Proclamas - 04/06/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua São Jorge, nº 38, Guarapari-ES e THAIS PEREIRA DE ABREU, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua São Jorge, nº 38, Guarapari-ES. 12908 2.: ALISSON SANTOS RIBEIRO, natural de Ubaitaba-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Espírito Santo, nº s/n, Guarapari-ES e PATRICIA THARINE DOS SANTOS SOUSA, natural de Ubaitaba-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Espírito Santo, nº s/n, Guarapari-ES. 12909 3.: PAULO HENRIQUE VALENTE CAMPOS, natural de Brasilia-DF, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 202, Guarapari-ES e NATÁLIA PORTO DA SILVA, natural de Pelotas-RS, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 202, Guarapari-ES. 12910 4.: RAPHAEL SAITH GARCIA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico agrícola, residente na Rua Aécio Alves Costa, nº 64, Guarapari-ES e JULIANA MAIOLI SAITH, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Aécio Alves Costa, nº 64, Guarapari-ES. 12911 5.: WASHINGTON LUIZ GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua São Pedro, nº 114, Guarapari-ES e SÂMELA EMILIANE CHIABAI ALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua São Pedro, nº 114, Guarapari-ES. 12912 6.: HUGO DE MOURA SILVA, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Tocantins, nº 38, Guarapari-ES e RAYANE ÉMILY DA SILVA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Tocantins, nº 38, Guarapari-ES. 12913 7.: LENILSON GRIPE SOARES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Otávio Manhães de Andrade, nº 126, Guarapari-ES e SELMA DE SOUZA WENDLING, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Otávio Manhães de Andrade, nº 126, Guarapari-ES. 12914 8.: PAULO MEDEIROS, natural de Guarapari-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Espírito Santo, s/nº, Guarapari-ES e VANEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Camacan-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, s/nº, Guarapari-ES. 12915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 03 de junho de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Flamboyant, nº 385, Linhares-ES e GLENDA PEIXOTO DA SILVA ROLIM, natural de Manaus-AM, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua dos Flamboyant, nº 385, Linhares-ES. 11949 2.: IZAQUE ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1553, Linhares-ES e IARA OLIVEIRA PESSOA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1553, Linhares-ES. 11950 3.: CARLITO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Waldemiro Pedroti, nº 373, Linhares-ES e FABIANA BATISTA DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Waldemiro Pedroti, nº 373, Linhares-ES. 11951 4.: EL OLAM SANTOS DE JESUS MORAES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Pernambuco, s/n , Linhares-ES e JÉSSICA SILVA CAPAZ, natural de Rio Bananal-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Pernambuco, s/n, Linhares-ES. 11952 5.: WELLINGTON SANTOS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar farmaceutico, residente na Rua Nelson Amorin, nº 10, Linhares-ES e KÉZIA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Sebastião, s/n , Linhares-ES. 11953 6.: OCTÁVIO SOUZA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Wenceslau Braz, nº 260, Linhares-ES e NATALIA FERREIRA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira quimica, residente na Rua Wenceslau Braz, nº 260, Linhares-ES. 11954 7.: BRUNO GONÇALVES, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Joaquim Calmon, s/n, Linhares-ES e HÁVILA PIRES COSTA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Minas Gerais, nº 347, Linhares-ES. 11955 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIÉRRY RAMOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, 1740, Atlantic Star, Aptº 1205, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e NICOLLE ENDLICH BICUDO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Fernando Antônio, nº 31, Bela Aurora, Cariacica-ES. 20031 2.: ALBUINO CUNHA DE AZERÊDO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Rio Branco, nº 150, Apartamento 502, Edifício Reserva Castanheiras , Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAULA ASSUNÇÃO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Rio Branco, nº 150, Apartamento 502, Edifício Reserva Castanheiras, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20034 3.: BRUNO GOMES DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Av. Junior Marangoni, 30, Vila Nova, Vila Velha-ES e ANA BEATRIZ RIBEIRO ORTOLAN, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), call center, residente na Rua 3, nº 12, Cocal, Vila Velha-ES. 20035 4.: FÁBIO MENDES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Tobias Barreto, nº 37, Soteco, Vila Velha-ES e WILSILENY DE JESUS RODRIGUES SANTOS, natural de São Luís-MA, com 34 anos de idade, divorciado(a), designer de interiores, residente na R Tobias Barreto, nº 76, Santa Ines, Vila Velha-ES. 20036 5.: RÉGIS DUTRA CHIEPPE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Lucio Bacelar, 524, Apartamento 903, Edificio Ilha da Sereia, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA GOMES BAIOCO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Pernambuco, 147, Apartamento 1104, Edificio Solar de Modena, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20037 6.: THALISSON RIBEIRO DA SILVA BRAÑA, natural de Rio Branco-AC, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 427, Ap 102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GRISELLE FELICIANO BONILLA, natural de Mayaguez, Porto Rico-ET, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Saturnido Rangel Mauro, nº 127, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20038 7.: RODRIGO DE CARVALHO BRASIL, natural de Volta Redoda-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), Médico, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1554, Apto 1103, Itapuã, Vila Velha-ES e NATALIA WANICK MATTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), medica, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1554, Apto 1103, Itapuã, Vila Velha-ES. 20039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ELIAS DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), instrutor de tênis, residente na Rua Bougainville, nº 65, Serra-ES e ANA PAULA MONTEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Bougainville, nº 65, Serra-ES. 11742 2.: ROMÁRIO MORAES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Bela Vista, nº 1035, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e AMINANDABE RODRIGUES MARINHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Bela Vista, nº 1035, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11842 3.: LINDOMAR MAYER, natural de Itarana-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Baixo Guandu, nº 469, Serra-ES e VANUSA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Baixo Guandu, nº 469, Serra-ES. 11843 4.: MARCUS PAULO VITORACI, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Mucurici, s/n, Serra-ES e ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Mucurici, s/n, Serra-ES. 11844 5.: JOSEFAN CARLOS DE ARAÚJO, natural de Mossoró-RN, com 36 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Quatro, s/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e VANIA BARCELOS RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), instrutora, residente na Rua Quatro, s/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11845 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de junho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO BARBOSA ZABIN, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), escrevente, residente na Avenida Florentino Avidos,17, Tucum, Cariacica-ES e ANANDA PAULA OLIVEIRA ULLER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Maria Preta, nº 03, Cariacica-ES. 14553 2.: ROBERTO MEIRELLES TAMBORIM, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 260, Cariacica-ES e MARIA NAZARÉ CAETANO, natural de Taboão da Serra-SP, com 53 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de apoio, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 260, Cariacica-ES. 14556 3.: CLEOMAR FERREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na rua 11, s/nº, Cariacica-ES e AQUILA DOS SANTOS DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rua 11, s/nº, Cariacica-ES. 14557 4.: FRANKLIN GALDINO NOBRE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), caldereiro, residente na Rua Inácio Gobbi, nº 6, Cariacica-ES e VIVIAN KAREN GEIRA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Inácio Gobbi, nº 6, Cariacica-ES. 14559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de junho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDEL SILVA FORESTI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), encarregado de operações, residente na Avenida Vitória, nº 2, Vila Velha-ES e LAÍSA CRISTINA HAIME COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua Domingos Martins, nº 02, Vila Velha-ES. 09419 2.: AYAN ALEXANDRE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Fotógrafo, residente na AVENIDA 3 Nº 27, Vila Velha-ES e KAROLINY MATTOS NUNES, natural de SERRA-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Pedagogo, residente na AVENIDA 3 Nº 27, Vila Velha-ES. 09420 3.: EDILSON SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Itabira-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua so Sapoti, nº 591, Vila Velha-ES e MARIA AUXILIADORA NUNES, natural de Governador Valadares-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua do Sapoti, nº 591, Vila Velha-ES. 09421 4.: THIAGO JUDSON ALMEIDA ARRUDA, natural de IPATINGA-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR DE MARCINARIA, residente na Rua Mimoso do Sul,Nº 1963, Morada da Barra, Vila Velha-ES e LARISSA DE SOUZA FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), AUXILIAR DE RH, residente na Rua Mimoso do Sul,Nº 1963, Vila Velha-ES. 09422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO FERRI PESSINI, natural de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Waldir Sebastião Carreiro, nº 137, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CINTIA LÚCIA SODRÉ DIAS, natural de Muqui-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Waldir Sebastião Carreiro, nº 137, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05140 2.: VINICIUS CARDIN FASSARELLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), gerente financeiro, residente na Rua Waldir Sebastião Carreiro, nº 137, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAROLLINY ANDRADE, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Waldir Sebastião Carreiro, nº 137, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05141 3.: CAIO CAMPOS DE MELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Luiz Rodrigues da Silva, nº 33, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FRANCIELE DE MORAES CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Antônio Félix Vieira, nº 08, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de junho de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: UIRES DE JESUS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Beco Cristo Rei, nº 49, Vitória-ES e JACIARA DE JESUS BRITO, natural de Potiragua-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Cristo Rei, nº 49, Vitória-ES. 25537 2.: BERNARDO DUQUE MENDES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), gerente de produto, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 65, Vitória-ES e SARAH MOURÃO CARVALHO, natural de Águas Formosas-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 65, Vitória-ES. 25539 3.: SERGIO OSORIO AYALA, natural de Cartago, Colômbia-ET, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Amazonas, nº nº 501, Vila Velha-ES e ROSIRENE FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Chico Mendes, nº 5, Vitória-ES. 25540 4.: JOSE LUIZ MARQUES ROCHA, natural de Inhapim-MG, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão nutricionista, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 325/706, Vitória-ES e YAN OTAVIO LOURENÇO VILA NOVA, natural de Carangola-MG, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão administrador, residente na Avenida Desembargador Santos Neve, nº 325/706 , Vitória-ES. 25485 (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILO CARDOSO OURIQUE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES e SANE ALVES GUIMARÃES, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES. 25474 2.: BERNARDO DEPES VERGARA LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), capitão de manobra, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e KELLEN GOMES SOARES DE LIMA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25475 3.: EDGAR JANUARIO DE MELO JÚNIOR, natural de Cataguases-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e DÉBORA FIOROT CORADINI, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25476 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME COSTA RODRIGUES SOUZA, natural de Carlos Chagas-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua José Cesar Caetano, 109, Aracruz-ES e POLIANA DIAS DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Cesar Caetano, 109, Aracruz-ES. 13573 2.: JOÃO MARCOS DA COSTA CRISÓSTOMO, natural de Resplendor-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Florentino Avidos, nº 257, Aracruz-ES e MILENE TELES GASPAR, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Belmiro Segatto, nº 01, Aracruz-ES. 13574 3.: CLÁUDIO MÁRCIO BOF, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Samuel Faria Pinto, 223, Aracruz-ES e LISEANNE SILVA DOS SANTOS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Samuel Faria Pinto, 223, Aracruz-ES. 13575 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de junho de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ RODRIGUES, natural de Cascavel-PR, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Água Limpa, zona rural, Santíssima Trindade , Iúna-ES e CLAUDINÉIA AGOSTINHO ZEFIRINO, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Água Limpa, zona rural, Santíssima Trindade , Iúna-ES. 09062 2.: WESLEY FERREIRA DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem número , Iúna-ES e CINTHYA VIEIRA SOARES, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), agente de vendas, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem número , Iúna-ES. 09063 3.: FILIPE RODRIGUES DE AMORIM, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Figueira Branca, Iúna-ES e ELISAINE CHAVES DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Figueira Branca, Iúna-ES. 09064 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de junho de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON DOS SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), ferroviario, residente na Rua Perobas,192, João Neiva-ES e ROSILANA SILVA DE ALMEIDA, natural de Nanuque-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Perobas, 192, João Neiva-ES. 03179 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 03 de junho de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEICIMAR SIQUEIRA FRANÇA FERREIRA, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de motorista, residente na CRG Área Rural, nº 01, Anchieta-ES e NATHALIA DE ANDRADE MENDES DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Manoel Freire, S/nº, Anchieta-ES. 02937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Anchieta-ES, 03 de junho de 2022 LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB Notária e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL VIANA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico de segurança eletrônica, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 109, Vitória-ES e SUELEN DOS SANTOS REIS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 310, Vitória-ES. 17816 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de junho de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina