Proclamas - 04/04/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ODAIR JOSÉ BARBOSA DAS NEVES, natural de São Sebastião do Tocantins-TO, com 46 anos de idade, Divorciado(a), operador de produção, residente na Rua Mineira I, Vila Nova Colares, Carapina, Serra-ES e ELISÂNGELA DE JESUS SOARES, natural de Itabuna-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de lavanderia, residente na Rua Mineira I, Vila Nova Colares, Carapina, Serra-ES. 29896 2.: MARCOS JESUS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), mecânico montador, residente na Avenida Colares Júnior, 1642, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e EDNALVA OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colares Júnior, 1642, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29899 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGE TEIXEIRA DOS SANTOS, natural de Ibicaraí-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 431, Casa 1, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA, natural de Iguatu-CE, com 32 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 431, Casa 1, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO MOREIRA VERMELHO, natural de Ipatinga-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 760, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANNA OLIVEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), atendente júnior, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 760, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de abril de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: OBERALCI MARIA DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4044 , Santos Reis, Vitória-ES e ANDREIA MARIA DA HORA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4044, Santos Reis, Vitória-ES. 16978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DE FREITAS, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Miguel Joao Borges, 95, Palmeiras, Serra-ES e SIRLANE DA SILVA, natural de Guaratinga-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Miguel Joao Borges, 95, Palmeiras, Serra-ES. 10029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã ___________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAYNNE LOYOLA DOMINICINI, de nacionalidade brasileira, profissão atendimento ao cliente, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 127, Apartamento 101, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e RAQUEL RIOS LOBATO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, natural de Iúna-ES, com residência na Rua do Facho Historico, nº 39, Ribamar, Santo Isidoro, Lisboa, Portugal e Domicílio na Av. São Paulo, 2181 Ed. Cabo Verde, Aptº 204,Itapoã,em Villa Velha-ES. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de abril 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora