Proclamas - 05/12/19
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: PAULO SERGIO LAURIANO e ADRIANA DE PAULA, ele natural de São Gabriel da Palha-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São Gabriel da Palha-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, profissão fiscal de caixa, residente em Vila Velha-ES. 3.: BRENER ALMEIDA DALBEM e ALEANI ALVES CORONA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motoboy, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 4.: JOÃO VITOR GOMES DA SILVA e LORRAYNI DA SILVA SANTOS, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão técnico de informática, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão gerente, residente em Vila Velha-ES. 5.: JOSÉ KAUFMANN e MARLENE FERREIRA DA SILVA, ele natural de Afonso Claúdio-ES, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Trabalhador rural, residente em Vila Velha-ES, ela natural de José Raydan-MG, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Trabalhadora rural, residente em Vila Velha-ES. 6.: TÁRSIS ALVES VIANA e ESTHER MOTA LORIS, ele natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Fotógrafo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão Fotógrafa, residente em Vila Velha-ES. 7.: ANONIAS DE ALMEIDA e CLAUDICÉIA DA SILVA CARDOSO, ele natural de Pancas-ES, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Pizzaiolo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Baixo Guandú-ES, com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil divorciada, profissão auxiliar de empacotadeira, residente em Vila Velha-ES. 8.: DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS e MARIA HELOISA RIBEIRO DE JESUS, ele natural de Barra do Rocha-BA, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Promotor de vendas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Barra do Rocha-BA, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão Atendente de lojas, residente em Vila Velha-ES. 9.: JEFERSON FREIRES DO NASCIMENTO e GISELLE SANTOS MALFER, ele natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora, residente em Vila Velha-ES. 10.: WALLACE BARBOSA GONÇALVES e FRANCIELI FERNANDES DE JESUS, ele natural de São Mateus-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços operacinais, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Nova Venécia-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão Cuidadora de idosos, residente em Vila Velha-ES. 11.: WELTON FRANCIS MOREIRA e DÂMARIS FRANÇA DE ARAÚJO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão atendente de estacionamento, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Governador Valadares-MG, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 12.: JOELSON MIRANDA DA SILVA e SELMA DOS SANTOS MATOS, ele natural de Camacã-BA, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Pedreiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Ilhéus-BA, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 13.: RÔMULO ALVES GRECHI e CAMILA COUTINHO DA SILVA, ele natural de Vitoria-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitoria-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 14.: VALDENIR DE OLIVEIRA JÚNIOR e RISALVA DO SOCORRO PADILHA DA SILVA, ele natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciado, profissão vigia, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Bragança-PA, com trinta (30) anos de idade, estado civil divorciada, profissão auxiliar de produção, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 04 de Dezembro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO DE JESUS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Voluntário da Patria, S/n°, Nova Bethania, Viana-ES e RITA MARIA BREMENKAMP DO NASCIMENTO, natural de Domingos Martins-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Rua Antonio Domingos Martins, N° 29, Morada de Bethania, Viana-ES. 06766 2.: JOSE CARLOS LAINA DOS REIS, natural de SARANDIRA-MG, com 70 anos de idade, viúvo(a), portuario, residente na Rua Himalia, nº 12, Eldorado, Viana-ES e VALDIRENE DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Himalia, nº 12, Eldorado, Viana-ES. 06767 3.: ANDERSON BRANDÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua São Vicente, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e BEIBIANY DA LIBRA ALÍPIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua São Vicente, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06772 4.: ALOIR CARLOS CAETANO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua São Gabriel, nº 02, Arlindo Villaschi, Viana-ES e NILZA DE OLIVEIRA LEAL, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Costureira, residente na Rua São Gabriel, nº 02, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 06773 5.: LUIZ CARLOS DOS SANTOS NERY, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua Olival Pimentel, nº 02, Vila Bethânia, Viana-ES e MARCIA TAVARES DA MATA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Olival Pimentel, nº 02, Vila Bethânia, Viana-ES. 06774 6.: JOSELIO ROSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua do Ouvidor, nº 40, Vale do Sol, Viana-ES e PRISCILA NAZARETH STADLINGER, natural de Cantagalo-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua do Ouvidor, nº 40, Vale do Sol, Viana-ES. 06775 7.: IZAQUE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Anchieta, nº 53, Marcílio de Noronha, Viana-ES e WEMILLY HIKER DA COSTA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Anchieta, nº 53, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06776 8.: DAVIDSON DA SILVA BAZETE, natural de São João de Meriti-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Antenor Vieira, N° 211, Santo Agostinho, Viana-ES e LUDIMILA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Antenor Vieira, N° 211, Santo Agostinho, Viana-ES. 06777 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SERGIO ORLANDE, natural de Serra-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), industriário, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 117, Jardim da Penha, Vitória-ES e CLAUDINE SIMÕES MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 117, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23447 2.: EDISON CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Curitiba-PR, com 30 anos de idade, Solteiro(a), físico, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 922, AP 204, Jardim da Penha, Vitória-ES e TÁSSIA ANDRADE FERREIRA, natural de Salvador-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), física, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 922, AP 204, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23451 3.: DIEGO DA ROCHA RODRIGUES, natural de Brasília-DF, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Amarílio Lünz, nº 16, República, Vitória-ES e EDINEIA JESUS DA SILVA, natural de Camamu-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Amarílio Lünz, nº 16, República, Vitória-ES. 23458 4.: ADENILDO CESAR NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), churrasqueiro, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, nº 92, Maria Ortiz, Vitória-ES e YRLANE DE ASSIS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, nº 92, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23461 5.: RENE HAKVOORT, natural de Monnickendam-ET, com 63 anos de idade, divorciado(a), antropologo cultural, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 175, AP 202, Jardim da Penha, Vitória-ES e JOANE LIMA RODRIGUES, natural de Pau Brasil-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 175, AP 202, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23462 6.: LEONARDO BATISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Cecília de Souza, nº 80, Maria Ortiz, Vitória-ES e SILIA DA SILVA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cecília de Souza, nº 80, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23463 7.: CLAUDENIR XAVIER ROCHA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 220, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA PAULA SILVA NUNES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 220, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23465 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO AUGUSTO GONÇALVES DE MATOS, natural de Ji-Paraná-RO, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, 05, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e JUNIA MARCIA LEMOS FONSECA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, 05, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29429 2.: ROMULO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Morro do Contorno, nº 109, Mata da Serra, Carapina, Serra-ES e RAYANNE ZAMPERLINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Morro do Contorno, nº 109, Mata da Serra, Carapina, Serra-ES. 29431 3.: WELLINGTON TEIXEIRA SOARES, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), notificador de cobrança, residente na Rua Iguatemi, 90, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JOYCE COELHO GOMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Iguatemi, 90, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29432 4.: FABIO APARECIDO HONORIO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 15, Taquara II, Carapina, Serra-ES e STEFHANI RODRIGUES FERNANDES, natural de Jacundá-PA, com 21 anos de idade, Solteira(o), balconista caixa, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 15, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 29433 5.: WAYNER PANDINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Afonso Claudio, 142, Condominio Casa Blanca, Bl G, Apt 101, Valparaiso, Carapina, Serra-ES e TAIS OLIVEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Afonso Claudio, 142, Condominio Casa Blanca, Bl G, Apt 101, Valparaiso, Carapina, Serra-ES. 29434 6.: HUGO CYPRIANO DAS CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Doutor Arnaldo Andrade, S/n, Bloco 9A, Apartamento 401, Residencial Santa Esmeralda , Taquara I, Carapina, Serra-ES e ANDREZA SHAYANE DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Doutor Arnaldo Andrade, S/n, Bloco 9A, Apartamento 401, Residencial Santa Esmeralda , Taquara I, Carapina, Serra-ES. 29440 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÔNATAS LESLIE ROSA ANDRADE, natural de São Roque-SP, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vicente de Carvalho, N°503, Ed. Eucalipto, Apt°401, Boa Vista II, Vila Velha-ES e CAMILA SÁ DE SOUZA, natural de Mucurici-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), representande de atendimento, residente na Rua Vicente de Carvalho, N°503, Ed. Eucalipto, Apt°401, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 07421 2.: MARCELO CEBOLA MARTINS, natural de Ipatinga-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Aptº 1004, Ed. Residencial Morada das Garças, Ed. Itaoca, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e CRISTIANE RODRIGUES SILVA, natural de Barra do Piraí-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Aptº 1004, Ed. Residencial Morada das Garças, Ed. Itaoca, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07422 3.: JOSENEY DA SILVA COSMO, natural de São Francisco-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Liberalino Ferreira, nº 4, Santos Dumont, Vila Velha-ES e SANDRA MARIA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Octávio Godofredo, nº 34, Aribiri, Vila Velha-ES. 07423 4.: CARLOS NAMIR FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), policial civil, residente na Rua Itaperuna, nº 1200, Aptº 105, Ed. Giseli, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SELMA APARECIDA DE REZENDE GAMA, natural de Palma-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Itaperuna, nº 1200, Aptº 105, Ed. Giseli, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07424 5.: OSMAR VARGAS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), classificador, residente na Travessa Carijós, nº 310, 3º Andar, Soteco, Vila Velha-ES e LUZIA EDUARDA JAQUES, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 285, São Geraldo, Serra-ES. 07425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bogotá, nº 204, Araçás, Vila Velha-ES e CLEIDIANE BULHÕES SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bogotá, nº 204, Araçás, Vila Velha-ES. 232728266 2.: ELIEZER ESTULANO ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 52, Santos Dumont,, Vila Velha-ES e JUCELIA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresaria, residente na Rua Duarte Carino de Freitas, nº 312, Nossa Senhora da Penha,, Vila Velha-ES. 232728267 3.: FELIPE DA CRUZ MURILHO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1050, Santa Inês, Vila Velha-ES e MAGDA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1050, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728269 4.: ALEXANDRE VIANNA RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua do Campinho, nº 04, Aribiri, Vila Velha-ES e FLÁVIA CÂNDIDA DE MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua do Campinho, nº 04, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DE SOUZA NOVAES, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua São Domingos, nº 191, São Domingos, Serra-ES e ESTÉFANY DE PAULA PAIVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Santo Pinto, nº 54, Serra Centro, Serra-ES. 09797 2.: OZIEL DE FREITAS, natural de Medianeira-PR, com 39 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Joana Darc, nº 360, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e VIVIANE ARCANJA DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Joana Darc, nº 360, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09798 3.: DALIARTE HENRIQUES DE OLIVEIRA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), marceneiro, residente na Rua das Malvas, nº 10, Cascata, Serra-ES e ELIZALDE DE FÁTIMA DOS SANTOS FRAGA, natural de São Mateus-ES, com 50 anos de idade, Viúva(o), doméstica, residente na Rua das Malvas, nº 10, Cascata, Serra-ES. 09799 4.: ÍCARO CARLOS DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, 213, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e FLÁVIA PEREIRA DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, 213, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 09800 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO GOMES PINTO, natural de Caravelas-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Acampamento Bom Jesus, Zona Rural, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUZA, natural de Padre Paraiso-MG, com 41 anos de idade, Solteira(o), trabalhadora rural, residente na Acampamento Bom Jesus, Zona Rural, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00562 2.: JOSÉ ELIAS DE FREITAS AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Iêda Silveira, nº 60, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LIDIA VICENTE BERNARDO, natural de Mutum-MG, com 46 anos de idade, Viúva(o), costureira, residente na Rua Iêda Silveira, nº 60, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00563 3.: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), cozinheiro, residente na Rua Jacarandás, nº 650, Barra do Riacho, Aracruz-ES e VALDINETE PINHEIRO DE MATOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jacarandás, nº 650, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUCIMAR SANTOS CAITANO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rampa das Flores, N° 8, Inhanguetá, Vitória-ES e SÂNDRA CARDOSO CAITANO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rampa das Flores, N° 8, Inhanguetá, Vitória-ES. 16895 2.: RIVELINO SOARES TENIS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 48, Santa Tereza, Vitória-ES e NEUDA ANDRADE DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 48, Santa Tereza, Vitória-ES. 16896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER LUIZ PACHECO SALLES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Ludwik Macal, nº 234, Jardim da Penha, Vitória-ES e PAOLA MATEDI BUFON, natural de Rio Bananal-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Ludwik Macal, nº 234, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23760 2.: MARCIO ASENHA DE FREITAS JUNIOR, natural de Suzano-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente de logística, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 80, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAIANY DOS SANTOS FREITAS, natural de Cubatão-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 80, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23761 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RAYNER DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Giuseppe Testa, nº 158, Bela Vista, Aracruz-ES e GERLANE VIEIRA RODRIGUES, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Giuseppe Testa, nº 158, Bela Vista, Aracruz-ES. 12726 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de dezembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLINSON ALVES MOREIRA, natural de Ataléia-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Golfinhos, S/nº, Retiro do Congo, Vila Velha-ES e LUCIMAR VIEIRA NOGUEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua dos Golfinhos, S/nº, Retiro do Congo, Vila Velha-ES. 08104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã