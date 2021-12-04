Publicidade Legal

Proclamas - 04/12/2021

Sábado

Publicado em 

04 dez 2021 às 01:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 01:00

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HERINGER NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida Donário de Jesus, nº 340, Meaípe, Guarapari-ES e ANA LUISA SOUZA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia do Sol, nº 1, Balneario De Meaípe, Guarapari-ES. 12632 2.: DARYK THALMOM SANTOS NERIS, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de mecânica, residente na Rua Castro Alves, nº 25, Coroado, Guarapari-ES e THAYLA DA SILVA CAMPOS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 140, Ipiranga, Guarapari-ES. 12633 3.: MARCELO DE LIMA PAULA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Avenida Atlântica, 328, Apto. 303, LT 6- QD 25, ED Margarida, Praia do Morro, Guarapari-ES e GLÍCIA MAGNA JOIA ARAUJO, natural de São João de Meriti-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Atlântica, 328, Apto. 303, LT 6- QD 25, ED Margarida, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12634 4.: MARCOS JOEL MULLER, natural de Villa Libertador San Martín-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Avenida Praiana, nº 592, Praia do Morro, Guarapari-ES e JÉSSICA LÍSIS E SOUZA DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Avenida Praiana, nº 592, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12635 5.: DILSON LAGE DE SÁ, natural de Itabira-MG, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Projetada, N° 01, Morro Do Oratorio, Buenos Aires, Guarapari-ES e DORACI BONI LIBARDI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), dona de casa, residente na Rua Projetada, N° 01, Morro Do Oratorio, Buenos Aires, Guarapari-ES. 12636 6.: ILSON FRANGILO HOTT, natural de Ibitirama-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Munir Abud, nº 563, Praia do Morro, Guarapari-ES e RITA DE FATIMA MOREIRA HOTT, natural de Ibitirama-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Munir Abud, nº 563, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12637 7.: DAVI JOB GALATTI CALVI, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 13, Ipiranga, Guarapari-ES e GISELLE DO NASCIMENTO VICENTE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 13, Ipiranga, Guarapari-ES. 12638 8.: NICOLAS EBERT FERREIRA, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tratorista agrícola, residente na Rua Projetada, S/n, Samambaia, Guarapari-ES e LAILA ALMEIDA SIMÕES, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Samambaia, Guarapari-ES. 12639 9.: CELSON ROBERIO CRUZ DE SANTANA, natural de São Sebastião do Passé-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Piauí, nº 14, Coroado, Guarapari-ES e VALERIA MOREIRA CARMINATI, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Piauí, nº 14, Coroado, Guarapari-ES. 12640 10.: PEDRO ROBSON PEREIRA DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua João Pereira da Silva, nº 580, Camurugi, Guarapari-ES e SARA CARVALHO COELHO, natural de Guarapari-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Pereira da Silva, nº 580, Camurugi, Guarapari-ES. 12641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 03 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUDNEY SANTIAGO PEREIRA, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Anhanguera, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LORRAYNE ANDRÉ BURMANN, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Anhanguera, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32764 2.: PAULO TEODORO BRUM, natural de Contagem-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), gesseiro, residente na Rua Brasil, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES e ALINE GOMES DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Brasil, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES. 32771 3.: GERSON VIEIRA AFONSO FILHO, natural de São José dos Campos-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), supervisor de obras, residente na Rua Pavão, nº 103, Novo Horizonte, Serra-ES e JULIETE DOS SANTOS LUNZ DE JESUS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Pavão, nº 103, Novo Horizonte, Serra-ES. 32775 4.: ZENILTON DE JESUS GUIMARÃES, natural de Guaratinga-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua José de Alencar, nº 65, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MIRIAN ALVES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José de Alencar, nº 65, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32776 5.: MARCOS DANIEL OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ceramista, residente na Rua Cristovão Colombo, N° 75, São Diogo II, Serra-ES e BIANCA DE LACERDA BRAGANÇA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Cristovão Colombo, N° 75, São Diogo II, Serra-ES. 32782 6.: ANDRE GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Caruaru, nº 102, Barcelona, Serra-ES e ANA PAULA DE SOUSA, natural de Santa Teresa-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Tupac Amaru, nº 12, Cidade Continental, Serra-ES. 32791 7.: WERLEY LOPES NUNES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Garçom, residente na Rua Vitória, nº 30, Vila Nova de Colares, Serra-ES e CATARINA FLORES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Vitória, nº 30, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32796 8.: MISAEL VENÂNCIO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Babaçú, nº 08, José de Anchieta, Serra-ES e HALYNI PATROCINIO ASSIS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Babaçú, nº 08, José de Anchieta, Serra-ES. 32798 9.: RAFAEL AMPARO DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Dos Rouxinois, N° 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e FERNANDA MARIA LEMOS DE ALMEIDA, natural de João Pessoa-PB, com 34 anos de idade, Divorciada(o), assistente de operações, residente na Rua Dos Rouxinois, N° 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32799 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON BRENDO SILVA JOAQUIM, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Cinco, nº 10, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e KÉTELEN PÂMELA MENDES CAMPOS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Seis, nº 20, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14174 2.: HARLEY ANDRADE DE JESUS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Vale do Rio Doce, nº 200, Porto de Santana, Cariacica-ES e KAMILA DE ABREU OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vale do Rio Doce, nº 200, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14175 3.: MAILON SANTOS SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Noventa e Três, nº 337, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JULIANA BRAU DAS VIRGENS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Três, nº 337, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14177 4.: RICHARDSON MATEUS SOUZA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santo Antonio, nº 1004, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUDMILA LOPES SCHWAMBACH, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo Antonio, nº 1004, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14178 5.: WESLEY GERMANO MOURA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Central, nº 40, Tabajara, Cariacica-ES e THYCIARA ADINO ANDRELINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Doze de Outubro, nº 70, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 14179 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDNARDO LOCATELLI DE ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Josina Silveira, nº 1015, Movelar, Linhares-ES e NAPOLIANA MACHADO CARDOSO, natural de Boa Esperança-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua Josina Silveira, nº 1015, Movelar, Linhares-ES. 11526 2.: DIEGO GUERRA GUIMARÃES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Avenida Londrina, S/n, Canivete, Linhares-ES e VANESSA FERREIRA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de gestão, residente na Avenida Londrina, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11527 3.: GILMAR BATISTA DAS NEVES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua da Magnólia, S/N , Nova Esperança, Linhares-ES e LOISLENE NASCIMENTO ROSA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bromélias, nº 780, Nova Esperança, Linhares-ES. 11528 4.: WAGNER FABRI HELMER, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José, Linhares-ES e ANAISA ALVES DE SOUSA, natural de Patos-PB, com 29 anos de idade, solteiro(a), estetícista, residente na Rua São Luiz, nº 8, Nova Esperança, Linhares-ES. 11529 5.: GEOVANE PAIXÃO DA SILVA, natural de Castro Alves-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 32, Planalto, Linhares-ES e MARIA DO CARMOS REIS OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Limpeza, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 32, Planalto, Linhares-ES. 11530 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMADEUS MATTOS PICCIN, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 1040, Maruípe, Vitória-ES e CAMILA MATTOS SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João Batista Martinho, nº 102, Santa Martha, Vitória-ES. 25201 2.: THIAGO LIMA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), treinador de tênis, residente na Rua Almirante Barroso, nº 252, Praia do Suá, Vitória-ES e ELIZA MARTINS SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Almirante Barroso, nº 252, Praia do Suá, Vitória-ES. 25202 3.: FÁBIO DOUGLAS DE OLIVEIRA ANSELMO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de áudio, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 150, Joana D'arc, Vitória-ES e KÊMILA ALMEIDA TORRENTE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 150, Joana D'arc, Vitória-ES. 25203 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL DE JESUS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 30, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ERIKA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Visconde do Rio Branco-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 30, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09168 2.: SILAS SANTOS SILVA, natural de Itambé-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Senna nº 670, João Goulart, Vila Velha-ES e ROSANGELA BORGES PACHECO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Senna nº 670, João Goulart, Vila Velha-ES. 09169 3.: FILIPE DE SOUSA SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Elson Pinto de Almeida, nº 422, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e GEIZIANE DE SOUZA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Elson Pinto de Almeida, nº 422, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09170 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELIAIS PEREIRA COELHO, natural de Bequimão-MA, com 41 anos de idade, solteiro(a), Técnico de telecomunicações, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 14, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARISE DE MELO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Costureira, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 14, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04934 2.: TIAGO BOECHAT SCHWAN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Lafayete Bernardes, nº 12, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATALIA POLETO CARVALHO, natural de Muqui-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Lafayete Bernardes, nº 12, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDINEI DA CRUZ OLIVEIRA, natural de Mucuri-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Salvador Rocha, 21, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ROSIANE GONÇALVES CARDOSO, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua Salvador Rocha, 21, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00704 2.: MARCONE RAMOS SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), seringueiro, residente na Assentamento Nova Esperança, Zona Rural, Vila do Riacho, Aracruz-ES e DEBORA GOMES DE SOUZA, natural de Rio Bananal-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Assentamento Nova Esperança, Zona Rural, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de dezembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERLES BIAZATTI, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e ARACELLE DEMONIER CESCONETTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25010 2.: LUCAS BULGARIM MERÇON, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES e GABRIELA OLIVEIRA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), supervisora comercial, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES. 25053 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIVELTON LUCAS RAMOS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 1599, Inhagueta, Vitória-ES e SARAH REGINA GARCIA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 1599, Inhagueta, Vitória-ES. 17624 2.: EDSON SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecanico industrial, residente na Rua Agnaldo Guaynumby da Silva, nº 300, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e LEANDRA RIBEIRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Agnaldo Guaynumby da Silva, nº 300, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17625 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FIDEL GALVÃO RIBEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), tecnico internet, residente na Rua Dois, S/n, Bairro Bethania, Nova Venécia-ES e MARIA IZABEL DE MORAES SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Dois, S/n, Bairro Bethania, Nova Venécia-ES. 04807 2.: GERSON MACÊDO, natural de Vila Pavão-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), forneiro, residente na Rua Rui Barbosa, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e MILENA CÂMARA GIL, natural de Itacaré-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rui Barbosa, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 03 de dezembro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS VINICIUS ZAMBON DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Professora Francelina Carneiro Setubal, nº 76, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e GRAZIELI MOSCHEU, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setubal, Nº 76, Ed. Solar Bodevar, Apartamento 305, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 19505 2.: RODRIGO COLLISTET DE ARAUJO, natural de Resende-RJ, com 56 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, N° 390, Edificio Premier Res. Service, Apartamento 904, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARCELINA MARIA CARDOSO DE FREITAS SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Diógenes Malacarne, N° 145, Apartamento 1201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19506 3: ALECSANDRO MOSCHEN DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de São Gabriel da Palha-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo residente em Rua Tenente Adilson, nº 21, Soteco em Vila Velha-ES e RENATA STRZEPA POTKUL, de nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora residente em Rua Quintino Bocaiuva, nº 21, Soteco, em Vila Velha-ES.. (republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Avenida Amintas Osório de Matos, Número 01, Bairro Niterói, Iúna-ES e GABRIELA VAUNA VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Amintas Osório de Matos, Número 01, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08970 2.: SILVIO CARLOS DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Conjunto Habitacional Satirio, sem Número, Quilombo, Iúna-ES e GETRUDES DINIZ DE OLIVEIRA, natural de Distrito de Roseiral, Mutum-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Conjunto Habitacional Satirio, sem Número, Quilombo, Iúna-ES. 08971 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de dezembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURO LUIZ SANTANA, natural de Ibiraçu-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua João Sarmento, 10, Vila Nova de Baixo, João Neiva-ES e ANGELA MARIA ZANIBONI, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua João Sarmento, 10, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES. 03139 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 03 de dezembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WÉVERTON HENRIQUE SILVA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador geral de produção, residente na Rua Sempre Vivas, 46, São Marcos, Serra-ES e KAYLANY CABRAL DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua das Orquídeas, 01, São Marcos I, Serra-ES. 11389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LEONARDO COCO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 18 de janeiro de 1996, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente na Rua Pascoinha, Nº13, Jucu em Viana-ES & YASMIN VELTEM LIMA, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 31 de março de 1999, estado civil solteira, profissão assistente financeiro, residente na Rua Pascoinha, Nº13, Jucu em Viana-ES. 2.: VITOR NASCIMENTO DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 19 de agosto de 1995, estado civil solteiro, profissão operador de empilhadeira, residente na Rua Laurentino Teodoro de Souza, S/n, Caxias do Sul em Viana-ES & JÉSSICA ARAÚJO RIBEIRO, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 20 de janeiro de 1995, estado civil solteira, profissão pedagoga, residente na Rua Laurentino Teodoro de Souza, S/n, Caxias do Sul em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 03 de dezembro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino

