Publicidade Legal

Proclamas - 04/03/2022

Sexta-feira

Publicado em 

04 mar 2022 às 01:00

Publicado em 04 de Março de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

04-03-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 135kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL HONORATO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua dos Coqueiros, nº 11, Arlindo Villaschi, Viana-ES e AGDA DOS SANTOS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua São João , nº 01, São Benedito, Cariacica-ES. 28647 2.: SAMUEL CARLOS XAVIER DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Campo Grande, s/nº , Campo Grande, Cariacica-ES e NAYARA SORIO ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Campo Grande, s/nº , Campo Grande, Cariacica-ES. 28649 3.: DIEGO BATISTA AGUIAR NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de fraude, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 52, Vera Cruz, Cariacica-ES e LARISSA DE JESUS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 52, Vera Cruz, Cariacica-ES. 28650 4.: JOÃO FRANCISCO PEREIRA, natural de Mantena-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina de corte, residente na Rua Fio de Seda, nº 5, Santa Bárbara, Cariacica-ES e MARIA LUCIA DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 57 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Fio de Seda, nº 5, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28651 5.: MARCOS SCHEREDER, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), carreteiro, residente na Rua Gilda Batista Bonadiman, nº 321, São Francisco, Cariacica-ES e BRUNA BRIDI KRAUSE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gilda Batista Bonadiman, Nº321, São Francisco, Cariacica-ES. 28653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), gráfico aposentado, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 43, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDILAINE NASCIMENTO FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Governanta de hospitalar, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 43, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04929 2.: MARCELO FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 150, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA DUARTE PINTO, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima,nº 62, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04952 3.: WALLACE MOZZER DINIZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Escadaria Guanair Mafaldo Blunck, nº 8, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAROLINE DA SILVA QUADRAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de qualidade, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 56, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO BATISTA CONTARATO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na Rua das Marinhas, 85, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e GEOVANA RAMOS NATALLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Avenida Antônio Gil Veloso,756, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19759 2.: DAVID SUCCI QUINTELLA CAMARA COELHO, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 82, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUISA RICIERI BORCHIO, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 82, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19760 3.: JOÃO PEDRO BERNABÉ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), químico, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 900, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAYNE DE ALMEIDA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Doze, nº 16, Cocal, Vila Velha-ES. 19761 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY SIQUEIRA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Luiz, 26, São Marcos II, Serra-ES e MAYARA DE OLIVEIRA POSSATTI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Itauna, S/n, Divinópolis,, Serra-ES. 11513 2.: CLEUDO SILVA DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Brauna, 06, Porto Dourado, Serra-ES e MIRIAN DE JESUS SANTOS, natural de Gandu-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de lógistiica, residente na Rua Brauna, 06, Porto Dourado, Serra-ES. 11581 3.: GELIANDRO DE OLIVEIRA NUNES, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), sub-gerente, residente na Avenida João Miguel, nº 36, Palmeiras, Serra-ES e YANNAH CRISTINA DA CRUZ SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida João Miguel, nº 36, Palmeiras, Serra-ES. 11582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO MOURA MACHADO SANTOS, natural de Vitória/ES-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultor de gestão, residente na Rua Governador Rubim, nº 210, Centro, Viana-ES e NYCOLE DA SILVA THOMAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultora de gestão, residente na Rua Governador Rubim, nº 210, Centro, Viana-ES. 07542 2.: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA NETO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), carregador, residente na Rua Bauru, nº 07, Quadra 39, Marcílio de Noronha, Viana-ES e BRUNA BALESTRERO SILVA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), administrativa, residente na Rua Bauru, nº 07, Quadra 39, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07575 3.: PEDRO INÁCIO DOS SANTOS, natural de Salto Grande-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Carlos Drumond de Andrade, nº 04, Universal, Viana-ES e NOEME FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Carlos Drumond de Andrade, nº 04, Universal, Viana-ES. 07576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, natural de Vargem Alta-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua da Liberdade, nº 1246, João Goulart, Vila Velha-ES e JÉSSICA VIEIRA DE JESUS VIANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua da Liberdade, N° 1246, João Goulart, Vila Velha-ES. 09282 2.: LUCIANO CARMO DA SILVA SANTOS, natural de RUY BARBOSA-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua da Liberdade, nº 1246, João Goulart, Vila Velha-ES e THAINARA DE LOURDES SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de cozinha, residente na Rua da Liberdade, nº 1246, João Goulart, Vila Velha-ES. 09283 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCOS JESUS SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), caldereiro, residente na Rua Antônio Pinto Chagas, 55, Vila do Riacho, Aracruz-ES e PAOLA BATISTA CORRÊA, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vigia de espaço confinado, residente na Rua Antônio Pinto Chagas, 55, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00724 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de março de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR LUIS GALDINO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Alagoas, nº 264, Aviso, Linhares-ES e MARIA DE JESUS GOMES DEONISIO, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alagoas, nº 264, Aviso, Linhares-ES. 11706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILDO ROCHA CAMILO, natural de Itapemirim-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), pedreiro aposentado, residente na Rua Vanderley Alves Contaiffer,s/n, Centro, Joacima, Itapemirim-ES e ANAILZA BERNARDO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vanderley Alves Contaiffer,s/n, Centro, Joacima, Itapemirim-ES. 01596 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Inhanguetá, Vitória-ES e MARLI SILVA BRAGANCA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Inhanguetá, Vitória-ES. 17722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGER RIBEIRO GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Praia de Atalaia, 4, Bairro Sauaçú, Aracruz-ES e BRUNA ROSARIO CORREIA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Av Cel Venâncio Flores, 2721, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 13480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR DEVENS MOURA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 972, Bairro Paul, Vila Velha-ES e CAMYLLE NETTO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Travessa Amanda, nº 2, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

