Arquivos & Anexos
05-02-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 05/02/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO ANGEL MACHADO NOVAIS, natural de Mariana-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Vitor Hugo, nº 22, Kubitschek, Guarapari-ES e NATÁLIA SANTOS CORREA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vitor Hugo, nº 22, Kubitschek, Guarapari-ES. 12726 2.: RODRIGO GONÇALVES SINDRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Granfina I, S/n, Condados, Guarapari-ES e GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Granfina I, S/n, Condados, Guarapari-ES. 12727 3.: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, natural de Potiraguá-BA, com 70 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Belo Horizonte, nº 210, São Gabriel, Guarapari-ES e CREMILDA DA SILVA TAVARES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 74 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Belo Horizonte, nº 210, São Gabriel, Guarapari-ES. 12728 4.: VERLANCIO DE JESUS GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 91, Kubitschek, Guarapari-ES e LORENA RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 91, Kubitschek, Guarapari-ES. 12729 5.: MARCELO DA CUNHA ALVES, natural de Brasília-DF, com 58 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 216, Praia do Morro, Guarapari-ES e CARLA DA ROCHA BATISTA, natural de Alegre-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), vendedora, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 216, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12730 6.: ADRIANO JULIO LITTIG, natural de Domingos Martins-ES, com 88 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Krohling, nº 33, Aeroporto, Guarapari-ES e ALAENE PINTO DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Krohling, nº 33, Aeroporto, Guarapari-ES. 12731 7.: THIAGO PINA PINTO, natural de Anchieta-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Rua Aristides Caramuru, nº 199, Muquiçaba, Guarapari-ES e LAYS DE SOUZA MARCHEZI, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Aristides Caramuru, nº 199, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12732 8.: LUIZ FILIPE PEREIRA ASTORE, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Santa Teresa, nº 146, Ipiranga, Guarapari-ES e LOUISE BATISTA SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Escrevente, residente na Rua Marconi, nº 134, Olaria, Guarapari-ES. 12733 9.: RODRIGO WERNECK ATHOUGUIA, natural de Cataguases-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 311, Ipiranga, Guarapari-ES e ARIANE SOARES CESAR, natural de Santo Antônio do Descoberto-GO, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 311, Ipiranga, Guarapari-ES. 12734 10.: ISRAEL SILVA DA CUNHA, natural de Canoas-RS, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Havana, nº 123, Praia do Morro, Guarapari-ES e LORENA MACMILLAN CORRÊA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Havana, nº 123, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12735 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 04 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DE SOUZA MODENEZI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Governador Santos Neves, N° 288, Centro, Linhares-ES e KAROLINI AGRIZZI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã-dentista, residente na Avenida Nogueira da Gama, N° 1513, Centro, Linhares-ES. 11648 2.: CASSIUS CLAY MORAES SILVA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Pernambuco, nº 127, Aviso, Linhares-ES e GENILDA DA CRUZ LOPES, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pernambuco, nº 127, Aviso, Linhares-ES. 11649 3.: KELVIN OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de monitoramento, residente na Rua Eucalípto, Nº 805, Bairro Movelar,, Linhares-ES e MONIQUE SOUZA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na Rua Eucalípto, nº 805, Movelar, Linhares-ES. 11650 4.: IVO OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Aracruz-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Carpinteiro, residente na Avenida Castro Alves, Bairro Interlagos, N° 2413, Linhares-ES e IRACEMA SCHAFFEL, natural de Rio Bananal-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), Autonoma, residente na Avenida Castro Alves, nº 2413, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 11651 5.: JACKSON DOS SANTOS NEVES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Serviços Gerais, residente na Rua Darcy Bonn, S/N, Planalto, Linhares-ES e LEIDE DAIANE DE JESUS BRITO, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de enfermagem, residente na Rua Darcy Bonn, S/N, Planalto, Linhares-ES. 11652 6.: MARCOS ELBEM DOS SANTOS SOARES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Carlos Chagas, S/n, Interlagos, Linhares-ES e MARIA ANTONIA BASSANI, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua Carlos Chagas, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11653 7.: ALEXANDRE DE PAULA MACHADO CHAVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 456, Interlagos, Linhares-ES e ALESSANDRA MAZON, natural de Manhuaçu-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 456, Interlagos, Linhares-ES. 11654 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO PEREIRA TRINDADE, natural de Vitoria-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 860, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e ELIANA JESUS DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 59 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 860, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04379 2.: ANDRÉ CÂNDIDO DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 73, Vila Garrido, Vila Velha-ES e MIRIAN GONÇALVES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Estudante, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 73, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04381 3.: SIDNEY CLARO DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sebastião Gaiba, nº 234, Vila Garrido, Vila Velha-ES e LUCIMARA DOS SANTOS MARIANO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Sebastião Gaiba, nº 234, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04385 4.: BRUNO NEVES DOS SANTOS, natural de Manaus-AM, com 30 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Rio Verde, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES e THABATA CRISTINA DA SILVA FRANCO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Rio Verde, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04387 5.: ANDRÉ DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Júpiter, nº 25, Vila Garrido, Vila Velha-ES e CRÍSCYAN CABRAL SEPULCRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Júpiter, nº 25, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04388 6.: CAIO HENRIQUE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Vênus, nº 11, Alecrim, Vila Velha-ES e FRANCINE TAYNES SIMÕES RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 106, Argolas, Vila Velha-ES. 04390 7.: CLAYTON DE JESUS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doutor Mário Ribeiro, nº 13, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MARIANE BELISÁRIO DA COSTA, natural de Japeri-RJ, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Café Filho, nº 1977, Alecrim, Vila Velha-ES. 04391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS VICTOR FONTES LOIOLA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 403, Apartamento 101, Soteco, Vila Velha-ES e JESSIKA DE SOUZA CASSIMIRO MATOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 09, Casa, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 19679 2.: VINICIUS CARDOSO LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua El Shaday, nº 17, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e MAIARA SANTOS ROCHA, natural de Porto Velho-RO, com 30 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua El Shaday, nº 17, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 19680 3.: BRANDON CHRYSTIANO OLIVEIRA DALMASCHIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Ivan Neiva Neves, nº 22, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e EMYLLI TACILLA SILVA CAETANO, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ivan Neiva Neves, nº 22, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 19681 4.: RAFAEL DA SILVA ARAUJO, natural de Guarulhos-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Inácio Higino, nº 1000, Apartamento 203, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUIZA SILVA MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Inácio Higino, nº 1000, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19683 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO ANSELMO BRIOSCHI KLEIN, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Mucio Auto Alencar, nº 280, Apt 204 Jardim Camburi, Vitória-ES e ROVENA STORCH DAMASCENO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Mucio Auto Alencar, nº 280, Apt 204 Jardim Camburi, Vitória-ES. 25310 2.: RAFAEL SILVA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Uruguay, nº 88/01, Centro, Vitória-ES e LUIZA CAROLINA SANT'ANNA MARCONDES, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Uruguay, nº 88/01, Centro, Vitória-ES. 25311 3.: LUIZ KLEBER LUCAS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), garçom, residente na Ladeira Vinte e Cinco de Abril, nº 44, do Moscoso, Vitória-ES e DANIELE DE FREITAS PEDRO, natural de Itaguaçu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Flor de Maio, S/nº, Universitário, Vitória-ES. 25312 4.: CEFAS DE SOUZA CASTRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico, residente na Rua Limiro Caldeira Horst, nº 65, São Cristóvão, Vitória-ES e JÚLIA FARDIN DE OLIVEIRA MARIANI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Cunha, nº 03, São Cristóvão, Vitória-ES. 25314 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONATAN GAMAS PEREIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Baiacu, Aracruz-ES e JOELMA SILVA FAUSTINO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Baiacu, Aracruz-ES. 13457 2.: LUCAS REIS DE ALVARENGA, natural de Baixo Guandu-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua José César Caetano, S/nº, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES e ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José César Caetano, S/nº, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 13458 3.: LEONARDO ROCHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Genaro Martins De Oliveira, nº 49, Cupido, Aracruz-ES e ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Genaro Martins de Oliveira, 49, Cupido, Aracruz-ES. 13459 4.: KAIQUE MOTA SPEROTO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de área, residente na Rua Ângelo Môro, 22, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e RAYANE JULIO DA SILVA SCARPATI, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista química, residente na Rua Ephifânio Pontin, 31, Bairro Polivalente, Aracruz-ES. 13460 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de fevereiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI REGIS IZIDORO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Raul Seixas, nº 49, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e AMANDA BELMONTE ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rui Barbosa, nº 116, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09248 2.: JEAN CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Projetada, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e JENNIFFER CAVALCANTE DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09249 3.: WALLACE SILVA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), cortador de granito, residente na Rua Raimundo Corrêa, nº 11, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e JAIZE AMORIM DE MATOS, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Raimundo Corrêa, nº 11, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09250 4.: RONALDO ALVES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Netuno, nº 13, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e JACIARA DA SILVA PENHA DE ARRUDA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Netuno, nº 13, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 09251 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUSMAR LUZIA DE VARGAS, natural de Castelo-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas aposentado, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIA TEREZINHA RIBEIRO, natural de Alto Rio Novo-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), aposentada por incapacidade permanente, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25181 2.: VITOR PINHEIRO SIMMER, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Sérgio Murilo França de Souza, Jardim da Penha, Vitória-ES e FABIOLA PASOLINI, natural de Santa Teresa-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), cirurgia dentista, residente na Rua Sérgio Murilo França de Souza, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAN ANDRADE VIEIRA, natural de Irupi-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), serrador, residente na Rua Professora Edith Sant'Ana Machado, nº 19, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ÉDNA MEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Professora Edith Sant'Ana Machado, nº 19, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04988 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXSUEL FELIX PEIXOTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Setenta, nº 32, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e RAQUEL BRÁZ CILENCIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de laboratório, residente na Rua Setenta, nº 32, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14305 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR RODRIGUES PATROCINIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), coordenador de transporte e logística, residente na Rua Cláudio Passos, nº 95, Morro do Quadro, Vitória-ES e PRISCILA SOUZA BRAGA, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cláudio Passos, nº 95, Morro do Quadro, Vitória-ES. 17701 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO CONCEIÇÃO SCOFIELD, natural de Caravelas-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 16, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e FERNANDA DA SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 16, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de fevereiro de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã