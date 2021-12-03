Proclamas - 03/12/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONILSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Três, nº 08, Graúna, Cariacica-ES e MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Três, nº 08, Graúna, Cariacica-ES. 14154 2.: CLARINDO ANDRADE DA SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua 12, nº 74, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DANIELA VANZELER FAUSTINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cuidadora escolar, residente na Rua 12, nº 74, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14155 3.: UILDSON COÊLHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Y, S/nº, Porto Belo, Cariacica-ES e FABRICIA DO NASCIMENTO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Y, S/nº, Porto Belo, Cariacica-ES. 14156 4.: LUCAS DA MATTA DIAS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua B, 18, Vila Petronio, Cariacica-ES e STELLA SANTOS MOREIRA, natural de Camacan-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua B, 18, Vila Petronio, Cariacica-ES. 14159 5.: FILIPE JUNIOR NUNES VIEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Rua Amarílis, nº 41, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e MICHELLY MARQUES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Amarílis, nº 41, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14160 6.: EDMAR JOSÉ ALVES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), montador, residente na Rua Inácio Gobbi, nº 38, Campo Verde, Cariacica-ES e VANESSA CARDOSO DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Inácio Gobbi, nº 38, Campo Verde, Cariacica-ES. 14161 7.: JONAS DE FREITAS FILIPE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Anna Lúcia Bernadone, nº 03, Tabajara, Cariacica-ES e ANA CLAUDIA DE AZEVEDO GERALDO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Anna Lúcia Bernadone, nº 03, Tabajara, Cariacica-ES. 14162 8.: GERCINO PRATES DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua dos Milagres, nº 187, Nova Esperança, Cariacica-ES e MARIA EUNICE GONÇALVES FERREIRA, natural de Alcobaça-BA, com 56 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua dos Milagres, nº 187, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14164 9.: LUCIANO VIEIRA SANTANA, natural de Belo Horizonte-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Um, nº 589, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GESSICA SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Um, nº 589, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14165 10.: LUCAS DE SOUZA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua João de Oliveira, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e MYLENA BRAGA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua João de Oliveira, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14166 11.: JOSIAS DE VASCONCELOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Benedito, nº 446, São João Batista, Cariacica-ES e VILMA CASTRO BARROS, natural de São Mateus-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Benedito, nº 446, São João Batista, Cariacica-ES. 14168 12.: PYTER DOS SANTOS FERNANDES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Manoel Sarmento Firme, nº 51, Cariacica Sede, Cariacica-ES e NATHÁLIA ALCANTARA ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em química, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 23, Oriente, Cariacica-ES. 14169 13.: CARLOS ROBERTO PINA DOS SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 66 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Mário Araújo, nº 137, Santana, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Mário Araújo, nº 137, Santana, Cariacica-ES. 14171 14.: GIDEÔNI BARBOSA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), instalador em telefonia, residente na Rua Vinte e Seis, nº 48, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CASSIANE DA COSTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Seis, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14172 15.: WELLINGTON LIMA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de expedição, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, residente na Rua Baltazar, S/nº, Nova Rosa da Penha II em Cariacica-ES e LORRAYNE FERREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e oito (28) anos de idade, , estado civil solteira, natural de Vitória-ES, residente na Rua Baltazar, S/nº, Nova Rosa da Penha II em Cariacica-ES. 14098 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARIEL MENDES MESQUITA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), marceneiro digital, residente na Rua 7 de Setembro, nº 08, Carapina Grande, Serra-ES e GISLAYNE ALMEIDA SILVA, natural de Vitória do Mearim-MA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 7 de Setembro, 8, Carapina Grande, Serra-ES. 32765 2.: JOSIAS CHICOSKI, natural de Itaguaçu-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), cordenador, residente na Rua Maria Rodrigues, nº 226, Carapina Grande, Serra-ES e CHARLENE APARECIDA LEITE BALDON, natural de Boa Esperança-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Maria Rodrigues, nº 226, Carapina Grande, Serra-ES. 32766 3.: ALEX DA SILVA SANTOS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Cinco, nº 56, Carapina Grande, Serra-ES e LETÍCIA KÉSSIA DA ROCHA, natural de Galiléia-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Rua Cinco, nº 56, Carapina Grande, Serra-ES. 32768 4.: GERSON COSTA SALLES, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Aurélio Alvarenga, S/nº, Guaraná, Aracruz-ES e TAÍSA FREITAS TEIXEIRA VASCONCELOS, natural de Barbalha-CE, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 90, São Diogo II, Serra-ES. 32769 5.: JOÃO CARLOS GOMES, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Pio XII, nº 271, Praia de Carapebus, Serra-ES e ANGELITA MARIA DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Pio XII, nº 271, Praia de Carapebus, Serra-ES. 32774 6.: PABLO RODRIGUES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Anchieta, nº 30, Valparaíso, Serra-ES e ISADORA NUNES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Anchieta, nº 30, Valparaíso, Serra-ES. 32779 7.: ANDRE LUCAS PEREIRA ROSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Rua Flor de Laranjeira, nº 20, Feu Rosa, Serra-ES e KAREN CRISTINA LUCAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), lash designer, residente na Rua Flor de Laranjeira, nº 20, Feu Rosa, Serra-ES. 32780 8.: ZENILTON CARVALHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 359, Jardim Tropical, Serra-ES e GABRIELA RUFINO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 359, Jardim Tropical, Serra-ES. 32785 9.: KLEBERSON LESSA DA CRUZ SANTOS, natural de Salvador-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Raimundo de Oliveira, nº 28, Castelândia, Serra-ES e BRUNA SANTOS HOMEM, natural de Candeias-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Raimundo de Oliveira, nº 28, Castelândia, Serra-ES. 32786 10.: NICOLAS LOPES DUTRA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), professor de educação fisica, residente na Avenida Central, nº 1000, Jardim Tropical, Serra-ES e MALLENA SARRIA CABRAL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Nutricionista, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES. 32787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUIZ SANTOS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Fernando Coelho,nº 0002, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e VALÉRIA PAULA DE FREITAS, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Leila Diniz, nº 171, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 19500 2.: LUAN BARBOZA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Wilson Freitas, 150, Soteco, Vila Velha-ES e LUIZY DA SILVA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administratora, residente na Rua Felisberto Vieira, Nº 00014, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 19501 3.: RHAMON MARCELLINO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Atleta, residente na Rua Moema, nº 254, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e TAÍSSA EMENES RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Moema, nº 254, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19502 4.: FERNANDO COSSETTI DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 2300, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA SCHMIDEL BENINCÁ, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista judiciária, residente na Avenida Santa Leopoldina, Nº 2300, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19503 5.: DANIEL LACERDA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), inspetor, residente na Rua Angelina Martins Leal, 79, Soteco, Vila Velha-ES e JENIFER FONSÊCA DA SILVA, natural de Corinto-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Vista Linda, s/nº, Prainha da Glória, Vila Velha-ES. 19504 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DARLI DA SILVA AMORIM, natural de Serra-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Maurílio Miranda, nº 88, Serra Centro, Serra-ES e ROSANA GUIMARÃES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), decoradora, residente na Rua Maurílio Miranda, nº 88, Serra Centro, Serra-ES. 11332 2.: GEROSVALDO CARDOSO FERREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 51 anos de idade, Solteiro(a), meeiro, residente na Rua Baixo Guandu, 254, Planalto Serrano, Serra-ES e IRIS DE JESUS ALVES, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), camareira, residente na Rua Baixo Guandu, 254, Planalto Serrano, Serra-ES. 11369 3.: RUAN PABLO NUNES, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Elisio Miranda, 138, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e ÉRIKA TEIXEIRA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Elisio Miranda, 138, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 11371 4.: GABRIEL MARQUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Pedro Canário, 1, Serra Dourada I, Serra-ES e EDLANE DO SACRAMENTO PIRES, natural de Nova Viçosa-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Pedro Canário, 1, Serra Dourada I, Serra-ES. 11372 5.: LUCAS CANDIDO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de filtração, residente na Rua Coronel Fabriciano, S/n, Divinópolis, Serra-ES e JESSICA DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Coronel Fabriciano, S/n, Divinópolis, Serra-ES. 11375 6.: JOSÉ JAVARINI SANT’ANNA, natural de Colatina, ES, com 57 anos de idade, divorciado, servidor público estadual e ELICASSIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória, ES, com 44 anos idade, divorciada, técnica de enfermagem, residentes e domiciliados na Rua Antônio dos Santos, 212, Santo Antônio, Serra, ES. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. Quem souber de algum impedimento, acuse na Forma da Lei. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLIGTON FELIPE DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Esperança, S/n, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e JÚLYA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Ademir de Alcântara Ascaciba, nº 77, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 25191 2.: JOÃO VICTOR NOVAIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Luíza Ramos, nº 11, São Cristóvão, Vitória-ES e KAROLINNE RANGEL PAZETO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Chafic Murad, nº 170, Aptº 502, Monte Belo, Vitória-ES. 25193 3.: WINSTON REUEL SPANHOL CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Professor Lellis, nº 185, Jucutuquara, Vitória-ES e CAMILA BARCELLOS LEMKE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gestora financeira, residente na Rua Professor Lellis, nº 185, Jucutuquara, Vitória-ES. 25196 4.: MARCIO LESSA DE SANTA ANA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), Gerente de vendas, residente na Rua Victorino Cardoso, nº 151, Bloco E, Apto. 402, Jardim Camburi, Vitória-ES e JUSSIMARA PAIVA TOLEDO, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), Assitente de faturamento, residente na Rua Victorino Cardoso, nº 151, Bloco E, Apto. 402, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25197 5.: MATHEUS TIBURTINO DELAZARI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Almirante Soído, nº 271, Santa Helena, Vitória-ES e ROSA BIANCA CHAGAS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Rio Branco, nº 311, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25198 6.: VINICIUS TELLES DE SÁ VAGO, natural de Vitória-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão professor, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 277, Bonfim, Vitória-ES e SARA NAAMA MIGUEL LOPES, natural de Colatina-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão fotografa, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 277, Bonfim, Vitória-ES. 25192 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Córrego Santa Fé, s/nº, Colatina-ES e BÁRBARA GAMA VARGE, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, N° 427, Linhares-ES. 11523 2.: DIMAS BREDAS MUNIZ, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, nº 426, Santa Cruz, Linhares-ES e MARIA APARECIDA MARÇAL PEREIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, nº 426, Santa Cruz, Linhares-ES. 11524 3.: ANTONIO MARQUES DA SILVA, natural de Fazenda Paraiso, Neste Distrito-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Avenida Espírito Santo, Nº 301 , Aviso, Linhares-ES e MARINETE RICARDO, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Espírito Santo, Nº 301 , Aviso, Linhares-ES. 11525 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILDARDO ALVES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Alípio Gomes, nº 65, São Torquato, Vila Velha-ES e MARIA FERREIRA NASCIMENTO, natural de Fundão-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alípio Gomes, nº 65, São Torquato, Vila Velha-ES. 06242 2.: HAYSLAN DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Planejador, residente na Rua: São Pedro, nº 108, São Torquato, Vila Velha-ES e ADRIELI PACHECO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Artesã, residente na Rua São Pedro, nº 108, São Torquato, Vila Velha-ES. 06276 3.: EVERTON TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Acácias, nº 15, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e ISABELA SILVA SALLES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de edificações, residente na Rua Vale da Esperança, nº 91, Santa Clara, Vila Velha-ES. 06277 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de dezembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIONE MACHADO ESTEVÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), empresário, residente na Rua Argentino Fonseca, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e AMANDA PASSOS COSTA DE MENEZES, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Viúva(o), empresária, residente na Rua Argentino Fonseca, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14215 2.: ROQUE MARTINS PÁ FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Rio Muqui, Itapemirim-ES e ADRIANA CARDOSO RAINHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Rio Muqui, Itapemirim-ES. 14218 3.: MARCOS JOSÉ DE TOLEDO, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), contador, residente na Rua Projetada, S/nº, Itaipava, Itapemirim-ES e ARIANE MATEUS GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Projetada, S/nº, Itaipava, Itapemirim-ES. 14219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ DE ALMEIDA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), motorista autônomo, residente na Rua Robson Medeiros Mascarenhas, Solon Borges, Vitória-ES e MARLENE KÜSTER, natural de Corbélia-PR, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Robson Medeiros Mascarenhas, Solon Borges, Vitória-ES. 25047 2.: LAELIO LUCAS DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES e MARCELA LUCHI KRAUSE NITZ, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25057 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO OLIVEIRA ZUCOLOTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Brígida Cola Pim, nº 33, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EMILY MONTEIRO SANTOS PIMENTEL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Dulce Garioli, nº 2, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04927 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Benedito Barcelos, nº 17, Bela Vista, Vitória-ES e FABIANA PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Arivaldo Favalessa, nº 225, Santo Antônio, Vitória-ES. 17596 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON DE JESUS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), tratorista, residente na Rua Juscelino Kubstichek, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e NÁDILA DE SOUZA LORÊDO, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Principal, nº 37, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 02 de dezembro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SODRÉ DO PRADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Liberato Candido de Almeida, Número 161, Apartamento 402, Centro, Iúna-ES e SABRINA VIEIRA BARROS, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Liberato Candido de Almeida, Número 161, Apartamento 402, Centro, Iúna-ES. 08969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de dezembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE VIANA – REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RUBEM FERNANDES DE LIMA, nacionalidade brasileira, profissão Pedreiro, estado civil solteiro, com cinquenta e seis (56) anos de idade, natural de Maiquinique-BA, nascido em 12 de julho de 1965, residente na Rua Augusta, S/nº, Areinha em Viana-ES, filho de ARISTÓTELES FERNANDES DE LIMA, falecido e FLORISIA ROSALIA DE JESUS, falecida e RITA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão aposentada, estado civil divorciada, com quarenta e nove (49) anos de idade, natural de Carlos Chagas-MG, nascida em 06 de fevereiro de 1972, residente na Rua Augusta, S/nº, Areinha em Viana-ES, filha de JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, falecido e ADELITA MEDINA DOS SANTOS, brasileira, residente em São José de Alcobaça-BA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de dezembro de 2021 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil