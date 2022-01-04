Proclamas - 04/01/2022

Arquivos & Anexos
04-01-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 04/01/2021
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEISSON BATISTA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ferramenteiro, residente na Rua Cecília de Souza, nº 64, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAYANE PONTES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Cecília de Souza, nº 64, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25116 2.: BRUNO CRUZ PIRES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAROLINA RADICCHI ROCHA LARA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25120 3.: GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serralheiro, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 69, Maria Ortiz, Vitória-ES e LARISSA VITORIA EVANGELISTA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), telefonista, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 69, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25121 4.: RODRIGO VITOR LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador de banco de dados, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e YOHANNE ALVARENGA MARQUESI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisora operacional, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25122 5.: ALEXANDRE LUIZ ZORTÉA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Cícero Dias de Oliveira, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELLA MORELLI BAIÔCCO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Cícero Dias de Oliveira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALTIMAR DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Salto da Divisa-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Raimundo Corrêa, nº 81, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ELIENE OLIVEIRA SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Raimundo Corrêa, nº 81, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19556 2.: KAIQUE POLLI PADRÃO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Um, N° 911, Aribiri, Vila Velha-ES e MAYARA LYRA BERTOLANI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Candido das Neves , N° 41 , Bloco A, Edificio Vila Romana, Apartamento 505, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19591 3.: LUCAS EMANUEL FIGUEIREDO CABRAL, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), tecnico em projetos, residente na Avenida Afonso Pena, nº 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ERICA ELLEN VIEIRA AMORMINO, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Afonso Pena, nº 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19592 4.: VICENTE MARINHEIRO DOS SANTOS, natural de Aurora-CE, com 40 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Roberto Campos, N° 210, Centro, Vila Velha-ES e CRISTINE SILVARES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Roberto Campos, N° 210, Cetro, Vila Velha-ES. 19593 5.: DANIEL DALMONECH DE DEUS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Hermann Miertschink, nº 800, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES e SARAH ALVES ARAUJO, natural de Maceió-AL, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Otávio Queiroz, nº 09, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DE OLIVEIRA SABINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Técnico de telecomunicações, residente na Rua Benjamim Silva, nº 24, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAROLINE OLIVEIRA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Enfermeira, residente na Rua Benjamim Silva, nº 24, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04956 2.: EDEVAL JOSE CANDIDO DA SILVA, natural de Espírito Santo-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Félix Abdo Tannure, Nº53, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RODRIGO SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Iconha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Félix Abdo Tannure, Nº53, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04957 3.: JORDÃO CORREIA SILVA, natural de Salvador-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de manutenção, residente na Rua Jerônimo Ribeiro, nº 59, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDUARDA HERZOG SIQUEIRA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Jerônimo Ribeiro, nº 59, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04958 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO ALEIXO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Contorno, nº 165, Shell, Linhares-ES e DAIANE DE JESUS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Contorno, nº 165, Shell, Linhares-ES. 11581 2.: SERGIO RIBEIRO, natural de Niterói-RJ, com 59 anos de idade, viúvo(a), vigilante, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 120 , Interlagos, Linhares-ES e MARILENE MARTINS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida Santos Dumont, nº 443, Araçá, Linhares-ES. 11582 3.: KEPSON CONCEIÇÃO DA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente socioeducativo, residente na Avenida Araucária, S/N, Movelar, Linhares-ES e LARISSA FELICIANO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Araucária, S/N, Movelar, Linhares-ES. 11583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO VALDELENE CAMILO FERNANDES, natural de Meruoca-CE, com 53 anos de idade, Solteiro(a), corretor, residente na Rua Athayde Moreira de Farias, nº 309, Apto 06, São Pedro, Vitória-ES e KLÉVIA VIEIRA DE LIMA FERREIRA, natural de Maceió-AL, com 33 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Athayde Moreira de Farias, nº 309, Apto 06, São Pedro, Vitória-ES. 17658 2.: WÉVERTON VINÍCIUS MORAES RANGEL, natural de Ouro Preto-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de eletromecânica, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 0, Caratoíra, Vitória-ES e GRAZIELLA GONÇALVES DEGASPERI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Primavera, nº 451, Universitário, Vitória-ES. 17659 3.: MIGUEL HENRIQUE ALVES SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Oito de Julho, Estrelinha, Vitória-ES e JÉSSICA RABELO DE SOUZA, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Oito de Julho, Estrelinha, Vitória-ES. 17660 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIE DA COSTA DE DEUS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de elevadores, residente na Beco Tietê, nº 11, Santa Rita, Vila Velha-ES e ELLEN DIANE DE SOUZA LUCIANO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Tietê, nº 11, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06302 2.: LUCAS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Ana Siqueira, nº 2538, Alvorada, Vila Velha-ES e CAMILA ALVES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Ana Siqueira, nº 2538, Alvorada, Vila Velha-ES. 06303 3.: ÁLEFI PORTO FERREIRA, natural de Palmópolis-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Castro Alves, N°02, Planalto, Vila Velha-ES e SAMARA SILVA PORTO, natural de Felisburgo-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Castro Alves, N°02, Planalto, Vila Velha-ES. 06304 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de janeiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO DA SILVEIRA SUHET, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Laranjais, nº 11, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e KATIA MARIA RODRIGUES GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), policial civil, residente na Av. Est. Jose Julio de Souza, Nº 1780, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729545 2.: LUIZ FELIPE MARTINS BERNARDO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisor de transporte, residente na Rua Henrique Chaves, nº 1004, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e CAMILLI BORGES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Henrique Chaves, nº 1004, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729546 3.: JOHNNY MAYKON SILVA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Aracati, nº 54, Glória, Vila Velha-ES e NATÁLIA SOUSA GIVIGI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Januário Souza, nº 195, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729547 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON ANTONIO SOARES, natural de Iúna-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), retificador de motores, residente na Rua Doutor Arlindo Rodrigues Florindo, Número 56, Bairro Guanabara, Iúna-ES e RITA ROMANA BOTELHO, natural de Irupi-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Doutor Arlindo Rodrigues Florindo, Número 56, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08985 2.: ALDEIR LIMA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Santa Cruz, Zona Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e SIRLENE CARLINDA DE JESUS, natural de Ibatiba-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Santa Cruz, Zona Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08986 3.: WANDERSON DA SILVA BORGES, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Córrego Santo Antoniom, Zona Rural, Iúna-ES e LORENA SILVEIRA CARDOSO, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Córrego Santo Antoniom, Zona Rural, Iúna-ES. 08987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de janeiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENDRICK LOPES FADINI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial, residente na Rua Sebastião Costa, nº 230, Joana D'arc, Vitória-ES e RENATA LUZIA DE AZERÊDO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Tiago, nº 38, Nova Palestina, Vitória-ES. 25246 2.: JÉFFERSON FERREIRA BORGES, natural de Itambacuri-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico eletrotécnico, residente na Rua Alcides Lyrio do Nascimento, nº 64, Aptº 101, Tabuazeiro, Vitória-ES e JAQUELINE COSME BORGES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Alcides Lyrio do Nascimento, nº 64, Aptº 101, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25249 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO EVANGELISTA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua L, S/n°, Campo Verde, Viana-ES e PATRÍCIA DE JESUS MACHADO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua L, S/n°, Campo Verde, Viana-ES. 07524 2.: ALOISIO SOARES ROCHA, natural de Pau Brasil-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), oficial de construção, residente na Rua Camerinos, nº 07, Areinha, Viana-ES e CLÁUDIA SILVA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Camerinos, nº 07, Areinha, Viana-ES. 07525 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN SANTOS DE ALMEIDA, natural de Canavieiras-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Ouro Preto, S/n, Flexal I, Cariacica-ES e POLYANA MONTEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ouro Preto, S/n, Flexal I, Cariacica-ES. 14236 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHEL MELGAR DE LIMA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Bicame, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e TACIANE CRISTINA LOCA BASILIO, natural de Muniz Freire-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Localidade de Bicame, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00629 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 03 de janeiro de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO LUIS PEREIRA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, solteiro(a), tecnico eletronico, residente na Rua Timoteo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e DORCAS MOREIRA DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Timoteo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01580 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN PACHECO GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), resinador, residente na Rua Angelo Bazoni, S/n.º, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA PAULA ROCHA RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Angelo Bazoni, S/n.º, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01881 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Oficio e Tabelião Interino