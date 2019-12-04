Proclamas - 04/12/19
Proclamas
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL CUSTODIO SOARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Gerson Camata, nº 07, Castelo Branco, Cariacica-ES e LEIDINARA DE SOUZA RAMOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Gerson Camata, nº 07, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26529 2.: ABRAÃO ISRAEL CLEMENTE DA SILVA SOUZA, natural de Paracambi-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua das Azaléias, nº 69, Alzira Ramos, Cariacica-ES e DALVA NOEMI CELESTE ROCHA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua das Azaléias, nº 69, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 26530 3.: RAMON PINTO BONAZZO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saneamento, residente na Rua Vitória, nº 80, Jardim Botânico, Cariacica-ES e NATHALIA DE MATOS MAGALHÃES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vitória, nº 80, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 26531 4.: ROGÉRIO ADRIANO CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Alegre, nº 175, Bandeirantes, Cariacica-ES e ANA LÚCIA DOS SANTOS FREITAS BORGES FARIAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, nº 185, Santo Antônio, Vitória-ES. 26532 5.: ZEDIR DUARTE DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 77 anos de idade, viúvo(a), taxista, residente na Rua Itabapoana, Nº: 59, Itacibá, Cariacica-ES e ELIENE MOREIRA DOS SANTOS, natural de Santo Antonio-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Getúlio Vargas, Nº: 65, Campo Grande, Cariacica-ES. 26533 6.: DIOGO AUGUSTO DA CUNHA OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Mário Passos Costa, nº 71, Campo Grande, Cariacica-ES e ANGÉLICA GIORI ROCON, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenadora financeiro, residente na Rua Mário Passos Costa, nº 71, Campo Grande, Cariacica-ES. 26534 7.: JEAN CARLOS DOS SANTOS FEITOSA, natural de Santa Inês-MA, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisor de logistica, residente na Rua Domingos Martins, S/n, Bl B, Ap 204, Ed São Lucas, Vila Capixaba, Cariacica-ES e HIRACELLY MARTINS DE SOUSA, natural de Santa Inês-MA, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Domingos Martins, S/nº, Bl B Ap 204, Ed São Lucas, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26535 8.: LUCAS JOSÉ VENÂNCIO TERRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Florencio Pereira de Jesus, s/nº , Vista Mar, Cariacica-ES e CAMILA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente de laboratório, residente na Rua Florencio Pereira de Jesus, S/nº, Vista Mar, Cariacica-ES. 26536 9.: DOUGLAS CÔCO SANTIAGO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Balconista, residente na Rua Alegre, nº 209, Bandeirantes, Cariacica-ES e EDYANNA DA SILVA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alegre, nº 209, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26537 10.: CUSTODIO MARIANO TAVARES, natural de Mutum-MG, com 56 anos de idade, viúvo(a), Pintor, residente na Avenida Leopoldina, nº 11, Vila Palestina, Cariacica-ES e DIANA ARAUJO PAULO DA SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Leopoldina, nº , Vila Palestina, Cariacica-ES. 26538 11.: JULIO BAPTISTA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), contínuo, residente na Rua Pedro Alvares Cabral, 04, Alto Lage, Cariacica-ES e ÁDILA RAYANI GUSTAVO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pedro Alvares Cabral, 04, Alto Lage, Cariacica-ES. 26539 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de dezembro de 2019 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERALDO DA SILVA CARDIM, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 40, Porto de Santana, Cariacica-ES e ANDRÉIA TEIXEIRA, natural de Barra de São Francisco, ES-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 40, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12567 2.: WEGNER CARLOS MORAES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua 11, nº 25, Prolar, Cariacica-ES e KELLEN DO ROSARIO SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 11, nº 25, Prolar, Cariacica-ES. 12568 3.: ALEXON BARCELOS DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Maria Rocha, nº 11, São João Batista, Cariacica-ES e MARTA DE BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Rocha, nº 11, São João Batista, Cariacica-ES. 12585 4.: BRUNO GUIMARÃES CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Gabino Rios, nº 47, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e BÁRBARA HORRANA SANTOS EUZÉBIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gabino Rios, nº 47, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12586 5.: KLEBER PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), distribuidor, residente na Rua Mário Araújo, nº 79, Santana, Cariacica-ES e INAJÁ MARIA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mário Araújo, nº 79, Santana, Cariacica-ES. 12588 6.: FABIO AUER, natural de Santa Teresa-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Cento e Quatro, nº 11, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LÉIA MODESTO ALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Rua Cento e Quatro, s/nº , Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12589 7.: LEONARDO LEITE LIMA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Visconde do Rio Branco, s/nº , Vila Prudêncio, Cariacica-ES e KAMILLA CARLOS GUILHERME, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Principal, nº 440, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12590 8.: CEMÁRIO DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua São Benedito, nº 1365, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUCILENE NASCIMENTO REZENDE, natural de Fundão-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua São Benedito, nº 1365, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12591 9.: WELLINGTON SANTOS LOSSURDO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Beco da Amizade, nº 39, Porto Novo, Cariacica-ES e EVELLYN DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Beco da Amizade, nº 39, Porto Novo, Cariacica-ES. 12593 10.: GLAUBER FRANCO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Maria Shaffer, nº 43, Nova Brasília, Cariacica-ES e MEIRIELLE DA COSTA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Shaffer, nº 43, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12594 11.: MAXWEL CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bombeiro, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES e JULIANA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES. 12595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIANS DOMINGOS COSER, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico ajustador, residente na Rua do Cherne, S/nº, Novo Irajá, Aracruz-ES e JÉSSICA COSTA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Cherne, S/n°, Novo Irajá, Aracruz-ES. 12718 2.: FÁBIO PEREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ephifânio Pontin, nº 319, Polivalente, Aracruz-ES e DAYANA SOUZA BARROS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ephifânio Pontin, S/nº, Polivalente, Aracruz-ES. 12720 3.: TARCIZO CARDOSO FRANCO, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), instrumentista de manutenção, residente na Rua Francisco Simões Borges, nº 135, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e AMANDA MOREIRA AUGUSTO, natural de Londrina-PR, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento fiscal, residente na Rua Prímula, nº 26, São Marcos, Aracruz-ES. 12721 4.: EZEQUIAS DA SILVA VAZ FELIX, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Piraquê Mirim, nº 46, Fátima, Aracruz-ES e SIMÔNE DE FREITAS AMARAL, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Funcionária Pública Municipal, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 123, Bela Vista, Aracruz-ES. 12722 5.: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 02, Fátima, Aracruz-ES e VANUSA CHAVES DA COSTA, natural de Alcobaça-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 02, Fátima, Aracruz-ES. 12723 6.: WASHINGTON ARAÚJO PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Boa Esperança, S/nº, Portelinha, Aracruz-ES e REBECA MOREIRA DOS SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Esperança, S/nº, Portelinha, Aracruz-ES. 12724 7.: LEONARDO BARCELOS VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Professor Lôbo, 717, Jardins, Aracruz-ES e LORENA PETERLE DE PAULA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Professor Lôbo, 717, Jardins, Aracruz-ES. 12725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de dezembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DERIK LOCATELLI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 221, Mata da Praia, Vitória-ES e SUELEN LOVO ROCHA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua Brígida Nader, nº 173, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 23445 2.: PAULO SCABELO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânica, residente na Rua José Guilherme Neffa, S/N, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROBERTA SILVA MORAES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua José Guilherme Neffa, S/N, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23449 3.: GEDIVAN OLIVEIRA ANTUNES LEÃO, natural de Vitoria-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Rua Prom. Diógenes Malacarne, Nº 208, Solon Borges, Vitória-ES e CRISTIANE SILVA CALMON, natural de Porto Velho-RO, com 47 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Prom. Diógenes Malacarne, Nº 208, Solon Borges, Vitória-ES. 23452 4.: MARCELO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Técnico em eletrotecnica, residente na Rua Jacinto Bresciani, nº 17, República, Vitória-ES e MÔNICA BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), Cozinheira, residente na Rua Jacinto Bresciani, nº 17, República, Vitória-ES. 23457 5.: FELIPE FAÉ STOCCO, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico de operação de petróleo, residente na Avenida Adalberto Simão Nader nº 117, Apto 504, Mata da Praia, Vitória-ES e ANNY SAMPAIO RAMPINELLI DE ANDRADE, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Adalberto Simão Nader nº 117, Apto 504, Mata da Praia, Vitória-ES. 23464 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOANILSON DE JESUS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Encarregado, residente na Rua Oito de Junho, nº 8, Grande Vitória, Vitória-ES e JÉSSICA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Oito de Junho, nº 8, Grande Vitória, Vitória-ES. 16891 2.: FLAVIO DO ROZARIO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 108, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e SCHARLENY SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cabeleireiro, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 108, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16892 3.: MICHAEL DOUGLAS SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Wilson Toledo, nº 668, Santo André, Vitória-ES e NAYANE MATIAS DE SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Wilson Toledo, N° 668, Santo André, Vitória-ES. 16893 4.: ANTONIO RIBEIRO STÔCCO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 1, Santo Antônio, Vitória-ES e ROSANA NEVES AURELIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 1, Santo Antônio, Vitória-ES. 16894 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOABIO WASHINGTON MENDES, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rodovia Norte Sul, 4148, Residencial Spazio Vanguardia, Apartamento 703, Bloco C, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Norte Sul, 4148, Residencial Spazio Vanguardia, Apartamento 703, Bloco C, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29427 2.: SIDNEY DA CRUZ LIMA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Turco, 45, José de Anchieta III, Carapina, Serra-ES e CAMILA MASSINI LESSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Turco, 45, José de Anchieta III, Carapina, Serra-ES. 29428 3.: MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Marataízes, nº 250, Bloco 09, Apartamento 203, Planalto de Carapina, Carapina, Serra-ES e LEILA PEREIRA GOMES, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Marataízes, nº 250, Bloco 09, Apartamento 203, Planalto de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO RIGONI VINCO, natural de Castelo-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Itaquari, N°295, Apt°1307, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FRANCINY GRECCO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Itaquari, N°295, Apt°1307, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07420 2.: ROGÉRIO BORGES PEREIRA, natural de ITABUNA-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Mario Fae, 310, Santa Ines, Vila Velha-ES e FERNANDA KELLER OLIVEIRA DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mario Faé, nº 310, Santa Inês, Vila Velha-ES. 18019 3.: BENICIO GONÇALVES NETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 63 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Av. Hugo Musso, 1045, Aptº 1203, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANDRÉA GONÇALVES LYRIO CALIL, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), advogada, residente na Av Hugo Musso, 1045, Ap 1203, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ALVES RODRIGUES, natural de Rolim de Moura-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 483, Vista da Serra I, Serra-ES e RÍSIA PECINALI SANTOS, natural de Paulo Afonso-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 483, Vista da Serra I, Serra-ES. 09792 2.: ALISSON WENDER DUTRA DE SOUSA, natural de Altamira-PA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jatobá, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e LANA VITÓRIA SILVA SOUSA, natural de Porto Seguro-BA, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Jatobá, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 09795 3.: PATRICK MARCELINO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Montes Claros, 654, Nova Carapina II, Serra-ES e RAQUEL FANTIN DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Avenida Montes Claros, 654, Nova Carapina II, Serra-ES. 09796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR BARBOZA DE MENEZES, natural de Santos-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), Coordenador financeiro, residente na Rua José Teixeira, nº 865/706, Santa Lúcia, Vitória-ES e LIVIA CAMPAGNARO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua José Teixeira, nº 865/706, Santa Lúcia, Vitória-ES. 23755 2.: JARDEL SANTOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, nº 124, Consolação, Vitória-ES e DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 246, Bonfim, Vitória-ES. 23757 3.: CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de eletricista, residente na Rua José Martins da Silva, nº 185, Romão, Vitória-ES e ROSA MARIA DA SILVA, natural de Apiaí-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Martins da Silva, nº 185, Romão, Vitória-ES. 23758 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO CARLOS DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Ouro Preto, nº 746, Barramares, Vila Velha-ES e JOCENEUDA DUARTE DE ARAUJO, natural de Jucas-CE, com 42 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Avenida Ouro Preto, nº 746, Barramares, Vila Velha-ES. 08101 2.: DEUSDETE DE JESUS SANTAROSA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Rua Raimundo Correa, nº 15, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e NEUZI LOPES, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Raimundo Correa, nº 15, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08102 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARDSON SANDES NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Horácio Simões, nº 06, Santos Dumont, Vila Velha-ES e ELUARA DE OLIVEIRA JARETTA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Horácio Simões, nº 6, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728265 2.: JOÃO PAULO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1095, Santa Inês, Vila Velha-ES e ELIANA ALMEIDA DO ROZARIO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, 1095, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS ALVES PEREIRA, natural de Mucurici-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Eldorado, nº 03, Canaã, Viana-ES e RAYANE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Eldorado, nº 03, Canaã, Viana-ES. 06771 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME GARUZZI COSTA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico mecanico, residente na Rua João Mazzega, 118, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e GLENDA SANTANA CAMPAGNARO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), secretária escolar, residente na Rua João Mazzega, 203, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES. 03003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 03 de dezembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Morro Redondo, Zona Rural,, Iúna-ES e GENILZA SIMÕES NETO DE SOUSA, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), lavradeira, residente na Córrego Morro Redondo, Zona Rural, Iúna-ES. 08532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de dezembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas