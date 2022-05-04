Proclamas - 04/05/2022

Arquivos & Anexos
04-05-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAGO FERREIRA NEVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente comercial, residente na Escadaria Pingo D'Água, nº 25, Vitória-ES e MARIANA PEREIRA REIS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Pingo D'Água, nº 25, Vitória-ES. 25470 2.: JORGE GABRIEL SOUSA ROCHA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório em geral, residente na Rua José Viana Ramalhete, nº 02, Vitória-ES e MIRIAN SOARES LEAL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua José Viana Ramalhete, nº 02, Vitória-ES. 25471 3.: GUSTAVO CORREIA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Enseada Carioca, nº 20/203, Vila Velha-ES e ÉRIKA SCARDINI MARQUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Bióloga, residente na Rua José de Alencar, nº 447, Vitória-ES. 25472 4.: JULIANO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 1082, 3ª andar, Vitória-ES e THAINÁ ALTOÉ DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Biomédica, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 1082, 3ª andar, Vitória-ES. 25473 5.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Instrutor de trânsito, residente na Rua João Azevedo, nº 82, Vitória-ES e CAROLINE RAMOS ANDRÉ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua João Azevedo, nº 82, Vitória-ES. 25475 6.: JEAN MOSQUEM RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Dona Maria Rosa, 211,, Vitória-ES e LORENA CONCEIÇÃO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de negocios, residente na Rua Dona Maria Rosa , 211, , Vitória-ES. 25476 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO MANSUR BARBOZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Aramis Barroso de Lima, nº 25, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIA TERRA PIASSAROLO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aramis Barroso de Lima, nº 25, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05089 2.: THIAGO VANINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenador de desenvolvimento profissional, residente na Rua José Passabom, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROBERTA DEBONA GARCIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contabilista, residente na Rua José Passabom, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05090 3.: ADRIANE FERREIRA CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Serrador, residente na Rua das Garças, nº 57, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAUDICÉIA ANTUNES SANTOS, natural de Vargem Alta-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Garças, nº 57, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05091 4.: EDUARDO BORGES REIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de eletricista, residente na Rua José Pinto, nº 125, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VITORIA BRAGA MATIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Pinto, nº 125, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de maio de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NIELSON ERNOBIS VICENTINI, natural de Pinheiro-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), psicólogo, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins,, Vitória-ES e LORRAYNE ISMAEL DE SOUZA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins,, Vitória-ES. 25371 2.: MATHIAS OLIVIERA DOS SANTOS PESSE DA SILVA ROSA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 37, Vitória-ES e EMILY EDUARDA DE SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), professora de dança, residente na Beco Dearquino Barros, nº 110, Vitória-ES. 25388 3.: MAGNO JORDÃO BEGATTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Florêncio Baptista, nº 160, Apto 301, Vitória-ES e MAGNUM ROSA MOREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, Solteira(o), publicitario, residente na Rua José Machado de Paula, nº 13, Vila Velha-ES. 25395 4.: JOAO MARCOS ALVES LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Av. Francisco Generoso da Fonseca, Vitória-ES e DÉBORA MARIAH HOSKEN CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Salvador Soares Pacheco, Vitória-ES. 25397 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO AZEVEDO DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Trinta e Cinco, nº 101, Santa Mônica, Vila Velha-ES e MONARA MARGON FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua 35, Nº101, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 19941 2.: RODRIGO NERY NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1391, Apartamento 702, Codominio do Edifício Maria Christina, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JAMILA SOUZA ALBANI, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Av. Antonio Gil Veloso, nº 2100, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19942 3.: GABRIEL SANT'ANA RAMOS, natural de Betim-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Avenida Hugo Musso, 1804, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATÁLIA MEIRELES LACERDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Hugo Musso, 1804, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS JOSÉ DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), agente de combate a endemias, residente na Rua Porto Velho, 17, São Marcos , Serra-ES e LUCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Porto Velho, 07, São Marcos , Serra-ES. 11680 2.: MANOEL ALVES DE LIMA, natural de Aimorés-MG, com 56 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Juiz de Fora, nº 130, Serra-ES e MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Juiz de Fora, nº 130, Serra-ES. 11689 3.: JUVENAL ALBERTO LESSA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Rio Marinho, nº 39, Serra-ES e MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Rio Marinho, nº 39, Serra-ES. 11713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: COSME DAMASCENO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), vendendor autônomo, residente na Rua Nossa Senhora da Aparecida, 04, Cariacica-ES e VILMA ALVES CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Monte Belo, 189, Interlagos, Linhares-ES. 14485 2.: WELLINGTON PEIXOTO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua 72, nº 281 , Cariacica-ES e HELOIZA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 110, nº 188, Cariacica-ES. 14486 3.: JEAN DE SOUSA TRINDADE, nacionalidade brasileira, profissão padeiro, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Itabapoana, nº 53, Itacibá em Cariacica-ES e ADELIA CRISTINA AGUIAR DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão padeiro, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Rio de Janeiro-RJ, residente na Rua Itabapoana, nº 53, Itacibá em Cariacica-ES. 14374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DOS SANTOS CRUZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Colatino Barroso, nº 70, Vitória-ES e NATHALY FREITAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Colatino Barroso, nº 70, Vitória-ES. 17781 2.: ALEX DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciante autônomo, residente na Rua da Coragem, Vitória-ES e CELIENE MENDES RODRIGUES, natural de Água Boa-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante autônoma, residente na Rua da Coragem, Vitória-ES. 17782 3.: ITIEL RESENDES CORREIA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Travessa Benedito Rosalém, Vitória-ES e ALANE SOUSA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Travessa Benedito Rosalém, Vitória-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBER LIMA DE SOUZA, natural de Itagimirim-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), gerente de produção, residente na Rua Cajueiro, nº 145, Vila Velha-ES e GIRLANE DE JESUS OLIVEIRA, natural de Jacundá-PA, com 33 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Rua Cajueiro, nº 145, Vila Velha-ES. 09363 2.: MISAEL BRITO SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 25, Vila Velha-ES e DILORENE SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 25, Vila Velha-ES. 09372 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DONALDO JOSÉ MODOLO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Galdino Pimentel, nº 14, Viana-ES e GREYCE KARLA ANDRADE DANTAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Galdino Pimentel, nº 14, Viana-ES. 07646 2.: WASCHINGTON FELIX PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Quarenta e Dois, lt 20, quadra 46, Viana-ES e JOVITA TAVARES DA SILVA SANTANA, natural de Cabo Frio-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Quarenta e Dois, lt 20, quadra 46, Viana-ES. 07648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEVANILDO CAITANO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), funcionario público, residente na Rua Olympio Scaramussa, nº 22, Linhares-ES e JEANE SAMARITANO, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Olympio Scaramussa, nº 22, Linhares-ES. 11862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO JOSÉ MARTINS, natural de São José do Calçado-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES e MARGARETH CAMARGO VICENTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), fiscal de transporte coletivo, residente na Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01228 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de maio de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO ANDREZ, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Serra dos Pregos, Santa Teresa-ES e CHRISTIANE SOBRINHO DOS REIS, natural de Aimorés-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na serra dos pregos , Santa Teresa-ES. 25778 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 03 de maio de 2022 Diniz Cypreste de Azevedo