Proclamas - 05/11/2021

Arquivos & Anexos
05-11-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ BENEDITO PEREIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Flor de Laranjeira, nº 13, Bairro Porto de Cariacica, Cariacica-ES e ANA PAULA MAIA SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Flor de Laranjeira, nº 13, Bairro Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14071 2.: ANTONIO COELHO DE AMORIM FILHO, natural de Mantena-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santa Clara, nº 1213, Porto de Santana, Cariacica-ES e CLEMILDA LEMOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Santa Clara, nº 1213, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14072 3.: WILSON SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 114, Nova Valverde, Cariacica-ES e MARIA LUCIA NASCIMENTO PIRES, natural de Nanuque-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 114, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14073 4.: DIMAS FABIANO DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua Bela Vista, nº 225, Porto de Santana, Cariacica-ES e PÂMELA ESTELA LIMA BASILIO, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 225, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14077 5.: JAILSON FELIX MORAES, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Rua São Jorge, S/nº, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e MÔNICA LEMOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Jorge, S/nº, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 14078 6.: GESSYANDER SILVA MACHADO MEIRELES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), rasteleiro, residente na Rua Jose Falcão, 141, Boa Vista, Cariacica-ES e THAMIRES MATOS LARANJA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Sit Sertão Velho, S/nº, Areinha, Cariacica-ES. 14079 7.: JOSÉ PEDRO DA SILVA SOBRINHO, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Eliezer g Jesus, S/n, Santana, Cariacica-ES e PATRICIA NASCIMENTO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Eliezer g Jesus, S/n, Santana, Cariacica-ES. 14081 8.: MARCO ANTÔNIO MELO BERTANI, natural de Italva-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), executor de serviços, residente na Rua Santo Agostinho, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES e DEUZINA RITA SALINO, natural de Resplendor-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santo Agostinho, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES. 14084 9.: EDER FRANÇA DA HORA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), cuidador, residente na Travessa Adauto Botelho, S/nº, Bairro Tucum, Cariacica-ES e JUCELI MALINI, natural de Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Travessa Adauto Botelho, S/nº, Bairro Tucum, Cariacica-ES. 14085 10.: CHARLES MARCOS DA VITORIA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Sólon Ferreira de Paula, nº 8, Cariacica Sede, Cariacica-ES e SILVANIA ALVES CAMARGO, natural de Calixto-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sólon Ferreira de Paula, nº 8, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14086 11.: WILLIAN ALEXANDRE SANTANA, natural de Curitiba-PR, com 43 anos de idade, solteiro(a), gerente de compras, residente na Rua da Assembléia, nº 05, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e PÂMELLA LAURET NARDOTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua da Assembléia, nº 05, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 14087 12.: MARCOS ANTONIO MAIA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Três, nº 60, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MICHELLE SAMOURA, natural de Niterói-RJ, com 36 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Três, nº 60, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14088 13.: EMERSON RODRIGUES LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), funileiro, residente na Avenida União, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e MARCILEIA ROCHA DA SILVA CORDEIRO, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, viúvo(a), cabeleireira, residente na Avenida União, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14089 14.: FLORIANO PINTO SANTANA, natural de Ibiraçu-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), oficial pleno, residente na Rua Da Paz, nº 18, Campo Verde, Cariacica-ES e LUCIANA DE JESUS LEMOS, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rei Pelé, S/nº, Presidente Médice, Cariacica-ES. 14090 15.: CLAUDIONE ROSA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Aricio Schwab Coelho, nº 16, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e LUSMAR COSTA CAPITULINO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aricio Schwab Coelho, nº 16, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14091 16.: MELCHIALDES ESCOBAR MARTINS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e PAULA GOMES ARMINDO, natural de Caravelas-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 14093 17.: ANDERSON FARIA FREIRES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), almoxarifado, residente na Rua Viva Maria, nº 6, Graúna, Cariacica-ES e RAQUEL MARTINS QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Mário Araújo, nº 12, Santana, Cariacica-ES. 14094 18.: ELIAS FERREIRA DE AMORIM, natural de Baixo Guandu-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Cleto Trancoso, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e ROSEANE FERREIRA DA SILVA, natural de João Monlevade-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cleto Trancoso, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 14095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARLISSON SILVA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), assistente de qualidade, residente na Av. Desembargador José Miguel Feu Rosa, nº 479, Praia da Baleia, Serra-ES e BABIANE SOARES LAMPANCHE, natural de Itabuna-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av. Desembargador José Miguel Feu Rosa, nº 479, Praia da Baleia, Serra-ES. 32505 2.: GLEIDSON MACHADO VILA REAL, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de prótese, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES e ADRIANA GUEDES DE ANDRADE, natural de Divino de Virgolândia-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES. 32533 3.: EDGAR AMORIM SOARES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Rua Panã, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MARCIELE VIEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Panã, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32551 4.: GABRIEL BRAZ SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Lisboa, 14, Cidade Continental, Serra-ES e THALYTA PINTO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Lisboa, 14, Cidade Continental, Serra-ES. 32553 5.: MANOEL RODRIGUES MACIEL, natural de Colatina-ES, com 80 anos de idade, viúvo(a), eletricitário, residente na Rua Espírito Santo, nº 03, Sítio Irema, Praia da Baleia, Serra-ES e MARIA DAS GRAÇAS CRIBARI, natural de Serra-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, nº 03, Sítio Irema, Praia da Baleia, Serra-ES. 32595 6.: RODRIGO FERMIANO SOARES, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), controlador, residente na Rua Lima Barreto, nº 145, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MARIA LUIZA LEITE SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Psicopedagoga, residente na Rua Carapebus, Nº 105, Bl Jequitiba, Apto 0906, Valparaíso, Serra-ES. 32596 7.: DABIO SOUZA DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Expedidor, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 55, Central de Carapina, Serra-ES e MIRIAN DA SILVA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Técnica de análises clínicas, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 55, Central de Carapina, Serra-ES. 32599 8.: VALCEMAR CLAUDINO PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Água Marinha, nº 18, José de Anchieta, Serra-ES e DAIANA BUTZKE, natural de Santa Leopoldina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativa, residente na Rua Água Marinha, nº 18, José de Anchieta, Serra-ES. 32603 9.: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Pau Brasil, nº 452, José de Anchieta, Serra-ES e DANIELE SOUZA COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Antônio Borges Miguel, nº 33, José de Anchieta, Serra-ES. 32604 10.: VALDINEI DOS ANJOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Hade, nº 492, Praia de Carapebus, Serra-ES e GLEICIELE MAGELA DE ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Hade, nº 492, Praia de Carapebus, Serra-ES. 32605 11.: RODOLPHO MORENO SERRI COSTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista de logística, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e DRIELLY CORRÊA BELTRAME, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de planejamentos, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32606 12.: VALDELICIO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), artesão, residente na Rua Martim Pescador, nº 12, Novo Horizonte, Serra-ES e RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Martim Pescador, nº 12, Novo Horizonte, Serra-ES. 32607 13.: KEVIN WENDELL SILVA PORTELA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Guaxindiba, Nº419, Apto 105, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e NICOLE FREDERICO HOFFMANN, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Guaxindiba, Nº419, Apto 105, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32608 14.: GUILHERME DE BRITO LACERDA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Carcará, nº 17, Novo Horizonte, Serra-ES e LUANA SOARES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), cabeleleira, residente na Rua Carcará, nº 17, Novo Horizonte, Serra-ES. 32610 15.: FELIPE BALBINO DE OLIVEIRA FELIX, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Pajura, nº 04, Feu Rosa, Serra-ES e MERIANY PINTO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Pajura, nº 04, Feu Rosa, Serra-ES. 32613 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO ALEXANDRE CARVALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 231, Edificio Palm Spring, Apartamento 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA CLAUDIA PEREIRA SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 231, Edificio Palm Spring, Apartamento 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19413 2.: PATRICK ALVES BIVAR, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Amarildes Bernardes de Andrade, nº 97, Centro, Vila Velha-ES e MAYAHA FARIAS MARIANO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Guanabara, nº 249, Ibes, Vila Velha-ES. 19414 3.: JEORGE DOUGLAS DOS SANTOS LEITE, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), engenheiro químico, residente na Rua Hugo Musso, nº 1555, Itapuã, Vila Velha-ES e MIRIAN DE ANDRADE VIANA, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Condomínio do Edifício Ilha de Creta, Itapoa, Vila Velha-ES. 19415 4.: LUCAS DOS SANTOS MEYRELLES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Joaquim Nabuco, N° 22, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e LUINA FARIAS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Fernando Coelho, N° 44, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19416 5.: THIAGO NORBERTO FRANCO, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida América, N° 185, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ANA PAULA FERREIRA GONÇALVES, natural de Contagem-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida América, N° 185, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO RICARDO DE ARAÚJO GOMES, natural de Lajinha-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego dos Veados, Zona Rural, Iúna-ES e NATACHA GONÇALVES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego dos Veados, Zona Rural, Iúna-ES. 08948 2.: LEANDRO DA SILVA RIBEIRO, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua José Bonifacio de Souza, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e TÂMARA LIS GAMA CAMPOS, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua José Bonifacio de Souza, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08949 3.: ARLAN ROBERTO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 211, Bairro Pito, Iúna-ES e HELVIA OLIVEIRA SENA, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 211, Bairro Pito, Iúna-ES. 08950 4.: DANILO DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Ibatiba-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, Número 67, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e DAIANE SOUZA DOS SANTOS, natural de Ibatiba-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, Número 67, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08951 5.: LUCAS ROBERTO DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Genesio Silveira, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e EDUANE ALMEIDA DA SILVA, natural de Lajinha-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Genesio Silveira, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08952 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 04 de novembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK OLIVEIRA SOARES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua São Roque, nº 06, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JOYCE FARCIROLLI ALTAFIM, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Roque, nº 06, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06257 2.: ROMULO COSTA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), educador fisico, residente na Rua Monte Cristo, nº 628, Cobilândia, Vila Velha-ES e HELENA FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Monte Cristo, nº 628, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06258 3.: PATRICK DA SILVA SABADINI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Avenida Quarta , nº 259 , Cobilândia, Vila Velha-ES e LUANA SILVA ROSI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Técnica em enfermagem, residente na Rua Olíbia Moreira Rodrigues, nº 12, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06259 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de novembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE BIANCARDI VIGUINI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Presidente Vargas, Nº 334, Shell, Linhares-ES e THAMARA BRAUM PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Vitória, nº 878, Centro, Linhares-ES. 11442 2.: LAIOMAICON OLIVEIRA RAMOS, natural de Canavieiras-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Ecoporanga, nº 653, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES e EVERLANE SANTOS ALMEIDA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de finanças, residente na Rua Felipe dos Santos, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11443 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON VINAND SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Segurança do Lar, Vitória-ES e AMANDA RIBEIRO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Segurança do Lar, Vitória-ES. 24975 2.: MARCOS ANTONIO TELES LYRIO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, República, Vitória-ES e CATHARINA MALTA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Constante Sodré, Praia do Canto, Vitória-ES. 24976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DADALTO, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de produção, residente na Rua Edson Altoé, nº 244, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES e THÁBATA SHEILA MARETO CARDOSO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Professora de línguas estrangeiras, residente na Rua Edson Altoé, nº 244, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00616 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 04 de novembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARBAS UICKER KIILL PIMENTEL, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Alfredo Calmon, 232, São Lourenço, Serra-ES e ANA CAROLINE ROSA DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Flodoaldo Rangel Miguel, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11361 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUCELINO MOREIRA SANTANA, natural de Rolim de Moura-RO, com 37 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Avenida Leitão da Silva , 3370 , Andorinhas, Vitória-ES e PATRICIA DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Leitão da Silva, 3370, Andorinhas, Vitória-ES. 25134 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO PEREIRA QUEIROZ, natural de Mimoso do Sul-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Albertino Ferreira Xavier, Nº 142, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA CACÇÃO SILVA, natural de Vinhedo-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Albertino Ferreira Xavier, Nº 142, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de novembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEMERÇON COSTA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Avenida El Dorado, nº 03, Eldorado, Viana-ES e PÂMELA MARTINS CUNHA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiaria tecnica de enfermagem, residente na Avenida El Dorado, nº 03, Eldorado, Viana-ES. 07473 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala