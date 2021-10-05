Proclamas - 05/10/2021
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEUDEMIR DOS SANTOS LOPES, natural de Rio Branco-AC, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Salgueiro, nº 201, Ataíde, Vila Velha-ES e NAFFTALY OLIVEIRA DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagen, residente na Rua Salgueiro, nº 201, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729277 2.: WESLEY EDUARDO DOS SANTOS NICOLAU, natural de Contagem-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Jatobás, nº 690/203, Eldorado, Contagem-MG e CAMILA PROCÓPIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Presidente Florentino Ávidos, nº 329, Ibes, Vila Velha-ES. 232729330 3.: JOELSON ALDINO MORAES DA LUZ, natural de Domingos Martins-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Luiz Miranda, nº 164, Ibes, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, natural de Coruripe-AL, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Luiz Miranda, nº 164, Ibes, Vila Velha-ES. 232729349 4.: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas, nº 60, Guaranhuns, Vila Velha-ES e FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas, nº 60, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729350 5.: BRUNO MONTEIRO COSTA, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Mahatma Gandhi, 140, Santa Inês, Vila Velha-ES e DAYANE KRISTIAN RANGEL PÊGO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua São Tomé, 44, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729351 6.: ISRAEL SILVA DE SOUZA, natural de Carlos Chagas-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), gasista, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 10, Jardim Carapina, Serra-ES e ANGELA MARIA CAITANO, natural de Guaçui-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Dois de Fevereiro, 323, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729352 7.: GUSTAVO FOLLADOR DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua, S/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e KAROLAINE SOARES BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Tocantins, nº 627, Soteco, Vila Velha-ES. 232729353 8.: MARCUS VINICIUS NASCIMENTO NEVES, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Mateus, nº 29, Santa Inês, Vila Velha-ES e NELÍ CONSTANTINO, natural de Castelo-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Ana Pestana, nº 163, Ibes, Vila Velha-ES. 232729354 9.: WESLEY PATRICIO MOTA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Tecnico em Tecnologia da Informação, residente na Rua José Vereza, nº 283, Aribiri, Vila Velha-ES e VALERIA ROSA FERNANDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua José Vereza, nº 283, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729355 10.: ALEXANDRE DE SOUZA GILES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), radio operador, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 195, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ELIAMARA REIS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 195, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729356 11.: VANDER LEANDRO DA SILVA, natural de Galiléia-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Transversal, S/nº, Apto 903, Ataíde, Vila Velha-ES e CRISTINA ZARDO CALVI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionaria publica, residente na Avenida Transversal, S/nº, Apto 903, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERCIRO ALVES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Av. Angelo Suzano, 178, Centro, Sooretama-ES e MARIA DA PENHA SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), embaladeira, residente na Rua Ordelino Teixeira, Nº85, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04773 2.: EDER PRÊMOLE, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua Bionativa, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES e AMANDA SANTOS DA SILVA, natural de Prado-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bionativa, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04774 3.: DIVINO DE SOUSA PEREIRA, natural de Peçanha-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Juerana B, Zona Rural, Sooretama-ES e TELMA SANTOS ARAÚJO, natural de Barra do Rocha-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Juerana B, Zona Rural, Sooretama-ES. 04775 4.: FRANCISCO AILTON FERREIRA, natural de Queimadas-PB, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Vista Alegre, Leste, 160, Centro, Sooretama-ES e JAQUELINE BOZI, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Av Vista Alegre Leste, Nº 160, Centro, Sooretama-ES. 04776 5.: JHONATA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Dedetizador, residente na Rua Mateus Lopes, 36, Bairro Bionativa, Sooretama-ES e GÉSSICA DOS SANTOS SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Mateus Lopes, 36, Bairro Bionativa, Sooretama-ES. 04777 6.: WARLESOM OLIVEIRA INACIO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Garibu, S/n, Centro, Sooretama-ES e TÂMARA LOUISE SANTOS DE SOUZA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Rua Garibu, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04778 7.: HELLIARDO CANDIDO DE OLIVEIRA BORGES, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Comendador Rafael, Zona Rural, Sooretama-ES e GLEYCIANE DOS SANTOS ABREU, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Comendador Rafael, Zona Rural, Sooretama-ES. 04779 8.: CLÁUDIO HENRIQUE MILER BENEDITO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua João Trevezan, S/n, Sayonara, Sooretama-ES e KARINE SANT'ANA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guilherme Baroni, Nº109, Salvador, Sooretama-ES. 04780 9.: ANDERSON NEVES GONÇALVES, natural de Jaguaré-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), conferente de estoque, residente na Avenida Cristo Rei, Nº 200, Centro, Sooretama-ES e LAYLA CRISTINA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), Conferente de estoque, residente na Avenida Cristo Rei, Nº 200, Centro, Sooretama-ES. 04781 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 04 de outubro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE GOMES ZUCCHI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES e PAULA SASSI SANTOS, natural de Brasília-DF, com 38 anos de idade, solteiro(a), tatuadora, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES. 24876 2.: ROBSON MOREIRA FELIX, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 301, Bl. H, Jardim da Penha, Vitória-ES e CLAUDICÉIA NASCIMENTO ALVES, natural de Conceição da Barra-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 301, Bl. H, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24878 3.: VELBERSON DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ministro do evangélho, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES e LORRANE FRANCO DA ROCHA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24881 4.: YURI MATEUS DE JESUS XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Professor Expedito Ramos Bogea, nº 94, Maria Ortiz, Vitória-ES e BRENDA SILVA DE SÁ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Professor Expedito Ramos Bogea, nº 94, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24882 5.: EDUARDO PEYNEAU LESSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES e ISABEL ZAGO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24883 6.: PAULO RICARDO DOS SANTOS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Mileto, Vale dos Reis, Cariacica-ES e DAIANY CARDOSO MIRANDA, natural de Fundão-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24884 7.: DANIEL DIAS ANDRADE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Brasília, Itapuã, Vila Velha-ES e LORENA MUNIZ TEIXEIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de recrutamento e seleção, residente na Rua Alvim Borges da Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24888 8.: PAULO DE TARSO SEARA OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Dr. Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELISANGELA GONÇALVES DIAS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), engenheira de produção, residente na Rua Um, Maracanã, Cariacica-ES. 24889 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SUARES DE OLIVEIRA, natural de Porto Alegre-RS, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Manaus, N°133, Apartamento 807, Edificio Isola Rizza, Itapuã, Vila Velha-ES e DANIELA D'ALEXANDRE, natural de Osasco-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Manaus, N°133, Apartamento 807, Itapuã, Vila Velha-ES. 19283 2.: RONEY FLÁVIO RIBEIRO, natural de Manhumirim-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), Assistente Administrativo, residente na Rua Curitiba, Nº 1634, Apartamento 202, Edifício Caracol, Itapuã, Vila Velha-ES e MÔNICA LIMA PAULINO, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Contábil, residente na Rua Antonio Reges dos Santos Nº 347-F, Horizonte 402, Itapoã, Vila Velha-ES. 19289 3.: HELIO FIALHO TEIXEIRA JÚNIOR, natural de Patos de Minas-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Travessa Anésio Alvarenga, N°56, Apartamento 604, Edificio Artemis, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MEYRI HELLEN MILIOLI VENTURELLI CASTILHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Anésio Alvarenga, N°56, Predio, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19290 4.: GERALDO MAJELLA ELIAS DE OLIVEIRA, natural de Manhumirim-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), tecnico de logistica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1800, Apartamento 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RÉGIA MIRIAN ROLDI DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Amazonas, nº 14, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 19291 5.: RENATO WILLIAM DE CASTRO BRITO, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Vinícius Torres, nº 478, Apartamento 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PATRICIA COSTA SOUZA, natural de Passos-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Sete de Setembro , nº 730, Apartamento 301, Belo Horizonte, Passos-MG. 19292 6.: ADRIANA ALVES MENDES, natural de Pelotas-RS, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 501, Boa Vista, Vila Velha-ES e ANA CRISTINA VAZ SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 501, Boa Vista, Vila Velha-ES. 19293 7.: TIAGO ANTONIO ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 44, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e VIVIELLEN RODRIGUES GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, Nº 44, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALÉX CERQUEIRA BATISTA, natural de Arataca-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de inspetor, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 260, Nova Valverde, Cariacica-ES e VITÓRIA MILENA CANDIDA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 260, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13998 2.: PAULO BARCELLOS DE FREITAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LUANA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13999 3.: DEIVID DAS NEVES XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Manoel Lemos, nº 184, Nova Valverde, Cariacica-ES e MARCIANI MONTOVANELLI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Manoel Lemos, nº 184, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14000 4.: SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA, natural de Arataca-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carregamento, residente na Rua Lagoa Santa, nº 287, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ESTER DE OLIVEIRA BENICIO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Lagoa Santa, nº 287, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14001 5.: DEIVID OLIVEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), agente comercial, residente na Rua Marilândia, nº 631, Presidente Medice, Cariacica-ES e NAIARA SANCHES PESENTE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Marilândia, nº 631, Presidente Medice, Cariacica-ES. 14002 6.: KERLYTON VIDAL MEIRELLES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), empresário, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 378, Nova Valverde, Cariacica-ES e LARISSA NUNES BELO DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 378, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO DO ROZARIO CORREIA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Américo Bernardes, nº 349, Bairro Pedra dos Buzios, Vila Velha-ES e MARCIA DA SILVA GRIGORIO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Américo Bernardes, nº 349, Bairro Pedra dos Buzios, Vila Velha-ES. 04312 2.: WANDERSON LOPES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Beco da Liberdade, nº 33, Bairro Chacara do Conde, Vila Velha-ES e VANUSA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Beco da Liberdade, nº 33, Bairro Chacara do Conde, Vila Velha-ES. 04313 3.: GHABRYEL SANTANA PORTUGAL, natural de Santa Leopoldina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Eduardo Pinto, nº 69, Bairro Pedra dos Búzios, Vila Velha-ES e THAIS DE ALMEIDA REIS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nails designer, residente na Rua Eduardo Pinto, nº 69, Bairro Pedra dos Búzios, Vila Velha-ES. 04324 4.: GABRIEL OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Hermínio Lima, nº 48, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MARIA CLAUDIA NUNES DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Hermínio Lima, nº 48, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04325 5.: MURILO LIMA DE OLIVEIRA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Beco Pe. Humberto, S/nº, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES e UYARA ANDRADE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Beco Pe. Humberto, S/nº, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04326 6.: IGOR MARX SABINO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Patrimônio, nº 3, Bairro Vale Encantado, Vila Velha-ES e MILENA DE SOUZA MATEINI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Guilhermina Geovanotte, nº 525, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de outubro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME ELIAS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Mao Tse Tung, nº 11, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra-ES e MAYARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Mao Tse Tung, nº 11, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra-ES. 32098 2.: EDSON COUTINHO, natural de Cariacica-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), encarregado geral, residente na Rua Marataízes, nº 34, Bloco P2, APTO 407, Valparaíso, Serra-ES e MARIA APARECIDA JULIANI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Marataízes, nº 34, Bloco P2, APTO 407, Valparaíso, Serra-ES. 32099 3.: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Aparecida-SP, com 38 anos de idade, Divorciado(a), operador logístico, residente na Av. Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES e NATIELI SILVA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Av. Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32106 4.: LUCAS PONTES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Guaíra, nº 18, Vila Nova de Colares, Serra-ES e DANIELY MONTEIRO PASSOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Guaíra, nº 18, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32411 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE DA SILVA SPERANDIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Nestor Vieira, S/n°, Itanguá, Cariacica-ES e ESTER ESPERANDIO LOPES, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nestor Vieira, S/n°, Itanguá, Cariacica-ES. 28217 2.: TOMÉ COELHO DE MELLO, natural de Baixo Guandu-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Mato Grosso do Sul, nº 334, Novo Brasil, Cariacica-ES e VIVIANE APARECIDA MANDELLI NUNES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mato Grosso do Sul, nº 334, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28224 3.: SEBASTIÃO DE JESUS FERRAZ, natural de Caravelas-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua São Marcos, S/n, Zona Rural, Marilândia-ES e AURIONES CUSTÓDIO DE PAULA, natural de São Mateus-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antartica Estrelar, 03, Casa, Campina Grande, Cariacica-ES. 28240 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de outubro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI TEIXEIRA CLARINDO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), RFV Horte frute, residente na Rua João Francisco Calmon, nº 628, Araçá, Linhares-ES e JOZIMAR NEVES, natural de Pancas-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João Francisco Calmon, nº 628, Araçá, Linhares-ES. 11342 2.: WADERSON FAUSTINO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Conceição da Barra, Nº 1343, Araçá, Linhares-ES e IVANETE SEPULCRO PEREIRA, natural de Sooretama-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Conceição da Barra, Nº 1343, Araçá, Linhares-ES. 11343 3.: ALOISIO PINTO DA SILVA, natural de Faz. Paraiso-ES-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Cerejeiras - até 886 - Lado Par, nº , Movelar, Linhares-ES e APARECIDA VERLIN BELSHOFF COSTA, natural de Vitória-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), Do lar, residente na Rua Enoch de Freitas, nº 240, Linhares V, Linhares-ES. 11344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABALO JOSE THOMAZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ana Merotto Stefanon, 236, Vila Velha-ES e ÉRIDA SILVA CARDOSO DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ana Merotto Stefanon, 236, Vila Velha-ES. 06219 2.: LEONARDO DOS SANTOS KREBEL, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Caminhoneiro autônomo, residente na Rua Joventina Menezes, nº 282, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ALINE RUBIA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Confeiteira, residente na Rua Joventina Menezes, nº 282, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06220 3.: ROBERTO MOREIRA SOUSA JUNIOR, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Colombo, nº 302, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ADANIELE DUARTE SILVA, natural de Boa Esperança-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Colombo, nº 302 , Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de outubro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHAUS HYAGO GOMES BAHENSE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Fundão, 10, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES e JÉSSICA PIRES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fundão, 10, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES. 11143 2.: CHARLIEL SOARES DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Ceci, nº 127, Nova Carapina II, Serra-ES e NATHÁLIA GUILHERME DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ambulante, residente na Rua Ceci, nº 127, Nova Carapina II, Serra-ES. 11209 3.: CALEBE PARREIRA MALTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de contas a receber, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 18, Vista da Serra I, Serra-ES e AMANDA BARCELOS TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 18, Vista da Serra I, Serra-ES. 11242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAYAN DAMASCENO DIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Comprador, residente na Rua Jerônimo Ribeiro, nº 137, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALCILEIA GARCIA VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Rua Horacy Amarantes Mattos, S/n, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04841 2.: LUCAS PRANDI COUTINHO, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), trainee, residente na Rua Sebastião de Paiva Vidaurre, nº 91, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAINÁ DO CARMO ZUCCOLOTTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Sebastião de Paiva Vidaurre, nº 91, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ KLEBER BERMUDES FERREIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Pedro Botti, nº 43, Consolação, Vitória-ES e THAYNA BOA MORTE RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 25064 2.: DAYVID PRETTI SARAIVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Braúna, nº 257, Aptº 202 E, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e RAFAELA SALEZZE CALMON, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1350, Aptº 302, Praia do Canto, Vitória-ES. 25065 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO ARAÚJO DE PAULA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua José Modenesi, 132, Bela Vista, Aracruz-ES e ANDRIELI DA SILVA MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua José Modenesi, 132, Bela Vista, Aracruz-ES. 13326 2.: RAFAEL MARCOS BATISTA, natural de Pilar-AL, com 22 anos de idade, Solteiro(a), fiscal, residente na Rua Elizabeth Pontin, nº 6, São Camilo, Aracruz-ES e CAMILA NASCIMENTO ROCHA, natural de São José da Vitória-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Elizabeth Pontin, nº 6, São Camilo, Aracruz-ES. 13330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERSON SILVEIRA GUIDOLINI, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor externo, residente na Rua Vila Nova, S/n, Cavalinhos,, João Neiva-ES e JULIANI ZERBINI COLOMBO, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista contabil, residente na Rua Corbiniano Nestor Pereira, nº 09, Cavalinhos, João Neiva-ES. 03120 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 04 de outubro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚLIO AUGUSTO SALAZAR, natural de Viçosa-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), telhador, residente na Rua Marilza Paranho Netto, nº 14, Estrelinha, Vitória-ES e LARISSA DA CRUZ GONÇALVES, natural de Macaé-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marilza Paranho Netto, nº 14, Estrelinha, Vitória-ES. 17549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE CABRAL RAMPE, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), técnico em agropecuária, residente na Santa Maria Do Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES e GISELDA DOS SANTOS ALVARO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Santa Maria Do Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01207 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de outubro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SENA MATOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), militar, residente na Rua das Camélias, nº 24, Jabaeté, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA CELESTINO DA GLÓRIA, natural de Vilhena-RO, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Austrália, nº 56, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09074 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Antonio Freire, S/n°, Industrial, Viana-ES e MÁRIAN VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Antonio Freire, S/n°, Industrial, Viana-ES. 07446 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala