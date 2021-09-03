Proclamas - 03/09/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DE SOUZA PAIVA, natural de Rio Branco-AC, com 31 anos de idade, Solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua H, nº 200, Planície da Serra, Serra-ES e MAYARA DOS SANTOS SAMPAIO, natural de Rio Branco-AC, com 24 anos de idade, Solteira(o), operadora de monitoramento, residente na Rua H, nº 200, Planície da Serra, Serra-ES. 32014 2.: KENNEDY JUNIOR CARDOSO GOMES, natural de Guaçui-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Rua dos Melros, nº 22, Porto Canoa, Serra-ES e BRUNA LUCIA FERNANDES CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua dos Melros, nº 22, Porto Canoa, Serra-ES. 32032 3.: EDNEI ISABEL DE COURA, natural de Nova Era-MG, com 50 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Distrito Federal, nº 39, Central de Carapina, Serra-ES e MARIA MADALENA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Distrito Federal, nº 39, Central de Carapina, Serra-ES. 32166 4.: EDUARDO VALADARES DE LIMA, natural de Mutum-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Santa Luzia, nº 08, Jardim Limoeiro, Serra-ES e FRANCIELI PETRI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), designer gráfica, residente na Rua Santa Luzia, nº 08, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32183 5.: SEBASTIÃO OLIVEIRA GOMES, natural de Pereira Barreto-SP, com 48 anos de idade, Divorciado(a), professor de artes marciais, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Serra-ES e MARCIA PINTO DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Avenida Iriri, nº 339, Valparaíso, Serra-ES. 32188 6.: IAGO RODRIGUES COSTA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e CRISTIANA STEFANELLI DE OLIVEIRA, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32218 7.: FILIPE DIAS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e SAMELLA ANTUNES DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32219 8.: PAULO RICARDO DA SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paraíso, nº 104, Jardim Tropical, Serra-ES e IRÍS RIBEIRO DE AMORIM, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paraíso, nº 104, Jardim Tropical, Serra-ES. 32222 9.: BELARMINO DE JESUS SILVA, natural de Guaratinga-BA, com 56 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua da Peroba, nº 2, Balneário de Carapebus, Serra-ES e MARIA DOS REIS SAMPAIO, natural de Alto Rio Novo-ES, com 59 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua da Peroba, nº 2, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32225 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIENE SOARES BITENCOURT, natural de Conselheiro Pena-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), gesseiro, residente na Rua Mandacaru, nº 210, Aribiri, Vila Velha-ES e NILÇA CAETANO CIQUEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Mandacaru, nº 210, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729268 2.: JORGE LUIZ DOS SANTOS MOURA JUNIOR, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Beira Mar, 39, Dom João Batista, Vila Velha-ES e THAYANA BARRETO MATIÉLO, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Beira Mar,39, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729269 3.: MAX WILIAM SIMOES QUINDELER, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Avenida Marechal Campos, nº 30, Consolação, Vitória-ES e ADELANJA ARESTIDES SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Paris, nº 80, Araçás, Vila Velha-ES. 232729270 4.: FRANCISCO DE SOUSA, natural de Lago da Pedra-MA, com 49 anos de idade, solteiro(a), coordenador de frota, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 300, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e VERA LUCIA BARCELLOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Diarista, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, 300, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232729271 5.: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA MATUCHAKI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de informática, residente na Rua Um, s/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e GABRIELA DA SILVA MENEZES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Um, s/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729272 6.: LUIZ VÍTOR FRANÇA LIMA, natural de Niterói-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Senador Vivácqua, nº 47, Ibes, Vila Velha-ES e CAMILA GOMES DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Senador Vivácqua, 47, Ibes, Vila Velha-ES. 232729273 7.: DIONES SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), reparador automotivo, residente na Rua José Celso Cláudio, Nº 65 , Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JOSIANE BARBOSA FELIX, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729274 8.: JEAN ESTEVÃO DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arrecadador, residente na Rua das Carmélias, 1035, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e PATRÍCIA FIRME DA SILVA TOLEDO, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Todos Santos , 22, Jardim do Vale,, Vila Velha-ES. 232729275 9.: MATHEUS FERREIRA MARTINS, natural de Brasilia-DF, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Azaléia, nº 530, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e ANA PAULA DASILIO PODEROSO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Azaléia, nº 530, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILDO CESAR DOS SANTOS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Meaípe, nº 08, Flexal I, Cariacica-ES e ANA PAULA DE SANTANA MARINHO, natural de Itabuna-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Meaípe, nº 08, Flexal I, Cariacica-ES. 13915 2.: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 64 anos de idade, Viúvo(a), carpinteiro, residente na Rua Padre Gabriel, nº 07, Vila Progresso, Cariacica-ES e MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA, natural de Timbaúba-PE, com 56 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Padre Gabriel, nº 07, Vila Progresso, Cariacica-ES. 13916 3.: ROBERTO MOREIRA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Um, nº 83, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JOCÉLIA FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vinte e Um, nº 83, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13917 4.: RONEI QUIRINO DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 15, Itacibá, Cariacica-ES e CRISTIANE FALCÃO AMORIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 15, Itacibá, Cariacica-ES. 13918 5.: LUCAS PEREIRA DE OLIVERA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua B, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES e ANDRESSA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua B, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES. 13919 6.: LUIZ AGUILAR SULATTE DA COSTA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Cento e Vinte e Cinco, nº 10, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e AMANDA GRAZIELE SILVA BERNADINA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Cento e Vinte e Cinco, nº 10, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13920 7.: ROMILSON SOUZA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de vidraceiro, residente na Rua Vila Rica, S/n, Modelo, Cariacica-ES e MARIELE DOS SANTOS SOUZA, natural de Prado-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vila Rica, S/n, Modelo, Cariacica-ES. 13921 8.: DOUGLAS SILVA RODRIGUES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de padeiro, residente na Rua Antônio de Paula Ramos, nº 22, Porto Novo, Cariacica-ES e KARINA JESUS DA MATA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio de Paula Ramos, nº 22, Porto Novo, Cariacica-ES. 13922 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALACE RODRIGUES GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Oscar Augusto de Magalhães, nº 34, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LEILA ALMEIDA DA MATA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oscar Augusto de Magalhães, nº 34, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04691 2.: MATEUS JOSÉ DIOGO DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Emília Silva, nº 13, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAMIREZ HONORATO CANDIDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Emília Silva, nº 13, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04699 3.: DANTE DE MATTOS FRAGA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Doutor Amilcar Figliuzzi, nº 59, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e INGRID SARTÓRIO CHEIBUB, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), servidora pública federal, residente na Rua Doutor Amilcar Figliuzzi, nº 59, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04720 4.: MATHEUS BRITO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Quirino Gonçalves, nº 65, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CAROLINA ROBERTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Aimorés, nº 135, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04735 5.: LUCAS RODRIGUES RAMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Wilson Dalfior Santiago, nº 11, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARINA AGRIZZI DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Machado de Assis, nº 55, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04773 6.: IDALÉCIO ALMEIDA DELFINO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Albina Oggione da Silva, nº 12, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROSIMERE GOLTARA MONTEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), vendedora autônoma, residente na Rua Albina Oggione da Silva, nº 12, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCOS MATTOS MARIANO, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Defensor Público Federal, residente na Rua Castelo Branco Nº139 Apartamento 1201, Edificio Millenium, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FERNANDA AKEMI MORIGAKI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Juiza Federal, residente na Rua Castelo Branco, 139, Apartamento 1201, Edificio Millenium, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19159 2.: EDUARDO BARBOSA DA SILVA, natural de Petrolina-PE, com 38 anos de idade, divorciado(a), Inspetor Penitenciário, residente na Rua Sete, S/nº, Apartamento 504, Edifício do Condomínio São Conrado, Itaparica, Vila Velha-ES e SANDRA ERICA SIMÕES COSTA, natural de Petrolina-PE, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Sete, S/nº, Apartamento 504, Edifício do Condomínio São Conrado, Itaparica, Vila Velha-ES. 19161 3.: BRUNO NARDINI FRASSON, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Deolindo Perim, N° 371, Ap 301, Ed. Green Tower, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LANNY RÉ LUBE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Deolindo Perim, N° 371, Ap 301, Ed Green Tower, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19162 4.: YURI DE JESUS CANTARINO, natural de Brasília-DF, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso , Nº 977 , BL Unico, Apto 0103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MICHELE COSTA LADISLAU, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 977, BL UNICO, APTO 0103, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19164 5.: TARLAN MOURA LYRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 1060, Apartamento 1501, Edificio Santa Fé, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GLENDA DE SOUZA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 1060, Apartamento 1501, Edificio Santa Fé, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESTEVÃO GABURO BAPTISTI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Av. Rufino de Carvalho, nº 360, Shell, Linhares-ES e LUANA BOLSANELO GILES, natural de Pancas-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Av. Rufino de Carvalho, nº 360, Shell, Linhares-ES. 11240 2.: RODRIGO PORTUGAL BARRETO, natural de Jaguaquara-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Trade, residente na Rua Guaicurús, nº 214, Lagoa do Meio, Linhares-ES e GABRIELA SALAROLI TURETA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Guaicurús, nº 214, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 11241 3.: IGOR DE OLIVEIRA VIANA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 1765 , Centro, Linhares-ES e TARINE ALBANE NUNES DA CRUZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeira, residente na Rua Guajarás, Nº 687, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 11242 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO DIAS, natural de Periquito-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, Jabour, Vitória-ES e ELIANA MARINHO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, Jabour, Vitória-ES. 24767 2.: WALTER AUGUSTO FISCHER RUPF, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e SHAYNA SALLES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES. 24772 3.: LUIZ GUSTAVO FEITOSA MARTINS, natural de Nova Viçosa-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e ROSANE CRUZ DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24793 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONAM SIQUEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), operador de frios, residente na Rua Baixo Guandu, nº 222, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e DANIELA EVANGELISTA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua Principal, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11160 2.: LUIZ CARLOS DA ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Porto Alegre, 606, Planalto Serrano, Serra-ES e MARIA ANTÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Caridade-CE, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Porto Alegre, 606, Planalto Serrano, Serra-ES. 11162 3.: EDEN HENRIQUE ROCHA GUIMARAES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua D, nº 42, Colina da Serra, Serra-ES e TATIANA ROSÁRIA DE FARIA, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua D, nº 42, Colina da Serra, Serra-ES. 11163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SÉRGIO SILVA CARDOSO, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), coletor, residente na Rua Projetada, nº 16, Candéus, Itapemirim-ES e ESTELA MARINATO ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), secretária, residente na Rua Projetada, nº 16, Candéus, Itapemirim-ES. 14146 2.: NUNES EVANGELISTA DA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na CRG Área Rural, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES e TILLY SILVA LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na CRG Área Rural, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES. 14147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARLINDO VILLASCHI FILHO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 74 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Horácio Andrade de Carvalho, nº 190, Ilha do Boi, Vitória-ES e ELIANA MARA PELLERANO KUSTER, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 18/501, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24994 2.: LUCAS BARBOSA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua da Jaqueira, nº S/n, São Benedito, Vitória-ES e BRENDA ROSA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Atendente comercial, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 58, Bonfim, Vitória-ES. 24995 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Aldeia Indigena de Comboios, sem Numero , Vila do Riacho, Aracruz-ES e EDIVANIA MATHEUS SILVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Aldeia Indigena de Comboios, sem Numero , Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00674 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de setembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAC BORGES GONÇALVES, natural de Guaçuí-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Servidor público municipal, residente na Rua Jorge Salgado, N ° 20, Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES e ÉRICA CHEVI DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Lino Furtado de Mendonça, N° 67, centro, Divino de São Lourenço-ES. 00333 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 02 de setembro de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNNY NASCIMENTO COSTA, natural de Ibiraçu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua dos Jasmins, S/n, Bairro Colina, Ibiraçu-ES e RAÍZA CARLA MATTOS SANTANA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Jasmins, S/n, Bairro Colina, Ibiraçu-ES. 00925 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 02 de setembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILSON ROGÉRIO GARCIA, natural de Aimorés-MG, com 44 anos de idade, Solteiro(a), negociador de animais, residente na Rua Orquídea, S/nº, São Marcos, Aracruz-ES e ANA MARIA BASTOS, natural de Serra-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Orquídea, 69, São Marcos, Aracruz-ES. 13293 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de setembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS COSTA EDUARDO, natural de Pinheiros-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Ulisses Guimarães, nº 29, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e KEYLA CRISTINA HELMER COELHO, natural de VITÓRIA-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), TECNICA DE ENFERMÁGEM, residente na Rua Ulisses Guimarães, nº 29, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09011 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO GUSTAVO FAVATO COSTA, natural de São Luiz-MA, com 34 anos de idade, Divorciado(a), administrador, residente na Rod. Br 482, S/n, Centro, Alegre-ES e DALIANNA GOULART MACÊDO OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), enfermeira, residente na Rod. Br 482, S/n, Centro, Alegre-ES. 03511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 02 de setembro de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADAIR JOSÉ RODRIGUES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Paraguai, S/nº, Areinha, Viana-ES e FABÍOLA FÁTIMA BISSOLI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paraguai, S/nº, Areinha, Viana-ES. 07405 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 31 de agosto de 1982, estado civil solteiro, profissão marceneiro, residente na Rua Santos Dumont, Nº11, Canaã em Viana-ES, filho de ROMARIO LUIZ TEIXEIRA e TEREZINHA HENRIQUE TEIXEIRA & VANDERLEIA CORREIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 15 de dezembro de 1985, estado civil solteira, profissão secretaria, residente na Rua das Hortências, Nº25, Canaã em Viana-ES, filha de VANDERLEI CORREIA DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 02 de setembro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DIONES PONTES SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro, gerente comercial, residente e domiciliado na Rua Sebastião Ferreira Brum s/n, 00, Bairro Nobre, Brejetuba-ES e LARRANIA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteira, assistente administrativo, residente e domiciliada em Brejaubinha, zona rural, Brejetuba-ES- 001018. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 02 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã