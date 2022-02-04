Proclamas - 04/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI SILVA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), encarregado, residente na Rua Boa Vista I, 360, Planalto Serrano, Serra-ES e JÉSSICA PINHEIRO SOARES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Boa Vista I, 360, Planalto Serrano, Serra-ES. 11499 2.: MAXUEL LOPES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor de hortifruti, residente na Rua Altinópolis, nº 09, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CRISTHIANE SINDHORRANA DA SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Altinópolis, nº 09, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11502 3.: WESLEY DE MENEZES GANGÁ VIANA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), alimentador de linha de produção, residente na Rua Vitória, nº 13, São Marcos, Serra-ES e LEIDINARA DO SANTOS NEVES, natural de Alcobaça-BA, com 33 anos de idade, Divorciada(o), porteiro, residente na Rua Vitória, nº 13, São Marcos, Serra-ES. 11503 4.: DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), balconista, residente na Rua Altinópolis, nº 173, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e FRANCIELLE DA SILVA RIBEIRO, natural de Viseu-PA, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Altinópolis, nº 173, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11506 5.: NATÃ DOS SANTOS LULA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), empreendedor individual, residente na Rua Ouro Preto, nº 122, Nova Carapina II, Serra-ES e KARINA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua dos Milagres, nº 30, Nova Esperança, Cariacica-ES. 11511 6.: EDMILSON GOMES DA SILVA, natural de Montanha-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua das Margaridas, nº 146, Cascata, Serra-ES e CRISTIELE COSME DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Margaridas, nº 146, Cascata, Serra-ES. 11522 7.: LUCAS NASCIMENTO DA BOA MORTE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Porto Alegre, nº 5, São Marcos II, Serra-ES e KESIA CARVALHO VIEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Porto Alegre, nº 5, São Marcos II, Serra-ES. 11545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALMIR TEIXEIRA DA SILVA, natural de Rio Maria-PA, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Chico Mendes, nº 29, Nova Valverde, Cariacica-ES e LETÍCIA BRITO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Chico Mendes, nº 29, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14274 2.: LEANDRO BARCELOS MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Principal, nº 411, Porto de Santana, Cariacica-ES e KAROLYNE LUBE FACO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Principal, nº 411, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14276 3.: FILIPI CESAR ROSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Gabino Rios, nº 328, Porto de Santana, Cariacica-ES e INGRIDY GOMES RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Santa Luzia, nº 26, Mucuri, Cariacica-ES. 14284 4.: CRISTIAN BARCELOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), conferente de carga e descarga, residente na Rua Maria Rocha, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES e CAMILA NUNES DE OLIVEIRA JACOB, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Rocha, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES. 14292 5.: WERICK RODRIGUES HOMERO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 74, Grauna, Cariacica-ES e BRUNA STOFEL DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rui Barbosa, nº 74, Grauna, Cariacica-ES. 14300 6.: JOÃO VICTOR DA SILVA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Cinquenta e Nove, nº 33, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GABRIELLE CANDEIA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Cinquenta e Nove, nº 33, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14301 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida São Paulo, nº 25, Canivete, Linhares-ES e LUCIANA TERRA AMARAL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Avenida São Paulo, nº 25, Canivete, Linhares-ES. 11642 2.: JEFFERSON BINDACO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Operador de Maquinas, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 924, Interlagos, Linhares-ES e LETICIA OTTO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 924, Interlagos, Linhares-ES. 11643 3.: EDUARDO BRUNO BATISTA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 210, Interlagos, Linhares-ES e BRUNA DA SILVA LOPES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 210 , Interlagos, Linhares-ES. 11644 4.: JUCIMAR BRAZ DE ASSIS, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motoriata, residente na Avenida República, nº 700, Interlagos, Linhares-ES e IZIMAR MARINHO, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida República, nº 700, Interlagos, Linhares-ES. 11645 5.: ADRIANO BASSO ZANETTI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 1500, Aviso, Linhares-ES e PRISCILLA WHITNEY DA SILVA ARAÚJO, natural de Manaus-AM, com 32 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 1500, Aviso, Linhares-ES. 11646 6.: KELVIN OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), AUXILIAR DE MONITORAMENTO, residente na Rua Eucalípto, nº 805, Movelar, Linhares-ES e MONIQUE SOUZA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na Rua Eucalípto, nº 805, Movelar, Linhares-ES. 11647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVANIR SIQUEIRA DIAS, natural de Cachoeiras de Macacu-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Apartamento 502, Edifício Itaoca, Morada dos Garças, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DANIELE LUIZA BUSTAMANTE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, Apartamento 502, Edifício Itaoca, Morada dos Garças, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19673 2.: FELIPE ANTONIO RUY BUARQUE, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Afonso Pena, nº 384, Apartamento 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PRISCILA SOUZA MACEDO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Afonso Pena, nº 384, Apartamento 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19674 3.: VICTOR MOURA BUSSOLOTTI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Castelo Branco, nº 1974, Centro, Vila Velha-ES e IZABELA ULIANA PELLEGRINI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Maria Amália, nº 45, Apartamento 101, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19675 4.: BRUNO GADELHA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Servidor Público, residente na Rua José Penna Medina,nº 150, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINE SIMON, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Penna Medina, nº 150, Apartamento 1502, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19676 5.: CRISTIANO RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Nº 3500, Apartamento 901., Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KELVIA DE FREITAS SILVEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Nº 3500, Apartamento 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19677 6.: TARCISIO GIESEN NUNES, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Florêncio Queiroz, nº 10, Centro, Vila Velha-ES e DEISEANE XAVIER PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Florêncio Queiroz, nº 10, Centro, Vila Velha-ES. 19678 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO MAGNO CALIMAN, natural de Afonso Cláudio-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, S/nº, Aptº 402, Bloco 09, Santa Martha, Vitória-ES e FRANCIELE GOMES SANTOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 67/01, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25304 2.: VALDOMIRO JOSÉ HORACIO, natural de Barra Mansa-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Vitória, nº 148 , Central Carapina, Serra-ES e ANDREIA ALPOIM ROSA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Areobaldo Bandeira, nº 127/405 , Bonfim, Vitória-ES. 25305 3.: MATEUS FAITANIN YIN, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Praça Prefeito Oswald Guimarães, nº 15/703, Bento Ferreira, Vitória-ES e CLARISSE FIORESE QUINTAES CORRÊA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Marcos de Azevedo, nº 289/1002, Parque Moscoso, Vitória-ES. 25306 4.: GUSTAVO RONCETTI DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84/1206 Torre 2, Enseada do Suá, Vitória-ES e ANA PAULA BRAGATTO TOFOLI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84/1206 Torre 2, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25307 5.: LEONARDO LEAL REBLIN, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Rua Antônio Gobbi, nº 33, Soteco, Vila Velha-ES e DANIELA LÔBO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Publicitária, residente na Avenida Desembargador Santos Neves N° 560, Apto 202 , Santa Helena, Vitória-ES. 25308 6.: EDVALDO ALVES GOMES JUNIOR, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pedro Busatto, nº 450, Aptº 201, Bloco 2, Jardim Camburi, Vitória-ES e VIDA GOMES PIROLA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Pedro Busatto, nº 450, Aptº 201, Bloco 2, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO ALVARENGA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Gerente de T.I, residente na Rua Mateus Corteletti, nº 225, Nova América, Vila Velha-ES e DANIELE KLOSS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Mateus Corteletti, nº 225, Nova América, Vila Velha-ES. 06326 2.: DIONATAS VALEIRO DA CRUZ, natural de Anchieta-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Consultor de vendas, residente na Rua da Constelação, N° 176, Alvorada, Vila Velha-ES e DANIELA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Assistente social, residente na Rua da Constelação, N° 176, Alvorada, Vila Velha-ES. 06327 3.: VICTOR JOSÉ DE JESUS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de logística, residente na Rua Evaristo Costa, Nº20 , Alvorada, Vila Velha-ES e THAINÁ BONOMO FERREIRA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de equipamentos portuários, residente na Rua Evaristo Costa, Nº20 , Alvorada, Vila Velha-ES. 06328 4.: WILLIAN BOLSONI MENEGHELLI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de carga e descarga, residente na Rua: Castro Alves, nº 09 , Planalto, Vila Velha-ES e JOYCE PERINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Estagiária, residente na Rua Barbacena, nº 30, Planalto, Vila Velha-ES. 06329 5.: JORGE LUIS CAMARA MILAN, natural de Duque de Caxias-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Vauacu, nº 275, Cobilândia, Vila Velha-ES e ADNA LUCIA DE OLIVEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Vauacu, nº 275, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS NOGUEIRA OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista automotivo, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, nº 508, São Francisco, Cariacica-ES e KAROLINE RODRIGUES ALIPRANDI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua São José , Nº 255, Porto de Santana, Cariacica-ES. 28582 2.: JOÃO BATISTA MONTEIRO, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 321, São Geraldo, Cariacica-ES e MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA, natural de Montes Claros-MG, com 58 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 321, São Geraldo, Cariacica-ES. 28583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO DOS SANTOS PESSÔA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 75, Jardim da Penha, Vitória-ES e CRISTIANE RUBIN MANZINA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), publicitaria, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 75, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25186 2.: JAIRO ROCHA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Jacinto Bresciani, República, Vitória-ES e JOCICLÉIA GOMES FONTANA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), técnica em saneamento, residente na Rua Jacinto Bresciani, República, Vitória-ES. 25190 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MAURO FERREIRA FERNANDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), policial militar aposentado, residente na Rua José de Alencar, nº 190, Ataíde, Vila Velha-ES e CÉLIA MARIA DA SILVA, natural de Alvarenga-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), fotógrafa, residente na Rua José de Alencar, nº 190, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729590 2.: DANIEL FONSECA GOMES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cerimonialista, residente na Rua Ari Barroso, nº 148, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIA ISABELLA WAIANDT VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Ari Barroso, nº 148, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729591 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS DA SILVA VIEIRA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 538, Bairro Paul, Vila Velha-ES e TAÍS RAISSA DE MACEDO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Divinópolis, nº 39, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04389 2.: RODRIGO ALVES DE PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Salgueiro, nº 296, Ataíde, Vila Velha-ES e SHAILA HANY SILVA, natural de São João Del Rei-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Salgueiro, nº 296, Ataíde, Vila Velha-ES. 04393 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENESIO JOSÉ VIANA, natural de Nova Venécia-ES, com 67 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua São Mateus, nº 05, Arlindo Villaschi, Viana-ES e IVONE MODESTO DOS REIS, natural de Serra-ES, com 64 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Mateus, nº 05, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07546 2.: LUCAS DA CUNHA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), montador senior de equipamento de solda, residente na Rua Monte Negro, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e HENDRILANE MENDONÇA EMILIANO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Monte Negro, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 07548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON CHAVES TOMÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de transporte, residente na Rua Desembargador Joel Rogério Wanderley, nº 20, Parque Laranjeiras, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULLYA DOS SANTOS BERTINE, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Antônio Alves, nº 103, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO COSTA MARQUES, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), encarregado de manutenção, residente na Rua Jaci Mattos, nº 1474, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MAISA MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jaci Mattos, nº 1474, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00720 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de fevereiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISMAR DA CONCEIÇÃO DIAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz, nº 22, Boa Vista, Ibiraçu-ES e LORENA DA SILVA ALMEIDA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz, nº 22, Boa Vista, Ibiraçu-ES. 00965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 03 de fevereiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: D'JEORGE ALMIR DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Baixo Guandu-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Alagoas, nº 220, Normília Cunha, Vila Velha-ES e SELMA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Alagoas, nº 220, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 09247 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EDILSON DE SOUZA PEREIRA, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 19 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Grande, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e ALINE APARECIDA DA SILVA MACHADO, natural de Venda Nova do Imigrante,ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Fazenda São Sebastião, s/n, zona rural, Brejetuba-ES - 001061. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 03 de fevereiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã