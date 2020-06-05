Proclamas - 05/06/20

Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO RIBEIRO PELLACANI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rodovia do Sol, nº 100, Aptº 101, Lote 03, Ed. Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KELLY APARECIDA ALVES, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rodovia do Sol, nº 100, Aptº 101, Lote 03, Ed. Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07578 2.: JOSE AUGUSTO MALACARNE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Bloco C, Aptº 1205, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ANDRESSA CRISTINA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente financeira, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Bloco C, Aptº 1205, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07579 3.: EDGARD DE MATTOS, natural de Barra do Piraí-RJ, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua 7, nº 17, Cocal, Vila Velha-ES e JUCILÉA APARECIDA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua 7, nº 17, Cocal, Vila Velha-ES. 07580 4.: FELIPE FIOROTI POLTRONIERI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 175, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANE NEVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida São Paulo, nº 1253, Bl A, Apt. 1002, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18247 5.: EVERSON MENDONÇA CALDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), farmacêutico, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Torre B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SORAIA BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200 , Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18248 6.: ADRIANO JOSÉ PIMENTEL JUNIOR, natural de São José do Rio Preto-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Assunção, nº 27, Araças, Vila Velha-ES e DARA GONÇALVES BRAMBATI, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Gabriel, nº 116, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18249 7.: MATHEUS SALGUEIRO CASTANHO, natural de Recife-PE, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Rua Afonso Pena, nº 80, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SALLIE FERREIRA DE SOUSA, natural de Barreiras-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Berenice, nº 55, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18250 8.: BRUNNO TOSE, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 2190, Apartamento702, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e JULIANA MARQUES LINHARES, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, natural de Ipatinga-MG, com residência e domicílio na Rua Itaperuna, nº 30, Edifício Sun Beach, Apartamento 605 A, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERLAN PINHO DE OLIVEIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Manoel Rosindo, Nº 283, São Pedro, Vitória-ES e ANDRESSA DO NASCIMENTO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 283, São Pedro, Vitória-ES. 16994 2.: FELIPE RIOS MESSIAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Travessa Benedito Rosalém, nº 103, Santo Antônio, Vitória-ES e PAULA RAYANE ALVES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Travessa Benedito Rosalém, nº 103, Santo Antônio, Vitória-ES. 16995 3.: VINÍCIOS LAUDEMAR BATISTA FONSECA, natural de Itabira-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Aristides Netto, S/nº, Estrelinha, Vitória-ES e ROSANA DA SILVA COTTA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aristides Netto, S/nº, Estrelinha, Vitória-ES. 16996 4.: MAYCON BRENER GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco 17 de Setembro, Nº 16, Nova Palestina, Vitória-ES e KETHELEN BATISTA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Beco 17 de Setembro, N°16, Nova Palestina, Vitória-ES. 16997 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIESLEY SIMÃO DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), estoquista, residente na Rua 66, Lote 18, Quadra 82, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e SAMANTHA KEZIA OLIVEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Setenta e Três, nº 15, Bairro Nova Rosa Penha, Cariacica-ES. 12866 2.: VICTOR NASCIMENTO DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Henrique Rosetti, nº 13, Itacibá, Cariacica-ES e ESTHER DE PAULA SARMENTO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Henrique Rosetti, nº 13, Itacibá, Cariacica-ES. 12867 3.: ALEXSSANDRO ROCHA QUINUP, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tocantins, nº 243, Nova Valverde, Cariacica-ES e PRISCILA DE OLIVEIRA MOTTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Avenida Divino Espírito Santo, nº 70, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR GOMES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), supervisor de manutenção, residente na Rua Blenda, nº 12, Serra Dourada I, Serra-ES e LUDMILLA MENEGARDO ALBÉFARO DE FREITAS, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Sucupira, nº 02, Serra Dourada I, Serra-ES. 10106 2.: KAIQUE RAMOS DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua das Gloxínias, 511, Cascata, Serra-ES e KÉTILA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua das Gloxínias, 511, Cascata, Serra-ES. 10109 3.: MAYKI BANDEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Rio Grajaú, nº 198, Eldorado, Serra-ES e LARISSA CARRIÇO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Irerê, nº 8, Serra Dourada III, Serra-ES. 10110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRELIANO MÁRCIO MARETO FONTAN, natural de Castelo-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de petróleo e gás, residente na Rua Rosa Penholato Belizário, nº 137, Centro, Conceição do Castelo-ES e REGIANE BOTACIN SCHIAVO, natural de Castelo-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Rua Rosa Penholato Belizário, nº 137, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00522 2.: CLEBER ANTONIO MARETTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Fazenda Boa Vista, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e CÍNTIA DE MELO FAÉ, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Fazenda Viçosa, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00523 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 04 de junho de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: THAINAN LOURENÇO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua dos Cravos, 4, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ANIELI CARDOSO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Cravos, 4, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30045 2.: LUCAS SILVA DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Pombo, nº 15, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ELIENE CARDOSO DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar aposentada, residente na Rua Pombo, nº 15, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAYQUE FRAGA ALAGOANO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Galdino Pereira, 279, Guanabara, Aracruz-ES e ROSÂNGELA ALVES PEREIRA, natural de Monte Negro-RO, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Galdino Pereira, 279, Guanabara, Aracruz-ES. 12855 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENILSON CAVACHINI, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Augusto Neri, nº 20, Barra do Riacho, Aracruz-ES e EVANI SOUZA SANTOS, natural de Guanambi-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), lider em restaurante, residente na Rua Augusto Neri, nº 20, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Operador de maquinas, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, S/n, São José, Linhares-ES e JANINE SILVA DE BRITO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, S/n, São José, Linhares-ES. 10161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Anita Giovanoti, nº 107, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIA EDUARDA DIAS LUCIDATO, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Pedro, nº 240, Jabour, Vitória-ES. 23767 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial