Proclamas - 04/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL HONORATO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua dos Coqueiros, nº 11, Arlindo Villaschi, Viana-ES e AGDA DOS SANTOS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua São João , nº 01, São Benedito, Cariacica-ES. 28647 2.: SAMUEL CARLOS XAVIER DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Campo Grande, s/nº , Campo Grande, Cariacica-ES e NAYARA SORIO ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Campo Grande, s/nº , Campo Grande, Cariacica-ES. 28649 3.: DIEGO BATISTA AGUIAR NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de fraude, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 52, Vera Cruz, Cariacica-ES e LARISSA DE JESUS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 52, Vera Cruz, Cariacica-ES. 28650 4.: JOÃO FRANCISCO PEREIRA, natural de Mantena-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina de corte, residente na Rua Fio de Seda, nº 5, Santa Bárbara, Cariacica-ES e MARIA LUCIA DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 57 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Fio de Seda, nº 5, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28651 5.: MARCOS SCHEREDER, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), carreteiro, residente na Rua Gilda Batista Bonadiman, nº 321, São Francisco, Cariacica-ES e BRUNA BRIDI KRAUSE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gilda Batista Bonadiman, Nº321, São Francisco, Cariacica-ES. 28653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), gráfico aposentado, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 43, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDILAINE NASCIMENTO FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Governanta de hospitalar, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 43, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04929 2.: MARCELO FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 150, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA DUARTE PINTO, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima,nº 62, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04952 3.: WALLACE MOZZER DINIZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Escadaria Guanair Mafaldo Blunck, nº 8, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAROLINE DA SILVA QUADRAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de qualidade, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 56, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO BATISTA CONTARATO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na Rua das Marinhas, 85, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e GEOVANA RAMOS NATALLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Avenida Antônio Gil Veloso,756, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19759 2.: DAVID SUCCI QUINTELLA CAMARA COELHO, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 82, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUISA RICIERI BORCHIO, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 82, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19760 3.: JOÃO PEDRO BERNABÉ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), químico, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 900, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAYNE DE ALMEIDA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Doze, nº 16, Cocal, Vila Velha-ES. 19761 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY SIQUEIRA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Luiz, 26, São Marcos II, Serra-ES e MAYARA DE OLIVEIRA POSSATTI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Itauna, S/n, Divinópolis,, Serra-ES. 11513 2.: CLEUDO SILVA DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Brauna, 06, Porto Dourado, Serra-ES e MIRIAN DE JESUS SANTOS, natural de Gandu-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de lógistiica, residente na Rua Brauna, 06, Porto Dourado, Serra-ES. 11581 3.: GELIANDRO DE OLIVEIRA NUNES, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), sub-gerente, residente na Avenida João Miguel, nº 36, Palmeiras, Serra-ES e YANNAH CRISTINA DA CRUZ SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida João Miguel, nº 36, Palmeiras, Serra-ES. 11582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO MOURA MACHADO SANTOS, natural de Vitória/ES-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultor de gestão, residente na Rua Governador Rubim, nº 210, Centro, Viana-ES e NYCOLE DA SILVA THOMAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultora de gestão, residente na Rua Governador Rubim, nº 210, Centro, Viana-ES. 07542 2.: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA NETO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), carregador, residente na Rua Bauru, nº 07, Quadra 39, Marcílio de Noronha, Viana-ES e BRUNA BALESTRERO SILVA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), administrativa, residente na Rua Bauru, nº 07, Quadra 39, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07575 3.: PEDRO INÁCIO DOS SANTOS, natural de Salto Grande-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Carlos Drumond de Andrade, nº 04, Universal, Viana-ES e NOEME FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Carlos Drumond de Andrade, nº 04, Universal, Viana-ES. 07576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, natural de Vargem Alta-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua da Liberdade, nº 1246, João Goulart, Vila Velha-ES e JÉSSICA VIEIRA DE JESUS VIANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua da Liberdade, N° 1246, João Goulart, Vila Velha-ES. 09282 2.: LUCIANO CARMO DA SILVA SANTOS, natural de RUY BARBOSA-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua da Liberdade, nº 1246, João Goulart, Vila Velha-ES e THAINARA DE LOURDES SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de cozinha, residente na Rua da Liberdade, nº 1246, João Goulart, Vila Velha-ES. 09283 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCOS JESUS SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), caldereiro, residente na Rua Antônio Pinto Chagas, 55, Vila do Riacho, Aracruz-ES e PAOLA BATISTA CORRÊA, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vigia de espaço confinado, residente na Rua Antônio Pinto Chagas, 55, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00724 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de março de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR LUIS GALDINO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Alagoas, nº 264, Aviso, Linhares-ES e MARIA DE JESUS GOMES DEONISIO, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alagoas, nº 264, Aviso, Linhares-ES. 11706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILDO ROCHA CAMILO, natural de Itapemirim-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), pedreiro aposentado, residente na Rua Vanderley Alves Contaiffer,s/n, Centro, Joacima, Itapemirim-ES e ANAILZA BERNARDO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vanderley Alves Contaiffer,s/n, Centro, Joacima, Itapemirim-ES. 01596 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO ALMEIDA DANTAS, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Inhanguetá, Vitória-ES e MARLI SILVA BRAGANCA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Inhanguetá, Vitória-ES. 17722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGER RIBEIRO GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Praia de Atalaia, 4, Bairro Sauaçú, Aracruz-ES e BRUNA ROSARIO CORREIA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Av Cel Venâncio Flores, 2721, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 13480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR DEVENS MOURA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 972, Bairro Paul, Vila Velha-ES e CAMYLLE NETTO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Travessa Amanda, nº 2, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião