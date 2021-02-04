Proclamas - 04/02/2021
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDÍCIO FERREIRA BRITO, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Salvador, nº 60, Lj. 01, Ed. Cristina, Jardim Carapina, Serra-ES e LIDIA PEDRO, natural de Comendador Venancio-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Salvador, nº 60, Lj. 01, Ed. Cristina, Jardim Carapina, Serra-ES. 31098 2.: LAÉRCIO MENDES DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), serrador, residente na Rua das Dálias, S/N, Feu Rosa, Serra-ES e POLIANA FERREIRA DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Dálias, S/N, Feu Rosa, Serra-ES. 31099 3.: MARK DA ROCHA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Dinamarca, nº 223, Portal de Jacaraípe, Serra-ES e TAINARA VILVOCK DE ARAUJO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), compradora, residente na Rua Dinamarca, nº 223, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. 31100 4.: FELIPE MEDRADO FREITAS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavador de carro, residente na Egas Moniz, nº 03,R/C Direito, Cruz da Quebrada, Dafundo-ET e MIRANILDES SOARES COSTA, natural de Guaratinga-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua do Ipê, nº 182, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31103 5.: HUMBERTO RAASCH DE QUEIROZ, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua H, nº 200, Planície da Serra, Serra-ES e ANA MARIA XAVIER DA LUZ DE ALMEIDA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), gerente de loja, residente na Rua H, nº 200, Planície da Serra, Serra-ES. 31104 6.: HEVERTON MÁRCIO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Cedro, Quadra 24, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e TATIANI FELIX DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cedro, Quadra 24, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31106 7.: CRISTIANO RAMOS LOTÉRIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Rua dos Cedros, nº 6, Feu Rosa, Serra-ES e RENATA GRACIANO RUFINO DOS SANTOS, natural de Contagem-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua dos Cedros, nº 6, Feu Rosa, Serra-ES. 31107 8.: FELIPE MIRANDA DOS REMEDIOS, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 53, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e DIMA DE ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Assistente Administrativa, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 53, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31108 9.: CELIO LIRIO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), coletor, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 21, José de Anchieta, Serra-ES e ADRIANA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 21, José de Anchieta, Serra-ES. 31109 10.: ELIANA FERREIRA VILELA, natural de Cariacica-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e MARISTELA MOREIRA DOS SANTOS SOARES, natural de São Paulo-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), caixa, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31110 11.: MARCIO MURILO LARRUBIA MUNIZ TAVARES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JAQUELINE RÊLO LIRIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31112 12.: DANIEL SILVA RAMOS, natural de Correntina-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida das Arábias, nº 1, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e DANIELLE VASCONCELOS MELO, natural de Ipatinga-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida das Arábias, nº 1, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 31114 13.: FILIPE FERREIRA GHIDETTI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Alameda das Orquídeas, nº 22, Valparaíso, Serra-ES e RENATA MARQUES RODRIGUES, natural de Inhapim-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Alameda das Orquídeas, nº 22, Valparaíso, Serra-ES. 31115 14.: VANDERLUCIO FERREIRA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), eletrecista, residente na Rua dos Coqueiros, nº 47, Feu Rosa, Serra-ES e SILVANE REGIS DO PRADO, natural de Alto Rio Novo-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua dos Coqueiros, nº 47, Feu Rosa, Serra-ES. 31116 15.: LEONARDO SOARES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), Tecnico de Manutenção, residente na Rua Guriri, 28, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARIA DO CARMO NERY BRANDÃO, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Guriri, 28, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31120 16.: WEMERSON DOS REIS FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Guarani, nº 35, José de Anchieta, Serra-ES e BEATRIZ DA SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Guarani, nº 35, José de Anchieta, Serra-ES. 31122 17.: THIAGO FIGUEREDO SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua das Seringueiras, nº 4, José de Anchieta, Serra-ES e LETÍCIA LUZIA GOMES, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Seringueiras, nº 4, José de Anchieta, Serra-ES. 31126 18.: RENATO MARTINS STREII, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Bico De Lacre, Nº81 , Porto Canoa, Serra-ES e MARIA CAROLINY ALMEIDA DE MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Bico De Lacre, Nº81 , Porto Canoa, Serra-ES. 31128 19.: HERNANDES DOS SANTOS SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Itaipú, nº 721, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ELISÂNGELA BATISTA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Itaipú, nº 721, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK SCHWAMBACH DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Emydio F. do Sacramento nº 490, Ataíde, Vila Velha-ES e KRISTIELLY PEREIRA DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ano Novo, nº 80, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728887 2.: ADISON SANTOS DA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), joalheiro, residente na Rua Miguel Nogueira, nº 01, Ibes, Vila Velha-ES e JÉSSICA ROCHA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Miguel Nogueira, nº 01, Ibes, Vila Velha-ES. 232728888 3.: LUCAS OLIVEIRA SIMÕES, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Novo Mexico, Vila Velha-ES e KAROLLINE DINIZ ALVES NEVES, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232728889 4.: WEVERTON MOREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), ajudante de soldador, residente na Avenida Três, 013, Maracanã, Cariacica-ES e DANIELLE RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnica em higiene bucal, residente na Rua do Campinho, nº 122, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728890 5.: ALAN ALVES SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Moacir Fraga, nº 06, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e JÉSSICA DO CARMO EVANGELISTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Moacir Fraga, nº 06, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728891 6.: PAULO CÉSAR JOSÉ PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 5, Santa Rita, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS REZENDE, natural de Afonso Claudio-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Estrada Capuaba, Nº04, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728892 7.: DIEGO BELARMINO FURLANI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Moacir Motta, nº 10, Santa Rita, Vila Velha-ES e BRUNA FAINO ALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de credito, residente na Rua Moacir Motta,10, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728893 8.: LÚCIO DOS SANTOS FURLANI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 3700, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e ADRIANI BOMFIM DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 3700, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728894 9.: RAFAEL MARTINELLI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar tecnico, residente na Praça Jeronimo Monteiro, 2997, Vila Batista, Vila Velha-ES e GRAZIELE SANTOS FURLANI, natural de Baixo Guandu-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 3700, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232728895 10.: LUCAS SILVA CEZARIO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, Nº 963, Santa Inês, Vila Velha-ES e DHESSY FONSECA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, Nº 963, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728896 11.: THIAGO HENRIQUE NIGHINI SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 215, Aribiri, Vila Velha-ES e BEATRIZ ROCHA DE PAULA, natural de Mantena-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 215, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728897 12.: DHIEGO MARCHEZI FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), carteiro, residente na Rua João Batista dos Anjos, Nº 50, Aribiri, Vila Velha-ES e YASMIN ANDRADE BRUGNARA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João Batista dos Anjos, Nº 50, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728898 13.: KERRY ROBERT LOPES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Sesquicentenário, nº 111, Novo México, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA PEREIRA CHRISTO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Publicitária, residente na Rua Sesquicentenário, nº 111, Novo México, Vila Velha-ES. 232728899 14.: WALBER WILLIAN GOUVEIA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Novo Mexico, Vila Velha-ES e CAMILA MONTEIRO FAGUNDES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232728900 15.: FELIPE FREITAS SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Estrada Capuaba, nº 315, Ataíde, Vila Velha-ES e GEISA COSTA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Estrada Capuaba,315, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO VIEIRA CONDE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Jair Andrade, N° 745, Bloco B, Apartamento 0103, Itapuã, Vila Velha-ES e CAROLINA ROUBACH DE ANDRADE, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Doutor Jair Andrade, N° 745, Apartamento 103 B, Itapuã, Vila Velha-ES. 18646 2.: ALVARO RODRIGUES LESSA, natural de Vila Velha-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Fortaleza, nº 1625, Ap 301, Itapuã, Vila Velha-ES e LINA MARY DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Fortaleza, nº 1625, Ed. Meaípe, Ap. 301, Itapoã, Vila Velha-ES. 18647 3.: CÁSSIO MOTA DA CRUZ, natural de Itamari-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de sushiman, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 112, Soteco, Vila Velha-ES e DAIANE MACHADO DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 112, Soteco, Vila Velha-ES. 18648 4.: WESLLEY ROQUE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente de loja, residente na Rua Araribóia, N° 639, Centro, Vila Velha-ES e EDUARDA RIBEIRO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Arariboia, N° 639, Centro Vila Velha, Vila Velha-ES. 18649 5.: PATRICK GONÇALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Avenida Capixaba, nº 135, Soteco, Vila Velha-ES e CAMYLA BASTOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Capixaba, nº 135, Soteco, Vila Velha-ES. 18651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO JOVENTINO FREITAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Dr. Bolivar de Abreu, nº 91, Cond. Victoria Residence, Apto 1005, Bento Ferreira, Vitória-ES e MARIA WIEDENHOEFT BATISTA, natural de Santa Teresa-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), assistente pessoal, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 560, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24237 2.: BRUNO PEREIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Dora Vivacqua, nº 20, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIELLA BAIÔCCO BARTHOLOMEU, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Dora Vivacqua, nº 20, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24277 3.: RANDER MOREIRA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Carlos Martins, nº 330, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA KAROLINA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Carlos Martins, nº 330, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24278 4.: JONY JOÃO DE DEUS NETO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 900, Jardim Camburi, Vitória-ES e ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), gerente de cobrança, residente na Rua Santa Rita de Cássia, nº 215 , Resistência, Vitória-ES. 24279 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO TAISSYR MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Adolpho Cassoli, nº 255, Maruípe, Vitória-ES e LORRAINA NEVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Adolpho Cassoli, nº 255, Maruípe, Vitória-ES. 24483 2.: WESLEY BARBOSA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco Primeiro de Março, S/nº, São Benedito, Vitória-ES e VANESSA PINTO ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Beco Primeiro de Março, S/nº, São Benedito, Vitória-ES. 24484 3.: LUIZ CARLOS BEVILACQUA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 350, Mata da Praia, Vitória-ES e LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), arquiteta, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 350, Mata da Praia, Vitória-ES. 24485 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON SANTOS RIBEIRO, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Colatina, nº 30, Lt 30, Quadra 152, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e ELISIANE FERNANDES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de limpeza, residente na Rua Colatina, nº 30, Lt 30, Quadra 152, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13477 2.: THIAGO QUEIROZ ONOFRE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Principal, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e WANESSA RANGEL AUGUSTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Principal, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO RAMOS DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Paraná, nº 104, Aviso, Linhares-ES e CINTIA SANTOS BARBOSA, natural de Itapebi-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Paraná, nº 104, Aviso, Linhares-ES. 10720 2.: RAMON TERSI FOLLI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1132, Centro, Linhares-ES e LÁYNA ARPINI RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1132, Centro, Linhares-ES. 10721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDICARLOS ARAUJO DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Beco Benedito Barcelos, nº 110, Bela Vista, Vitória-ES e MÁRCIA BARRETO DE JESUS, natural de Ibaté-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Beco Benedito Barcelos, nº 110, Bela Vista, Vitória-ES. 17281 2.: OZIEL VIEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Alto Belo, nº 135, Conquista, Vitória-ES e MICHELE STORCH BASILIO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Alto Belo, nº 135, Conquista, Vitória-ES. 17282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Tabeliã e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROTHERDAN GASPARONI DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 04, Vila Bethânia, Viana-ES e KATHIWCE DOS SANTOS BORGES, natural de Itupiranga-PA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 04, Vila Bethânia, Viana-ES. 07198 2.: EDSON CHRIST DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Missionaria, nº 01, Universal, Viana-ES e ÉLLEN SANTIAGO DE SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Missionaria, nº 01, Universal, Viana-ES. 07200 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CIDINEI CARDOSO MOURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), encarregado de pátio, residente na Rua Domingos Fabris, nº 123, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAMELLA MIRANDA VIANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Domingos Fabris, nº 123, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ LIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), arrumador portuário, residente na Rua José Coutinho, nº 400, Barra do Riacho, Aracruz-ES e WILZA MARA GIRALDELI BATISTA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Coutinho, nº 400, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de fevereiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO MOTA FARIA, natural de São João da Barra-RJ, com 30 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Vinivius de Moraes, s/n, Itapemirim-ES e MARINA FONSECA MARTINS SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Vinivius de Moraes, s/n, -ES. 01492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS CARLOS TELES DE JESUS, natural de Salvador-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Nogueira, nº S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e JÉSSICA SOARES SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nogueira, nº S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 10713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL RAMOS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Alexandre de Queiroz da Silva, 197, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e IASMYM DE PAULA MOREIRA PEIXOTO, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alexandre de Queiroz da Silva, 197, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALEXANDRO VENTURINI, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 29 de maio de 1978, estado civil solteiro, profissão montador de divisória, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Vila Bethania em Viana-ES, filho de JOSÉ LUIZ VENTURINI e ZEONIRA ODETE JUSTO VENTURINI & ELIANE DA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Poções-BA, nascida em 22 de julho de 1990, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Vila Bethania em Viana-ES, filha de MANOEL DE JESUS FERREIRA e MARILENE DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 03 de fevereiro de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GIANNI DENIS VALLA, de nacionalidade francesa, profissão açougueiro, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Rua Ponscarme nº 11/13, Paris, com residência e domicílio em Arcueil (Val-de-Marne) na Avenida Du Docteur Durant nº 26, e KAROLAINE PAGEL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, natural de Nova Venécia-ES, com residência e domicílio na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1444, Centro, em Vila Velha-ES. (Publicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 03 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro Civil