Proclamas - 06/03/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PEDRO DE FARIA BRAVIN, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua 6, N°929, Guarapari-ES e LORENA SOUZA MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Olímpio Simões, s/n , Itapebussu, Guarapari-ES. 12185 2.: JOFFRE ASSAD NETO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Manoel Severo Simões, nº 106, Centro, Guarapari-ES e CAROLINE SILVA ADORNO, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Manoel Severo Simões, nº 106, Centro, Guarapari-ES. 12186 3.: LUCAS CARDOSO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paissandú, nº 47, Olaria, Guarapari-ES e ANA CAROLINE ARAUJO MALAQUIAS, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 3, Ipiranga, Guarapari-ES. 12187 4.: MARCELO FERNANDES DE ARRUDA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Beira Mar, nº 2112, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARIANA DE PAULA OLIVEIRA, natural de Rio Pomba-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Avenida Beira Mar, nº 2112, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12188 5.: GERALDO NOVAES DE ARAUJO, natural de São Paulo-SP, com 68 anos de idade, divorciado(a), téc. em contabilidade, residente na Avenida Paris, nº 150, Praia do Morro, Guarapari-ES e HELANIA CRISTINA DA SILVA PRATES, natural de Montanha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Paris, nº 150, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12189 6.: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Manhumirim-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Padre José De Anchieta N° 1499, Aeroporto, Guarapari-ES e CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA, natural de João Monlevade-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Padre José De Anchieta N° 1499, Aeroporto, Guarapari-ES. 12190 7.: RAINE VIZZONI MOROZINI, natural de Vargem Alta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 04, Village do Sol, Guarapari-ES e MICHELE MARINS SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 04, Village do Sol, Guarapari-ES. 12192 8.: ORENILDO DE ALMEIDA, natural de São José do Calçado-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), Churrasqueiro, residente na Rua Anhanguera, nº 71, São Gabriel, Guarapari-ES e MARIA APARECIDA PEIXOTO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Anhanguera, nº 71, São Gabriel, Guarapari-ES. 12193 9.: MARCOS FILIPE DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Avenida Soteco, s/n, Guarapari-ES e ISABELLY VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Carangola-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), Atendente de loja, residente na Avenida Soteco, s/n, Guarapari-ES. 12194 10.: DONOVAN FARIA DE MELO NAVARRO, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Lourenço Branbati, Nº7, Guarapari-ES e KAMILA BERMOND PINTO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Lourenço Branbati, Nº7, Guarapari-ES. 12195 11.: RONIERITON DA SILVA SANTOS, natural de Una-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Itapemirim, nº 54, Bela Vista, Guarapari-ES e EIDIANE DE SOUZA DIAS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Itapemirim, nº 54, Bela Vista, Guarapari-ES. 12196 12.: RAPHAEL DE ANDRADE PEIXOTO SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Giovane Sechin, S/n, Meaípe, Guarapari-ES e NATHÁLIA VASCONCELLOS SANT'ANA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Giovane Sechin, S/n, Meaípe, Guarapari-ES. 12197 13.: EVANDRO MANOEL SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Santana do Iapó, nº 753, Muquiçaba, Guarapari-ES e SHEILA AMORIM CORREIA, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santana do Iapó, nº 753, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12198 14.: FRANCIS RICARDO SERENO PEREIRA, natural de Angra dos Reis-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Vitória, nº 231, Praia do Morro, Guarapari-ES e JOVANA PALMIRA CODONHO, natural de Osvaldo Cruz-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Vitória, nº 231, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12199 15.: ADEMIR ISPINI DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Ilmenita, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e ALCILENE FALCÃO MELO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ilmenita, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12200 16.: LEANDRO DOS SANTOS ROVETTA, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua das Inhuíbas, nº 283, Ipiranga, Guarapari-ES e DEBORA MARIANO DE ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), operadora de negocios, residente na Rua das Inhuíbas, nº 283, Ipiranga, Guarapari-ES. 12201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 05 de março de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS PISSINATE VASSOLER, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua João da Rosa Loureiro, nº 331, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e RAIANE SEIDLER DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua João da Rosa Loureiro, nº 331, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13090 2.: FELIPE LAGARES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Samambaias, nº 282, Praia do Coqueiral, Aracruz-ES e CAROLINE ROCHA RIBEIRO, natural de Rezende-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Izidro Nunes Vieira, 30, Centro, Aracruz-ES. 13093 3.: CRISTIANO VALDIMAR GOMES PEREIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Antônio Pessoa Pimentel, S/nº, São Camilo, Aracruz-ES e ELIZANGELA FREIRE VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Pessoa Pimentel, S/nº, São Camilo, Aracruz-ES. 13094 4.: VICTOR HUGO ANALBES PEGORÊTE PEREIRA, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Gloxinea, 1468, Apartamento 402, São Marcos, Aracruz-ES e SUZANA PANDINI GUMIERO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Gloxineia, S/n, Apartamento 402, Bloco B, São Marcos, Aracruz-ES. 13095 5.: ESTEVÃO DE SOUZA MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Crisântemo, 62, São Marcos, Aracruz-ES e CAROLINY MONTEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Machado de Assis, 77, Cupido, Aracruz-ES. 13096 6.: ALESSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS JÚNIOR, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de lubrificação sênior, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 62, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e KARLA CRISTINA NUNES FÉLIX GOMES, natural de São Luís-MA, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 62, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13097 7.: DAVI AMORIM DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, 23, Nova Conquista, Aracruz-ES e QUEILA RIBEIRO LEITE, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 185, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13098 8.: ANDERSON JOSÉ DAMBROZ LÍRIO, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua General Aristides Guaraná, 372, Centro, Aracruz-ES e ANDREIA NASCIMENTO LÍRIO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), analista de recursos humanos, residente na Rua General Aristides Guaraná, 372, Centro, Aracruz-ES. 13099 9.: DEVANIR JOSÉ BITENCOURT, natural de Promissão-SP, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Cidade de Brasília, 02, Itaputera, Aracruz-ES e ELZA OLIVEIRA COIMBRA, natural de São Mateus-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Urano, 53, Bairro Vitória, São Mateus-ES. 13100 10.: ISAQUE DOS SANTOS FAGUNDES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Ana Maria Wandelkooken Nascimento, S/nº, Centro, Aracruz-ES e AMANDA ROCHA MORAES, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ana Maria Wandelkooken Nascimento, S/nº, Centro, Aracruz-ES. 13101 11.: EDUARDO CARLESSO CABIDELLI, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Enfermeiro, residente na Rua Ernesto Piona, 19, Bairro Centro, Aracruz-ES e THAYZA CAMPOS MAGALHÃES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Rua Praia de Tapera, 02, Bairro Sauaçú, Aracruz-ES. 13102 12.: WILIAN LEANDRO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Antônio Riccatto, 328, Bairro De Carli, Aracruz-ES e GLEYCE KELE DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pedro Araújo Leal, 61, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 13103 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de março de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE PAULA SOELLA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Mourisco, nº 10, Glória, Vila Velha-ES e ÁGUIDA MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mourisco, nº 10, Glória, Vila Velha-ES. 08005 2.: BRUNO DAS CHAGAS BERNARDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rodovia Do Sol, nº 655, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ROBERTA SOARES CAIRES RIBEIRO, natural de Recife-PE, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rodovia Do Sol, nº 655, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08006 3.: FELIPE GONÇALVES CIPRIANO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 111, Aptº 503, Itapuã, Vila Velha-ES e LARISSA CARVALHO SOARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Desembargador Augusto Botelho, nº 610, Aptº 602, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 08007 4.: GUILHERME CANAL VALLI, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1898, Ed. Holambra, Apto. 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES e WEIDE MARIA SARTORI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1898, Ed. Holambra, Apto. 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 08008 5.: RICARDO DASSIÉ NETO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Glória, nº 449, Glória, Vila Velha-ES e MAYARA FERREIRA MELO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Glória, nº 449, Glória, Vila Velha-ES. 08009 6.: MARCOS VICENTE BOAVENTURA FELISBERTO, natural de Goiânia-GO, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista de entregas, residente na Rua Araré, nº 198, Divino Espirito Santo, Vila Velha, Espirito Santo e Quando no Reino Unido, no 54 Cairnfield Avenues, Londres, Inglaterra, -ES e JOANA RITA GOMES QUEIROZ, natural de Freguesia De São Jorge de Arroios, Concelho De Lis, com 25 anos de idade, solteiro(a), industriária, residente na Portugal, na Rua Cândido de Oliveira, Número 5, Rés do Chão Direito, 2650-353 Alfornelos, Amadora, e Quando no Brasil, na Rua Araré, Número 198, Divino Espirito Santo, CEP 29.107-2, -ES. 18589 7.: LEONARDO CHRISTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Dom Pedro II, nº 6, Jaburuna, Vila Velha-ES e MERISSA VIANA MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), depiladora, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 06, Casa, Glória, Vila Velha-ES. 18687 8.: JOSÉ ELIAS VENTURIM, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Gonçalves Ledo, nº 01, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ELZILANE RODRIGUES GOUDINHO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gonçalves Ledo, 01, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18699 9.: FRANCO SONEGHET EUCLYDES, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Av Antonio Gil Veloso, Nº 588, Ap 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILLA BRANDÃO THOMES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua do Pessegueiro, 2077, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18700 10.: RAFAEL BRUNO DAL BELLO, natural de Niterói-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Gil Veloso, nº 10, Apartamento 1002, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINE SOUZA MENEZES, natural de Belém-PA, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Avenida Gil Veloso, Número 10, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18701 11.: ETTORE DA RÓS RUY, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), procurador municipal, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 200, Apt. 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LAÍS SANTIAGO BATISTA, natural de Montanha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 200, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GREYKER PAULO ALMEIDA MIRANDA, natural de Resplendor-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Jose Benedito Barcelos , S/n, São Lourenço, Serra-ES e JAKELINE LEMOS DA COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Jose Benedito Barcelos , S/n, São Lourenço, Serra-ES. 10608 2.: IGOR BORGES LUZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Pau D'alho, S/n, Centro da Serra, Serra-ES e FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Pau D'alho, S/n, Centro da Serra, Serra-ES. 10738 3.: ELIAS CORRÊA DOS SANTOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Presidente Prudente, nº 51, Lagoa de Jacaraípe, Serra-ES e ÉVELYN PEREIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Pau Darco, 12, Cidade Pomar, Serra-ES. 10749 4.: LUIZ MÁRIO SIQUEIRA, natural de Guarapari-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Jaó, nº 67, Serra Dourada III, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA CELESTINA CARDOSO, natural de Medina-MG, com 59 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Jaó, nº 67, Serra Dourada III, Serra-ES. 10765 5.: OSIEL SOUSA, natural de Baixo Guandu-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 65, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARIA APARECIDA FIGUEIREDO FERREIRA, natural de Nanuque-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 65, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10784 6.: JOSIMAR DE OLIVEIRA SIMÃO, natural de Iúna-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jacarepaguá, nº 102, Jardim Guanabara, Serra-ES e LUCIA MARIA VILA REAL, natural de Dores de Guanhães-MG, com 52 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de enfermagem, residente na Rua Jacarepaguá, nº 102, Jardim Guanabara, Serra-ES. 10789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO GOMES MONTEIRO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Iansa, nº 12 12, Nova Esperança, Linhares-ES e KASSYA CRISTINA SCHELEMBERG PRATTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 14, São José, Linhares-ES. 10801 2.: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua das Hortênsias, nº 313, Jardim Laguna, Linhares-ES e MAIBY GUSSON ROSSI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 310, Ap 203, Araçá, Linhares-ES. 10802 3.: LUCIANO SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Canavieiras-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua São Cosme, nº 7, Nova Esperança, Linhares-ES e ELIANA DE SOUZA CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Cosme, nº 7, Nova Esperança, Linhares-ES. 10803 4.: ÉRITON RIBEIRO SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnico em manutenção, residente na Rua dos Abacateiros, nº 795, Jardim Laguna, Linhares-ES e ANA PAULA FORNACIARI, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Ibiraçu, N° 538, Bairro Shell, Linhares-ES. 10804 5.: RODRIGO BRAVIN, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), braçal, residente na Rua João Gama, nº 500, Interlagos, Linhares-ES e GEIZIANE FERREIRA DE ARAÚJO, natural de Aimorés-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica da segurança do trabalho, residente na Rua João Gama, nº 500, Interlagos, Linhares-ES. 10805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 05 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO COUTINHO DA SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 234, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MARIELY SOBRINHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 234, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31264 2.: JEAN DALBEM COSTA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua das Azaléias, 23, Feu Rosa, Serra-ES e PÂMELA CRISTINA COUTINHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua das Azaléias, 23, Feu Rosa, Serra-ES. 31266 3.: WEVERTON BARBOSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Apaches, nº 14, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e ELIZAMARA BRUNA BATISTA GUERRA, natural de Bugre-MG, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Apaches, nº 14, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 31269 4.: GUTIERRY JEAN DA CONCEIÇÃO ROSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua das Alfazemas, nº 31, Feu Rosa, Serra-ES e VIVIANE VICENTE DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 34 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua das Alfazemas, nº 31, Feu Rosa, Serra-ES. 31270 5.: MAYK JHONAVAN DE JESUS COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Viana, nº 135, Barcelona, Serra-ES e EDRIELEN FREIRE CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Rua Viana, nº 135, Barcelona, Serra-ES. 31273 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO CARDOZO MANZOLLI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 375, Apto 201, Pontal de Camburi, Vitória-ES e LARICE DE MATOS ANGELO, natural de Castelo-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 375, Apto 201, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 24345 2.: MARCELO PITOL GUASTI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico de inspeção, residente na Rua Tupinambás, nº 521, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAÍS GONTIJO VENUTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica em restauração, residente na Rua Tupinambás, nº 521, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24355 3.: RENATO DELPUPO OLIVEIRA VIANA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 17, República, Vitória-ES e MARINA GABRIELI ARAÚJO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Pitanga, S/n, Jardim de Alah, Cariacica - ES, Cariacica-ES. 24358 4.: LUCAS CASTELLO SCHULTZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Professor Álvaro Conde, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES e CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Professor Álvaro Conde, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24359 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO ROSA HONORATO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), seminarista, residente na Rua Sol Nascente, S/n, Industrial, Vila Velha-ES e ARIELE PEREIRA GEGENHEIMER, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Sol Nascente, S/n, Industrial, Vila Velha-ES. 06028 2.: DIEGO LOPES MOREIRA, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de sonda, residente na Rua Teolândia, nº 07, Cobilândia, Vila Velha-ES e THAIS VERISSIMO ONOFRE, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Teolândia, nº 07, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06029 3.: LUCAS TEIXEIRA COUTINHO COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Bela Vista , nº 271, Alvorada, Vila Velha-ES e KATIELLEN SOARES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Atendente de telemarketing, residente na Rua Bela Vista , nº 271, Alvorada, Vila Velha-ES. 06030 4.: VALDECIR BARCELOS, natural de Rio Bananal-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), Taxista, residente na Rua São Marcos (Vila da Vitória), nº 418 , Cobilândia, Vila Velha-ES e GILDA PEREIRA DUARTE DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua São Marcos (Vila da Vitória), nº 418, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06031 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de março de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Piúma-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada S/nº, Jardim Paulista, Itapemirim-ES e SORAYA FERREIRA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Jardim Paulista, Itapemirim-ES. 14050 2.: RONILSON PIRES DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na AV. da Integração, nº 672, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e IVANILÇA SILVA BATISTA BATALHA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), pescadora, residente na AV. da Integração, nº 672, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14051 3.: RAMON SANTOS OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), PERSONAL TRAINER, residente na Rua Projetada, S/nº, Santo Amaro,, Itapemirim-ES e TAMIRES DE SOUSA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Projetada, S/nº, Santo Amaro,, Itapemirim-ES. 14052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO FELIPE NUNES DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Córrego Barra Grande, Iúna-ES e ANDREZA BARBOSA COMAM, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Barra Grande, Iúna-ES. 08794 2.: VÍTOR RODRIGUES MORAIS, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Area Rural, Iúna-ES e RAILANE GOMES DE ANDRADE, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Area Rural, Iúna-ES. 08795 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 05 de março de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO SEGATTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Sul America, 03, Bairro Cohab, João Neiva-ES e BRUNA CARLA SOUSA GOMES, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), analista química II, residente na Rua Sul America, 03, Bairro Cohab, João Neiva-ES. 03079 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 05 de março de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RENATO DUTRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Projetada, N° 1000, Itaipava, Itapemirim-ES e ELIZABETH LUSTOSA BARRETO, natural de Vitoria-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua Castro Alves, S/n, Centro, Itaipava, Itapemirim-ES. 01499 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 05 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZELIO ALBERTO CAVALCANTE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador industrial, residente na Escadaria da Sorte, nº 40, Resistência, Vitória-ES e SHEILA DA SILVA RODRIGUES, natural de Viana-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Escadaria da Sorte, nº 40, Resistência, Vitória-ES. 17314 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RINALDO JOSÉ DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua José Daniel Nunes, nº 171, Joana D'arc, Vitória-ES e CLAUDIA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua José Daniel Nunes, nº 171, Joana D'arc, Vitória-ES. 24557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO DOS SANTOS CORREIA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Lanterneiro de automóveis (reparação), residente na Rua Elpídio Farias Nunes, nº 30, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e BRUNA SIMÃO DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Elpídio Farias Nunes, nº 30, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08751 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILGEN HENRIQUE GOMES, natural de São Luís-MA, com 47 anos de idade, divorciado(a), Jornaleiro, residente na Rua Maria Soares de Jesus, nº 12, Caxias do Sul, Viana-ES e JOANA CÉLIA PEREIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Cozinheira, residente na Rua Maria Soares de Jesus, nº 12, Caxias do Sul, Viana-ES. 07233 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 05 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANDRÊSSO DE SOUZA STOFE, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 27 de novembro de 1993, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 81, S/N, área rural, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Stofe, falecido e Catarina de Souza Stofe e VITÓRIA GLENDA MONHOL, natural de Lambari, -MG, nascida em 31 de janeiro de 2001, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 81, S/N, área rural, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Cleber Monhol e Odinéia Mognol. 2.: MAICON COSMO MONHOL, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 29 de maio de 1988, estado civil solteiro, profissão demosntrador de mercadorias, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Olivio Monhol e Margarete Cosmo Monhol e DANIELA DAS GRAÇAS CUNHA FALCÃO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 23 de maio de 1994, estado civil solteira, profissão secretária, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Lucimar Sebastião Falcão e Maria das Graças Serra da Cunha Falcão. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 05 de março de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO CAMPO GRANDE – REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS Faço saber que pretendem casar-se: 1. HELIO VIEIRA RANGEL, nacionalidade brasileira, profissão autônomo com cinquenta e cinco (55) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitótia-ES, residente na Rua Bertino Borges, 235, Boa Sorte, Cariacica-ES e FABÍULA SILVA DE SOUZA nacionalidade brasileira, profissão gerente de loja, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteira , natural de Serra-ES, residente na Rua Humberto Conde, 191, Boa Sorte, Cariacica-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica – ES, 05 de março de 2021. Fabiana Aurich – Oficiala