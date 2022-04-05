Proclamas - 05/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILDASIO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 213, Santa Rita, Vila Velha-ES e FERNANDA ATHAYDES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 213, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729703 2.: EDUARDO BASILIO DE MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Macieira, nº 77, Santa Inês, Vila Velha-ES e NEGIANE FERNANDES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora, residente na Rua Macieira, nº 77, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729704 3.: LEANDRO PEREIRA FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Parnaíba, nº 25, Santa Rita, Vila Velha-ES e SUELEN MACIEL VIEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Parnaíba, nº 25, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729705 4.: WAGNER GOMES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nova Verona, nº 18, Vale Encantado, Vila Velha-ES e SUELLEM DO AMPARO COSTA SOUTO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Nova Verona, nº 18, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729706 5.: CHARLES GRAMMELICK FRANSKOVIAKI, natural de Governador Valadares-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), radialista, residente na Rua Fernando Cardoso Morais, nº 14, Guaranhuns, Vila Velha-ES e CLAUDIANE SOARES, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Fernando Cardoso Morais, nº 14, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729707 6.: ELCIO DE SOUZA MONICO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), programador web, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 134, Ataíde, Vila Velha-ES e JULIANA KARLA ESCALFONI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 1950, Araçás, Vila Velha-ES. 232729708 7.: JULIA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 110, Santa Clara, Vila Velha-ES e MICHELLI BORGES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Avenida Crisântemo, nº 19, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729709 8.: BRUNO QUENEDE OLIVEIRA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua B, N° 24, Quadra 02, Lote 24, Ataíde, Vila Velha-ES e FRANCIELY FERREIRA DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua B, N° 24, Quadra 02, Lote 24, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729710 9.: JOÁS MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Darcy Vargas, nº 205, Vila Velha-ES e BRUNA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), gerente de loja, residente na Rua Darcy Vargas, nº 205, Vila Velha-ES. 232729711 10.: HANS HELMER DETMAM, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua João Antônio Afonso, nº099, Vila Velha-ES e LORENA GONÇALVES RAYMUNDO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 99, Vila Velha-ES. 232729712 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO GOZZE DE LOYOLA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jaime Duarte Nascimento, nº 470, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e LIVIA MARIA DE OLIVEIRA BASTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 10, Novo México, Vila Velha-ES. 19864 2.: FELIPE ANTONIO DE LACERDA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 773, Apartamento 902, Edifício Ilhas do Atlântico, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYRA MARTINS PEDRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Av. Antônio Almeida Filho, nº 773, Aptº 902, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19865 3.: MARIO ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS, natural de Portugal-ET, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Celso Cláudio,nº 29, Apt 603, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MARILZA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose Celso Claudio, nº 29, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19866 4.: ROGER ORNELLAS SOBREIRA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1000, Aptº 1502, Ed. Palladium, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARGARETH VIEIRA RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), empreendedora, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1000, Aptº 1502, Ed. Palladium, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19867 5.: PAULO VITOR CHRIST DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Goiás, nº 130, Itapuã, Vila Velha-ES e DANIELLE BRASILEIRA CORRÊA, natural de Timóteo-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Goiás, nº 130, Itapuã, Vila Velha-ES. 19868 6.: REGIS DE AZEVEDO BENEVIDES, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, solteiro(a), marítimo, residente na Rua Anésio Alvarenga, Nº 50,edificio Piatã, Apartamento 1102, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DEBORA ROMÃO DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), oficial de justiça, residente na Rua Anésio Alvarenga, Nº 50,edificio Piatã, Apartamento 1102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19869 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELSO ALVES DE SOUZA, natural de Itanhem-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua José Neves Cypreste, Vitória-ES e LUCILEIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Neves Cypreste, Vitória-ES. 25317 2.: FELIPE MIRANDA AMORIM SILVA, natural de Recife-PE, com 46 anos de idade, divorciado(a), gerente de projetos de TI, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 830, Vitória-ES e LARISSA MOZER FRAGA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 830, Vitória-ES. 25320 3.: LUIZ HENRIQUE DALVI ALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Dante Michelini, Vitória-ES e JULIANA PROVEDEL CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Vitória-ES. 25322 4.: PAULO ROBERTO DA ROCHA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, Vitória-ES e ANDRÉIA CHIABAI VELTEN, natural de Itarana-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Doutor Antônio Basílio , Vitória-ES. 25325 5.: MICAEL WANDERMUREM NOGUEIRA DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Vitória-ES e LAIZA RODRIGUES GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquivista, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, Serra-ES. 25326 6.: GUSTAVO CAO DALTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Carlos Martins, Vitória-ES e ISABELA SILVA DEMONER, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Carlos Martins, Vitória-ES. 25327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE CASTRO PEROVANE, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), monitor infantil, residente na Rua Antônio Edson Azevedo Lima, nº 75, Linhares-ES e JARLINY DE SOUZA VELOSO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Virgílio Grassi, nº 11, Linhares-ES. 11796 2.: LEANDRO DE LIMA GOMES, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica, residente na Rua Cyrio Correa de Souza, s/n , Linhares-ES e THAINÁ BÁRBARA BASTO DE SOUSA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua João Paulo II, nº 1800, Linhares-ES. 11797 3.: MARCELO CASTOLDI GALON, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua das Goiabeiras, s/n, Linhares-ES e YONA LOPES DEL PIERI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Avenida Rui Barbosa, s/n, Linhares-ES. 11798 4.: STANRLEY LOYOLA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Canela, nº 805, Linhares-ES e DAYANE MARTINS AMBROSINI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Canela, nº 805, Linhares-ES. 11799 5.: ALESSANDRO SARMENTO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Operador de Audio, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2456, Linhares-ES e ROSEÂNGELA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Educadora Física, residente na Avenida Aracruz, nº 55, Linhares-ES. 11800 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO SOUZA MAGALHÃES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Londrina, nº 81, Cariacica-ES e EDVANIA RANGEL, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Londrina, nº 81, Cariacica-ES. 28730 2.: RAFAEL ALVES DA SILVA, natural de Itapuã do Oeste-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Avenida Princesa Isabel 230, nº 230/1802, Vitória-ES e DANIELE MOREIRA SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 702, Cariacica-ES. 28731 3.: JOSÉ CICERO VITOR DA SILVA, natural de Santana do Mundaú-AL, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Tiradentes, nº 27, Cariacica-ES e DEBORA APARECIDA SALTÓRIO, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Tiradentes, nº 27, Cariacica-ES. 28732 4.: ADEMILTON MENDES JULIÃO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), armazenista, residente na Rua dos Lavradores, S/nº, Cariacica-ES e VALKIRIA MARIA KÜSTE, natural de Domingos Martins-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Lavradores, S/nº, Cariacica-ES. 28734 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS DE MACÊDO, natural de Alegre-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), Pedreiro, residente na Rua Plínio Vieira Machado, nº 55, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VALERIA DIAS LEOPOLDINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Plínio Vieira Machado, nº 23, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05052 2.: CARLOS ROBERTO CHAVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Serralheiro, residente na Rua Maria Ephigenia da Costa, nº 30, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ÉRICA CRISTINA FREIRE FREITAS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Maria Ephigenia da Costa, nº 30, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05054 3.: GUILHERME JOSÉ BENINCÁ HEMETÉRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Valim Custódio de Vargas, nº 31, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAIANA QUEIROZ DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Valim Custódio de Vargas, nº 31, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO CARVALHO BARRETO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de sushiman, residente na Rua da Prainha, s/n, Vitória-ES e NATÁLIA CHRISTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua da Prainha, s/n, Vitória-ES. 17751 2.: EDIVANDO DE SOUSA, natural de Icaraíma-PR, com 44 anos de idade, solteiro(a), gerente de logística, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 8, Vitória-ES e SIMONE RIBEIRO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 8, Vitória-ES. 17752 3.: LUIZ FELIPE DE AVELINO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 4, Vitória-ES e YASMIN BARBALHO DE ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 4, Vitória-ES. 17753 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DHONE SANTOS MARTINS, natural de Santa Luzia-MA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua Antonio Inacio Rodrigues, nº 03, Itacibá, Cariacica-ES e JORBÉLIA SOLANGE JARDIM, natural de Ecoporanga-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua Antonio Inacio Rodrigues, nº 03, Itacibá, Cariacica-ES. 14424 2.: RAFAEL SILVA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Anselmo Lage, nº 16, Nova Valverde, Cariacica-ES e LEILIANE DA SILVA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Anselmo Lage, nº 16, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MONTEIRO MOREIRA, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Bom Fim, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e LUANA CARDOSO FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Roberto Peçanha, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01604 2.: LEONARDO DOS SANTOS LUCAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Manoel Julião n° 227, Itapemirim-ES e ANA PAULA LAIBER VIEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Belo Horizonte s/n, Itapemirim-ES. 01605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO PIRES FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Milton Marcelino Ramos, nº78, Vitória-ES e FERNANDA MORAES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Avenida Rio Branco, nº 500, Vitória-ES. 25415 2.: VITOR REUTER CARRÉRA TORRES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua José Teixeira, nº 907, Vitória-ES e MAYARA SANTOS LOUREIRO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua João Miguel, nº 80, Fundão-ES. 25416 3.: RUAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão médico, residente na Rua Constante Sodré, nº 1404, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA EDUARDA VICHI GOMES VIANA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Constante Sodré, nº 1404, Praia do Canto, Vitória-ES. 25405 (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENÊ COMETTI CARVALHO, natural de Marabá-PA, com 32 anos de idade, solteiro(a), alpinista, residente na Rua Vereador Osmar Peixoto,133, Santa Luzia, João Neiva-ES e EDILZA AUTA DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), aux contábil, residente na Rua Vereador Osmar Peixoto, 133, Santa Luzia, João Neiva-ES. 03164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 04 de abril de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN ARCHANJO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 1618, Nova Carapina I, Serra-ES e EMILLY SETTO CUNHA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 1618, Nova Carapina I, Serra-ES. 11641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Pendanga Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO TONON ALVES, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Virginia Tamanini, N° 18, São Cristovão, Ibiraçu-ES e CAYO CESAR SANTANA DE JESUS SOUZA, natural de Salvador-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Designer Grafico, residente na Rua Virginia Tamanini, N° 18, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 04 de abril de 2022 LUCIO ALEXANDRE DOS SANTOS Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS SANTOS SALLES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Manoel Bandeira,n° 37, Morada da Barra, Vila Velha-ES e RAQUEL DE JESUS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Manoel Bandeira,n° 37, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09332 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENDO MATEUS BREMENKAMP, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Estrada Capuaba, nº 05, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e POLLYANA BARBOSA FIORESE, natural de Itaguaçu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Jarmim, nº 03, Bairro Jardim São Paulo, Vila Velha-ES. 04429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de abril de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSIEL FORTUNATO DA SILVA, natural de São João Del Rei, MG, com 41 anos de idade, solteiro, mecânico, residente e domiciliado na Rua Apolinário Dias Pimenta, s/n, centro, em Brejetuba-ES e BRUNA GOMES DOS SANTOS, natural de Ibatiba, ES, com 35 anos de idade, solteira, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada na Rua Apolinário Dias Pimenta, s/n, centro, em Brejetuba-ES - 001076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 04 de abril de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã