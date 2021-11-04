Proclamas - 04/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO FELIPE MARIANO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), CONFERENTE, residente na Rua Gilson Lesqueves, nº 106, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA KAROLINY DOS SANTOS RAIMUNDI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tesoureira, residente na Rua Arnaldo Fonseca, nº 39, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04733 2.: LUÍS FERNANDO NOGUEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 139, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CÁSSIA DA SILVA FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 139, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04750 3.: RIVALDO BISIO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Vargem Grande de Soturno, S/n, Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GEOVANNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente de balcão, residente na Rua Elimario Venturim, S/n, Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04786 4.: EVERTON SILVA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), design gráfico, residente na Rua Ernesto Miguel da Silva, nº 77, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LÊDA RAMOS DE SOUZA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 33 anos de idade, viúvo(a), esteticista, residente na Rua Luiz Corrêa Malva, nº 21, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04808 5.: ELVIO CRUZ DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), serrador, residente na Rua Abelardo Barbosa, nº 18, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUÉLEY MACHADO DOMINGOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Manoel Pedro Cavalcante, 21, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04810 6.: EDILSON SALÔTO MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Irene Lima Menegazzi, nº 15, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETÍCIA LIMA DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Irene Lima Menegazzi, nº 15, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04816 7.: MAXWELL MACHADO DOMINGOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), resinador, residente na Rua Manoel Pedro Cavalcante, nº 21, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAMILA CIRIACO, natural de Magé-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços da educação, residente na Rua Sebastião Castilho, 70, Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04823 8.: JALDECI MIGUEL DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Oscar Guedes Pinto, nº 29, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SANDRA MARA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Oscar Guedes Pinto, nº 29, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04833 9.: ALESSANDRO PEREIRA CAMPELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Antônio Miguel, nº 35, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE OLIVEIRA MOTTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), chapeira, residente na Rua Antônio Miguel, nº 35, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04838 10.: MATHEUS BARAQUI PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Jose de Alencar, 31, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATÁLIA AVILA SANTIAGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnóloga em recursos humanos, residente na Rua Luiz Rodrigues da Silva, S/n, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04850 11.: GILBERTO TESSINARI FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Antônio Secati, nº 14, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VALQUIRIA MARINATO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Astor Dillen dos Santos, nº 48, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04855 12.: RENAN MADEIRA TEIXEIRA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua João Baptista Vieira, nº 25, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MICHELE DA SILVA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Enerio Gomes, nº 3, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04867 13.: ALCEIR DA SILVA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Fazenda Mangueira, S/n, Bairro São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROZILDA BATISTA BUQUERONI, natural de Nova Venécia-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Fazenda Mangueira, S/n, Bairro São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04870 14.: ALDECI GOMES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), inspetor de segurança privada, residente na Rua Lucínia Braga Machado, nº 110, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOANA D'ARCK CAETANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua Lucínia Braga Machado, nº 110, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04874 15.: RODRIGO REIS FERRAÇO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Moreira, nº 303, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA RAVAGLIA ABREU, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Moreira, nº 303, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04875 16.: MOISÉS LIMA BASILIO, natural de Muqui-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mircroempreendedor, residente na Rua Gilberto Machado, nº 187, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e HOÉLITA OLIVEIRA DE FREITAS, natural de Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Gilberto Machado, nº 187, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04877 17.: RAFAEL VERLI BARROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua Antônio José de Moraes, nº 05, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA GUIDO DE MELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua Antônio José de Moraes, nº 05, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04881 18.: BRUNO DA SILVA FRANÇA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada 7, nº 40, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATHALIA CASTRO THOMPSON, natural de Campinas-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Projetada 7, nº 40, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04888 19.: VICTOR RIBEIRO CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), veterinário, residente na Rua Joaquim Pires de Amorim, nº 28, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LORRAINE FRANÇA DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), instrutora de idiomas, residente na Rua Maria de Assumpção Athayde, nº 91, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04889 20.: ARTHUR MAINETTE NETTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Apóstolo Pedro, nº 22, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PATRÍCIA DE FÁTIMA RAVANI XAVIER, natural de Muqui-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Rua Jeorge Martins de Souza, nº 6, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04890 21.: GERSON MONTANARO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ricardo Ronquetti, nº 24, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA ALVES ALMEIDA, natural de Iconha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ricardo Ronquetti, nº 24, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04891 22.: NERY MARCELINO DA SILVA, natural de São João do Muqui-ES, com 79 anos de idade, divorciado(a), jardineiro aposentado, residente na Rua Olavo Bilac, nº 149, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RITA DE CÁSSIA DE SOUZA, natural de Espírito Santo-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Olavo Bilac, nº 149, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04893 23.: WEVERTON DE OLIVEIRA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua Bertília Ferreira da Silva, nº 6, Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAÍS OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bertília Ferreira da Silva, nº 6, Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04894 24.: THIAGO DA SILVA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Santino Samuel de Aguiar, nº 28, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARISSA DE PAULA CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Ronilson Rodrigues, s/nº , Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04895 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO VAN ACKER, natural de Itabuna-BA, com 53 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Pastor José Marques, nº 45, 1º Andar, Aptº Nossa Senhora da Conceição, Itabuna-BA e LEVINICE TEIXEIRA CÂNDIDO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 1895, Apt101, Ed. Norberto Francisco, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729410 2.: MATHEUS DE SOUZA MATIAS MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Pátria Amada, nº 58, Dom João Batista, Vila Velha-ES e THAINÁ OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), menor aprendiz, residente na Rua da Paz, nº 207, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729411 3.: RODRIGO COSWOSQUE, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sinistro, residente na Rua José Ricardo, nº 90, Ibes, Vila Velha-ES e EDILÃINY FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Ricardo, nº 90, Ibes, Vila Velha-ES. 232729412 4.: NAYTON VON ERVEN DE BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 121 anos de idade, divorciado(a), micro empresario, residente na Rua Ângelo Borgo, Nº380, Santa Inês, Vila Velha-ES e RAIANE SATURNINO DE SOUZA, natural de Montanha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), universitaria, residente na Avenida Augusto de Carvalho, nº 1176, Linhares-ES. 232729413 5.: THIAGO FELÍCIO BARBOSA DE LIMA, natural de Brasilia-DF, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiario, residente na Rua Cornélio Caldas Carvalho, nº 1030, Guaranhuns, Vila Velha-ES e LAIS DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Carlos Almeida, nº 08, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729414 6.: JOSÉ ROBERTO REIS SÁ, natural de Belem-PA, com 38 anos de idade, solteiro(a), acougueiro, residente na Rua Petunias, SN, Qd 1, Lt02, Darly Santos, Vila Velha-ES e CREUZA WAN DER MAAS SOARES, natural de Nanuque-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), camareira, residente na Rua Petunias, SN, Qd 1, Lt02, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232729415 7.: CLÁUDIO JUNIOR DAS DORES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Tuiuti, nº 85, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e ELIZABETE ROSA DA SILVA, natural de Boa Esperança-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Rosa de Prata, nº 306, Novo México, Vila Velha-ES. 232729416 8.: LUIZ CARLOS DA SILVA DE FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), agente de segurança socio educativo, residente na Rua Treze, S/ Nº, Apto 1007, Ataíde, Vila Velha-ES e KAREM KATUSCIA MARTINS RIBEIRO, natural de Jaboatão dos Guararapes-PE, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Treze, S/ Nº, Apto 1109, BL 02, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729417 9.: ALDEIR PAULO DE ANANIAS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Vale da Esperança, Sn, Santa Clara, Vila Velha-ES e NILZA OLIVEIRA RANGEL, natural de Aracruz-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Vale da Esperança, Sn, Santa Clara, Vila Velha-ES. 232729418 10.: EMERSON MARCILIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), bombeiro civil da cst, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e MICHELE MACHADO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729419 11.: GUTEMBERG JACINTO COUTO, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Carlos Lindenberg, 94, Apto 304, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e GLÁUCIA DO NASCIMENTO DOS MARTIRES, natural de Penedo-AL, com 36 anos de idade, viúvo(a), operadora de caixa, residente na Rua Lisboa, nº 164, Araçás, Vila Velha-ES. 232729420 12.: DANIEL HENRIQUE ALMEIDA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tecnico de planejamento e programação, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 25, Aribiri, Vila Velha-ES e EMANUELE BERTHA FREITAS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 25, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729421 13.: MARCO AURELIO SOARES DUTRA, natural de Nilópolis-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Gentil Mares Guia, nº 06, Santos Dumont, Vila Velha-ES e FERNANDA PEREIRA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de condesc, residente na Rua Gentil Mares Guia, nº 06, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729422 14.: REIDNER LUCAS MARIN, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Rui Barbosa, nº 11, Brisamar, Vila Velha-ES e DANIELE CIRIACO GUEDES, natural de Itamarajú-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Rui Barbosa, nº 11, Brisamar, Vila Velha-ES. 232729423 15.: ABMAEL LISBOA RAMOS, natural de Ecoporanga-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua 7, S/n Q 06 L 03, Ataíde, Vila Velha-ES e SONIA HELENA POLTRONIERI, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua 7, S/n Q 06 L 03, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729424 16.: WAGNER DE SOUZA BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Rua Ângelo Antônio Fernandes, 320, Apto 1008, Bloco 04, Ataíde, Vila Velha-ES e DANIELE SABRINA CHERUBINO SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bibliotecaria, residente na Rua Ângelo Antônio Fernandes, 320, Apto 1008, Bloco 04, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729425 17.: MAGNO AUGUSTO PASCHOAL, natural de Volta Redonda-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), tecnico de planejamento, residente na Rua Mal. Candido Rondon, S/nº, Ataide, Vila Velha-ES e ROZILENE MARIA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Camacan-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mal. Candido Rondon, S/nº, Ataide, Vila Velha-ES. 232729426 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO ARNALDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), oficial de rede, residente na Rua Castelo Branco, nº 66, Bela Aurora, Cariacica-ES e RAISSA FRANCISCA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castelo Branco, nº 66, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28243 2.: GLEIDSON EPIFANIO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Três Marias, S/nº, Novo Horizonte, Cariacica-ES e LUCIANA ALVARENGA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Três Marias, S/nº, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28322 3.: JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO COSTA, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Novo Brasil, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES e MAURA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Novo Brasil, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28323 4.: ELTON PAULINO SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico em agropecuária, residente na Rua Santa Bárbara, nº 253, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MAKERLA DARÉ DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Santa Bárbara, nº 253, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28328 5.: FORTUNATO DEMARCHI FILHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Aracruz, nº 18, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DANIELE PEREIRA LIPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vicente Santório Fantini, nº S/n, Piranema, Cariacica-ES. 28337 6.: KAIO CÉSAR DA SILVA ROMUALDO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), polidor de metais, residente na Rua Colibri, nº 131, São Conrado, Cariacica-ES e ANGELA RIBEIRO BORGES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Colibri, nº 131, São Conrado, Cariacica-ES. 28339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEIDER GUSMÃO LEMOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Champagnat, nº 37, Apartamento 29, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUCIANA BEIRIGO OLIVEIRA, natural de Marília-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), defensora pública, residente na Avenida Champagnat, nº 37, Apartamento 29, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19407 2.: LUAN LUCAS GOMES BARBOSA COÊLHO, natural de Cajazeiras-PB, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Carlos Lindenberg, Nº 1615, Apartamento 01, Glória, Vila Velha-ES e PAULINO MATOS SANTANA FILHO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de caixa, residente na Rua Euclides da Cunha, Nº 96, Jardim Carapina, Serra-ES. 19408 3.: THIAGO PORTUGAL SOLEDADE, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 101, Apartamento 202 B, Boa Vista II, Vila Velha-ES e MARTA ROSE VIMERCATI SCODINO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 1418, Edificio Scodino, Apartamento 101, Itapuã, Vila Velha-ES. 19409 4.: GLAUBER VIEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Major Nodge Ulisses de Oliveira, nº 125, Itapuã, Vila Velha-ES e MELLICY FRANCELINO DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Nodge Ulisses de Oliveira, nº 125, Itapuã, Vila Velha-ES. 19410 5.: ALLAN SONEGHETE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), demonstrador de vendas, residente na Rua Eptacio Pessoa, N° 55, Glória, Vila Velha-ES e ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Eptacio Pessoa, N° 55, Glória, Vila Velha-ES. 19411 6.: JOSÉ CELISVALDO CONCEIÇÃO GOMES, natural de Óbidos-PA, com 36 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Coronel Sodré, nº 960, Centro, Vila Velha-ES e MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Sodré, nº 960, Centro, Vila Velha-ES. 19412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO ALVES DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nicolino Soares, Nº 142, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MAYRA FRAGA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nicolino Soares, Nº 142, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04316 2.: RYCHARD OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José de Souza, Nº 45, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e FERNANDA PINHEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Boa Sorte, nº 21, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04337 3.: THALES CARDOSO ARAUJO DE SOUZA, natural de São Gonçalo-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), supervisor adminstrativo, residente na Rua Luiz Soares Nascimento, nº 25, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ARIANE MARQUES BATISTA, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Luiz Soares Nascimento, nº 25, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04343 4.: DIONATHAN GRIGORIO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Polinária Satlher, S/nº, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e THAINARA LEMOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Polinária Satlher, S/nº, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04344 5.: JONES PEREIRA FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), servidor público, residente na Rua Prosópolis, nº 18, Sagrada Família, Vila Velha-ES e CHEILHA DE ARAUJO E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), estecista, residente na Rua Prosópolis, nº 18, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04347 6.: ADRIANO CANDIDO PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Da Lealdade, nº 3, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e EDNA SILVA TEIXEIRA, natural de Aimorés-MG, com 57 anos de idade, viúvo(a), assistente administrativa, residente na Rua Da Lealdade, nº 3, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04348 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de novembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN SALES GOMES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Professor Jones, nº 966, Centro, Linhares-ES e PATRICIA PEREIRA WANDERMAZ, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Jones, nº 966, Centro, Linhares-ES. 11437 2.: LUCAS SANTOS SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Castro Alves, nº 2794, Interlagos, Linhares-ES e ELIZIMAR MARIA DA SILVA BRITO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), crediarista, residente na Avenida Castro Alves, 2794, Interlagos, Linhares-ES. 11438 3.: FELIPE ALVARENGA DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante eletricista, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 25, Aviso, Linhares-ES e BRUNA GUIMARÃES DOS SANTOS, natural de Itaguaçu-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Aviso, Linhares-ES. 11439 4.: DIONE GONÇALVES DE LIMA AMBROZIO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua João Eurico Pandolfi, Qd 8, nº 34, Juparanã, Linhares-ES e CLAUDETE PINHEIRO COSTA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua João Eurico Pandolfi, Qd 8, nº 34, Juparanã, Linhares-ES. 11440 5.: ITALO NERES RIBEIRO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, Nº1212 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e BRUNA MARIA DE OLIVEIRA MANOEL, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, Nº1212 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA, natural de Lavras-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Emídio Costa de Santana, nº 115-apt 01, São Cristóvão, Vitória-ES e SONIA MARA BERMUDES ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), taxista, residente na Rua Emídio Costa de Santana, nº 115-apt 01, São Cristóvão, Vitória-ES. 25125 2.: NILSON ROSENDO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua do Luar, nº 60, Santa Martha, Vitória-ES e LAURA GALVÃO, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), assistente de gestão, residente na Rua do Luar, nº 60, Santa Martha, Vitória-ES. 25129 3.: RODNEY CESANA LOBO JUNIOR, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), biomédico, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 46, Parque Moscoso, Vitória-ES e LAÍS SILVA NUNES, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 46, Parque Moscoso, Vitória-ES. 25130 4.: LUCAS PLASTER DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Itaboraí, nº 326/802, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DAYANNE KELLER LOPES FADINI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Sebastião Costa, nº 230, Joana D'arc, Vitória-ES. 25131 5.: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), engenheiro de produção, residente na Rua Francisco Segóvia, Nº 300, Fradinhos, Vitória-ES e ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), advogado, residente na Rua Francisco Segóvia, nº 300, Fradinhos, Vitória-ES. 25132 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENOIR HERINGER DA SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Odilon Redon, nº 1000, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MICHELE RODRIGUES MARQUES, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Odilon Redon, nº 1000, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09121 2.: BRUNO FERNANDES ALBUQUERQUE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), Servidor público federal, residente na Avenida Boa Esperança, nº 6, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e TAYARA APARECIDA ALVES EMERIQUE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Administradora de empresas, residente na Avenida Boa Esperança, nº 6, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09124 3.: WESLEY GAMBARINI SALVADOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar financeiro, residente na Rua Thomaz Antonio Gonzaga Nº20, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e THAMIRIS DE AQUINO PIMENTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Thomaz Antonio Gonzaga Nº20, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09125 4.: SIGMAR AMARO, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua da Banana, nº 449, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e FABÍOLA PORFÍRIO CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Banana, nº 449, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09126 5.: EDUARDO RODRIGUES CARIOCA, natural de Betim-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), vulcanizador, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula I, Vila Velha-ES e STEFANY MOREIRA ABREU, natural de Mantenópolis-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 09128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO LIMA NAVA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Guaçuí-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ronaldo Scampini, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24957 2.: SEBASTIÃO CARLOS GOMES FIGUEIRA, natural de Muqui-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua Ricardo Luiz Smith, nº 59, Maria Ortiz, Vitória-ES e ALIANE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ricardo Luiz Smith, nº 59, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24967 3.: WANDERSON JACQUES BIANQUINHO BRAGANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), gestor de manutenção, residente na Rua Professor Carlos Leonardo Kulnig, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAQUEL BORGES BRAVIM, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professor Carlos Leonardo Kulnig, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24973 4.: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Augusto dos Anjos, Chácara Parreiral, Serra-ES e MIRELLA LIMA MOURA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), agente comercial, residente na Rua Genny Quintaes Cerqueira e Souza, Antônio Honório, Vitória-ES. 24974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIGOR MATHEUS CORRÊA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de designer gráfico, residente na Escadaria Braz Rubim, nº 256, Caratoíra, Vitória-ES e THÁLYA FERNANDA NINZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnica em segurança do trabalho, residente na Escadaria Braz Rubim, nº 256, Caratoíra, Vitória-ES. 17589 2.: ANTONIO MONFARDINI, natural de Colatina-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Argemira Carlos Cassimiro, nº 57, Santa Tereza, Vitória-ES e ANA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Pavão-MG, com 64 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Argemira Carlos Cassimiro, nº 57, Santa Tereza, Vitória-ES. 17591 3.: FERNANDO SILVA CÉZAR, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente de cobrança, residente na Rua Ernesto Bassini, nº 335, Santo Antônio, Vitória-ES e LAYLA DOS SANTOS PORTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Ernesto Bassini, nº 335, Santo Antônio, Vitória-ES. 17592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANILTON CABRAL DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 45 anos de idade, Divorciado(a), encarregado de obras, residente na Rua Araxa, 13, Nova Carapina II, Serra-ES e JENNIFER SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Araxa, 13, Nova Carapina II, Serra-ES. 11206 2.: DANIEL ROSA CURITIBA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Domingos José Martins, nº 4, Novo Porto Canoa, Serra-ES e GISELE SANTOS MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Avenida Domingos José Martins, nº 4, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11335 3.: ALDEMIR DA CRUZ PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Apache, 102, Vista da Serra I, Serra-ES e MARIA SUSANA DE ARAÚJO SANTOS, natural de Arapiracal-AL, com 34 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora social, residente na Rua Apache, 102, Vista da Serra I, Serra-ES. 11346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ FRANCISCO ROSA RIO BRANCO, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), Motorista de automóveis, residente na Rua Aristides Leite, 249, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES e LUCIENE DA LUZ FREITAS RIO BRANCO, natural de Pinheiros-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Professor de jardim da infância, residente na Rua Aristides Leite, nº249, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES. 04796 2.: JOSEMAR RODRIGUES PIMENTEL, natural de Ilhéus-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Operacional, residente na Rua Miguel Alves, nº 45, Centro, Sooretama-ES e ANA PAULA BRITO SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Miguel Alves, nº 45, Centro, Sooretama-ES. 04797 3.: LEONARDO ROSA MADEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio, residente na Sitio Três Irmãos, Parque São Jorge, Sooretama-ES e MAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Iconha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Do Lar, residente na Sitio Três Irmãos, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 03 de novembro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILMAR SILVA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 57 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Iracema, nº 08, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e NILVA MENDONÇA DE MELO SCHNEIDER, natural de Resplendor-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), repositora, residente na Rua Iracema, nº 08, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 32588 2.: GABRIEL AMARAL DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Travessa Palmeirinha, 312, Taquara II, Serra-ES e JOYCE DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Travessa Palmeirinha, 312, Taquara II, Serra-ES. 32589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON DE ALMEIDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Japura Mirim, nº 02, Nova Bethânia, Viana-ES e JULIANARA AIME DE SÁ, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Japura Mirim, nº 02, Nova Bethânia, Viana-ES. 07471 2.: TALES DE OLIVEIRA PONE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Serralheiro, residente na Rua Catarina Ferreira, N° 34, Ipanema, Viana-ES e DÉBORA DE SOUZA VIANA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Catarina Ferreira, N° 34, Ipanema, Viana-ES. 07472 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLAUCIO BARBOSA COUTINHO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Reserva Biológica de Comboios, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e NARIANE DE MATOS MENDES, natural de Catu-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Reserva Biológica de Comboios, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00693 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de novembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIGOR JULIAN DA CUNHA ANDRADE, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), gerente de pcp, residente na Rua Bom Jesus, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e TATIANE CARVALHO FARIAS, natural de Iconha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), perfumista, residente na Rua Bom Jesus, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01569 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DA SILVA HENRIQUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ensacador, residente na Rua João Batista, sem Número, Bairro Parada Cristal, Jerônimo Monteiro-ES e MALUÍ ANTUNES VIEIRA VARGAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Batista, sem Número, Bairro Parada Cristal, Jerônimo Monteiro-ES. 01127 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 03 de novembro de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil