratinga-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), Técnico Administrativo, residente na Avenida São Pedro, N°132, Barramares, Vila Velha-ES e ELISÂNGELA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida São Pedro, N°132, Barramares, Vila Velha-ES. 09331 3.: MATHEUS SOARES SENIS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Toulo de Lautrec, nº 33, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e GIULIA GUIMARÃES FRIEDRICH, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Toulo de Lautrec, nº 33, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09333 4.: DOUGLAS LIRIO FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Albatroz, nº 19, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e THAYNA RODRIGUES DA SILVA, natural de VITORIA-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de suplay, residente na Rua Albatroz, nº 19, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09334 5.: LEONARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Joao Neiva-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Soldador manual, residente na Rua Ipe S/N, Vila Velha-ES e GECYMARA VELOSO LYRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), ESTUDANTE, residente na Rua Ipe S/N, Vila Velha-ES. 09335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERNANI FERREIRA GOMES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamentos, residente na Avenida Isaac Lopes Rubim, nº 155/305, Vitória-ES e VANESSA ALESSANDRA PARREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Avenida Isaac Lopes Rubim, nº 155/305, Vitória-ES. 25417 2.: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Horácio Andrade de Carvalho, nº 136, Casa A, Vitória-ES e THEREZA CHRISTINA ROSA ABELHA, natural de Niterói-RJ, com 66 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Rua Horácio Andrade de Carvalho, nº 136, casa A, Vitória-ES. 25418 3.: MURILO BONFIM DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico I, residente na Rua Sebastião Costa, nº 221, Vitória-ES e SANDY CORONA DOS REIS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de importação, residente na Rua Sebastião Costa, nº 221, Vitória-ES. 25420 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RALPH ENGEL PIAZZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Vitória-ES e SARAH HELENE BRAGUINIA ALMEIDA CARNIELLI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Vitória-ES. 25328 2.: MARK HENRY LOWDON, natural de East Cleveland-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua João Nunes Coelho, Vitória-ES e JOYCE MARTINS MAZIERO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua João Nunes Coelho, Vitória-ES. 25331 3.: FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL JÚNIOR, natural de Belém-PA, com 29 anos de idade, solteiro(a), pesquisador, residente na Avenida Hugo Viola, Vitória-ES e CAROLINE GOMES BOHRER, natural de Santa Vitória do Palmar-RS, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ludwik Macal, Vitória-ES. 25332 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILCIMAR FERREIRA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Ilha Grande, S/nº, Eldorado, Viana-ES e MARIA APARECIDA SIMOURA, natural de Nova Venécia-ES, com 61 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Rua Ilha Grande, S/nº, Eldorado, Viana-ES. 07613 2.: FABIO ROSARIO DE SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Himalaia, nº 12, Nova Bethânia, Viana-ES e ANA PAULA COSTA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Rua Himalaia, 12, Eldorado, Viana-ES. 07614 3.: MARIA ODETE LOUZADA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), tosadora, residente na Rua X, nº 17, Viana-ES e SAURETE MARIA DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), lactarista, residente na Rua X, nº 17, Viana-ES. 07615 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLESIO HELENO GUIMARÃES, natural de Cariacica-ES, com 67 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na avenida amarilio scwab, 231, Cariacica-ES e MARIA ELENA DA COSTA E SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 62 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na avenida amarilio scwab, 231, Cariacica-ES. 14428 2.: WESLEY LOUREIRO ROMÃO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Milton Cassim, nº 40, Cariacica-ES e VANESSA MOREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), assistente social, residente na Rua Milton Cassim, nº 40, Cariacica-ES. 14431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS CORRÊA FLORO JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Henrique Gaburro, s/n, Linhares-ES e FERNANDA JESUS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Henrique Gaburro, s/n, Linhares-ES. 11801 2.: ELIENE DOS SANTOS DIAS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de obras, residente na Rua Jacob Bazoni, nº , Linhares-ES e JANINE PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jacob Bazoni, s/n, Linhares-ES. 11802 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO SILVA DE ARAÚJO, natural de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14305 2.: ADRIANO SILVA DE SOUZA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), padeiro, residente na Rua Dulceli Jacinto dos Santos, nº 236, Campo Acima, Itapemirim-ES e SILVANA BATISTA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, Viúva(o), confeiteira, residente na Rua Dulceli Jacinto dos Santos, nº 236, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Florencio da Conceição, nº 27, Santo Antônio, Serra-ES e LIDIOMARA BELING, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Florencio da Conceição, nº 27, Santo Antônio, Serra-ES. 11644 2.: NYCOLLAS KARTEN VIEIRA ROSA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), secretário, residente na Rua Juruva, nº 79, Serra Dourada III, Serra-ES e ANA JÚLIA OLIVEIRA DOS SANTOS DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Juruva, nº 79, Serra Dourada III, Serra-ES. 11649 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL BARBOSA JACOB, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Venus, nº 30, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e RAQUEL CORDEIRO TRASPADINI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Venus, nº 30, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04428 2.: ULYSSES DE SOUZA MATEINI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de suprimentos, residente na Rua Guilhermina Geovanotte, nº 300, Bairro Paul, Vila Velha-ES e RAFAELA NONATO COMPER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Calogi, nº 39, Bairro Rio Marinho, Vila Velha-ES. 04433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de abril de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS EIRIZ CARVALHO BUSATO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Avenida Francisco Mardegan, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAMILA MENON THIENGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Biomédica, residente na Rua Dulce Santos, nº 31, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05057 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1 . CARLOS LEONARDO DE AZEVEDO CAMPOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 05 de dezembro de 1992, estado civil solteiro, profissão desossador, residente na Rua Nossa Senhora de Belém, 103, Jucu em Viana-ES & MYRIÃ KELLY SANTOS DALGOBA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 26 de agosto de 1996, estado civil solteira, profissão técnica de análises clínicas, residente na Rua Nossa Senhora de Belém,n°103, Jucu em Viana-ES.. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 05 de abril de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino