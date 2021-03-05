Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 05/03/21

Sexta-feira

Publicado em 

05 mar 2021 às 01:00

Publicado em 05 de Março de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 05/03/21

Arquivos & Anexos
Tamanho do arquivo: 583kb
Baixar

Proclamas

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID MATEUS ALVES DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mato Grosso do Sul, nº 27, Novo Brasil, Cariacica-ES e DIENIFFER SEGATTO LIONCIO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mato Grosso do Sul, nº 27, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27607 2.: MIKÉIAS TREVEZANI, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico de bicicleta, residente na Rua Linhares, nº 18, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ANA PAULA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Linhares, nº 18, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27611 3.: CLEBER LOPES DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Guarapari, nº 35, Bandeirantes, Cariacica-ES e ELIANA ALVES DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Guarapari, nº 35, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27617 4.: JOSÉ FRANCISCO CRUZ, natural de Aimorés-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Montes Claros, nº 139, Bela Vista, Cariacica-ES e VERÔNICA TEÓFILO VIEIRA, natural de Timbaúba-PE, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Montes Claros, nº 139, Bela Vista, Cariacica-ES. 27620 5.: DAVID DE ALMEIDA, natural de Domingos Martins-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Monte Claro, nº 132, Campina Grande, Cariacica-ES e SIMONE ALVES DA SILVA, natural de Guratinga-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Monte Claro, nº 132, Campina Grande, Cariacica-ES. 27623 6.: MANOEL UBIRACY DE CASTRO RODRIGUES, natural de Timbuí-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Fernando de Sá, nº 5, Itaquari, Cariacica-ES e IVANETE SENHORA SANTOS SOUZA, natural de Janaúba-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Fernando de Sá, Nº 5, Itaquari, Cariacica-ES. 27625 7.: ERICK GOMES FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de android, residente na Rua Seis, S/n, Vale da Esperança, Cariacica-ES e LORENA GUIMARÃES GARCIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Seis, S/n, Vale da Esperança, Cariacica-ES. 27626 8.: MAGNO DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Dionísio Gomes, nº 160, Boa Sorte, Cariacica-ES e INGRED BONELI PINTO TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), universitária, residente na Rua Jerusalém, nº , Sotelândia, Cariacica-ES. 27627 9.: IURY MATEUS FREIRE AMORIM, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua Guarapari, nº 62, Oriente, Cariacica-ES e LETICIA DE MEDEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisora de teleatendimento, residente na Rua Guarapari, nº 62, Oriente, Cariacica-ES. 27628 10.: JOVERCINO ROCHA PEIXOTO, natural de Pancas-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Marinho, nº 383, Vista Mar, Cariacica-ES e HELENIR FERREIRA SALOMÃO, natural de Itamaraju-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Marinho, nº 383, Vista Mar, Cariacica-ES. 27633 11.: LUCAS VELOSO GUIMARÃES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Ilda Rhor, nº 65, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e CRISTIENE ALMEIDA LEAL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), bacharel em direito, residente na Rua Ilda Rhor, nº 65, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALOIZIO FARIA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 166, Apto 102, Ed. São Bernardo, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA VICTORIA CAMPOS DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Joao Muniz de Freitas, nº 02, Ilha do Frade, Vitória – ES, Vitória-ES. 24330 2.: BRUNO FIRMINO DA SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado operacional, residente na Rua dos Pássaros, nº 45, Taquara I, Serra-ES e JOKARLA ATANÁZIO VERLY, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), supervisora de vendas, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 808, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24346 3.: JOÃO PAULO MAIRES HOPPE, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Carlos Martins, nº 784, Jardim Camburi, Vitória-ES e RANDRIELY MERSCHER SOBREIRA DE LIMA, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Princesa Isabel, S/n, Centro, Domingos Martins-ES. 24348 4.: ALCIONE JACKSON RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Romualdo Gianordoli Filho, nº 40, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUANA RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), educadora física, residente na Rua Romualdo Gianordoli Filho, nº 40, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24349 5.: PEDRO AUGUSTO COURA OLIVEIRA, natural de Timóteo-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº 281, Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRENNA MONTEIRO DO NASCIMENTO, natural de Belém-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº 281, Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24350 6.: JOVENALDO ALVES SANTOS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua São Pedro, nº 108, Jabour, Vitória-ES e LUCIMAR FRANCISCO LOPES, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Pedro, nº 108, Jabour, Vitória-ES. 24351 7.: LEANDRO DE JESUS MORAES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutença de máquinas, residente na Rua Odilon Mattos, nº 61, Joana D'arc, Vitória-ES e MARINA MAIRA FREITAS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Jacinto Bresciani, nº 3, República, Vitória-ES. 24352 8.: FABIO LUIZ DUARTE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Leitão da Silva, Nº 2935, Andorinhas, Vitória-ES e MARCELI STELZER MONDONI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 461, Apto 202, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS BARBOZA SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pedro Camilo Guedes, nº 02, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PATRÍCIA RABELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Pedro Camilo Guedes, nº 02, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04558 2.: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA LEIVAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LEIDIANE BRUM PRESSIDONE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04576 3.: SHELITON CORRÊA DE SÁ, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), comunicação visual, residente na Rua Sebastião Bigatti, nº S/n, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MIRIELLE SABADINI SIQUEIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Cuidador da educação, residente na Rua Antonio Cardoso Coelho, nº 72, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04580 4.: UESLEI FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Torneiro mecânico, residente na Rua Izidoro Sequim, nº 29, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora, residente na Rua Izidoro Sequim, nº 29, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04582 5.: RHUAN DUTRA PROFETA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrimensor, residente na Rua Doutor Benedito de Souza Machado, nº 131, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA MARIN MARIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Ovídio José de Freitas, nº 09, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04587 6.: LUÍS PAULO DO NACIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Arnaldo Carriço, nº 49, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSICA BISPO SOARES, natural de São Mateus-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Arnaldo Carriço, nº 49, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04590 7.: ANGELO FELIPE CYSNE DE NOVAES, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Rafael Dias Pacheco, nº 106, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELISA PEREIRA LACERDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Rafael Dias Pacheco, nº 106, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÓNAT ARAUJO ALVES, natural de Vitoria-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1596, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SANDRA LUÍZA DE AMEIXA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1596, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08001 2.: HÍCARO ARAÚJO DE MORAES, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1722, Aptº 401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARCELLA JURIATTO MARQUES BRONZE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1722, Aptº 401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08002 3.: MARCONE DE FARIA LIMA, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de rede de computadores, residente na Avenida Délio Silva Britto N° 630, Cond. 4° Etapa, Ed San Felipe, Apt° 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA MATTEDI PIMENTA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Délio Silva Britto N° 630, Cond. 4° Etapa, Ed San Felipe, Apt° 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 08003 4.: GUERINO COMÉRIO, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), consultor de venda, residente na Avenida Canal, nº 8, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e JÚLIA FRAGA RIVERA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Canal, nº 8, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 08004 5.: RAIMUNDO FERNANDES DIAS, natural de Santa Cruz Cabralia-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Avenida América, nº 93, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e ERILENE PEREIRA DE SOUZA, natural de Itagimirim-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Avenida America, nº 93, Cristovao Colombo, Vila Velha-ES. 18696 6.: CRISTIANO JADZESKY SÓRIO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Paulo, N° 2167, Ed. Reserva da Praia, Apartamento 1502, Itapuã, Vila Velha-ES e POLIANA PEIXOTO BRUM, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua São Paulo, N° 2167, Itapuã, Vila Velha-ES. 18697 7.: ELIZEU PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Placido Botelho da Cruz, nº 23, Gloria, Vila Velha-ES e VIRLANE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Placido Botelho da Cruz, nº 23, Glória, Vila Velha-ES. 18698 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELANIO JARDIM DA SILVA, natural de Rio Maria-PA, com 40 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Av. Ruy Braga Ribeiro, S/n, Santa Inês, Vila Velha-ES e JAQUELINE ALINE DE OLIVEIRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 53 anos de idade, viúvo(a), arquiteta, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, 949, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728944 2.: JERONIMO RODRIGUES RIBEIRO, natural de Campo Formoso-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Córrego Grande, nº 13, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MARINEUZA SILVA BULHÕES, natural de Camacan-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Córrego Grande, nº 13, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728945 3.: JOÃO CLAUDIO VIEIRA EPIFANIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de montagem, residente na Rua Mestre Joca, nº 51, Ataide, Vila Velha-ES e MARIA HAPHANY NUNES MOLINO, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mestre Joca, nº 51, Ataide, Vila Velha-ES. 232728946 4.: WALTER COSTA BACILDO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), servidor publico, residente na Rua Vinte e Nove, nº 11, Santa Mônica, Vila Velha-ES e IVANETE DA VITORIA SERAFIM, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Estudante, residente na Rua Vinte e Nove, nº 11, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728947 5.: DIEGO FAVORETTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, viúvo(a), cozinheiro, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, 17, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ISADORA SOARES DOS SANTOS BARCELLOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, 17, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728948 6.: ERINALDO JESUS DOS SANTOS, natural de Ibirataia-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, nº 2337, Santa Rita, Vila Velha-ES e LUZINELMA SOUZA SANTOS, natural de Itagibá-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, nº 2337, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728949 7.: GILDSON OFRANTE FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Coronel Olímpio Cunha, nº 32, Campo Grande, Cariacica-ES e FERNANDA LUISA MARTINS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua João Antônio Afonso, S/n, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de março de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DE OLIVEIRA MEDEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Carlos Lindenberg, Nº 6099 , Cobilândia, Vila Velha-ES e JÉSSICA SANTOS FREITAS, natural de Salvador-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), Faturista, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 6099 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06023 2.: ANTONIO DOS SANTOS BORGES, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Piracicaba, nº 240, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e SIMONE DO VALE FERREIRA, natural de Itabuna-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Piracicaba, nº 240, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06024 3.: JEAN PEREIRA CARLOS, natural de Várzea Grande-MT, com 27 anos de idade, divorciado(a), Gerente de segurança da informação, residente na Rua Crisópolis, nº 275, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ADRIELI ELOI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Rua Crisópolis, nº 275, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06025 4.: LEANDRO REIS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Guararema, nº 453, Vale Encantado, Vila Velha-ES e LIVIA CARDOSO OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Guararema, nº 453, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06026 5.: PETERSON MAGALHÃES MACHADO, natural de Paranaguá-PR, com 35 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Águia Branca, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES e RENATA ALVES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Empregada doméstica, residente na Avenida Águia Branca, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de março de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO SOUSA DE ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), feirante, residente na Rua Almeida 2, Serra Dourada I, Serra-ES e JOSIANE MUNIZ LORENÇONI, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Almeida 2, Serra Dourada I, Serra-ES. 10751 2.: VAGNER CONCEIÇÃO GOMES, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Wilson Borges Miguel, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e MAYARA MORAES LOURENÇO, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Wilson Borges Miguel, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10797 3.: JULIAM FABIO DE ALMEIDA LIZARRAGA, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico químico, residente na Rua Santo Pinto, nº 35, Ap 207, Serra Centro, Serra-ES e JULIA NOGUEIRA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Santo Pinto, nº 35, Ap 207, Serra Centro, Serra-ES. 10802 4.: RALISSON OLIVEIRA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de linha, residente na Rua Braúna, nº 592, Centro da Serra, Serra-ES e TATIELE MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de farmácia, residente na Rua Braúna, nº 592, Centro da Serra, Serra-ES. 10804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: AQUILAYSON RIBEIRO COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida São José, nº 3766, Nova Brasília, Cariacica-ES e ANDRENA DE JESUS MACHADO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida São José, nº 3766, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13534 2.: IAGO MARIA LIMA, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), transportador, residente na Rua André do Espirito Santo, nº 708, Santana, Cariacica-ES e MICAELLY BATISTA GOMES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua André do Espirito Santo, nº 708, Santana, Cariacica-ES. 13535 3.: DAVI RODRIGUES LAURET, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Luzia, nº 06, Nova Esperança, Cariacica-ES e ANA CAROLAINE ROMÃO DE MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Luzia, nº 06, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13536 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO RANGEL MOTA COUTINHO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Elizeu Pereira Costa, nº 182, Campo Acima, Itapemirim-ES e LARA GALLEGAN LAURINDO ALVES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, Solteira(o), artista, residente na Rua Elizeu Pereira Costa, nº 182, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14047 2.: BRUNO MOTTA VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Xandico, nº 95, Centro, Itapemirim-ES e ROBERTA FELICIANO MENDES MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente de farmárcia, residente na Rua Xandico, nº 95, Centro, Itapemirim-ES. 14048 3.: CLAUDIO VINICIOS LOURENÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Piúma-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua José Farias, S/nº, Muritioca, Itapemirim-ES e THIENI OLIVEIRA OZORIO, natural de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Farias, S/nº, Muritioca, Itapemirim-ES. 14049 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ BARROS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Av Boa Vista, Nº 42, Barramares, Vila Velha-ES e IZABELA ALVES COZER, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av Boa Vista, Nº 42, Barramares, Vila Velha-ES. 08747 2.: ANTONIO SANTOS DE SOUZA, natural de Ituberá-BA, com 51 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Carlos Chagas, nº 707, Morada da Barra, Vila Velha-ES e DILCILENE DE JESUS DA SILVA, natural de Cachoeiras de Macacu-RJ, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Carlos Chagas, nº 707, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08748 3.: THALLES PATRICK LOPES DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Av Castelo Branco nº 1664, Barramares, Vila Velha-ES e GABRIELI EVELYN OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Av Castelo Branco nº 1664, Barramares, Vila Velha-ES. 08750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rua Getúlio Vargas, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES e ALESSANDRA MALAQUIAS DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Getúlio Vargas, s/nº , Vila Bethânia, Viana-ES. 07222 2.: MARCOS ANTONIO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Serra, S/nº, Morada De Bethânia, Viana-ES e FRANCISLAINE RODRIGUES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Serra, S/nº, Morada De Bethânia, Viana-ES. 07229 3.: ADILIO KÜSTER, natural de Domingos Martins-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Tupinambas, S/n°, Eldorado, Viana-ES e IVONE ROSA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tupinambas, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 07231 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADENILSON BORGES DO AMARAL, natural de Mucuri-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e ALEXANDRA ROSA DO NASCIMENTO, natural de Pinheiros-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), dona de casa, residente na Avenida do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10799 2.: ISALBERTO IVO BARCELOS, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Humaita, S/n, Humaita, Linhares-ES, Linhares-ES e MIRIAN FELIX, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Humaita, S/n, Humaita, Linhares-ES, Linhares-ES. 10800 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO WANDERLEI SCHOWARTZ, natural de Carazinho-RS, com 59 anos de idade, Viúvo(a), motorista, residente na Rua do Eucalipto, nº 148, Balneário de Carapebus, Serra-ES e IRACEMA LOUREIRO DE SOUZA, natural de Jaciara-MT, com 55 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Eucalipto, nº 148, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31257 2.: JOSENILDO SOUZA SANTOS, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 126, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ROZENETE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itamari-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 126, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31265 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ana Marculina Marques, s/nº , Tabuazeiro, Vitória-ES e CAILANE FERREIRA DE ARAÚJO, natural de Nova Viçosa-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Ana Marculina Marques, S/nº, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24553 2.: HUDSON MARQUES DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Ormando de Aguiar, S/nº, Romão, Vitória-ES e JAYLINNE CECILIA SANTOS MOREIRA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ormando de Aguiar, S/nº, Romão, Vitória-ES. 24556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO MARVILA GOMES, natural de Marataízes-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Boa Esperança, Número 15, Quadra 26, Altamira-PA e KAROLINNE MOREIRA VALPASSO, natural de Muqui-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01074 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 04 de março de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO CASSINI CALIMAN, natural de Castelo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Vai e Vem, S/n, Forno Grande, Castelo-ES e FRANCIELI ZOBOLI FIORESE, natural de Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Crg. Área Rural, S/n, Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante-ES. 03208 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 04 de março de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados