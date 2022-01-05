Proclamas - 05/01/2022

05 jan 2022 às 01:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

05-01-22 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 152kb
_____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUCELIO DA SILVA PINHEIRO, natural de Itanhém-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), Soldador elétrico, residente na Rua João Moura, Nº 350, Salvador, Sooretama-ES e THAIS BARBIERI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista de hotel, residente na Rua João Moura, Nº 350, Salvador, Sooretama-ES. 04827 2.: KELVIN DO NASCIMENTO VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ordelino Teixeira, Nº85, Loteamento Salvador, Sooretama-ES e DÉBORA LEITE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joaquina Maria da Silva, S/n, Canaã, Sooretama-ES. 04828 3.: EDUARDO MORAIS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, S/n, Centro, Sooretama-ES e DANIELY DE ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04829 4.: ROGÉRIO SOUZA SANTOS, natural de Itapé-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Cirilo Costa, Nº41, Córrego Alegre, Sooretama-ES e CRISTIANE VIANA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), embaladeira, residente na Rua Cirilo Costa, Nº41, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04830 5.: GILENO DOS SANTOS SOUZA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Amapá, nº 1705, Interlagos, Linhares-ES e ENNY KETULLY DA SILVA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Av. Vista Alegre, Nº1058, Bairro Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04831 6.: ANDRÉ LOUREIRO ROCHA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Embalador, residente na Rua Miguel Alves, 6, Centro, Sooretama-ES e EUNICE FRANCO PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Miguel Alves, 6, Centro, Sooretama-ES. 04832 7.: JOÃO ALVES DA SILVA, natural de Guaratinga-BA, com 66 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Rua Ordelino Teixeira, Nº552, Salvador, Sooretama-ES e FRANCISCA ALVES BATISTA, natural de Prado-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tereza Cesquim, Nº49, Salvador, Sooretama-ES. 04833 8.: EDILSON DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Projetada, S/n, Córrego Chumbado, Sooretama-ES e DEISE SOUSA AGUIAR, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Projetada, S/n, Córrego Chumbado, Sooretama-ES. 04834 9.: ANDREY JOSÉ DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de produção, residente na Rua Vitorio Bobbio, Mº 81, Centro, Sooretama-ES e MIKAELA FERNANDA DA SILVA MERGACE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta esportiva, residente na Avenida Vista Alegre, nº 113, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES. 04835 10.: JOSIMAR JURACI DA SILVA, natural de Livramento de Nossa Senhora-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), Montador e Embalador, residente na Rua Guaribu, nº 418, Bionativa, Sooretama-ES e VANECIA DE SOUZA SINCORA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), embaladora a mão, residente na Rua Guaribu, nº 418, Bionativa, Sooretama-ES. 04836 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 04 de janeiro de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO JORGE FERNANDES, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Cravo Branco, 11, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e MARIA DE SOUZA CALIXTO, natural de Espera Feliz-MG, com 76 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Estrada Coqueiral-Vila Guaraná, S/n, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13415 2.: LEANDERSON ELIAS COSER DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ananias Netto, 151, Bairro Centro, Aracruz-ES e INGRID DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ananias Netto, 151, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13416 3.: ROQUILANE GUIDOLINI, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua dos Beija-Flores, S/n, Bairro Planalto, Aracruz-ES e LUZINETE DA SILVA LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua dos Beija-Flores, S/n, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 13418 4.: VANDERLEI GOMES NASCIMENTO JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ângelo Pessotti, nº 07, Bairro Segatto, Aracruz-ES e LUANDRA ALVES CORDEIRO, natural de Contagem-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), recreadora, residente na Rua Ângelo Pessotti, nº 07, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 13419 5.: ADRIEL LOMBARDI DOS SANTOS, natural de Cubatão-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), encarregado de almoxarife, residente na Rua Brilhante, 255, Guanabara, Aracruz-ES e ALICE BARBOSA DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Brilhante, 255, Guanabara, Aracruz-ES. 13420 6.: STÉPHAN PALAURO RECLA, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de processos, residente na Rua Pedro Tonon, nº 161, Centro, Aracruz-ES e PAULA IVANA RUI GIACOMIN, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 120, Residencial Sollar Bitti, Aracruz-ES. 13421 7.: LUCAS VITAL DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Rocha Coutinho, nº 704, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e GEISIANE DOS SANTOS BARBOSA, natural de Itamaraju-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Manoel Rocha Coutinho, nº 704, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 13422 8.: JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA LIMA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), planejador, residente na Rua dos Curiós, 01, Planalto, Aracruz-ES e SILVERIA VIANA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua dos Curiós, 01, Planalto, Aracruz-ES. 13423 9.: SILAS RIBEIRO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua José Coutinho da Rocha, 350, De Carli, Aracruz-ES e JANAÍNA ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Esplanada-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Carlos, 07, Santa Luzia, Aracruz-ES. 13425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 04 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELISEU SAMUEL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Jácomo Forza, nº 526, Tabuazeiro, Vitória-ES e PATRICIA SERRA ESPINDULA GOSS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jácomo Forza, nº 55, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25247 2.: DANIEL VITOR ALMEIDA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de Manutenção Predial, residente na Rua José Farias, N° 1873, Santa Luíza, Vitória-ES e ISABELA GUSMÃO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), Vendedor, residente na Rua Dióscoro Carneiro Filho, nº 291, Bonfim, Vitória-ES. 25248 3.: DILTON WENDEY TALAY, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua David Torezani, nº 74, Vila Lenira, Colatina-ES e CATRINE TRARBACH DE SALES, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Frederico Lagassa, nº 120, Gurigica, Vitória-ES. 25250 4.: DANIEL DOS SANTOS SILVEROL, natural de Pancas-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 485, Jardim Camburi, Vitória-ES e THEREZINHA DA SILVA FONTINELE, natural de Pirapora-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 485, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25251 5.: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Carlos Martins, nº 291/305, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISABELA ZILDA CARVALHO ORTELAN, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Martins, nº 291/305, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25252 6.: LUIZ FELIPE GUILHERME COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assessor jurídico, residente na Beco Floro de Oliveira, nº 44, Itararé, Vitória-ES e THAINÁ REIS JACOB, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Beco Floro de Oliveira, nº 44, Itararé, Vitória-ES. 25253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON DOS SANTOS EDUARDO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenda Clover Pianna, Nº162, Santa Cruz, Linhares-ES e LENIZIA GOMES DA ROCHA, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Servidora Pública, residente na Rua Alexandre Conzemento, nº 40, Linhares V, Linhares-ES. 11584 2.: WANDERSON PIOL BATISTA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de planejamento, residente na Rua Regência Augusta, N° 258, Aviso, Linhares-ES e TUANY LINO VIÇOSI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Coord. Financeira, residente na Rua Teotonio Vilela, N° 32, Bairro Juparanã, Linhares-ES. 11585 3.: ROMEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Avenida Principal, S/n, Bagueira, Linhares-ES e MARINEUZA FELIZ DO NASCIMENTO, natural de Tiradentes, Neste Municipio-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), domestica, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 1957 , Interlagos, Linhares-ES. 11586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ROGÉRIO CANAL ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), investidor, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES e JOYCE SÁ GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25119 2.: THIAGO ZANOTTI GIUBERTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ROBERTA PETRONI SMIDERLE PASSAMANI, natural de Conceição da Barra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25124 3.: RODRIGO BARROS GONÇALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e GABRIELA CALENZANI, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25125 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO FIGUEIREDO NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 328, Apartamento 904, Edifício Green Tower, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TATIANA RODRIGUES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Henrique Laranja, nº 400, Apartamento 301, Edifício Montreal, Centro, Vila Velha-ES. 19595 2.: TIAGO ZOUAIN FIGUEIREDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Rio Branco, N° 100, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PASSIGATTO SIPOLATTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Rio Branco, N° 100, Edfício Puebla, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19596 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Viúvo(a), mecânico, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e THATIANE CARVALHO GUIMARÃES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14243 2.: ALANDER DE JESUS ALVES, natural de Marataízes-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliard e serviços gerais, residente na Rua Cinco, S/nº, Maraguá, Itapemirim-ES e KÉSSIA VITÓRIA COUTINHO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cinco, S/nº, Maraguá, Itapemirim-ES. 14244 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL EVANGELISTA ARRUDA DA SILVA, natural de Fortaleza-CE, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Maria Júlia Simões Almeida, nº 3, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RHAIANE CORREIA FLORINDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Eduvaldo Delabella, nº 111, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO BENTO DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Projetada, Sn, Bairro São Carlos I, João Neiva-ES e ISADORA BELLOTI SECOMANDI, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro São Carlos I, João Neiva-ES. 03145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 04 de janeiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENIVALDO MOREIRA DO CARMO JUNIOR, natural de Camacã-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), sushiman, residente na Rua do Encontro, São Pedro, Vitória-ES e JOYSLAINE SILVA FIGUEREDO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua do Encontro, São Pedro, Vitória-ES. 17662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON SANTOS SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de logística, residente na Rua Nove, 119, Jardim Bela Vista, Serra-ES e LAILA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Nove, 119, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SMAILY PATTIO SASSI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Luiz Alvarenga, N° 06, Santa Terezinha, Viana-ES e ROMÊNIA COMINOTTI LIPPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmácia, residente na Rua Luiz Alvarenga, N° 06, Santa Terezinha, Viana-ES. 07526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala

