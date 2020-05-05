Proclamas - 05/05/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PASQUAL RUPF JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), escrivão de policia, residente na Rua Graça Aranha,124, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e BIANCA HELENA ROCON MESQUITA DE ANDRADE, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Graça Aranha,124, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29950 2.: ESTEVÃO AFONSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua 7 de Setembro, nº 5, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e SUZIMARA SOUZA MORAIS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente de televendas, residente na Rua 7 de Setembro, nº 5, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29951 3.: DIEGO DE SOUZA CALEGÁRIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 140, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DAYANE CORNEAU BROEDEL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 140, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29952 4.: MARCELO VERVLOET, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Parati, s/n , Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ROSIANE ORIGE, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Parati, s/n , Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE LUIZ GOBBO, natural de Londrina-PR, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida José Julio de Oliveira, S/nº, Apto. 1204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAMILA OLANDA PEREIRA, natural de Rolândia-PR, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida José Julio de Oliveira, S/nº, Apto. 1204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07547 2.: JOSÉ VALMIR SALLES, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 144, Soteco, Vila Velha-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COSTA, natural de Itapetinga-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 144, Soteco, Vila Velha-ES. 18211 3.: DANIEL DE CASTRO BRAGA DIAS, natural de Itaperuna-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), geologo, residente na Rua Maria Da Penha Queiroz, nº 160, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAQUEL MUSSO DALLA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 160, Aptº 1004, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18212 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO ROCHA CANDOTTI, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 407, Antônio Honório, Vitória-ES e RAFAELA DE SOUZA LOPES, natural de Mutum-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 407, Antônio Honório, Vitória-ES. 23725 2.: WELBER SANTOS CHAGAS, natural de São Gonçalo do Sapucaí-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 110, Apto 202, Jardim da Penha, Vitória-ES e BARBARA IAISA ROCHA BARBOSA VILELA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), gestora de RH, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 110, Apto 202, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23736 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO DE MACEDO SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Rio Formoso, 172, Eldorado, Serra-ES e VANUZA DA SILVA ROZA, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rio Formoso, 172, Eldorado, Serra-ES. 10060 2.: WESLEY PACHECO DE OLIVEIRA, natural de Campinas-SP, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de armazém, residente na Rua Muqui, nº 302, Colina da Serra, Serra-ES e LARISSA ALVES DA SILVEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Muqui, nº 302, Colina da Serra, Serra-ES. 10063 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ GUSTAVO BERTOLANI DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Crisântemo, nº 63, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e GERLANY MARQUES FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de saúde bocal, residente na Avenida Crisântemo, nº 63, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS MOSCHEN THOMAZ e AISRAH NUNES RODRIGUES, ele natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Balconista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezesseis (16) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 2.: CAIKE TEIXEIRA DA SILVA e LARYSSA MACHADO DOS SANTOS, ele natural de Rio de Janeiro-RJ, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador de serviço ao cliente, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de informatica, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 04 de maio 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil