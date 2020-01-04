Proclamas - 04/01/20

Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOEL FAGUNDES DA SILVA, natural de Poranga-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Homero Sindra Santana, 324, Lot. Pôr do Sol, Bairro Limão, Aracruz-ES-ES e MARILZA DOS SANTOS CLAUDINO, natural de Aracruz-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Homero Sindra Santana, 324, Lot. Por do Sol, Limão, Aracruz-ES. 12740 2.: LUCAS SCARPATI DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Durval Barcellos Rangel, nº 90, Bela Vista, Aracruz-ES e CLARICE BARBOSA FIGUEIREDO, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista administrativa, residente na Rua Durval Barcelos Rangel, nº 90, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12742 3.: MARCELO SPERANDIO FANCHIOTTI, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), coordenador de TI, residente na Rua Antonio Ferreira da Silva, nº 71, Vila Rica, Aracruz-ES-ES e CIMARA RAMOS SIMÕES, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Eurípedes Nunes Loureiro, nº 02, Jequitibá, Aracruz-ES. 12743 4.: GUSTAVO ARAUJO ANGRA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de contas a pagar, residente na Rua Manoel Bandeira, S/nº, Cupido, Aracruz-ES e ALESSANDRA APARECIDA RUFINO COUTINHO, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), recepcionista administrativo, residente na Rua Manoel Bandeira, Nº 330, Cupido, Aracruz-ES. 12744 5.: MAX ANTONIO CÁO LUIZ, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor de comércio varejista, residente na Avenida Coronel Venancio Flores, 3713, Guaxindiba, Aracruz-ES e LUIZA DA PENHA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), manipuladora de alimentos, residente na Avenida Venâncio Flores, 3713, Guaxindiba, Aracruz-ES. 12745 6.: DEIVID SANTOS LOYOLA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor de frios, residente na Rua Padre Luiz Parenzi, 18, São Camilo, Aracruz-ES e FRANCIANE DE ARAUJO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua João da Rosa Loureiro, 23, Vila Nova, Aracruz-ES. 12746 7.: GEORGE CARLESSO DEVENS, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Torre B, Ap 1605, Bela Vista, Aracruz-ES e TAMARA BITTI RODRIGUES PIMENTEL, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga clínica, residente na Rua Padre João Bauer, 82, Centro, Aracruz-ES. 12747 8.: ITALO LOUREIRO LOPES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Claudinor Rangel, nº 05, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e KÊNIA CRISTINA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, nº 03, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 12748 9.: MAURICIO NASCIMENTO ARANDIBA, natural de Unas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 415, Nova Conquista, Aracruz-ES e MAGNA CRISTINA DA SILVA ANDRADE, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 415, Nova Conquista, Aracruz-ES. 12749 10.: ANDRÉ LUIZ TASSAN SIQUEIRA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua das Gaivotas, 31, Centro, Ibiraçu-ES e THAIS SEPULCHRO FREIRE, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Azaléia, S/n, São Marcos, Aracruz-ES. 12750 11.: WANDERLEY DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), fiorista, residente na Rua das Araras, 39, Planalto, Aracruz-ES e ILZA DA PENHA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cozinheira geral, residente na Rua das Araras, 39, Planalto, Aracruz-ES. 12751 12.: RONNES RAIDER PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua Vera Pimentel Amorim, N° 44, Primavera, Aracruz-ES e VALQUIRIA ELEOTERIO GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professora na educação básica, residente na Rua Vera Pimentel Amorim, nº 50, Sauaçú, Aracruz-ES. 12752 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã ___________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RAFAEL HATAKEYAMA GRANJA e SUELI MAVIONE ALVES DE SOUZA, ele natural de São Paulo-SP, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, profissão encarregado de operações, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itamaraju-BA, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteira, profissão supervisora de departamento pessoal, residente em Vila Velha-ES. 2.: JOSÉ VICTOR SOARES ARMANI e CAROLLINY GOMES BARCELLOS, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão borracheiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 3.: MARCOS ANTONIO BATISTA FILHO e RAQUEL DE OLIVEIRA BISPO, ele natural de Inhapim-MG, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Ilhéus-BA, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil divorciada, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 4.: ALBERTO MADEIRA COSTA e RUTE VALVERDE DE NOVAIS, ele natural de Aimorés-MG, com cinquenta e nove (59) anos de idade, estado civil divorciado, profissão comerciante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Resplendor-MG, com sessenta e seis (66) anos de idade, estado civil divorciada, profissão técnico de enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 5.: THIAGO JOSÉ PIRES FURTADO e NIDIA DAS GRAÇAS SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão pintor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Brasília-DF, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Cabeleireira, residente em Vila Velha-ES. 6.: ALTANIR DE SOUZA FILHO e EDICELMA MARQUES DA ROCHA, ele natural de Vitória-ES, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Pintor de obras, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Alto Rio Novo-ES, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciada, profissão diarista, residente em Vila Velha-ES. 7.: THIAGO PEREIRA FERREIRA e DÉBORA AMBELINA SANTOS DA SILVA, ele natural de Santa Cruz-RJ, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador I, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão cuidadora, residente em Vila Velha-ES. 8.: ALEX SANDRO ALVES DA SILVA e MARILEIA VIANA DUTRA, ele natural de Vitória-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Porteiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itamaraju-BA, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 9.: ÍCARO DA SILVA COSTA e ANA JÚLIA AMARAL DA FONSECA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão servidor público, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão universitária, residente em Vila Velha-ES. 10.: CARLOS EDUARDO TORRES GOMES e FABIOLA ARAÚJO DE OLIVEIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de expedição, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 11.: MATHEUS VITÓRIO INÁCIO BORGES e SAMIRA CALAZANS CARDOSO, ele natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vistoriador de container, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 12.: LEIDIVAM DA ROCHA GOMES e EDIENE MATIAS ANDRADE, ele natural de Vila Velha-ES, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteiro, profissão lavador de carro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Boa Esperança-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 03 de janeiro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MAGNO RODRIGUES DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Esméria Barros Deorce, nº 225, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA ARAÚJO DUARTE, natural de Itapagé-CE, com 40 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Esméria Barros Deorce, nº 225, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23411 2.: EDSON ARRUDA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 750, Apto. 504, Jardim da Penha, Vitória-ES e EMANUELLA PRETI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 750, Apto. 504, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23473 3.: ALESSANDRO DE SOUZA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), encarregado, residente na Rua Isaura Marques da Silva, nº 56, Maria Ortiz, Vitória-ES e JEANE DE BRITO SANTANA, natural de Santo Amaro-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), analista tributário, residente na Rua Isaura Marques da Silva, nº 56, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23532 4.: MATEUS ALLENDE DOS SANTOS, natural de Santana do Livramento-RS, com 30 anos de idade, solteiro(a), relações públicas, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Ed. Tebas - Apto 104, Mata da Praia, Vitória-ES e JÉSSICA PATUZZO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Ed. Tebas - Apto 104, Mata da Praia, Vitória-ES. 23533 5.: RICARDO VENTURINI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Geólogo, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, nº 67, Maria Ortiz, Vitória-ES e MAIARA BIANCHINI NARDE, natural de Eugenópolis-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, nº 67, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23534 6.: FELIPE LIMA SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Angelindo Carareto, nº 190, Morada de Camburi, Vitória-ES e ANDRESSA RIBEIRO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Angelindo Carareto, nº 190, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON JOSÉ ABRÃO, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Tocantins, 27, Nova Carapina I, Serra-ES e LUCIANIA APARECIDA CHRIST, natural de Espirito Santo-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Tocantins, 27, Nova Carapina I, Serra-ES. 09852 2.: GERALDO SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 63 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Teixeira de Freitas, 08, Nova Carapina I, Serra-ES e MARINALVA RAMALHO SANTA ROSA, natural de Nanuque-MG, com 57 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Teixeira de Freitas, 08, Nova Carapina I, Serra-ES. 09853 3.: CLAUDIOMIRO CAMILO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida das Palmeiras, nº 68, Cidade Pomar, Serra-ES e FERNANDA CÉLIA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida das Palmeiras, nº 68, Cidade Pomar, Serra-ES. 09854 4.: WANDERSON FRAGA DOS SANTOS SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Antônio Abraão, nº 220, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e NÍVEA MOREIRA MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Baixo Guandu, nº 628, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09855 5.: ALBERTO MONTARROIOS, natural de Serra-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Florencio da Conceição, nº 191, Santo Antônio, Serra-ES e LUCINÉIA RENALDO MENDONÇA, natural de Serra-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), merendeira, residente na Rua Florencio da Conceição, nº 191, Santo Antônio, Serra-ES. 09856 6.: WESLEY DA CRUZ VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Vinhatico, 766, Vista da Serra II, Serra-ES e JOSELENE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Caratinga, S/n, Divinópolis, Serra-ES. 09858 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTHIANO DE JESUS LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Humberto Serrano, nº 555, Ed. Paris, Aptº 1101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALINE SOARES DE FIGUEIREDO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Humberto Serrano, nº 555, Qd 08, Lote 14, Aptº 1101, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07451 2.: ARTHUR BREDA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Humberto Serrano, 555, Ed Paris, Apt 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAQUEL SOARES OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista financeira, residente na Rua Doutor Gilson Santos, nº 170, Apartamento 606, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18073 3.: VIRGÍLIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Marilândia-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na R Presidente Lima, 680, Centro, Vila Velha-ES e LIVIA PRETTI DUARTE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Presidente Lima, 680, Centro, Vila Velha-ES. 18074 4.: LEONARDO VASCONCELLOS RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Paulo, nº 2730, Aptº 802, Bloco B, Ed Costa de Monaco, Itapuã, Vila Velha-ES e GABRIELA MILKE VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n° 1000, Itaparica, Vila Velha-ES. 18075 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: PETERSON MARTINS BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiário conciliador, residente na Rua Antônio Stein, nº 181, Itapebussu, Guarapari-ES e LUANE APARECIDA SILVA FILGUEIRAS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Antônio Stein, nº 181, Itapebussu, Guarapari-ES. 11631 2.: AILSON RODRIGUES DE SOUSA, natural de Pau Brasil-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedreiro refratarista, residente na Rua da Glória, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES e GISLENE XAVIER ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua da Glória, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 11632 3.: ELIAS HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Lacerda de Aguiar, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES e ELIOENE DE CARVALHO LIMA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lacerda de Aguiar, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES. 11633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 03 de janeiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: VANDO FERREIRA DA SILVA e MARIA APARECIDA SPECIMILLE, ele, natural de Pescador/MG, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil divorciado, profissão pedreiro, residente e domiciliado na Rua Frei Henrique, nº 35, Vila da Mata em Venda Nova do Imigrante/ES, filho de ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA e de ANELI PEREIRA DA SILVA, ela, natural de Castelo/ES, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciado, profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Frei Henrique, nº 35, Vila da Mata em Venda Nova do Imigrante/ES, filha de OSWALDO SPECIMILLE e de ANDRELINA LOBO SPECIMILLE. 2.: TANCREDO DA SILVA FERREIRA e GISLENE DA SILVA, ele, natural de Conceição do Castelo/ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar prático, residente e domiciliado em Camargo, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante/ES, filho de DOMINGOS DA SILVA FERREIRA e de SANTA GONÇALVES FERREIRA, ela, natural de Conceição do Castelo/ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão camareira, residente e domiciliada em Camargo, Zona Rural em Venda Nova do Imigrante/ES, filha de FRANCISCO DE ASSIS SILVA e de ROSEMERE FERREIRA DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante  ES, 03 de janeiro de 2020 Marcelo Loureiro Nascimento Oficial do registro Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO ALVES DE CASTRO, natural de Fortaleza-CE, com 47 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 36, Grande Vitória, Vitória-ES e DANIELE FREITAS NASCIMENTO, natural de Belem-PA, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leonel Fernandes, nº 36, Grande Vitória, Vitória-ES. 16923 2.: MÁRCIO SANTOS GONÇALVES e ROBERTA REIS GOBO. ELE: nacionalidade brasileiro, profissão motoboy, estado civil solteiro, de trinta e nove (39) anos, natural de Canavieira-BA, residente e domiciliado na Rua Jorge Rosa, N° 66, Nova Palestina, Vitória-ES, filho de JOSÉ CRISPINIANO SANTOS GONÇALVES e de MARIA D'AJUDA SANTOS GONÇALVES. ELA: nacionalidade brasileiraa, profissão autônoma, estado civil solteira, de vinte e oito (28) anos, natural de Vitória-ES, residente e domiciliada na Rua Jorge Rosa, N° 66, Nova Palestina, Vitória-ES, filha de DELAIR FOLADOR GOBO e de JUSCELIA DOS REIS GOBO. Vitória-ES, 20 de dezembro de 2019. Republicado por incorreção. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS CARLOS, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Generosa Pereira Castilho, nº 06, Bragatto, Ibiraçu-ES e JOICE MOULINS DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Josué Fiorotti, 455, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00793 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 03 de janeiro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ LUIZ DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), funcionario público, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 43, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e IRANETE DE FÁTIMA FONSECA, natural de Guaçuí-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 43, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29550 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELBER MARTINS DIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 55 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Sete de Setembro, nº 08, Universal, Viana-ES e MARGARETH GONÇALVES MEYER, natural de Salvador-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sete de Setembro, nº 08, Universal, Viana-ES. 06798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELLO VIDAL DE CARVALHO, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), Lavrador, residente na Loteamento Zequinha Vial, Centro, Anutiba, Alegre-ES e VIVIANE DA PAIXÃO MARTINS, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Loteamento Zequinha Vial, Centro, Anutiba, Alegre-ES. 03363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 03 de janeiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil