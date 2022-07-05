Proclamas - 05/07/2022

Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEANDRO DE JESUS SANTOS, natural de Maraú-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paraíba, nº 03, Serra-ES e MARCIA DA SILVA PONTES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), cobradora de ônibus, residente na Rua Paraíba, nº 03, Serra-ES. 11890
2.: KLEITON CRISTOVÃO VORPAGEL, natural de Serra-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua das Camélias, nº 153, Cascata, Serra-ES e ELIEIDE DA SILVA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua das Camélias, nº 153, Cascata, Serra-ES. 11891
3.: JUVERCI LUIZ CARDOSO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Vista da Serra, nº 17, Serra-ES e LUCILENE DA COSTA, natural de Ecoporanga-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vista da Serra, nº 17, Serra-ES. 11893
4.: HERLANDI VIEIRA BONICENHA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Guaçuí, nº 54, Colina da Serra, Serra-ES e JAMILY SANTOS DA MATA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Guaçuí, nº 54, Colina da Serra, Serra-ES. 11894
5.: CLAUDINO DE JESUS NASCIMENTO, natural de Salvador-BA, com 53 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Cássia, nº 18, Serra Dourada II, Serra-ES e SIRLETE LUDGERIO, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Cássia, nº 18, Serra Dourada II, Serra-ES. 11895
6.: RODRIGO VITOR, natural de Serra-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Avenida Rio Branco, nº 297, Serra-ES e BRENDA DE SOUZA LOPES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Carlos Chagas, nº 75, Serra-ES. 11896
7.: LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO LOURENCIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), controlador de manutenção, residente na Avenida Guarapari, nº 532, Vista da Serra I, Serra-ES e AMANDA FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Elísio Miranda, nº 90, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 11897
8.: THIAGO FERREIRA MARTINS MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mógno, nº 28, Vista da Serra II, Serra-ES e LOYS LAINE BARBOZA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Mógno, nº 28, Vista da Serra II, Serra-ES. 11899
9.: JACKSON SANTOS DE CARVALHO, natural de Tomé-Açu-PA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Intendente Câmara, s/n, Serra-ES e JHENIFFER KATTIELI SANTOS GABRECHT, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Intendente Câmara, s/n, Serra-ES. 11900
10.: CLEIDSON DE PAULA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), vistoriador veicular, residente na Rua das Gloxínias, nº 475, Serra-ES e MILENA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua das Gloxínias, nº 475, Serra-ES. 11901
11.: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO LEMOS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 19 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de prevenção, residente na Rua Jaó, nº 27, Serra Dourada III, Serra-ES e ANA CLARA CORREIA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar operacional, residente na Rua Jaó, nº 27, Serra Dourada III, Serra-ES. 11903
12.: LEANDRO MEIRA BARROS, natural de Cabo Frio-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua Jaburu, nº 102, Serra-ES e DAIANE LINA PEREIRA, natural de Timóteo-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Jaburu, nº 102, Serra-ES. 11905
13.: SANDRO CEZAR FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Santo Antônio, nº 111, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e REBECA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Santo Antônio, nº 111, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11906
14.: LUIZ CHAVES COSTA, natural de Jucuruçu-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Marabu, nº 15, Serra Dourada III, Serra-ES e GEISIANE FERREIRA, natural de Ipatinga-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), repositora, residente na Rua Marabu, nº 15, Serra Dourada III, Serra-ES. 11909
15.: ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO, natural de Araçuaí-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Cedro, nº 268, Serra-ES e ZEINA CEZÁRIO FRANCO, natural de Ecoporanga-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Cedro, nº 268, Serra-ES. 11910
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 04 de julho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCOS ROBERTO SILVA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua das Flores s/n, Linhares-ES e ISABELLA FRIGINI FERRAÇO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora de ensino basico, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Linhares-ES. 12033
2.: LUCAS PISSINATE GOMES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza nº 9, Linhares-ES e WAYNNE HAMONY SANTANA BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), psicológa, residente na Avenida Pedro Gama, nº 10210, Linhares-ES. 12034
3.: MIGUEL SABAINI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1545, Linhares-ES e MANOELA BARCELLOS CALMON, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1545, Linhares-ES. 12035
4.: JONIEL BONADIMAN, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Administrador, residente na Avenida República, n° 403, Linhares-ES e MAXCIELLE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Castro Alves, nº456 , Linhares-ES. 12036
5.: BRYAN ROGGER FREITAS, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Avenida José Tesch, nº 780, Linhares-ES e LÍVIA NEVES TAQUETI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida José Tesch, nº 780, Linhares-ES. 12037
6.: RONALDO ALMEIDA DE FREITAS, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Bahia, nº 382, Linhares-ES e KARLA APARECIDA APRIGIO DE SOUZA, natural de Linhares - Estado do Esp. Santo-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Bahia, nº 382, Linhares-ES. 12038
7.: JOSINALDO DOS SANTOS CICERO, natural de Boca da Mata-AL, com 40 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Delfino Marchiori, nº 100, Linhares-ES e ELIANE MIRTES PEREIRA DE ARAUJO, natural de Ecoporanga-ES, com 40 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Delfino Marchiori, nº 100, Linhares-ES. 12039
8.: MARCELO CALIMAN FERREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1337 , Linhares-ES e ADRIANA CAMPOS FREIRE, natural de Governador Valadares-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Avenida João Felipe Calmon, nº599 , Linhares-ES. 12040
9.: PAULO HENRIQUE CUNHA VARELA, natural de Conceição da Barra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro industrial, residente na Avenida Alegre, nº1542 , Linhares-ES e MARLENE DOS SANTOS MIRANDA, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Alegre, nº1542 , Linhares-ES. 12041
10.: ANTONIO JORGE JACINTO FELICIANO, natural de São Mateus--ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Avenida José Armani, nº 43, Linhares-ES e ADEVANE MARQUES PEREIRA, natural de Caravelas-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Avenida José Armani, nº 43, Linhares-ES. 12042
11.: WANDERSON SANCHE SANT'ANA, natural de Jaguaré-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº2413 , Linhares-ES e IZABELE CÂNDIDO PAGANINI, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº2413 , Linhares-ES. 12043
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 04 de julho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KAIQUE NATHAN PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 100, Vitória-ES e MARIA EDUARDA MEDICE PAES FREIRE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), instrutora de ioga, residente na Rua Alceu Aleixo, nº 27, Vitória-ES. 25537
2.: NATHALIA DIAS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Anita Giovanoti, nº 51, Vitória-ES e KEYLLA KAROLINY DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), fiscal de prevenção de perdas, residente na Rua Anita Giovanoti, nº 51, Vitória-ES. 25554
3.: PEDRO JOSÉ BECALI ROCHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Vitória Régia, Serra Dourada II, Serra-ES e JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25555
4.: RENATO COSTA FEITOZA, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e CHARLOTTE HERMELY LANGUI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25556
5.: EVANDRO CASOTTI WALGER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES e BRUNA BATISTA MUNHÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES. 25557
6.: SANDRO DE SOUZA NOVAES, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), artista visual autônomo, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, Jabour, Vitória-ES e ANDREIA FALQUETO LEMOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), artista visual autônoma, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, Jabour, Vitória-ES. 25558
7.: PAULO CÉSAR GOMES FERREIRA, natural de Belém-PA, com 37 anos de idade, divorciado(a), marítimo, residente na Rua Vicente Silva, República, Vitória-ES e MONIQUE TRINCHÃO DE ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Vicente Silva, República, Vitória-ES. 25559
8.: MÁRIO JUNIOR LEAL PERUCH, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua das Acácias, São José, Fundão-ES e MAÍRA DIAS MORETO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25560
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 04 de julho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Ibes do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WAGNER ALEXANDRE MATIAS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 12, Vila Velha-ES e NATHALYA HIGYNO RIOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 12, Vila Velha-ES. 232729889
2.: LEONARDO LEMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Santa Júlia, nº 25, Vila Velha-ES e PATRÍCIA RAFAELLA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em eventos, residente na Rua Olavo Bilac, nº 8, Vila Velha-ES. 232729890
3.: VITOR MOREIRA LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Professor Manoel de Souza, nº 119, Vila Velha-ES e LUIZA GUIMARAES PACHECO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratorio, residente na Rua Professor Manoel de Souza, nº 119, Vila Velha-ES. 232729891
4.: PEDRO LEVI PROENÇA DE FIGUEIREDO SIMÃO, natural de Macaé-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Maria Josefina da Conceição, nº 03, Vila Velha-ES e LUANNA RODRIGUES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Maria Josefina da Conceição, nº 03, Vila Velha-ES. 232729892
5.: IVO DADALTO PESCA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Belo Horizonte, nº 415, Vila Velha-ES e LETICIA LOSS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Santiago, nº 526, Vila Velha-ES. 232729893
6.: RAFAEL DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua dos Laranjais, nº 292, Vila Velha-ES e THALYTA REIS BENETTI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fonoaudiologa, residente na Rua dos Laranjais, nº 292, Vila Velha-ES. 232729894
7.: EMERSON SANTOS FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Aristides Miranda, nº 14, Vila Velha-ES e KEZIA SOUZA DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Aristides Miranda, nº 14, Vila Velha-ES. 232729895
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 04 de julho de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROBERT EDUARDO MACEDO DE SOUSA, natural de São Paulo-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de refrigeração, residente na Rua Alice, nº 14, Cariacica-ES e EVELIN LIMA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Alice, nº 14, Cariacica-ES. 28979
2.: WEVERTON VITORIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Pena, nº 43, Cariacica-ES e FRANCIELI CÔCO SANTIAGO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Pena, nº 43, Cariacica-ES. 28981
3.: FELIPE DOS SANTOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vistoriante, residente na Rua Macanaíba, nº 36, Cariacica-ES e GEISIELE PEDRO LAURENÇO, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Macanaíba, nº 36, Cariacica-ES. 28982
4.: EDVALDO JOSÉ DO ROZARIO MIGUEL, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Otávio Cardoso de Alcântara, nº 60, Cariacica-ES e STÉFFANY DELUCAS BRONZON, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Otávio Cardoso de Alcântara, nº 60, Cariacica-ES. 28983
5.: EDMILSON CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Pinheiro, 01, Cariacica-ES e POLIANE ALVES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pinheiro, 01, Cariacica-ES. 28984
6.: PAULO VITOR CASTRO MACIEL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lapidador de vidros, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 544, Cariacica-ES e PATRÍCIA AMORIM GOMES, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 544, Cariacica-ES. 28985
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 04 de julho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ORLANDO BORGES MORENO, natural de Buerarema-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), Soldador, residente na Rua Marcelino Machado, nº 240, Sayonara 2, Sooretama-ES e VALDIRENE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Marcelino Machado, nº 240, Sayonara 2, Sooretama-ES. 04904
2.: RHIAN SANTANA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Manassés do Reis, 470, Centro, Sooretama-ES e FERNANDA ALVES DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na LTM Aguinaldo Machado, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04905
3.: EMANUEL SANTANA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joao Viana, Nº96, Centro, Sooretama-ES e VANESSA VICENTE FALCÃO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Antonio Oleandra, s/n, Sayonara II, Sooretama-ES. 04906
4.: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BREDA, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), Operador de motosserra, residente na Rua Principal, S/n, Córrego Chumbado, Sooretama-ES e MARIA ARMANDA MACIEL DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Principal, S/n, Córrego Chumbado, Sooretama-ES. 04907
5.: REINIGLEYSON DOS SANTOS MULULO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquinas, residente na Av. Vista Alegre Leste, 313, Centro, Sooretama-ES e EVELIN KETLIN GONÇALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cabeleireira, residente na Rua Vitoria de Souza, 412, Centro, Sooretama-ES. 04908
6.: ANDRE WUTICOSKY RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), Microempreendedor, residente na Rua Silvio Martins de Lima, nº 416, Centro, Sooretama-ES e LORRAINE MARTILIANO MATIAS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Silvio Martins de Lima, nº 416, Centro, Sooretama-ES. 04909
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Sooretama-ES, 04 de julho de 2022
ESMAEL NUNES LOUREIRO
Tabelião
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DOUGLAS DE LAIA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente portuário, residente na Avenida Capixaba, nº 301, Bloco A, Apartamento 308, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e RAFAELA NEVES COÊLHO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida Capixaba, nº 301, Bloco A, Edfício Dorata, Apatamento 308, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 20114
2.: PEDRO FONSECA DOS SANTOS NETO, natural de Teresina-PI, com 45 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1000, Ap 1202 Ed Venina, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAPHAELA TOZATTO ELEUTERIO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1000, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20115
3.: JOÃO TADEU MIRANDA LIBERATO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 830, Apartamento 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA MOTTA PASCHOA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), gestora de RH, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2432, Apartamento 1102, Santa Luíza, Vitória-ES. 20116
4.: RAPHAEL CUNHA RODRIGUES, natural de Montes Claros-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ceará, nº 1507, Aptº 08, Praia da Costa, Vila Velha-ES e WALCEMIRA ZURLO ALELUIA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira de segurança do trabalho, residente na Rua Ceará, nº 1507, Casa 1507, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20117
5.: GUSTAVO OLIVEIRA PACHECO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Pará, nº 118, Aptº 501, Ed. Thirza, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JÚLIA MAGALHÃES BRUM, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Aleixo Netto, nº 927, Aptº 702, Praia do Canto, Vitória-ES. 20118
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 04 de julho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DJAN WAMOCK SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, s/nº, Viana-ES e INGRID BARROSO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, s/nº, Viana-ES. 07687
2.: CRISTIANO FELIPE SANTOS DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 09, Viana-ES e CÁSSIA ARAUJO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 09, Viana-ES. 07690
3.: RELISTON BRUNELLI LASCOLLA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua São João, s/nº, Viana-ES e INGRID MARIA DA HORA JANUARIO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Tavares Neto, s/n°, Viana-ES. 07700
4.: MARCOS JÚNIOR DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 41 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Antenor Vieira, nº 225, Viana-ES e KÁTIA GEANE BENJAMIM LOPES, natural de Central de Minas-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Antenor Vieira, Centro, Viana-ES. 07701
5.: WAGNER AMARO DE SALLES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua Santa Catarina, nº 57, Viana-ES e INGRID AUGUSTA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Santa Catarina, nº 57, Viana-ES. 07703
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 04 de julho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MICHEL MOREIRA, natural de Maputo, Moçambique-ET, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Wlademiro da Silveira, nº 154, Vitória-ES e HELBA IDALINO DE ARAÚJO, natural de Campina Grande-PB, com 48 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Wlademiro da Silveira, nº 154, Vitória-ES. 25593
2.: GEORGE CONCEIÇÃO SODRÉ, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), encarregado de setor, residente na Rua Heliodoro Machado, nº 10, Vitória-ES e FLÁVIA BARBOSA DA MATTA, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auciliar de caixa central, residente na Rua Heliodoro Machado, nº 10, Vitória-ES. 25594
3.: DANIEL SCAMPINI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 209/102, Vitória-ES e ANA CAROLINA RIBEIRO CORREA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 209/102, Vitória-ES. 25596
4.: RENILSON SANTOS PEREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Wilson Freitas, nº 201, Vitória-ES e CLAUDINEIA PANDOLFI, natural de Barra de São Francisco-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Wilson Freitas, nº 201, Vitória-ES. 25597
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 04 de julho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EMERSON COSTA DE OLIVEIRA FILHO, natural de Caravelas-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 14, Cariacica-ES e PÂMELA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 14, Cariacica-ES. 14638
2.: PAULO PEREIRA DIOLINO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional, residente na rua goiás, nº 21, Cariacica-ES e CRISTYANE DO CARMO VALADARES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de embalagem, residente na rua goiás, nº 21, Cariacica-ES. 14639
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 04 de julho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALEXANDRE GONÇALVES DE LIMA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na RUA ABACATE, Nº33, Vila Velha-ES e SOLANGE FABIANO DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na RUA DO ABACATE N 33, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES. 09484
2.: HUMBERTO DOS SANTOS SOUSA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na rua das camelias nº25, Vila Velha-ES e NATALYA NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na rua das camelias nº25, Vila Velha-ES. 09486
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 04 de julho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PEDRO GODOY DE OLIVEIRA, natural de Ponte Nova-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Gerente de produção, residente na Rua Alameda das Bromelias, nº 510, Ponte Nova-MG e KARINE MACHADO BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Amphilóphio Braga, nº 27, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05172
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de julho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATEUS SOARES VIANA, natural de Iconha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Avenida Marataizes, n° 161, Itapemirim-ES e THAYNÁ GOMES BENEVIDES, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES. 01625
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 04 de julho de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã Interina
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUÍS EDUARDO PERCIANO RIBEIRO, natural de Muniz Freire-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), funcionário público estadual, aposentado, residente na Rua Anphiloquio Moreno n° 216, Itapemirim-ES e SIMONE BONATTO, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), advogada, residente na Rua Anphiloquio, n° 216, Itapemirim-ES. 14350
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 04 de julho de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIOGENES PERUZZO NICOLINI, natural de Anchieta-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Operador de Máquina, residente na Rua Professora Patricia Roffes, nº 01, Anchieta-ES e REGIANE LOYOLA MACHADO, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Anchieta-ES. 02948
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Anchieta-ES, 04 de julho de 2022
LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB
Notária e Registradora Civil
CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: NIVALDO DA COSTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina, residente na localidade de Mata Fria , Conceição do Castelo-ES e EDINAR FLORENTINO BATISTA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na localidade de Mata Fria , Conceição do Castelo-ES. 00661
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 04 de julho de 2022
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EVERALDO SAMPAIO LOUREIRO, natural de Ilhéus-BA, com 59 anos de idade, divorciado(a), maritimo, residente na Rua Ernesto Bassini, Vitória-ES e LUSEPENHA SILLER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), técnica de administração de empresa, residente na Rua Ernesto Bassini, Vitória-ES. 17843
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 04 de julho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina