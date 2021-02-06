Proclamas - 06/02/2021

_____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FERREIRA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Cidade de Maceió, nº 11, Bairro Itaputera, Aracruz-ES e RAIANE DE SOUZA GOIS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Avenida Florestal, nº 100, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 13047 2.: WILLIAN DA SILVA AGRELA SANTOS, natural de Arraial do Cabo-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Felisberto Modenesi, nº 163, Apto 02, Bela Vista, Aracruz-ES e THAMARA FABRICANTE DE SOUZA VENEROSO, natural de Mantena-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em quimíca, residente na Rua Felisberto Modenesi, nº 163, Apto 02, Bela Vista, Aracruz-ES. 13048 3.: EZEQUIEL PILARSKI, natural de Curitiba-PR, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnico de instrumentação, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Torre B, Apto 1201, Bela Vista, Aracruz-ES e JANAINE DAIANA VIEIRA BESCOROVAINE, natural de São José dos Pinhais-PR, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Torre B, Apto 1201, Bela Vista, Aracruz-ES. 13049 4.: TADEU HENRIQUE DAMACENO, natural de Muniz Freire-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Carlos Suella, 135, Bela Vista, Aracruz-ES e JÉSSICA REIS BRAGA, natural de Alegre-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Carlos Suella, nº 135, Bela Vista, Aracruz-ES. 13050 5.: WALTER JUNIO FARIAS GOMES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnico mecânico, residente na Rua Américo Crivillin, nº 5, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e SAMARA VITORIA CAMPOS, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Américo Crivillin, nº 5, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 13052 6.: RONAN ROCHA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor externo, residente na Estrada Principal, S/nº, Santa Rosa, Aracruz-ES e DAIANE BARBOSA CUZZUOL, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista administrativa, residente na Área Rural, S/nº, Pendanga, Ibiraçu-ES. 13053 7.: KLEUBER FERREIRA GOMES, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica II, residente na Rua Genaro Martins de Oliveira, 09, Vista Linda, Aracruz-ES e MARIA DAS GRAÇAS FONSECA PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Genaro Martins de Oliveira, 09, Vista Linda, Aracruz-ES. 13054 8.: HAMONRA PEREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Manoel Coutinho, S/nº, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e VICTÓRIA SOUZA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Área Rural, S/nº, Mucuratá, Aracruz-ES. 13055 9.: MAURO MAX RAMOS ANGELICA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de abastecimento, residente na Rua Antônio Rezende, nº 14, Bairro Limão II, Aracruz-ES e EDINEIA NUNES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Antônio Rezende, S/nº, Limão I, Aracruz-ES. 13056 10.: WALACE SANTOS VITORIANO, natural de Carlos Chagas-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua Cezar Sarmenghi, 16, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e BRUNA MORELATO DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Cezar Sarmenghi, 16, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13057 11.: WAGNER VALENTIN DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Osório da Silva Rocha, nº 17, Centro, Aracruz-ES e ANDREIA SILVA DE JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), operadora de vendas, residente na Avenida A, nº 16, SEAC, São Mateus-ES. 13058 12.: JOSMAR DA SILVA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Encanador industrial, residente na Rua Flor do Campo, nº 25, São Marcos, Aracruz-ES e ISABELA BARBOSA FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Cravo Branco, nº 13, L° 07, Q-16A, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13059 13.: VINICIUS DE JESUS PISSINATE, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em rede, residente na Rua Silvino Devens, 54, Vista Linda, Aracruz-ES e BEATRIZ MACHADO AMANCIO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Silvino Devens, 54, Cupido, Aracruz-ES. 13060 14.: ELVIS CARDOSO RODRIGUES, natural de Paraíso do Tocantins-TO, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Érico Veríssimo, 169, Cupido, Aracruz-ES e NAICER RECLA FORNACIARI, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Érico Veríssimo, 169, Cupido, Aracruz-ES. 13061 15.: RODRIGO BERNARDES FALQUETE, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisor de projetos, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 93, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e DAIANE PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulo Afonso, nº 539, Bairro Jardim Carapina, Serra-ES. 13063 16.: RONALDO DE SOUZA SILVA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, 42, Bela Vista, Aracruz-ES e RAQUEL MARTINS DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, 42, Bela Vista, Aracruz-ES. 13064 17.: GERALDO DE JESUS FREITAS RODRIGUES, natural de Água Boa-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Cézar Sarcinelli, nº 65, Limão II, Aracruz-ES e ZENILDA MARIA FERREIRA BARBOSA, natural de Alcobaça-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Cézar Sarcinelli, nº 65, Limão II, Aracruz-ES. 13065 18.: WANDERSON DOS SANTOS SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Rio Pajaí, S/n°, Beco, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e MARIA D'AJUDA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Pinheiros-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Rio Pajaí, S/nº, Beco, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13066 19.: JOÃO VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), braçal, residente na Rua Araras, S/nº, Bairro Planalto, Aracruz-ES e RAIMUNDA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 71 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Araras, S/nº, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 13067 20.: ISAC CRUZ VIANA, natural de João Neiva-ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), assistente de turno, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 260, Bela Vista, Aracruz-ES e ROBERTA PEREIRA ROSA, natural de João Neiva-ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Hilário Furieri, S/nº, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 13068 21.: ROMERIO MIRANDA PAULO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua Régis da Silva, nº 10, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e LUCIENE DOS SANTOS BARROS, natural de Mucurici-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Destacamento, Irajá, Aracruz-ES. 13069 22.: JOÃO VITOR DOS SANTOS MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), montador mecânico, residente na Rua Luiz Clemente Ferreira, 15, Clemente, Aracruz-ES e LARISSA XAVIER PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Theodorico Bitti Loureiro, 5, Sauaçu, Aracruz-ES. 13070 23.: IGOR PEREIRA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Felisberto Conti, nº 04, Apto 301, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e TALITA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Giuseppe Testa, 12 , Bela Vista, Aracruz-ES. 13071 24.: LICAON ARIEL DA SILVA COSER, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua das Aguias, S/nº, Bairro Planalto, Aracruz-ES e YASMIM VIEIRA RAIMUNDO, natural de Fundão-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária recepcionista, residente na Rua das Águias, S/n°, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 13072 25.: ALAIR MARCELO SPERANDIO RECLA, natural de Ibiraçu-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Florentino Avidos, S/nº, Vila Rica, Aracruz-ES e ROSANGELA ROCHA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Florentino Avidos, S/nº, Vila Rica, Aracruz-ES. 13073 26.: RAYSSANDER MATTOS VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua José Alves da Costa, 214, Centro, Aracruz-ES e CLEICIANI FURTADO RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Felisberto Modenesi, 356, Bela Vista, Aracruz-ES. 13074 27.: NORBERTO HENRIQUE NETO, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Rio Jemunhuna, nº 11, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e SAMARA SOUZA CLEMENTE, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rio Jemunhuna, nº 13, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13075 28.: DIONE KWESTE ALMEIDA DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista socorrista, residente na Rua Orquídea, nº 30, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e BRENDA GONÇALVES RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Orquídea, nº 30, São Marcos, Aracruz-ES. 13076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de fevereiro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO FERNANDES DA SILVA, natural de Manaus-AM, com 24 anos de idade, solteiro(a), missionário, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES e NAILANE MATOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), missionária, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES. 12144 2.: FLÁVIO VINÍCIUS GLÓRIA, natural de Guanhães-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Beira Mar, Nº166, Praia do Morro, Apt 202, Guarapari-ES e MARIANA FIGUEIRA RAMOS, natural de Inhapim-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), estatística, residente na Avenida Beira Mar, Nº166 , Praia do Morro, Apt 202, Guarapari-ES. 12145 3.: JURAILTO JOSE ALVES, natural de Campo Alegre de Lourdes-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Joanir Rosa, nº 100, Village da Praia, Guarapari-ES e RAFAELA BARATA DOS SANTOS, natural de Manicore-AM, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Av. Padre Jose De Anchieta, nº 1379, Loja 4, Aeroporto, Guarapari-ES. 12146 4.: JORGE LUIZ DOS REIS BURGOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia do Sol Km 32, nº 71, Village do Sol, Guarapari-ES e CARLA NERY ROBERTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rodovia do Sol Km 32, nº 71, Village do Sol, Guarapari-ES. 12147 5.: GABRIEL BRANDÃO CARDOSO, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tratador de animais, residente na Rua São Paulo, nº 01, Bairro Condados, Guarapari-ES e NAIANE SANTOS NASCIMENTO, natural de Coaraci-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Paulo, nº 01, Bairro Condados, Guarapari-ES. 12148 6.: JEANN CARLOS SIMÕES DOS SANTOS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Motorista entregador, residente na Rua Goiás, nº 320, Kubitschek, Guarapari-ES e GABRIELE STÉFANI GOMES DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Goiás, nº 320, Kubitschek, Guarapari-ES. 12149 7.: MARLONI SOARES, natural de Araruama-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), Faxineiro, residente na Rua Edna Maria Guedes Paysan, nº 261, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e VALÉRIA SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Edna Maria Guedes Paysan, nº 261, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12150 8.: JANDERSON MACIEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua B Onze, S/n, Portal, Guarapari-ES e SARA BRANDÃO PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua B Onze, S/n, Portal, Guarapari-ES. 12151 9.: JOSIAS DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 53 anos de idade, solteiro(a), ipermeabilizador, residente na Rua Carlos Lindemberg N°517, Santa Margarida, Guarapari-ES e CARLA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Carlos Lindemberg N°517, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12152 10.: LUAN BERMOND ARPINI, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua do Sol, nº 93, Sol Nascente, Guarapari-ES e POLIANA CHAGAS ZANQUI, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 199, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12153 11.: DAVID BRAYEN GUIMARÃES, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Florêncio Lopes, nº 21, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e THALYANE PEREIRA MIGUEL, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Florêncio Lopes, nº 21, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 05 de fevereiro de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHELIPE BECK BRETAS, natural de Santa Cruz do Sul-RS, com 37 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Avenida Resplendor, nº 511, Ed Chateaux de France, Ap 1008 Bl A, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIANA BASTOS STOLL, natural de Porto Alegre-RS, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Resplendor, nº 511, Ed. Chateaux Ap1008 Bl A, Itapuã, Vila Velha-ES. 18653 2.: DANIEL FERNANDES BRUN CAMPOS, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Inácio Higino, N° 1248, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DANIELLY BATISTA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Inácio Higino, N° 1248, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18654 3.: ROBSON ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Humberto Serrano, nº 397, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ESTER TEIXEIRA ASSUNÇÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Humberto Serrano, nº 397, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18655 4.: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), turismólogo, residente na Rua José Pena Medina, nº 1006, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA PAGEL GUASTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2124, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO CÉSAR PAULO EVÊNCIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Baixo Guandu, nº 357, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e LEANDRA ALVES BARBOZA, natural de Itabirinha-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Baixo Guandu, nº 357, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10676 2.: CLETO SIMÕES SOUZA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ametista, nº 17, Serra Dourada I, Serra-ES e VANUZA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Ametista, nº 17, Serra Dourada I, Serra-ES. 10740 3.: ALISSON MARTINS PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Anita Garibaldi, 40, Qd 13, Lt 03, Eldorado, Serra-ES e JOYCE FURTADO BARBOSA BENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de consultório, residente na Avenida Rio Amazonas, nº 166, Eldorado, Serra-ES. 10747 4.: WYLLIAN RAPHAEL PEREIRA AMARO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vulcanizador, residente na Rua Rio Mapuera, nº 116, Caixa 02, Eldorado, Serra-ES e MARCELA SOUZA FIALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Mapuera, nº 116, Caixa 02, Eldorado, Serra-ES. 10754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: KESLEY DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Cláudio Coutinho, nº 12, Flexal II, Cariacica-ES e BRUNA RODRIGUES SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cláudio Coutinho, nº 12, Flexal II, Cariacica-ES. 13484 2.: JONAS GILENO DA GAMA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua W, nº 25, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e NATÁLIA PASSOS PONTES, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua W, nº 25, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13486 3.: RODRIGO FRANCISCO GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro elétrico, residente na Rua São Sebastião, nº 708, Presidente Médice, Cariacica-ES e ESTER DA ROSA COSTA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua São Sebastião, nº 708, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 05 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, nº 140, Apto 103, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA ELISA BARONI MAROZZI, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, nº 140, Apto 103, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24284 2.: HUASCAR ROBERTE CARDOSO PASSOS, natural de Castelo-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 415, Bloco 1, Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e SABRINA ARÊAS DE ALMEIDA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 415, Bloco 1, Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24285 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 05 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DIAS DALMASO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Edgar Rocha, nº 120, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LAYS SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), consultora de negócios, residente na Rua Edgar Rocha, nº 120, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 05 de fevereiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO RODRIGUES DA CRUZ, natural de Alcobaça-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), operador de transpaleteira, residente na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, nº 42, Vila Nova de Colares, Serra-ES e CARINA DA SILVA, natural de Brejo Santo-CE, com 33 anos de idade, Solteira(o), operador de caixa, residente na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, nº 42, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31153 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 05 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON DE FREITAS DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), lixador, residente na Rua São Judas Tadeu, 474, Barramares, Vila Velha-ES e SANDRA GUZANSKI JUSTINO, natural de Aimorés-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 474, Barramares, Vila Velha-ES. 08703 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 05 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã