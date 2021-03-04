Publicidade Legal

Proclamas - 04/03/21

04 mar 2021 às 01:00

Publicado em 04 de Março de 2021 às 01:00

Proclamas - 04/03/21

Proclamas - 04/03/21
Proclamas

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON COSTA KRYGSMAN, natural de Nova Viçosa-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), emissor, residente na Rua Manaus, nº 144, José de Anchieta, Serra-ES e JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Jaguaré-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Manaus, nº 144, José de Anchieta, Serra-ES. 31243 2.: RAIMUNDO BATISTA MARIA, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Salvador, nº 02, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES e NILCEIA DOS SANTOS EGIDIO, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Salvador, nº 02, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 31247 3.: BRUNO DIAS GUIMARÃES, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), estampador, residente na Rua Domineu Rody Santana, 74, Ourimar, Serra-ES e KARLA DEBORA SILVA PRANDO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Domineu Rody Santana, 74, Ourimar, Serra-ES. 31248 4.: ADMILSON PETERS LIMA, natural de Serra-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Esmeralda, nº 22, Serra-ES e ZILMA PINHEIRO BONFIM, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Esmeralda, nº 22, Serra-ES. 31249 5.: DESIL MOREIRA HENRIQUE, natural de Nova Venécia-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), funcionario público, residente na Rua da Aldeia, nº 220, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e ROSA MARIA PICOLI, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua da Aldeia, nº 220, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31252 6.: ROMÁRIO SOUZA SANTOS, natural de Apuarema-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Roma, 953, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e ELIELDA SOUZA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de seviços gerais, residente na Avenida Roma, 953, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31253 7.: WEVERTON HERTEL RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 30, BL. B, Apto. 203, Valparaíso, Serra-ES e THAYS CHAENNY ALCANTARA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 30, BL. B, Apto. 203, Valparaíso, Serra-ES. 31254 8.: NEEMIAS HUBNER DE FREITAS, natural de Lajinha-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Avenida Central, nº 18, Jardim Tropical, Serra-ES e MÍRIA FAGUNDES GOMES, natural de Mutum-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Central, nº 18, Jardim Tropical, Serra-ES. 31255 9.: JOSÉ ANTONIO BARRA, natural de Jaguaraçu-MG, com 69 anos de idade, solteiro(a), engenheiro/aposentado, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 570, Bairro de Fátima, Serra-ES e ANGELA DE FATIMA MARQUES DE MOURA, natural de Três Marias-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 570, Bairro de Fátima, Serra-ES. 31256 10.: RODRIGO DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Av. Des. Antonio Jose Miguel Feu Rosa, Praia da Baleia, Serra-ES e FABIANA MATOS DOS SANTOS, natural de Terra Nova do Norte-MT, com 34 anos de idade, divorciado(a), analista de unidade, residente na Av. Des. Antonio Jose Miguel Feu Rosa, Praia da Baleia, Serra-ES. 31258 11.: JAIRO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, natural de Pirapora-MG, com 32 anos de idade, Viúvo(a), taxista independente, residente na Rua Garça, nº 154, Novo Horizonte, Serra-ES e POLIANA BUKER DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Garça, nº 154, Novo Horizonte, Serra-ES. 31259 12.: ISMAEL FILIPE ANDRADE GUERRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e KAROLINY GUERRA DA SILVA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31260 13.: CARLOS MACYEL SANTOS DA SILVA, natural de Itabela-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARIA ESTHER NEY RIUS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31261 14.: REGINALDO BISPO DE SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), trabalhador portuário avulso, residente na Rua dos Ciprestes, nº 35, José de Anchieta, Serra-ES e ANAROLINA TRINDADE DA SILVA, natural de Itambé-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua dos Ciprestes, nº 35, José de Anchieta, Serra-ES. 31262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO RONCETTI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua José Pinto da Silva, nº 65, Mata da Praia, Vitória-ES e KARINA DE PIMENTEL TEIXEIRA FERRAZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Horácio Andrade de Carvalho, 86 , Ilha do Boi, Vitória-ES. 24321 2.: LUCAS MENDES FERREIRA, natural de Montes Claros-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), executor de serviços gerais, residente na Rua Amado Jerônimo, nº 28, Carapina Grande, Serra-ES e KELLY MARTINS DOS SANTOS, natural de Itambacuri-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 603, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24339 3.: MARCELO ZANOTTI DA SILVA, natural de Itaguaçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Avenida Pedro Depiante, 194, Bloco B, Apto 506, Morada de Camburi, Vitória-ES e GABRIELA MEDEIROS SIMMER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Pedro Depiante, 194, Bloco B, Apto 506, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN NILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), professor autonomo, residente na Rua Elvira Zílio, nº 17, Mário Cypreste, Vitória-ES e ANDRIELLY DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Elvira Zílio, nº 17, Mário Cypreste, Vitória-ES. 17309 2.: CRISTIANO BANHARELI, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua 14 de Maio, nº 18, Comdusa, Vitória-ES e ELIZANGELA DE OLIVEIRA COUTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua 14 de Maio, nº 18, Comdusa, Vitória-ES. 17311 3.: LUCIANO TIROLI DA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rodovia Serafim Derenzi, S/nº, Bairro São Pedro, Vitória-ES e SABRINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de laboratório, residente na Rodovia Serafim Derenzi, S/nº, Bairro São Pedro, Vitória-ES. 17313 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDIR DA ROCHA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, S/n, Interlagos, Linhares-ES e ELIANA BISPO ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Duarte da Costa, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 10797 2.: ADENILTON MARQUES RIBEIRO DA CRUZ, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, Quadra 1, Nº 17, Linhares V, Linhares-ES e JOYCE DOS SANTOS BATISTA, natural de Nova Viçosa-BA, com 21 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, Quadra 1, Nº 17, Linhares V, Linhares-ES. 10798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO SAVELI VICENTE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Colatina, nº 299, Nova Almeida Centro, Serra-ES e ISABELA DE SOUZA AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Santo Pinto, nº 209, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10781 2.: MARCELO ANDRÉ GOMES DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Conselheiro Pena, nº 781, Nova Carapina I, Serra-ES e JOSELITA ANGELA SIMON, natural de Domingos Martins-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Conselheiro Pena, nº 781, Nova Carapina I, Serra-ES. 10783 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANI SGRANCIO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Vandainha, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e TATIANA ZAMBON PAGIO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Vandainha, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03206 2.: HELON DE SOUZA AZEREDO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vulcanização, residente na Rua Projetada 1, Bicuíba, Venda Nova do Imigrante-ES e KAROLINY MARTINS ARAUJO SILVA, natural de Aimorés-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada 1, Bicuíba, Venda Nova do Imigrante-ES. 03207 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 03 de março de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NIKHOLAS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 225, Jardim Camburi, Vitória-ES e PÂMELA RITA CARDOSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Avenida Copacabana, nº 556, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 24554 2.: RAFAEL RANGEL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Joaquim Franco Netto, nº 151, da Penha, Vitória-ES e JÉSSICA SOARES NASCIMENTO, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), atendente de relacionamento, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 44, Itararé, Vitória-ES. 24555 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CÉSAR MACEDO CAMPOS, natural de Paraná-PR, com 51 anos de idade, Divorciado(a), agropecuarista, residente na Rua Antônio Rodrigues de Oliveira, nº 12, Centro, Alegre-ES e TATIELE APARECIDA SILVA TORRES, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na no Lugar Fazenda Santa Rita, Celina, Alegre-ES. 03454 2.: GEDALIAS MOURA DE OLIVEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego São Sebastião, Anutiba, Alegre-ES e VERÔNICA OLIVEIRA VARELA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Corrego do Moinho, Area Rural, Alegre-ES. 03455 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 03 de março de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO LOPES DA SILVA INACIO, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Argemiro Barboza de Amorim, nº 50, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUELEN FERNANDES CHAVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Argemiro Barboza de Amorim, nº 50, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME FIGUEIREDO ALLI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), taifero, residente na Rua Belo Horiozente, N° 109, Itaipava, Itapemirim-ES e SARA FERREIRA VIANA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Costa Almeida, N° 40, Itaipava, Itapemirim-ES. 01497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO LOUREIRO WELLS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Da Marinha s/n , Itapebussu, Guarapari-ES e LUCIMEIRE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Gerente de hotel, residente na Rua Da Marinha s/n , Itapebussu, Guarapari-ES. 12191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 03 de março de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL RANGEL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Procelaria, N° 610, Sao Conrado, Vila Velha-ES e ANA CAROLINY FONTES CHERRA DE MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Procelaria, N° 610, Sao Conrado, Vila Velha-ES. 08746 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEDERSON TAVARES FURTADO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rodovia do Sol, nº 655, Aptº 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAFAEL CRISANTO DOS ANJOS JUNIOR, natural de Salvador-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rodovia do Sol, nº 655, Aptº 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08000 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDINEI PASTORE MACHADO, natural de Muniz Freire-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Alair de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VANUZIA GOMES DE ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Rua Alair de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08793 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 03 de março de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EDUARDO MAGALHÃES PERIN, natural de Colatina, ES, com 25 anos de idade, solteiro, autônomo, residente e domiciliado em/no(a) Marapé, zona rural, Alto Brejetuba, Brejetuba-ES e VANIELLE SOUZA DE PAULO, natural de Iúna, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em/no(a) Marapé, zona rural, Alto Brejetuba, Brejetuba-ES – 000972. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 03 de março de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

