Proclamas - 04/09/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMUNDO DOS SANTOS SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Itaipú, nº 721, Vila Nova de Colares, Serra-ES e CHISLEI GONÇALVES DE JESUS, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itaipú, nº 721, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32029 2.: JOSUÉ KALLEB DOS REIS BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de operações de cargas, residente na Rua Campo Verde, S/N°, Feu Rosa, Serra-ES e KARLA CAROLLYNE DE JESUS MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Campo Verde, S/N°, Feu Rosa, Serra-ES. 32031 3.: LEANDRO DE AZEVEDO FERREIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Dezessete, nº 18, Casa do Fundos, Maringá, Serra-ES e MICHELLE RIBEIRO ALVES, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Dezessete, nº 18, Casa do Fundos, Maringá, Serra-ES. 32035 4.: TED RÓBSON SANTOS SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Alegria, s/nº , Jardim Tropical, Serra-ES e MARLIENE RIBEIRO NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 14, José de Anchieta II, Serra-ES. 32036 5.: ÁLEFE CORREIA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Pau Brasil, nº 125, Feu Rosa, Serra-ES e YOSHIE ALVES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pau Brasil, nº 125, Feu Rosa, Serra-ES. 32037 6.: FÁBIO SOARES, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Pica-pau, nº 35, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA DA PENHA SABINO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Pica-pau, nº 35, Novo Horizonte, Serra-ES. 32038 7.: JOSÉ ORLANDO SOARES PEREIRA, natural de Pavão-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Muniz Freire, S/n, Jardim Carapina, Serra-ES e ANDRESSA CARDOZO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Muniz Freire, S/n, Jardim Carapina, Serra-ES. 32168 8.: VINICIUS FALCÃO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Peracanga, S/nº, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e THAIS CAZAROTO BASTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Peracanga, S/nº, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32173 9.: RAFAEL DE MOURA CORTELETTI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Evaristo da Veiga, nº 135, Chácara Parreiral, Serra-ES e LIVIA DE MATTOS PÓVOA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Evaristo da Veiga, nº 135, Chácara Parreiral, Serra-ES. 32176 10.: FILIPE SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Alegre, nº 92, Barcelona, Serra-ES e LUIZA NICOLINI SALUME, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Sobral, nº 61, Barcelona, Serra-ES. 32180 11.: WALDECY JOSÉ DE FREITAS FERNANDES, natural de Vala do Rufino-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Recreio das Palmeiras, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e CELESTE SEBASTIANA MARTINS, natural de São Domingos do Prata-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Avenida Padre Ezequiel Ramim, nº 67, Laranjeiras Velha, Serra-ES. 32191 12.: DELMIR DUARTE, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), padeiro aposentado, residente na Rua das Nogueiras, nº 01, Feu Rosa, Serra-ES e MARIA AUXILIADORA TALIANO, natural de Rio Casca-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua das Nogueiras, nº 01, Feu Rosa, Serra-ES. 32192 13.: MARIO ALAIR DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 75 anos de idade, viúvo(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Noemi Costa Dominguez, S/nº, Praia de Carapebus, Serra-ES e LENIR LIANO DE AMORIM, natural de Nova Venda-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Noemi Costa Dominguez, S/nº, Praia de Carapebus, Serra-ES. 32193 14.: JORGE LUIZ DE CASTRO JÚNIOR, natural de Brasília-DF, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador refratário, residente na Rua do Abacateiro, nº 235, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ALINE GOMES ABREU, natural de Aragarças-GO, com 41 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua do Abacateiro, nº 235, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32194 15.: HUMBERTO TRESSMANN, natural de Itaguaçu-ES, com 79 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Miramar, nº 06, Bairro de Fátima, Serra-ES e TAIZA CARLA PEREIRA, natural de Ipatinga-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Miramar, nº 06, Bairro de Fátima, Serra-ES. 32195 16.: MANOEL DE FRANÇA NOGUEIRA, natural de Campina Grande-PB, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Asteca, nº 4, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e ROSILENE ARAUJO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Asteca, nº 4, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 32196 17.: JORGE VELASCO DE OLIVEIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), motorista operador, residente na Rua Lírio, nº 06, Balneário de Carapebus, Serra-ES e FRANCIELE DAMACENA DE OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Lírio, nº 06, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32198 18.: ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Praça José Luiz Rocha, nº 38, Jardim Limoeiro, Serra-ES e BRENDA SUELEN BALBINO SANTOS, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Praça José Luiz Rocha, nº 38, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32199 19.: CLEBER MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Miguel José, nº 11, Pitanga, Serra-ES e DENIZE MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Miguel José, nº 11, Pitanga, Serra-ES. 32200 20.: CASSIUS CLEI NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Castelo, nº 33, Barcelona, Serra-ES e DANIELLE VIEIRA NOBRE, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), lider operacional, residente na Rua Castelo, nº 33, Barcelona, Serra-ES. 32229 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO ALMEIDA VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Goiás, nº 333, Kubitschek, Guarapari-ES e NÚBIA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Goiás, nº 333, Kubitschek, Guarapari-ES. 12477 2.: MOZART RODRIGUES PEDROTI, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Madrid, S/n, Aldeia da Praia, Guarapari-ES e CARLA VAZ ALVES, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Avenida Madrid, S/n, Aldeia da Praia, Guarapari-ES. 12478 3.: GUILHERME ALMEIDA FELBERG, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agente de campo, residente na Rua D, nº 61, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e ANA CLÁUDIA DA SILVA NASCIMENTO, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Trinta e Seis, S/n, Benevente, Anchieta-ES. 12479 4.: MICHEL GAVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Rua Caramuru, nº 20 , Muquiçaba, Guarapari-ES e CRISTIANE MARIA BELICO PEREIRA, natural de Ponte Nova-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Caramuru, nº 20 , Muquiçaba, Guarapari-ES. 12480 5.: RONALDO DE ASSIS RIBEIRO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 66 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 17, Centro, Guarapari-ES e CÂNDIDA ALVES PEREIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 17, Centro, Guarapari-ES. 12481 6.: JOÃO ALBERTO SIMÕES PIRES FRANCO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), Defensor público federal, residente na Rua 12 Chácara 312A, nº 13, Setor Habitacional, Brasília-DF e LUCIANA DE OLIVEIRA INACIO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Mariana Elisa de Oliveira, nº 284, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12482 7.: ÉRIC BRAIAN BORBA SÓRIA, natural de Bagé-RS, com 32 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Itaguaçú, nº 47, Belo Horizonte, Guarapari-ES e NICOLE APARECIDA ALVES SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Itaguaçú, nº 47, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 12483 8.: HILLY DE BRITO POMPERMAYER, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professor de tecnologia, residente na Rua Waltrudes Alves Rosa, nº 273, Kubitschek, Guarapari-ES e BERTHA SIMÕES LYRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Waltrudes Alves Rosa, nº 273, Kubitschek, Guarapari-ES. 12484 9.: WELBER RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Niterói-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Avenida Santa Cruz, S/n, Jabaraí, Guarapari-ES e PATRÍCIA RAMOS DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 30 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Avenida Santa Cruz, S/n, Jabaraí, Guarapari-ES. 12485 10.: LUCIANO CORRÊA FERRARI, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Praia do Riacho, Guarapari-ES e MARIA DE FÁTIMA LEITE DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstca, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12486 11.: AUGUSTO MARANGON SOARES, natural de Ubá-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente judiciário, residente na Rua Caxambu, Nº 8, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e ISADORA BARBOSA MATO GROSSO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente judiciária, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 1020, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12487 12.: FABRICIO GOES MARTINS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Acre, S/n, Camurugi, Guarapari-ES e GISELI FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Acre, S/n, Camurugi, Guarapari-ES. 12488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 03 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALVARO AUGUSTO DOS ANJOS BRANDÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 64 anos de idade, divorciado(a), produtor rural autônomo, residente na Rua Pedro Luiz Zanandrea, Mata da Praia, Vitória-ES e RAFAELA MORENA LARANJA GONÇALVES DOS ANJOS BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Pedro Luiz Zanandrea, Mata da Praia, Vitória-ES. 24792 2.: RENATO BASTOS BINOTTI ABREU DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAULA ZUMAK PASSOS TACKLA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24794 3.: RUAN RAMOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Clara, Santa Cecília, Cariacica-ES e JULIA ALVES PATRICIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24795 4.: DIEGO TRINDADE AMBRÓSIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), consultor técnico de vendas, residente na Rua Milton Ramalho Simões, Jardim Camburi, Vitória-ES e ESTEFANI RAQUELE TINELLI, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Milton Ramalho Simões, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24796 5.: BRUNO PATRÍCIO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), líder de sinistro, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA RANGEL SCARDUA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24797 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILSON ALVES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), feirante, residente na Rua S. Benedito, nº 20, São João Batista, Cariacica-ES e BRENA SOARES BOURGUIGNON, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua S. Benedito, nº 20, São João Batista, Cariacica-ES. 13923 2.: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Nova Jerusalém, nº 229, Nova Valverde, Cariacica-ES e MARINA FARIA EMILIÃO, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nova Jerusalém, nº 229, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13924 3.: YURI KARESTH DE ALMEIDA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), contador, residente na Rua Herme Santorio, nº 17, Campo Verde, Cariacica-ES e ADRIELLE DE ALMEIDA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Herme Santorio, nº 17, Campo Verde, Cariacica-ES. 13926 4.: JOÃO VITOR DOS SANTOS ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Eucalíptos, nº 23, Santana, Cariacica-ES e ANNA CAROLINA DA PAZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Eucalíptos, nº 23, Santana, Cariacica-ES. 13928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS LEVI ALVES BARBOSA, natural de Ipatinga-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Bilreiro, nº 157, Centro da Serra, Serra-ES e KEZIA ARAUJO FABEN, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Bonifácio, nº 240, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 11152 2.: FLÁVIO DA CRUZ MARTINS, natural de Nanuque-MG, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Luiz, nº 26, São Marcos II, Serra-ES e DIRLENE SIQUEIRA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua São Luiz, nº 26, São Marcos II, Serra-ES. 11172 3.: MICHEL RABELO ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), masseiro, residente na Rua Ipaba, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES e TAÍSNARA DE OLIVEIRA DA HORA, natural de Fundão-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipaba, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES. 11173 4.: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Braúna, nº 460, Vista da Serra II, Serra-ES e ISAULINA CUSTODIA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Braúna, nº 460, Vista da Serra II, Serra-ES. 11177 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE ALBERTO DA CRUZ SILVA, natural de Pacaembu-SP, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Ataíde, Vila Velha-ES e IVANILA MARIA SIMONI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729278 2.: VICTOR PEREIRA COIMBRA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Macieiras, nº 03, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e LIVIA DA SILVA JOSÉ, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), tecnica em segurança do trabalho, residente na Rua Macieiras, nº 03, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729279 3.: WILSON GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 121 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Trinta e Três, nº 230, Santa Mônica, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS PARADISO CANDIDO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), professsora, residente na Rua Trinta e Três, 230, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729280 4.: KENEDY ANDERSON SOUZA DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Manoel Nascimento, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES e JESSICA WILLIANY MATIAS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Manoel Nascimento, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729281 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE SCHRAIBER DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Assembléia, nº 16, São Francisco, Cariacica-ES e EDUARDA COSER BRAZOLINO, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antônio Régis dos Santos, nº 462, Apt° 1101, Itapuã, Vila Velha-ES. 28146 2.: FABRICIO FIM GOBBI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Eletricista bobinador, residente na Rua Augusto Bergami, 34, Campo Grande, Cariacica-ES e FRANCIELY RODRIGUES CAMARGO, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Vendedor em comércio atacadista, residente na Rua Bolívar de Abreu, nº 34, Campo Grande, Cariacica-ES. 28151 3.: LUAN LUIZ ROSA MONTEIRO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua dos Reis Magos, nº 9, Vila Palestina, Cariacica-ES e VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Reis Magos, nº 9, Vila Palestina, Cariacica-ES. 28156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLLES BORGES GUILHERME, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Avenida Goulart de Andrade, Nº 252, QD /, Palmital, Linhares-ES e RAYANE MEDEIROS DE SOUSA, natural de Patos-PB, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Goulart de Andrade, Nº 252, QD /, Palmital, Linhares-ES. 11243 2.: PEDRO PAULO SERAFIN BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador de maquinas, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 588, Interlagos, Linhares-ES e SÂMELA DA SILVA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 588, Interlagos, Linhares-ES. 11244 3.: WANDERSON DA SILVA BADIANI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua STO Menelli, N° 35, Bairro Planalto, Linhares-ES e DEISY CESATI, natural de Rio Bananal-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua STO Menelli, N° 35, Bairro Planalto, Linhares-ES. 11245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS MELOTTI MARTINS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 414, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THALYA KATLYN SCHULTZ OSCAR DE ASSIS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rodovia do Sol, nº 2738, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19167 2.: ROBERTO NERVAL CHAVES, natural de Itambacuri-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), cabelereiro, residente na Rua Maranhão, nº 140, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ADEMIR PANSINI, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Maranhão, nº 140, Apartamento 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19170 3.: RAPHAEL RANGEL ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1186, Santa Inês, Vila Velha-ES e ALINE DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Mauro Vasconcelos, nº 31, Boa Vista I,, Vila Velha-ES. 19172 4.: THALLYS COSTA CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 1008, BL- B 705, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e MARIA CAROLINE DE RAMOS, de nacionalidade brasileiro(a), profissão estudante, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, natural de Dourados-MS, com residência e domicílio na Avenida Antônio de Almeida Filho,n° 1008, Torre B, AP 705 , Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES. (Repúblicado por incorreção) 5.: JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro(a), profissão autonomo, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Cariacica-ES, com residência e domicílio na Avenida Vista Linda, S/n, Prainha da Glória, em Vila Velha-ES e THAINÁ SOUZA FERNANDES, de nacionalidade brasileiro(a), profissão autonomo, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, natural de Porto Seguro-BA, com residência e domicílio na Avenida Vista Linda, S/n, Prainha da Glória, em Vila Velha-ES. (Repúblicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUEL MARVILA CANDAL, natural de Presidente Kennedy-ES, com 70 anos de idade, Solteiro(a), beneficiário do LOAS, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES e IVANETE COSTA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 66 anos de idade, Solteira(o), beneficiária do LOAS, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES. 14148 2.: ADEILSON DOS ANJOS FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES e ROSÂNGELA JACOB LIQUER, natural de Anchieta-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idoso, residente na Rua Projetada, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES. 14149 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEISIELLY DA SILVA DIAS, natural de Volta Redonda-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Central, Nº 160, São José, Vitória-ES e JÉSSICA CHAGAS EUGENIO, natural de Rio de Janeiro-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em edificações, residente na Rua Central, 160, São José, Vitória-ES. 17519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGES MARCOS VIEIRA BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), Auxiliar de mecânico, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 68, Consolação, Vitória-ES e NAYARA DE ALMEIDA MARQUES CUNHA, natural de Sete Lagoas-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 2945 , Andorinhas, Vitória-ES. 24996 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WALACE CLAUDINEI CASSANDRO, natural de Domingos Martins -ES, nascido em 15 de julho de 1989, estado civil solteiro, profissão gesseiro, residente e domiciliado Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Cassandro, falecido e Maria José Gransieri Cassandro e KELLY REGINA DE ANDRADE, natural de Castelo, -ES, nascida em 26 de setembro de 1985, estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Costa de Andrade e Emilia Aparecida Buffon de Andrade. 2.: EVALDO LEPPAUS, natural de Santa Leopoldina, -ES, nascido em 26 de novembro de 1968, estado civil divorciado, profissão funcionário público, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Santa Luzia, Aracê, Domingos Martins-ES, filho de Alfredo Leppaus, falecido e Orlandina Santanna Leppaus e GLAUCIONY ESPIRIDON, natural de Vitória, -ES, nascida em 20 de abril de 1971, estado civil divorciada, profissão funcionária pública, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Santa Luzia, Aracê, Domingos Martins-ES, filha José Espiridon e Maria Celeste Costabeber Espiridon. 3.: PAULO RENAN VELTEN, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 28 de outubro de 1996, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Alto Jucu, Aracê, Domingos Martins-ES., em Domingos Martins-ES, filho de Paulo Cesar Velten e Laurinda Scheneider Velten e RAIANE BAPTISTA POTHIN, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 03 de dezembro de 1995, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Alto Jucu, Aracê, Domingos Martins-ES, em Domingos Martins-ES, filha de Vandeéli Pothin e Maria da Conceição Baptista Pothin. 4.: FÁBIO CASTELAN, natural de São Gabriel da Palha, -ES, nascido em 26 de julho de 1980, estado civil divorciado, profissão balconista, residente e domiciliado Av. Modolo, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Gentil Castelan e Helena Prenholato Castelan e YHUEFANG VENTURIM ONOFRE, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascida em 12 de agosto de 1983, estado civil divorciada, profissão Secretária, residente e domiciliada Av. Modolo, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Adilson Onofre e Marlene Venturim Onofre. 5.: JOSÉ GERALDO BASTOS, natural de Muniz Freire, -ES, nascido em 26 de julho de 1988, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José de Souza Bastos e Sirlene da Penha Lordeiro Bastos e SOLANGE SIMMER DOS PASSOS, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 23 de agosto de 1986, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, residente e domiciliada Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Olindino José dos Passos Netto e Norma Sebastiana Simmer dos Passos. 6.: MAYK HENRIQUE CABRAL DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco, -ES, nascido em 05 de janeiro de 1993, estado civil solteiro, profissão motorista, residente e domiciliado Rua Um, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Luiz Alzerino dos Santos e Sirlene Cabral da Silva e FABRICIA CANAL, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 24 de outubro de 1985, estado civil solteira, profissão administradora, residente e domiciliada Rod. BR 262, S/N, São Floriano, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Ademir Canal e Gracinda Gava Canal. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 03 de setembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: IANDRISSON KAYLON MARQUES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 18 de abril de 1999, estado civil solteiro, profissão ajudante geral logistica, residente na Rua Governador Valadares, Nº11, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filho de EVERTON CORREA DE ALMEIDA e CARLA MARQUES MOURA & RITA DE CÁSSIA LIMA FARIA, nacionalidade brasileira, natural de Jacareí-SP, nascida em 05 de março de 2001, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente na Avenida Benjamim Vitório, Nº57, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filha de AILTON THOMÉ DE FARIA e MARILENE BORGES DE LIMA FARIA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 03 de setembro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino