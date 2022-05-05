Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 05/05/2022

Quinta-feira

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 01:00

Publicado em 

05 mai 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

05-05-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 154kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE BATISTA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmacia, residente na Rua Viva Maria, nº 66, Graúna, Cariacica-ES e LORRAYNE KETLEN LOPES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Viva Maria, nº 66, Graúna, Cariacica-ES. 14360 2.: CLAUDINEI DA SILVA PICORETI, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Américo Siqueira, nº 15, Porto Novo, Cariacica-ES e FRANCIELLE GODI DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Trevo Quatro, nº 76, Porto Novo, Cariacica-ES. 14376 3.: THIAGO DE SIQUEIRA CORREA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Luiz, S/nº, Bubu, Cariacica-ES e GESSYARA SILVA MACHADO MEIRELES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua São Luiz, S/nº, Bubu, Cariacica-ES. 14388 4.: BRENO SILVA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 189, Aparecida, Cariacica-ES e LAUDICÉIA DE SOUZA LOMEU, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 189, Aparecida, Cariacica-ES. 14392 5.: JAELTON LIMA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua João de Deus da Cunha Maforte, nº 14, Porto de Santana, Cariacica-ES e KRYSTYAN KÉSYA CANDIDO LIMA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João de Deus da Cunha Maforte, nº 14, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14401 6.: LECY DE SOUZA, natural de Pocrane-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vila Rica, nº 06, Cariacica-ES e IVONE PEREIRA DA SILVA, natural de Belmonte-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), padeira, residente na Rua rogerio negrito, s/n, Cariacica-ES. 14446 7.: JOSÉ DIVALDO VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Beco Canadá, nº 86, Cariacica-ES e EDILÉA RIGÃO OLIVEIRA TELES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Canadá, nº 86, Cariacica-ES. 14451 8.: SERGIO VIEIRA, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Gabino Rios, nº 06, Cariacica-ES e JOELMA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Gabino Rios, nº 06, Cariacica-ES. 14452 9.: ADAILDO GOMES VIANA, natural de Fronteira dos Vales-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), carpinteiro, residente na Rua Cento e Dois, nº 48, Cariacica-ES e TEREZA CORREIA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 53 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Cento e Dois, nº 48, Cariacica-ES. 14457 10.: ALTAIR JOSÉ CATERINQUE, natural de Nova Venécia-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Albania, 32, Cariacica-ES e ROSANGELA DE SOUSA OLIVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), salgadeira, residente na Rua Albania, 32, Cariacica-ES. 14459 11.: ADALBERTO CARLOS BERNARDO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Amoroso Vivaldo Matos, s/nº , Cariacica-ES e MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Uruçuca-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amoroso Vivaldo Matos, s/nº , Cariacica-ES. 14462 12.: MAXWEL ASSIS DE ABREU, natural de Mutum-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na rua Afonso Schwab, nº 3, Cariacica-ES e THAIRINI VITÓRIA DA SILVA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, s/nº , Cariacica-ES. 14471 13.: THASSIS DA COSTA RODRIGUES, natural de Saquarema-RJ, com 19 anos de idade, Solteiro(a), atutônomo, residente na Rua Bela Vista, 32, Cariacica-ES e HALANA TONIATO ARANHA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Bela Vista, 32, Cariacica-ES. 14488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO GOMES MIRANDA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Carlos Cariello, nº 205/604, Vitória-ES e FÁBIO CHRISTIANO RAMOS ALVES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Carlos Cariello, nº 205/604, Vitória-ES. 25463 2.: ÉLISSON NANTES LINS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnico em instrumentação industrial, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 731, Vitória-ES e CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BENEVITE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 731, Vitória-ES. 25478 3.: ÍCARO KUSTER VANDELINO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua José de Alencar, nº 31, Vila Velha-ES e AMANDA MARTINS AMORIM, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Escadaria São Cosme, nº 81, Vitória-ES. 25479 4.: MATHEUS VIEIRA LESSA RIBEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Flávio Abaurre, nº 330/303, Vitória-ES e BÁRBARA NASCIMENTO MANARTE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua General Calmon, nº 65, Vitória-ES. 25480 5.: JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DA COSTA BARROS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante farmacêutico, residente na Avenida Ceará, nº 500, Aptº 204, Vila Velha-ES e CAROLINA VIEIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, nº 325, Vitória-ES. 25481 6.: EMERSON MENDES COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Rua Itaóca, nº 100, apto 306, Vila Velha-ES e LARISSA SCARPAT FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Rua Taciano Abaurre, nº 30, apto 1804, Vitória-ES. 25482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS SANTOS DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Embalador, residente na Rua Lauro Lemos, s/nº, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KATHERINE BARBOZA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Lauro Lemos, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05093 2.: ELISEU MATOS VALBÃO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Hélio Heleno Júnior, nº 26, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JAMILLE OLIVEIRA DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Hélio Heleno Júnior, nº 26, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05094 3.: CHARLES DE AGUIAR SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Ferreira, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALESSANDRA ROMÃO, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Ferreira, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05095 4.: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA, natural de Colatina-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), Comerciante, residente na Rua Doutor Jair de Freitas, nº 20, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SIRLENE NATIVIDADE MEDEIROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Jair de Freitas, nº 20, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de maio de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL RIBEIRO MOULIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletrecista, residente na Rua Luiz Vasques, número 84, Jerônimo Monteiro-ES e ANNE BRAGA LIMA SIMOES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheira Civil, residente na Rua Luiz Vasques, número 84, Jerônimo Monteiro-ES. 01145 2.: JOÃO PEDRO CATEM CONSTANTINO, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Avenida Carlos Lindemberg, número 1290, Jerônimo Monteiro-ES e LUANA SALUCCI ARAUJO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Avenida Carlos Lindemberg, número 1290, Jerônimo Monteiro-ES. 01146 3.: AMAURI GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de entregas, residente na Rua João Rodrigues Oliveira, número 85, Jerônimo Monteiro-ES e RAFAELA FIRMINO BENEVENUTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Fazenda Santa Clara, sem número, Jerônimo Monteiro-ES. 01147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 04 de maio de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE RIZZO MARTINS TESSINARI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, , Vitória-ES e MAYARA KLEIN GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz,, Vitória-ES. 25384 2.: MOACIR STELZER, natural de Santa Teresa-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua José Neves Cypreste, , Vitória-ES e MARIA GORETH FELIX DE LIMA, natural de Timóteo-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua José Neves Cypreste,, Vitória-ES. 25399 3.: EDUARDO BASTOS BERNARDINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira,, Vitória-ES e LORRAINY TESCH BREJEIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ana Toledo, Cariacica-ES. 25400 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), operador de guindaste, residente na Rua Santa Helena, nº 27, Viana-ES e VIVIANE RANGEL DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Helena, nº 27, Viana-ES. 07645 2.: ARNALDO MARTINS SCHREDER, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua da Escadaria, s/nº, Viana-ES e FERNANDA ALVES RIOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua da Escadaria, s/nº, Viana-ES. 07647 3.: ANGELO PHILLIPE VIEIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Paulo, nº 49, Viana-ES e LORENA BINDELI PACHECO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua São Paulo, nº 49, Viana-ES. 07649 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON NUNES MENDES, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Walter Machado, nº 04, Cariacica-ES e RENATIANE BRAGA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Walter Machado, nº 04, Cariacica-ES. 28807 2.: FILIPE NASCIMENTO NOGUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Délio Beltrame, nº 05, Cariacica-ES e AMANDA RIBEIRO LIMA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Délio Beltrame, nº 05, Cariacica-ES. 28808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SINVAL FERREIRA JUNIOR, natural de Ibirité-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 662, Serra-ES e POLIANE FERREIRA DE SOUSA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 662, Serra-ES. 11705 2.: FILLIPE DA COSTA BASTOS, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Gardênias, nº 200, Cascata, Serra-ES e THAYARA VIANA DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Vitória, nº 14, Cariacica-ES. 11730 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: UANDERSON SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Travessa Lindolfo, nº 429, Vitória-ES e MARA RUBIA FREITAS DE ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Travessa Lindolfo, nº 429, Vitória-ES. 17780 2.: ANTONIO BANDEIRA LIRA, natural de Colatina-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado federal, residente na Rua Dezenove de Maio, nº 97, Vitória-ES e LUCIANA ALVARINO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezenove de Maio, nº 97, Vitória-ES. 17784 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR PERSIO DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor de educação fisica e nutricionista, residente na Rua Brasilia, 17, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e ISADORA KATARINY SILVA MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora de edução fisica, residente na Avenida Hugo Musso, N° 690, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19944 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: COSME SANTOS BATISTA, natural de Canavieiras-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco Silvinha, nº 123, Bairro Paul, Vila Velha-ES e ALDENIR LEMES RODRIGUES, natural de Carlos Chagas-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), salgadeira, residente na Beco Silvinha, nº 123, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de maio de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSAFÁ SILVA AGUIAR, natural de Vila Velha, ES, com 22 anos de idade, solteiro, recepcionista, residente e domiciliado Alto Silveira, zona rural em Brejetuba-ES e ADENICIA DA SILVA MATOS, natural de Vila Velha, ES, com 22 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada Alto Silveira, zona rural em Brejetuba-ES- 001078 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 04 de maio de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1 . ANDREZA ALVES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, natural de Coronel Fabriciano-MG, nascida em 06 de setembro de 1994, estado civil solteira, profissão cabelereira, residente na Rua Alcides Rodrigues Sales, s/n, Jucu em Viana-ES & WELINGTON OTÍLIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Joaquim Gomes-AL, nascido em 18 de julho de 1994, estado civil solteiro, profissão vigilante patrimonial, residente na Rua Alcides Rodrigues Sales, s/n, Jucu em Viana-ES. 2. DIEGO DOS SANTOS FERREIRA, nacionalidade brasileiro(a), natural de São Mateus-ES, nascido em 26 de dezembro de 1997, estado civil solteiro, profissão micro empreendedor, residente na Rua X, s/n, Universal em Viana-ES & NAYARA EVILIM VIEIRA ARRUDA, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 30 de outubro de 2002, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua X, s/n, Universal em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 04 de maio de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: PEDRO RAFAEL ALVES, natural de Muniz Freire, -ES, nascido em 27 de março de 1993, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Pedro Alves e Malfisa Pinheiro Alves e FRANCIELLE VITORIO BOTACIN, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 19 de abril de 1994, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Osvaldo Botacin e Rosa Helena Vitorio Botacin. 2.: IGOR SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória, -ES, nascido em 23 de junho de 1993, estado civil solteiro, profissão analista de sistema, residente e domiciliado Rua Pitanga Pinto, S/N, Atp. 503, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Valber José dos Santos e Clemilda Mendonça Soares dos Santos e MARINA MOSCON, natural de Cariacica, -ES, nascida em 07 de maio de 1994, estado civil solteira, profissão médica, residente e domiciliada Rua Pitanga Pinto, S/N, Apt. 503, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Luiz Sergio Moscon e Julia Helena Corrêa Moscon. 3.: EUGÊNIO CUNHA FIGUEIREDO E MELLO, natural de Fortaleza, -CE, nascido em 13 de abril de 1979, estado civil divorciado, profissão bancário, residente e domiciliado Rod. Angelo Girardi, KM 7, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Paulo Roberto Figueiredo E Mello, falecido e Lilia Maria Cunha Figueiredo E Mello e JOSIANE BENINCÁ DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascida em 20 de novembro de 1983, estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada Rod. Angelo Girardi, KM 07, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jorge Eufrasio de Oliveira, falecido e Augusta Benincá de Oliveira. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 22 de abril de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados