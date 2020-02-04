Proclamas

Proclamas - 04/02/2020

Redação de A Gazeta

04 fev 2020 às 01:00

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 01:00

Proclamas - 04/02/2020

_____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME KUNSCH DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazem, residente na Rua Jacaranda, 08, Serra Dourada I, Serra-ES e GABRIELLY PINTO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Luiz, 07, São Marcos II, Serra-ES. 09923 2.: RAFAEL SILVA DE SOUZA, natural de Bom Jesus do Tocantins-PA, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisor de fábrica, residente na Rua Atílio Vivácqua, s/n , Vista da Serra I, Serra-ES e TATIANA CARDOSO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Atílio Vivácqua, s/n , Vista da Serra I, Serra-ES. 09925 3.: ROBERTO DA SILVA ANDRADE, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), cuidador social, residente na Avenida Argentina, nº 452, Vista da Serra I, Serra-ES e REGIELLY PEREIRA CANDIDO, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), cuidadora social, residente na Rua Iriri, nº 82, Vista da Serra I, Serra-ES. 09926 4.: ALEXANDRE GUSTAVO DOS REIS FILHO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Conceição da Barra, nº S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e BRENDA MATHIAS DA SILVA, natural de Guarulhos-SP, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Conceição da Barra, nº S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09927 5.: REGINALDO BISPO QUERINO, natural de Gandu-BA, com 47 anos de idade, Solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua F, 57, Colina da Serra, Serra-ES e IRACEMA DE JESUS, natural de Itamari-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua F, 57, Colina da Serra, Serra-ES. 09928 6.: RONILDO BOA NOVA DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua do Flamboyant, nº 18, Cascata, Serra-ES e KELITIANE MACHADO ARARIBA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua do Flamboyant, nº 18, Cascata, Serra-ES. 09929 7.: MAURICIO ALVES CIMARELLI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua I, 127, Colina da Serra, Serra-ES e RENDRIELE DA SILVA PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua I, 127, Colina da Serra, Serra-ES. 09930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO COSTALONGA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Ed. Coral Gardens, Apto. 2103, Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNA BONINI DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Ed. Coral Gardens, Apto. 2103, Itapuã, Vila Velha-ES. 07486 2.: IAM DOS SANTOS BASILIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Itacibá, N°135, Apt°1408, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BÁRBARA WANDEKOKEN DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Itacibá, N°135, Apt°1408, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07487 3.: JOÃO PAULO MARTINS PINTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3300, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e REBECA ARAÚJO RODRIGUES, natural de Montes Claros-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), microempresária, residente na Avenida Ministro Eurico Salles, nº 27, Campo Grande, Cariacica-ES. 18111 4.: LEONARDO CHIABAI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Diogenes Malacarne, 121, Ed Alda Hitchings, Ap 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALLANA BRUNA BONINSENHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), designer gráfica, residente na Rua João Galerani, 90, Jucutuquara, Vitória-ES. 18114 5.: JOÃO VICTOR SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Itaquari, nº 180, Bl Unico, Aptº 603, Itapuã, Vila Velha-ES e ARIADNE COUTINHO CAUS, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), publicitaria, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1450, Aptº 1202, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18115 6.: BRUNO TINOCO RIBEIRO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na R Luiz Fernando Reis, 417, AP 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARCELA LANGA LACERDA, natural de Boa Esperança-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Curitiba, 280, AP 704, Ed Acqua Verde, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES. 18116 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua Jacintha de Paulo Ferreira, nº 60, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Palotina-PR, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica em metalurgia, residente na Rua Jacintha de Paulo Ferreira, nº 60, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29666 2.: ANDRÉ LUÍS CORTELETTI HELEODORO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Avenida Central, 1449, Sl 01, Ed. Guedes, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LORRAINE GUEDES DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Central, 1449, Sl 01, Ed. Guedes, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29667 3.: KLEIRIAN LUIS GOMES RIBEIRO, natural de Italva-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua 13 de Maio,nº 436, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e MIDILA ALBRIGO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua 13 de Maio,nº 436, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29669 4.: ESTEVÃO FRANCISCO SALDANHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de impressão, residente na Rua Paraná, nº 12, José de Anchieta III, Carapina, Serra-ES e CLEYDIANE LIVRAMENTO SANTIAGO, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), recuperadora de crédito, residente na Rua Paraná, nº 12, José de Anchieta III, Carapina, Serra-ES. 29670 5.: JOSÉ ADILSON DE JESUS, natural de Ibicaraí-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), eletricista montador, residente na Rua Pavão, nº 2, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e FRANCIELE BENTA SALES DUARTE, natural de Tangará da Serra-MT, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pavão, nº 2, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29671 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX JHONATAN DA SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 250, Apto 202, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ELIDIANE COSTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), tecnica em logistica, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 250, Apto 202, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728347 2.: VALDIR ALVES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), mecanico geral aposentado, residente na Rua Machado de Assis, nº 14, Vila Velha-ES e CELINA RIBEIRO SIMPLICIO, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), baba, residente na Rua Machado de Assis, nº 14, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728353 3.: RODRIGO DE JESUS MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Paulo Neves, 41, Santa Rita, Vila Velha-ES e NATALIA MARA DE SOUZA FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregada de loja, residente na Avenida Vitória, nº 802, Aptº 302, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728355 4.: ANDERSON DOS REIS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tec. de manutenção, residente na Rua Flavio da Vitória, S/n, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e KEREM MARINA BARRETO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Flávio da Vitória, S/n, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLORIN IOAN MURESAN, natural de Satu Mare, Condado Satu Mare, Romênia-ET, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Vendedor, residente na Praça Manoel Rosindo da Silva, S/n, Vila Rubim, Vitória-ES e SARA CRISTINA GRIGORIO, natural de Nova Era-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Praça Manoel Rosindo da Silva, nº S/n, Vila Rubim, Vitória-ES. 23843 2.: SANDRO CORREA CELESTINO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Frederico Lagassa, nº 60, Consolação, Vitória-ES e ANA CRISTINA ALBERTO NEVES, natural de Fundão-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Frederico Lagassa, nº 60, Consolação, Vitória-ES. 23845 3.: VINICIUS DO ROSÁRIO FERRAZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Almirante Soído, nº 271/503 Torre I, Santa Helena, Vitória-ES e BRUNELLA SOARES REGATTIERI OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Moacir Avidos, nº 141/504, Praia do Canto, Vitória-ES. 23846 4.: RAUL GUIZELINI DA PAZ, natural de Assis-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 15, Aptº 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e FRANCINE GOMES GRAVINA, natural de Juína-MT, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Nº 40, Aptº 102, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23848 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEOVA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 850, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ÉRICA COSTA PEREIRA, natural de Terra Nova-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista de açougue, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 850, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00574 2.: FRANCISCO PEREIRA LOBO, natural de Mucurici-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), construção civil, residente na Rua Mário Lopes, nº 23, Vila do Riacho, Aracruz-ES e DERILZETE NASCIMENTO LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), açogueira, residente na Rua Mário Lopes, nº 23, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00575 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME BOINA HELEODORO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, nº 80 CB, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIANA CARTAXO DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, nº 80 CB, Mata da Praia, Vitória-ES. 23605 2.: FELIPE MEDEIROS ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1300, Ed. Tifanys Apto 401, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MICHELA MORALE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 1170, Apto 103, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23607 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIOMAR VESCOVI, natural de João Neiva-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Santilha Santana, 6, Bairro Monte Libano,, João Neiva-ES e CRISTIANE TADEU CAMPOS, natural de Salto da Divisa-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Santilha Santana, 6, Bairro Monte Libano,, João Neiva-ES. 03015 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 03 de fevereiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO PENHA PAIVA MAGALHÃES, natural de Santos-SP, com 36 anos de idade, Solteiro(a), médico, residente na Rua Dr. Wanderley 409, Centro, Alegre-ES e SARAH SANTOS BLUNCK, natural de Montes Claros-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), médica, residente na Rua Dr. Wanderley, nº 409, Centro, Alegre-ES. 03374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 03 de fevereiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - OFÍCIO DA CIDADANIA - SEDE DA COMARCA DE IÚNA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: REGINALDO ALVES DE FREITAS, nacionalidade brasileira, divorciado, lavrador, com vinte e quatro (37) anos de idade, natural de Lajinha-MG, nascido aos 17 de agosto de 1982, residente e domiciliado na Rua Anibal de Paula Gomes, número 30, Chalé-MG, filho de João Alves de Freitas e Luzia Maria Ferreira de Freitas e MARILZA SILVA VERNER, nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, com dezesseis (48) anos de idade, natural de Lajinha-MG, nascida aos 25 de outubro de 1971, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Laranja da Terra, Iúna-ES, filha de Guilherme Carlos Verner e Maria da Penha Silva. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Iúna, 03 de fevereiro de 2020 Jeferson Miranda Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas

