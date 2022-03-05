Proclamas - 05/03/2022

Arquivos & Anexos
05-03-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAROLINA FORTUNATO FRAGOSO, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Gestora de Recursos Humanos, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 1, Kubitschek, Guarapari-ES e CRISTIANI FABIANO CRISTOVÃO, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 1, Kubitschek, Guarapari-ES. 12769 2.: FLÁVIO PORTO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, viúvo(a), advogado, residente na Rua B Oito, nº 116, Portal, Guarapari-ES e MARÍNDIA SILVA SOUSA, natural de Cachoeira do Sul-RS, com 45 anos de idade, viúvo(a), assistente administrativo, residente na Rua B Oito, nº 116, Portal, Guarapari-ES. 12770 3.: ELIAS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 73 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Porto Grande, S,n. Porto Grande, Guarapari-ES e LUCIANA PEREIRA CEZAR, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Porto Grande, S,n. Porto Grande, Guarapari-ES. 12771 4.: ALEXANDRE SAUL LEVY, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Michel Jean Katsílis, nº 01, Condados, Guarapari-ES e CARLA FRANCISCA DA SILVA, natural de Caxambu-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar em saúde bucal, residente na Rua Michel Jean Katsílis, nº 01, Condados, Guarapari-ES. 12772 5.: FELIPE PESSINI DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 05, Centro, Guarapari-ES e MARIANE DA SILVA GUSMÃO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 05, Centro, Guarapari-ES. 12773 6.: WENDELL PEREIRA GUSMÃO, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Pietrângelo Viváqua Debiase, nº 100, Praia do Morro, Guarapari-ES e ROSÁLIA FERREIRA DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Avenida Pietrângelo Viváqua Debiase, nº 100, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12774 7.: LUAN MACHADO IGNÊS, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Jaelson Ucceli, nº 49, Ipiranga, Guarapari-ES e THAÍS MARIA DE JESUS RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Jaelson Ucceli, nº 49, Ipiranga, Guarapari-ES. 12775 8.: FABRICIO BARROS DE ANDRADE, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Krohling, nº 295, Aeroporto, Guarapari-ES e FRANCIANA SCHUNCK POTON, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente finaceira, residente na Rua Felício Bittar, nº 90, Lagoa Funda, Guarapari-ES. 12776 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 04 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALEXANDRE ESTEVES MONTÉRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Policial Militar, residente na Rua Timbó, nº 55, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATÁLIA SABINO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atendente de farmácia, residente na Rua Ruy Lima, nº 37, Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04663 2.: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), educador físico, residente na Rua José Alves da Silva, nº 7, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GABRIELA FERRARI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Reinaldo Machado, nº 45, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04886 3.: JOÃO VICTOR LOUZADA FARIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Albérico Guilherme Rosa, nº 148, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA DAVID DA CUNHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Maria de Lourdes Braga Machado, nº 74, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04995 4.: JOÃO VITOR STEFANATO CONTARINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Dionísio Ferreira Filho de Moraes, nº 07, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIA FARIA ZORZANELI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Albérico Guilherme Rosa, nº 148, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04996 5.: RENATO BARRETO DA SILVA JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Antonio Ganhotto, nº 121, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KARINA MOTTA VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), faturamento, residente na Rua Govir Pinheiro, nº 08, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05008 6.: ROBSON CABRAL BARBOZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Guaçuí, nº 11, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSICA TEIXEIRA DA SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços, residente na Rua Guaçuí, nº 11, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERNARDO DE POLLI CELLIN, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAYANNE DE GOIS PADILHA, natural de Brasília-DF, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25245 2.: LUCAS CABRAL FONSECA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES e RAILLA LUANA CORDEIRO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES. 25246 3.: PEDRO KUSTER WRUCK, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIA VENTURIN LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Izaltino Arão Marques, Mata da Praia, Vitória-ES. 25247 4.: CAIO SARAIVA BUENO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES e JADE TELLES DOS SANTOS SAMPAIO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25249 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR CARVALHO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Horizonte Feliz, nº 52, Campina Grande, Cariacica-ES e NADINE GOMES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de suprimentos, residente na Rua Horizonte Feliz, nº 52, Campina Grande, Cariacica-ES. 28652 2.: GABRIEL POLICARPO CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Paulicéia, nº 640, Rio Branco, Cariacica-ES e DÂMARIS FESCH KNUPP, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulicéia, nº 640, Rio Branco, Cariacica-ES. 28654 3.: MARCELO AGUIAR DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante pratico, residente na Rua Pinheiro, N° 10, Padre Gabriel, Cariacica-ES e KAROLINA CRISTINA BRAGA EDUARDO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pinheiro, N°10, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28655 4.: VALENTIN MOREIRA BRANDÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com trinta (30) anos de idade, solteiro, técnico em enfermagem, residente na Rua Itamarati, nº 240, Dom Bosco Cariacica-ES e CYNTHIA NAPOLEÃO ROSA, natural de Vila Velha-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, solteira, médica, residente na Rua Itamarati, nº 240, Dom Bosco, Cariacica-ES. Casamento Religioso com Efeito Civil fora do prazo, de acordo com o artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro e artigos da Seção IV, do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e artigo 74 § único da lei 6.015. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO RIBEIRO CASTELLI, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Rio Branco, 1626/101, Vitória-ES e ELLEN PRESA THEODORO, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Avenida Rio Branco , 1626/101, Praia do Canto, Vitória-ES. 25349 2.: MAGNO MOTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), agente de vendas de serviços, residente na Rua Aleixo Netto , nº 980/1401, Praia do Canto, Vitória-ES e PRINCESSHELENM GIOVANELLI BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Aleixo Netto , nº 980/1401, Praia do Canto, Vitória-ES. 25350 3.: LUCAS SEGATTO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 33/706, Santa Helena, Vitória-ES e APARECIDA MARIANI, natural de Castelo-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 33/706, Santa Helena, Vitória-ES. 25351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ SANTOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), supervisor operacional, residente na Rua Clotildes Souza Da Silva, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e NILCEIA NEVES, natural de Cariacica-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua Clotildes Souza Da Silva, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14364 2.: JOHNNY VIEIRA DAS CANDEIAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Noventa e Nove, S/nº, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e JUZELLI FERREIRA NOBRE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Nove, S/nº, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14365 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO ALVES SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), ANALISTA DE SISTEMA, residente na Avenida Governador Dias Lopes, Casa 7,Qd 31 , Novo Horizonte, Linhares-ES e TAMIRES MARIA CALIMAN, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Sítio Pascoal, Rio Quartel, Linhares-ES. 11707 2.: GABRIEL BARBIERI RAMPINELLI, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Rodovia BR-101 Norte, S/n , Rio Quartel, Linhares-ES e ISABELLI GALLAVOTTI SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 565, Interlagos, Linhares-ES. 11708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO SOUZA SIMÕES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ângelo Borgo, nº 70, Santa Inês, Vila Velha-ES e ALESSANDRA ALVES HERMES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), radialista, residente na Rua Linhares, S/n, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09284 2.: LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Vendedor, residente na Avenida Presidente Getulio Vargas, nº 1122, Barramares, Vila Velha-ES e JACQUELINE SILVA DE SOUSA, natural de Buerarema-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Presidente Getulio Vargas, nº 1122, Barramares, Vila Velha-ES. 09285 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVIDSON DA VITÓRIA LORDELLO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de operações, residente na Rua das Mangueiras, nº 3, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e VANESSA SILVA BARBALHO, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua das Mangueiras, nº 3, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAONE MARTINELLI PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua Vinte e Sete, N° 30, Ipanema, Viana-ES e FABÍOLA MARRIEL DA PAIXÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vinte e Sete, N° 30, Ipanema, Viana-ES. 07579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME TOSTA VEREDIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Morro Seco, Distrito de Pacotuba,, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAURIENNY ADÃO FELIPE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Morro Seco, Distrito de Pacotuba,, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00146 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de março de 2022 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas