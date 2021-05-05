Proclamas - 05/05/2021
_____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DE ALMEIDA ALVES, natural de Lajinha-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), Personal training, residente na Rua Bom Pastor, nº 51, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETICIA EUGENIO PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar financeiro, residente na Rua Sebastião Bueno, nº 07, Presidente Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04471 2.: MARCOS PAULO OLIVEIRA SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Doutor Batalha Ribeiro, nº 114, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KATHLEEN MANSUR BARBOSA DIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de médico, residente na Rua Jonas de Abreu, nº 38, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04496 3.: WALLACE ALTAFIM FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de exportação, residente na Rua Doutor Osiris Almeida de Freitas, nº 217, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOYCE MAROCHIO BARROS DA COSTA, natural de Vargem Alta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 186, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04604 4.: GABRIEL QUEIROZ DA FONSECA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção de aeronaves, residente na Rua Chrispiniano Veiga dos Santos, nº 38, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAMIRES BOSSOIS SIMÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Chrispiniano Veiga dos Santos, nº 38, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04611 5.: WAGNER DO VALLE BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Agente penitenciário, residente na Rua Rubens Rangel, nº 05/13, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BEATRIZ MAROQUIO TIRELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Rubens Rangel, nº 05/13, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04616 6.: LUÍS FELIPE MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Francisco Rubim, nº 64, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAYANE PEREIRA IGNÁCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Escadaria Nadir Abreu Couto, nº , Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04618 7.: DANIEL LOURENÇO DE FREITAS, natural de Sete Lagoas-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Geralda Furtado de Oliveira, nº 98, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JANINNE MUNHÕES ESTACHIOTE CHIECON, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Geralda Furtado de Oliveira, nº 98, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04625 8.: OSVALDO LUIZ VILELA ALVES JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua José Cupertino Baptista, nº 93, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATALIA RODRIGUES ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Assistente social, residente na Rua José Cupertino Baptista, nº 93, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04630 9.: THIAGO NASCIMENTO SABINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Virgínia, nº 10, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES e POLYANE MORAIS SANTOS FRANCO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Virgínia, nº 10, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04632 10.: DOUGLAS ALEXANDRE POPE MION, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Tercio Amorim Pinheiro, nº 71, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARYANE PEREIRA DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista de consultório médico, residente na Rua Alberto Sebastião dos Passos, nº 4, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04634 11.: FÁBIO LUIZ LIMA OLIVEIRA, natural de Muriaé-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Professor Domingos, nº 120, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MIRIAM CORTÊZ DILEM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Professor Domingos, nº 120, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04637 12.: TIAGO GIMENES BRAVO, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), instrumentista industrial, residente na Rua Jacy Figueiras de Farias, nº 05, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAYLA DE SOUZA PERMANHANE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Maria Simonato Tozani, nº 21, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04639 13.: ALDEMAR OLIVEIRA JUSTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Manoel Braga Machado, nº 148, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA PAULA MENDES DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Adonis Costa, nº 79, Bom Pastor, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04642 14.: JOÃO LUCAS SILVA FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Clementina de Jesus, nº 123, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAILA VIANA MOREIRA, natural de Castelo-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Clementina de Jesus, nº 123, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04643 15.: ADÃO DIAS CESÁRIO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de máquinas pesadas, residente na Praça Jerônymo Monteiro, nº 2, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAÍS GOMES LOUZADA CORDEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Praça Jerônymo Monteiro, nº 2, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04644 16.: DGHEAN ZUCCON FAZOLO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de minas, residente na Alameda Professora Azenath de Moraes Coelho, nº 43, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAMILA VALPASSO DO CARMO, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Técnico de prótese dentária, residente na Rua Gelson Dias dos Santos, nº S/n, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04645 17.: KAIO DUTRA PROFETA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrimensor, residente na Rua Doutor Benedito de Souza Machado, nº 131, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SINARA FREITAS DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Amarilho Costa, nº 72, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04646 18.: KLEBER MASSENA ANDRADE BARROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Felipe Moysés, nº 38, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA PAULA BRISON CRICO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Felipe Moysés, nº 38, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERSON FAVÉRO DA SILVA, natural de Sidrolândia-MS, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico agropecuário, residente na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 846, Apartamento 202, Linhares-ES e KAMILLA HAPUCK MARQUES DE ARRUDA, natural de Sidrolândia-MS, com 23 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 846, Apartamento 202, Linhares-ES. 10933 2.: HENRIQUE SIMÕES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Hugo Durão Guimarães e Souza, S/n, Três Barras, Linhares-ES e KAZRA DA PENHA RANGEL BARONI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Hugo Durão Guimarães e Souza, S/n, Três Barras, Linhares-ES. 10934 3.: WANDERSON CIRÍACO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guaribú, nº 672, Movelar, Linhares-ES e NAIRAN SANTANA BISPO, natural de Aiquara-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Guaribú, nº 672, Movelar, Linhares-ES. 10936 4.: RAFAEL TAMANHÃO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Celeste Faé, nº 1342, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e MARÍLIA SELESTRINI GRASSI, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Celeste Faé, nº 1342, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10937 5.: HEBERT SCARPAT NEVES, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Luiz Armani, S/n, Juparanã, Linhares-ES e ROSANA MONECHI SQUASSANTI, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Luiz Armani, S/n, Juparanã, Linhares-ES. 10938 6.: REINALDO SANTOS DO NASCIMENTO JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), operad. Maq. Master, residente na Rua Carlos Alberto Pessoti, S/n, Planalto, Linhares-ES e JACIELI NEVES MECA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carlos Alberto Pessoti, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10939 7.: IKARO CESAR CALLEGARI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Supervisor Produção, residente na Avenida Antonieta Catabrisa Serafim, nº 396, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES e JULIANA RODRIGUES BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Professor Jones, nº 1185 , Centro, Linhares-ES. 10940 8.: LUCAS JUNQUEIRA VOLPE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1535 , Centro, Linhares-ES e TACIANA SABAINI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1535 , Centro, Linhares-ES. 10941 9.: ANTONIO WALTER CAVERZAN, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 321 , Shell, Linhares-ES e ANDREIA ZACHÉ MOSCON, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 321 , Shell, Linhares-ES. 10942 10.: ALDEIR DO NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Cecília Meireles, nº 275, Palmital, Linhares-ES e DARA DOS REIS CRUZ, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Cecília Meireles, nº 275, Palmital, Linhares-ES. 10943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEVERSON NASCIMENTO PASSOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Monte Sinai, nº 328, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e CLAUDIELI VIEIRA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Monte Sinai, nº 328, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31480 2.: FERNANDO PIRES SANT´ANNA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção industrial, residente na Rua das Focas, nº 05, Cidade Continental, Serra-ES e FABIANE DE SOUZA COSTA, natural de Pinheiros-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua das Focas, nº 05, Cidade Continental, Serra-ES. 31481 3.: RODRIGO RAMIRO TORRES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Torre G, Ap. 202, Recreio das Palmeiras, Ed. Gardênia, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e PALLOMA VIEIRA FORECHI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Torre G, Ap. 202, Recreio das Palmeiras, Ed. Gardênia, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31482 4.: MARCOS ROGERIO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4148,201-B, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e BRUNA BRESSANELLI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4148,201-B, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31483 5.: JOÃO ALVES BATISTA ANTUNES, natural de Pancas-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Florianópolis, nº 8, Central de Carapina, Serra-ES e MARLUCIA MACHADO, natural de Pancas-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Florianópolis, nº 8, Central de Carapina, Serra-ES. 31484 6.: GUSTAVO CAMPOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Av. Guaxindiba, S/n° Morada de Laranjeiras, Serra-ES e RAYANE GONÇALVES LORDES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Av. Guaxindiba, S/n° Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31486 7.: RAÍ INACIO WANZELER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), coordenador de departamento, residente na Rua Dom Pedro II, N 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e EUZÂNIA MARIA DA SILVA, natural de Central de Minas-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dom Pedro II, N 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31487 8.: HOBERDAN ARIVABENI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Jatobá, Nº284 , Bl A, Ap. 204, Redis Ponta dos Fachos, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JESSICA SALLES CARLESSO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Jatobá, Nº284 , Bl A, Ap. 204, Redis Ponta dos Fachos, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI MOREIRA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Geny Gonçalves Suella, nº 1, Polivalente, Aracruz-ES e KAMILLE BRITO ROSA, natural de Mucuri-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiária de direito, residente na Rua Ângelo Môro, nº 46, Vila Nova, Aracruz-ES. 13150 2.: FILIPE FRANKLIN COUTINHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Projetada, S/n°, Cupido, Aracruz-ES e MAIARA BORLINI VESCOVI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Projetada, S/n°, Cupido, Aracruz-ES. 13151 3.: DIEGO LOUREIRO DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Rubi, 100, Guanabara, Aracruz-ES e POLIANA CONCEIÇÃO CASTOLDI GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rubinho, 100, Guanabara, Aracruz-ES. 13152 4.: PABLO SPINASSÉ SCARPATH, natural de Ibiraçu-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Rua Americo Devens, nº 30, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e NAYARA DEL BORTOLI RODRIGUES FORTES, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Americo Devens, Nº 30, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13153 5.: RODRIGO ANDRADE FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Rio Jemunhuna, 32, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e IACRISIANE CUSTÓDIO FERREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ignácio Barbosa Pinto de Amorim, S/n, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 13154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de maio de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRIK DA SILVA CEZAR, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 200, Soteco, Vila Velha-ES e HELLEN LUIZA CONCEIÇÃO AMBROSIO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Miracema, nº 48, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18793 2.: JÚNIOR MAIKY SERPA ROCHA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Três, nº 39, Estrelinha, Vitória-ES e PAOLA DOS REIS SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1029, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18795 3.: ITAMAR NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, Nº 137, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e STEPHANIE DA SILVA PENHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Escrevente, residente na Rua Seringueira, nº 20, Bairro Garoto, Vila Velha-ES. 18796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DE AZEREDO BARBIRATO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Sagitário, nº 93, Alvorada, Vila Velha-ES e JÔSE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Sagitário, nº 93, Alvorada, Vila Velha-ES. 06070 2.: ARTHUR CORREA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Sol Nascente, nº 33, Industrial, Vila Velha-ES e LARA FERREIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Sol Nascente, nº 33, Industrial, Vila Velha-ES. 06071 3.: PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), moldureiro, residente na Avenida Brasil, nº 90, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES e MARCELA IGNÁCIA DA FONSECA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Avenida Brasil, nº 90, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES. 06072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de maio de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL VIEIRA FERNANDES, natural de Fundão-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Ladeira Mestre Alvaro I, 4, Campinho da Serra II, Serra-ES e LORRAINE MORAES VENTURA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Av Manoel Jacinto da Silva, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10878 2.: PEDRO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 70 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Juriti S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e ERCILIA PEREIRA DA SILVA, natural de Umburatiba-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Juriti S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 10879 3.: DAVI LIMA DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), marcineiro, residente na Rua Novo Horizonte, 76, Planalto Serrano, Serra-ES e JUCINEA MARIA LIRIO DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Novo Horizonte, 76, Planalto Serrano, Serra-ES. 10896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAYNER ROCHA SOARES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Guilhermina Gomes da Silva, nº 55, Santa Martha, Vitória-ES e ROBERTA ANTUNES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 137, Vila Independência, Cariacica-ES. 24643 2.: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, S/nº , Bonfim, Vitória-ES e FRANCIELE SOUZA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, S/nº , Bonfim, Vitória-ES. 24651 3.: VAGNER BRAÚNA COSTA, natural de Prado-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Nova Era, S/n, Grande Vitória, Vitória-ES e BEATRIZ CRISTIANE ORTENCIO SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de costura, residente na Escadaria São Cosme, nº 96, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARNÔ ROCHA DIAS, natural de Santa Maria do Salto-MG, com 50 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Firme, S/nº, Bairro São João Batista, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA COELHO DE ARAUJO, natural de Campinas-SP, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Firme, S/nº, Bairro São João Batista, Cariacica-ES. 13634 2.: DOUGLAS SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cinco, nº 12, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e VILMARA SOUSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Cinco, nº 12, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13635 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO JOSÉ RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua das Orquídeas, nº 90, Bairro Universitário, Vitória-ES e MILENE LOPES ARMANDO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Orquídeas, nº 90, Universitário, Vitória-ES. 17358 2.: VALDECI MARTINS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Quatorze de Maio, nº 160, Comdusa, Vitória-ES e LUANA SOUZA SANTIAGO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Quatorze de Maio, nº 160, Comdusa, Vitória-ES. 17362 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORISVALDO GOMES MOREIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na BR 262 KM 18,5, Bairro Cabral, Complexo Penitenciário, Viana-ES e SANDRA SANTOS DA SILVA, natural de Arcoverde-PE, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de obras, residente na Rua Candido Da Cunha, Nº 25, Barro Branco, Serra-ES. 07275 2.: GABRIEL GONÇALVES DIAS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 68, Vila Bethânia, Viana-ES e CARINA LANGA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 68, Vila Bethânia, Viana-ES. 07277 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: TAYRONI DOS SANTOS FREITAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, Campo Acima s/nº, Itapemirim-ES e YASMIN RIBEIRO CAMPOS, natural de Marataízes-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14070 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS HENRIQUE LIMA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Goias, nº 947, João Goulart, Vila Velha-ES e ALESSANDRA FERREIRA BAZONI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Goias, nº 947, João Goulart, Vila Velha-ES. 08821 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DE ALENCAR MENDES, natural de Alegre-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Militino José de Lima, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e LOUDES ALVES RODRIGUES, natural de Alegre-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), lavradeira, residente na Rua Militino José de Lima, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 04 de maio de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DAVI FADLALLAH TRISTÃO DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 20 anos de idade, solteiro, agricultor, residente e domiciliado no Sítio Dois Irmãos, Córrego do Cedro, área rural, em Brejetuba-ES e BRUNA RANGEL LUCIANO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 20 anos de idade, solteira, estudante, residente e domiciliada no Sítio Dois Irmãos, Córrego do Cedro, área rural, em Brejetuba-ES – 000980 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 04 de maio de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã