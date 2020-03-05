Proclamas - 05/03/20
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO, natural de Vitória-ES, com 120 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Alexandrino Abreu, nº 17, Morro de Lagoa, Vila Velha-ES e CAMILA MARQUES MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Darcy Vargas, Nº 573, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728398 2.: ÍTALO MEIRELES DE SANTANA, natural de Vera Cruz-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de apoio operacioal, residente na Rua La Paz, nº 08, Vila Velha-ES e DÉBORA DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua La Paz, nº 08, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728399 3.: JEAN CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1309, Santa Inês, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 041, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728400 4.: VICTOR RICARDO BROEDEL DE BRITTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 1162, Apto 204, Ataide, Vila Velha-ES e LARISSA CALIMAN CARDOZO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnica de segurança do trabalho, residente na Avenida Principal, nº 409 , Porto de Santana, Cariacica-ES. 232728401 5.: ROBSON ROCHA DO ROSARIO, natural de Guarapari-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Pitangas, nº 15, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ANDREIA RODRIGUES ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Barra Seca, s/nº , Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728402 6.: CID AFONSO VASCONCELOS DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Seringueira, nº 63, Garoto, Vila Velha-ES e THUANY DE OLIVEIRA DROSDROSKI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 4000, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728403 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL BATISTA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Tiradentes, S/n, Canivete, Linhares-ES e ANNIE KAROLYNE WAGNER MOREIRA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Tiradentes, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10056 2.: DANILO DA SILVA, natural de Viana-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Lastênio Calmon, nº 593, Aviso, Linhares-ES e ZEFERINA BORGES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lastênio Calmon, nº 593, Aviso, Linhares-ES. 10057 3.: RAPHAEL MARTINS PENITENTE, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Barra de São Francisco, nº 563, Shell, Linhares-ES e BRUNA NOGUEIRA BARBIERI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), monitora infantil, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, Bloco 04, Ap 307, São José, Linhares-ES. 10058 4.: VINICIUS HUPP SOUZA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Avenida dos Sabiás, S/n, Residencial Gaivotas, Linhares-ES e LIDIA GALLI, natural de Rio Bananal-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida dos Sabiás, S/n, Residencial Gaivotas, Linhares-ES. 10059 5.: IVO ARAUJO PRADO, natural de Canavieiras-BA, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, N° 280, Jardim Laguna II, Linhares-ES e NADIA DIAS CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), funcionaria publica, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, N° 280, Jardim Laguna II, Linhares-ES. 10060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO ASSIS MENDES FERREIRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 740, Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA MOREIRA MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 740, Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23658 2.: KLEITON TELLES XAVIER, natural de São Pedro da Aldeia-RJ, com 36 anos de idade, Divorciado(a), empresário, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA ANDREÃO SCABELO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), Administradora, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23661 3.: SUIAN DE OLIVEIRA ANTUNES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Ed. Barra da Orla Apto 801, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARA DA ROCHA SOUSA, natural de Xique-Xique-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Ed. Barra da Orla Apto 801, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23662 4.: JÔNATAS CRUZ NASCIMENTO, natural de Fortaleza-CE, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de câmera de tv, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 255, Jardim Camburi, Vitória-ES e LÍVIA CIRIACO DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, nº 34, Jucutuquara, Vitória-ES. 23663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO SILVA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua das Avencas, nº 95, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e RAYLAINE ANDRADE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua das Avencas, nº 95, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29747 2.: FLORISVALDO GOMES PEREIRA, natural de Itabirinha-MG, com 50 anos de idade, Solteiro(a), oficial, residente na Rua Anhanguera, nº 492, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e IVONIA FERREIRA COELHO, natural de Mendes Pimentel-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Anhanguera, nº 492, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29783 3.: RELBER DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Esmeralda, 13, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e BÁRBARA PESSOA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Esmeralda, 13, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29785 4.: CARLITO CATARINO GOMES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e IONE LIMA NERES, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), servente, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO DEFENDENTE PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Pedro Palácio, nº 03, Universal, Viana-ES e POLYANA FUSARI GODINHO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireira, residente na Rua Pedro Palácio, nº 03, Universal, Viana-ES. 06854 2.: PAULO ANDRE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua do Cruzeiro, nº 06, Nova Bethânia, Viana-ES e MÁRCIA CRISTINA ALVES ZEFERINO, natural de Mantenópolis-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Cruzeiro, nº 06, Nova Bethânia, Viana-ES. 06856 3.: RONDINELE KUTZ DA SILVA DECOTHE, natural de Piúma-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Himalaia, Nº 35, Nova Bethânia, Viana-ES e LUANA DOS SANTOS SILVA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de operação de documentos identificação I, residente na Rua Himalaia, Nº 35, Nova Bethânia, Viana-ES. 06857 4.: LEONARDO DA ROCHA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua São Paulo, S/nº, Arlindo Villaschi, Viana-ES e SANDRA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, S/nº, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 06859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 109, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ROSIANE LAMPIER DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 109, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12777 2.: MAYK RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Dezessete, nº 42, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e AMANDA SANTOS GAZOLI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Candido Freitas de Santana, S/n, São João Batista, Cariacica-ES. 12778 3.: DIOGENES MUNIZ DE LEMOS JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Mateus, nº 25, Sede, Cariacica-ES e EDUARDA DO AMARAL DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Campo de Futebol, S/nº, Sede, Cariacica-ES. 12779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDRO PEREIRA MARTINS, natural de Caraí-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Escadaria Vinte e Cinco de Abril, nº 48, do Moscoso, Vitória-ES e NAIANA ALVES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Vinte e Cinco de Abril, nº 48, do Moscoso, Vitória-ES. 23898 2.: UBIRAJARA JUREVES ESTEVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Rodrigues Arzão, nº 150, Forte São João, Vitória-ES e LOREDANA BATISTA DE MATTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rodrigues Arzão, nº 150, Forte São João, Vitória-ES. 23899 3.: FERDINANDO CHIACCHIO, natural de Catania, Itália-ET, com 49 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Pedro Palácios, nº 40, Centro, Vitória-ES e ANNA BREMENKAMP STEIN, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Pedro Palácios, nº 40, Centro, Vitória-ES. 23900 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO SILVA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Oriente Médio, nº 12, Morobá, Aracruz-ES e IMACULADA CONCEIÇÃO ACÁCIO MACÊDO, natural de Porto Velho-RO, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oriente Médio, nº 12, Morobá, Aracruz-ES. 12808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de março de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN DOS ANJOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4383 , São José, Vitória-ES e LOHAYNE EVANI SOARES BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua José Pereira, nº 81, Nova Palestina, Vitória-ES. 16962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE SANTANA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de retifica e polimento, residente na Rua Itueta, nº 158, Nova Carapina I, Serra-ES e JAQUELINE RODRIGUES DE MEDEIRO, natural de São Miguel do Guapore-RO, com 31 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Itueta, nº 158, Nova Carapina I, Serra-ES. 09981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SALATIEL BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 03 de agosto de 1985, estado civil divorciado, profissão auxiliar de plataforma, residente na Rua Um, nº 42, Garrafão, Itapemirim-ES, filho de TOMIX CARVALHO DA SILVA e GEDÁLIA BATISTA DA SILVA e FABIANA ROZÁRIA FERNANDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 08 de outubro de 1997, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Um, nº 42, Garrafão, Itapemirim-ES, filha de ESTEVÃO DANIELSON MARTINS DE OLIVEIRA e PAULA HELENA GOMES FERNANDES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de março de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil