Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Proclamas

Proclamas - 04/09/20

Sexta-feira

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Arquivos & Anexos

Proclamas - 04/09/20

Tamanho do arquivo: 579kb
Baixar

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAKSON SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Clara, nº 260, Oriente, Cariacica-ES e HELOUÍSE ALVES DE JESUS, natural de Arataca-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Clara, nº 260, Oriente, Cariacica-ES. 27082 2.: LEONARDO ANTONIO BETINI ARAÚJO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Rua B, nº 168, Itapemirim, Cariacica-ES e MICHELLE ANDRIOLLI FERIGUETTI, natural de Massachusetts, Estados Unidos da América-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), terapêuta ocupacional, residente na Rua Três, nº 400, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 27097 3.: BRUNO DA SILVA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Sergipe, nº 8, Bandeirantes, Cariacica-ES e LUDMILA DE SOUZA ARAUJO, natural de São Paulo-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua D, nº 22, Sotelândia, Cariacica-ES. 27107 4.: PATRYCK ALVES FARONI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Doce, nº 9, Itaquari, Cariacica-ES e JULIANA BASTOS COSTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Doce, nº 9, Itaquari, Cariacica-ES. 27109 5.: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), oficial edificante, residente na Rua Querubins, nº 7, Vista Mar, Cariacica-ES e MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), sub gerente, residente na Rua Augusto Jacob, nº 23, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27111 6.: WASHINGTON VIANA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Atenas, nº 224, Vale dos Reis, Cariacica-ES e JORDAINE DE SOUZA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Atenas, nº 224, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27112 7.: JOSEVAN DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Conservador de estradas de rodagem, residente na Rua São Bernardo, nº 50, Vista Mar, Cariacica-ES e GABRIELA HENRIQUE DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Empregado doméstico faxineiro, residente na Rua São Bernardo, nº 50, Vista Mar, Cariacica-ES. 27118 8.: JOHN WENDER DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Joaquim de Souza, nº 07, Castelo Branco, Cariacica-ES e MARCELA CERQUEIRA DA LUZ, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Joaquim de Souza, nº 7, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27122 9.: JOSÉ CARLOS FILHO ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), eletrecista, residente na Rua Santo Orsolo, 89, Mata da Praia, Cariacica-ES e ALBANETE DA SILVA, natural de Mathias Lobato-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santo Orsolo, 89, Mata da Praia, Cariacica-ES. 27124 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISÉS CRUZ CÂNDIDO, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Fazenda Chapadão das Palminhas, s/n, Linhares-ES e ALICE VENTURINI VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Ipiranga, nº 1801, Interlagos, Linhares-ES. 10350 2.: DANIEL SENA CARDOSO, natural de Porto Seguro-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), fibreiro, residente na Avenida Cecília Meireles, nº 784, Palmital, Linhares-ES e ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO ANJOS, natural de Janauba-MG, com 31 anos de idade, viúvo(a), dona de casa, residente na Avenida Cecília Meireles, nº 784, Palmital, Linhares-ES. 10351 3.: JHARDEL RODRIGUES SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de farmácia, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 10, Santa Cruz, Linhares-ES e MÁRCIA RAQUEL DA SILVA DIONISIO, natural de Sooretama-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida Sapucaia, S/n, Movelar, Linhares-ES. 10352 4.: LUIS TADEU BIANCHI JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), Ajudante decapagem, residente na Rua Pindaíba, nº S/N, Nova Esperança, Linhares-ES e EMILLY DEONISIO SERAFIM, natural de Araruama-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Apolônia Belizária Correa, nº S/N, Planalto, Linhares-ES. 10353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: IRINEU HERBETTA JUNIOR, natural de Campinas-SP, com 58 anos de idade, divorciado(a), Engenheiro eletricista, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 51, Apto 303 A, Jardim da Penha, Vitória-ES e VANUSA LIPPHAUS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 51, Apto 303 A, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23950 2.: GEORGE NUNES BUENO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 320, Apt 402, Jardim Camburi, Vitória-ES e FRANCIELE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua José Anchieta Fontana, nº 320, Apt 402, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23952 3.: ANDERSON ZUKE DE LIMA, natural de Jaru/Ariquemes-RO, com 40 anos de idade, divorciado(a), mecânico automotivo, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, nº 35, Maria Ortiz, Vitória-ES e ZAIKIANE DE SOUZA PIMENTA, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, nº 35, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23956 4.: ÉVERTON JOSÉ DE SANTANA, natural de Santa Isabel-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 150, Condominio Ed. Iguaçu Bloco A Unidade 204-A Jardim Camburi, Vitória-ES e NATHALIA GERVÁSIO BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 150, Condominio Ed. Iguaçu Bloco A Unidade 204-A Jardim Camburi, Vitória-ES. 23960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY GOMES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Rio Tibaji, nº 100, Eldorado, Serra-ES e PATRICIA SILVA ALVES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Rio Tibaji, nº 100, Eldorado, Serra-ES. 10322 2.: BRUNO DE OLIVEIRA COELHO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Vasco Fernandes Coutinho, 224, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LUZIMAR SILVA AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vasco Fernandes Coutinho, 224, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10324 3.: SAMUEL LIMA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Tulipa, 03, São Marcos, Serra-ES e BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA, natural de Parintins-AM, com 20 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Tulipa, 03, São Marcos, Serra-ES. 10326 4.: MILTON SANTOS DA SILVA, natural de Ilheus-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serv. gerais, residente na Travessa Esmeralda, S/n, Palmeiras, Serra-ES e LILIANE SILVA DE OLIVEIRA, natural de Dário Meira-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Esmeralda, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR SAMORA COUTINHO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Olavo Bilac, nº 2033, Planeta, Cariacica-ES e LAINE MATOS BARRETO, natural de Ipiaú-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, nº 2033, Planeta, Cariacica-ES. 13089 2.: ANGEOMAR DOS SANTOS AUGUSTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de vendas, residente na Rua Rei Pelé, Nº 1237, Presidente Médice, Cariacica-ES e EDILAINE SILVA CHAGAS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 1152, Porto De Santana, Cariacica-ES. 13090 3.: GUSTAVO DA SILVA BERNARDO, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Trinta e Seis, nº 1, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JACIARA REIS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Trinta e Seis, nº 1, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDO PANSINI JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Mário Cypreste, nº 81, Mário Cypreste, Vitória-ES e RAYANA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Mário Cypreste, nº 19, Mário Cypreste, Vitória-ES. 17090 2.: JEFFERSON SANTOS DA PAIXÃO, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Brasil, nº 123, Resistência, Vitória-ES e ADRIELE ALVES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 123, Resistência, Vitória-ES. 17091 3.: GILSIMAR MARQUES SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, viúvo(a), vendedor autônomo, residente na Travessa José Ávila, nº 25, São José, Vitória-ES e DAIENE TIENGO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora autônoma, residente na Travessa José Ávila, nº 25, São José, Vitória-ES. 17092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEILSON SANTOS SOUSA, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Manoel Pereira, nº S/n, Gurigica, Vitória-ES e ILMA SANTIAGO, natural de Afonso CLaudio-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Manoel Pereira, nº S/n, Gurigica, Vitória-ES. 24111 2.: FERNANDO FREIRE PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), MILITAR, residente na RODOVIA SERAFIM DERENZI,11025, Bairro SÃO CRISTOVÃO,, VITÓRIA-ES e FÍLIS ZAVOUDAKIS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua João Bechara, nº 391, Centro, Itapemirim-ES. 24113 3.: ANTONIO ITEOLANDIO MARINHO, natural de Campo Grande-MS, com 47 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Dom Pedro I, nº 330, Maruípe, Vitória-ES e SARITA ALVES BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Dom Pedro I, nº 330, Maruípe, Vitória-ES. 24114 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE MATIAS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Antonio Freire, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LARISSA DE AZEVEDO DIOLINO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Antonio Freire, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07024 2.: LUCAS VERISSIMO VIANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Primavera, nº 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JENEFFER KETLIM MIRANDA DE SOUZA, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Primavera, nº 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07025 3.: CLÉCIO LUIZ DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 42, Marcílio de Noronha, Viana-ES e AUSÂNIA APARECIDA DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 42, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURÍCIO DE JESUS DO CARMO, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Ivan Neiva Neves, nº 7, Ed. Laureana, Aptº 303, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e MÔNICA SANTOS DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Ivan Neiva Neves, nº 7, Ed. Laureana, Aptº 303, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07687 2.: NILCÉLIO VIEIRA RIBEIRO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua São Paulo, Nº2255, Apto. 101, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e OTÁVIA CRISTINA MARTINS ALVES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Ramiro Camargo, Nº15, Apto. 501, Santa Helena, Coronel Fabriciano-MG. 07697 3.: YGOR LÁZARO DE FARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Guarapari-ES, com residência e domicílio na Avenida Hugo Musso, nº 658, Apartamento 602, Ed. Mariah, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e CECÍLIA DE CAMPOS COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, natural de Abaeté-MG, com residência e domicílio na Avenida Hugo Musso, nº 658, Apartamento 602, Edifício Mariah, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARQUES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Rua Isidoro Mareto, S/n, Centro, Conceição do Castelo-ES e GRACIANA DAVEL TEDESCO, natural de Castelo-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Lavradora, residente na na Rua Isidoro Mareto, S/n, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 03 de setembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS DA SILVA BONFIM, natural de Itapetinga-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JÉSSICA DA SILVA FERRARINI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADAILSON LIMA DO NASCIMENTO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), caldereiro, residente na Rua Estrada Demetrio Ribeiro,320, São Brás, João Neiva-ES e THAIS SANTANA DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Padre de Anchieta, 280, Vila Nova, João Neiva-ES. 03040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 03 de setembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DAMASCENO DE ALMEIDA, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, Iúna-ES e VITÓRIA CRISTINA COMAN, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Área Rural, Iúna-ES. 08653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de setembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados