Proclamas

Proclamas - 03/09/20

Quinta-feira

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Arquivos & Anexos

Proclamas

Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON DE ANDRADE BOLZAN, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Embalador, residente na Rua Idalina Bolognini Lima, nº 147, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA VITÓRIA SANTOS ARAUJO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua João Pancini, nº 243, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04381 2.: EDER BATISTA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Mariano Bueno, nº 76, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PRISCILA BARROSO DO CARMO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marcondes Borges Morais, nº 19, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04391 3.: EUZÉBIO DOS SANTOS VIANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista de TI, residente na Rua João Sasso, nº 212, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GISELE PEREIRA SERAPHIM, natural de Muniz Freire-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua João Sasso, nº 212, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04394 4.: GABRIEL COUTO DA ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 47, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LORENA MORGAN MOULIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Agente de Atendimento, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 47, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04401 5.: SAVIO BARRETO MARQUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua João Bezerra, nº 67, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BÁRBARA LÁZARO COUTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Bezerra, nº 67, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04402 6.: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Ouro Verde-MG, com 65 anos de idade, viúvo(a), Soldador Aposentado, residente na Avenida Theodorico Ferraço, 74, Parque Laranjeiras, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EUDINA DA SILVA CORREA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), Do lar, residente na Avenida Theodorico Ferraço, 74, Parque Laranjeiras, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04405 7.: JOSÉ DELSO ROBBBI JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), farmacêutico, residente na Rua Govir Pinheiro, Nº 5, Santo Antonio, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PEDRITA PIANES CANSI DE ALMEIDA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Travessa Thomé Ferreira de Mattos, nº , Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04406 8.: DAVID GONÇALVES GUALANDI, natural de Mariana-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de produção, residente na Avenida Doutor Aristides Campos, nº 29, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAQUEL DA SILVA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Médica veterinária, residente na Avenida Doutor Aristides Campos, nº 29, Basiléia,, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04408 9.: PAULO RENAN FERNANDES LEAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Monte Castelo, nº 59, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EVANILDA BEDIM DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Isaías Martins, nº 21, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04410 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de setembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS FLORINDO DIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Ladeira Manoel Mindela, nº 545, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e VICTORIA DA SILVA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 447, Romão, Vitória-ES. 24103 2.: PABLO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Jonas de Oliveira, nº 219, Tabuazeiro, Vitória-ES e VANIA PEREIRA, natural de Nova Venecia-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Jonas de Oliveira, nº 219, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24105 3.: JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 66 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua do Rosário, nº 244, Aptº 505, Centro, Vitória-ES e ROSÂNGELA MATTOS DE SOUZA, natural de Muqui-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Tatuí, nº 114, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 24107 4.: LUDSON RODRIGUES GRIFFO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Filomeno Ribeiro, nº 136, Centro, Vitória-ES e HELLEN SILVA MARTINELLI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Filomeno Ribeiro, nº 136, Centro, Vitória-ES. 24108 5.: JOSÉ CIRINO DO CARMO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), Administrador, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, nº 200, Aptº 1102, Mata da Praia, Vitória-ES e FATIMA APARECIDA FUZARO DO CARMO, natural de Presidente Epitácio-SP, com 59 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, nº 200, Aptº 1102, Mata da Praia, Vitória-ES. 24109 6.: NILTON RODRIGUES SOUZA, natural de Ibirapuã-BA, com 58 anos de idade, divorciado(a), ladrilhador, residente na Rua da Assembleia, nº 10, Santa Martha, Vitória-ES e LAIDE BONNEZE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua da Assembleia, nº 10, Santa Martha, Vitória-ES. 24110 7.: DIEGO SOUZA ALBUQUERQUE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Gerente de operação, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAULA DE FARIA DIAS, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24112 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO GABLER SMIDERLE, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Dália, nº 1500, Jardim São Paulo, Vila Velha-ES e NATIELLY FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Flor de Maio, nº 85, Universitario, Vila Velha-ES. 232728616 2.: MAICON CHAGAS DA LUZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazem, residente na Rua Nova Itália, nº 02, Aribiri, Vila Velha-ES e EURIENE MOURA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Nova Itália, nº 02, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728617 3.: MATHEUS HENRIQUE GOULART CARDIM, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rodovia Carlos Lindenberg,4000, ED. Corais, Apto 906, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e RAFAELA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rodovia Carlos Lindenberg,4000, ED. Corais, Apto 906, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728618 4.: JONAS OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Manoel de Abreu, nº 02, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MARA GRAÇA APPOLINÁRIO, natural de Belford Roxo-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Manoel de Abreu, 02, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728619 5.: EUDIR CARDOSO OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), funcionario publico federal inativo, residente na Rua do Beijo, nº 13, Novo México, Vila Velha-ES e ROSILENE VIEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua do Beijo, nº 13, Novo México, Vila Velha-ES. 232728620 6.: EDVALDO COSTA DE ALMEIDA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 85, Itaparica, Vila Velha-ES e FRANCIELLY DA PENHA NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 85, Itaparica, Vila Velha-ES. 232728621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEBERTON ASSIS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico químico, residente na Rua Coelho Neto, nº 583, Palmital, Linhares-ES e MAYARA DE OLIVEIRA PERONI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Coelho Neto, nº 583, Palmital, Linhares-ES. 10346 2.: PAULO RICARDO BENEVENUTO RIBEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisor administrativo, residente na Avenida Vitória, nº 949, Centro, Linhares-ES e JÉSSICA SANTOS SOUZA MARTINS, natural de Pinheiros-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Vitória, nº 949, Centro, Linhares-ES. 10347 3.: MAYKON DOS SANTOS MERLO, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na o Qual Pode Ser Encontrado na Rodovia ES 440, Km 02, Caixa Postal 341, Bebedouro, Linhares-ES e FLAVIANE JESUS PELEGRINO, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Capitão José Maria, N° 900, Centro, Linhares-ES. 10348 4.: JOVELINO RIGONI, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 2400, Interlagos, Linhares-ES e ANA MARIA CHAGAS, natural de Rio Bananal, Neste Municipio-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 2400, Interlagos, Linhares-ES. 10349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR COUTINHO DE SOUZA PINTO, natural de Carlos Chagas-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Ed. Gambia, Aptº 401, 1ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELE IZAGUIRRES ORTIZ, natural de Uruguaiana-RS, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante de psicologia, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 226, Glória, Vila Velha-ES. 07690 2.: RAMON HORTOLANE GOMES TERRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de operação e compras, residente na Rua Fundão, nº 48, Vila Capixaba, Cariacica-ES e JESSIKA CONTÃO CALHEIROS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Glauber Rocha, nº 70, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07703 3.: ALEXSANDRO SCHAEFER SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Aimorés, nº 209, Glória, Vila Velha-ES e THAYNNARA DOS SANTOS KELLER, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de pós graduação, residente na Rua Aimorés, nº 209, Glória, Vila Velha-ES. 07704 4.: RAFAEL BISSI BARROS, natural de Rio de Janeiro-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Porto Seguro, nº 252, Ed. Villagio Di Arenella, Aptº 103, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA ALTAFIM MARGON, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Porto Seguro, nº 252, Ed. Villagio Di Arenella, Aptº 103, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE SOUZA ANDREATTA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de centro de distribuição, residente na Rua Pompeu Cuzzuol, S/n, Guatemala/Pendanga, Ibiraçu-ES e LAYSLA ALMEIDA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Area Rural, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES. 00813 2.: JOSÉ GASPARINI, natural de Ibiraçu-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Getulio Vargas, 201, Centro, Ibiraçu-ES e ELZA LEÃO, natural de Ibiraçu-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Getulio Vargas, 201, Centro, Ibiraçu-ES. 00832 3.: GIOVANI CARLOS RODRIGUES, natural de Ibiraçu-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e CLEONICE MOREIRA SOARES, natural de Vila Matias-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 02 de setembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ DA ROCHA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua José Bittencourt, nº 93, Caratoíra, Vitória-ES e MAHYRIS FELIX COELHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Santo Antônio, nº 1030, Santo Antônio, Vitória-ES. 17087 2.: RAIAN ADRIANO SANTOS DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), monitor externo, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 311, Santo Antônio, Vitória-ES e DESIRRÉ SOARES CÉSAR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Servidão Maendra Rangel da Silva, nº 291, Santo Antônio, Vitória-ES. 17088 3.: RAFAEL FERREIRA BRITO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, viúvo(a), Promotor de bebidas, residente na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, nº 85, Santo Antônio, Vitória-ES e FABIOLA ALVES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, nº 85, Santo Antônio, Vitória-ES. 17089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS FRANCISCO DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assitente administrativo, residente na Rua Pedro Araújo Leal, nº 34, Vila do Riacho, Aracruz-ES e BYANCA ROCHA NEVES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Pedro Araújo Leal, nº 34, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00596 2.: RUANDER SILVEIRA VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pintor escalador, residente na Avenida Zamperlino José Vieira Machado, Sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES e IANE PEREIRA SOUSA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança no trabalho, residente na Rua Francisco Nossa, nº 70, Aracruz-ES. 00601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAKSON DOS SANTOS BATISTA, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Rodrigues Tavares, S/n, Porto Dourado, Serra-ES e ARIANE DOS SANTOS ROSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rodrigues Tavares, S/n, Porto Dourado, Serra-ES. 10321 2.: EVANDRO EVANGELISTA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Governador Valadares, nº 26, Nova Carapina I, Serra-ES e TÂNIA JESUS DA SILVA, natural de Ibirapitanga-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Governador Valadares, nº 26, Nova Carapina I, Serra-ES. 10328 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILSON DA CONCEIÇÃO COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Santos Dumont, S/nº, Canaã, Viana-ES e GÉSSICA DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santos Dumont, S/nº, Canaã, Viana-ES. 07013 2.: ERICK ALMEIDA GLORIA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Guaiba, nº 01, Nova Bethânia, Viana-ES e YASMIN VITAL CLETO, natural de Marília-SP, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Guaiba, nº 01, Nova Bethânia, Viana-ES. 07020 3.: VINICIUS BARBOSA DA CRUZ, nacionalidade brasileira, profissão Embalador, estado civil solteiro, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascido em 08 de abril de 1999, residente na Rua do Rosário, nº 16, Nova Bethânia em Viana-ES, filho de VALMIR SOUZA DA CRUZ, brasileiro, residente em Viana-ES e VERA LUCIA BARBOSA DA CRUZ, falecida e REGILENE DOS SANTOS ALVES, nacionalidade brasileira, profissão Balconista, estado civil solteira, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 17 de maio de 1987, residente na Rua do Rosário, nº 16, Nova Bethânia em Viana-ES, filha de LOURIVAL RIBEIRO ALVES, brasileiro, residente em Viana-ES e DARCISIA DOS SANTOS, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HONAN MOREIRA SOARES, natural de Guaçuí-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Espírito Santo, Número 155, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e VITÓRIA ANTUNES DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Espírito Santo, Número 155, Bairro Quilombo,, Iúna-ES. 08650 2.: VALDECI FRANCISCO ROSA, natural de Irupi-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DELIZETE VIANA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de setembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON DA SILVA MORAES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua Nove, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e VANESSA ROBERTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), frentista, residente na Rua Nove, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13085 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELSO VENICIN LUCIO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Lanterneiro, residente na Rua Projetada, S/n, Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e JÓICE SERAPHIM, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00539 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 02 de setembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO SURERUS NETO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rachel Vitalino de Brito, nº 110, Condominio Arboreto Bloco 4 Apto 401, Hélio Ferraz, Serra-ES e KATHERINE FRAGA RUAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua José Vivácqua, nº 95, Jabour, Vitória-ES. 23957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL JOSÉ BERNARDO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua C 4, nº 49, Conjunto Carapina I, Carapina, Serra-ES e MARDELIA FRANCISCO SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua C 4, nº 49, Conjunto Carapina I, Carapina, Serra-ES. 30138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ PEREIRA DE MATOS JUNIOR, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), secretário, residente na Amphiloquio Paes Batista, nº 110, Centro, Campo Acima, Itapemirim-ES e MEIRECELI SANTOS LEMOS DE SOUSA, natural de Fortaleza-CE, com 28 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Amphiloquio Paes Batista, nº 110, Centro, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13951 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

