Proclamas - 03/06/2022

Proclamas
RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MIGUEL DA CRUZ SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Av Cristo Rei, s/n, Sooretama-ES e CARLA CECÍLIA NEIVA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Av Cristo Rei, s/n, Sooretama-ES. 04889
2.: WALACE ARAUJO DA SILVA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Elimar Comerio, S/n, Sayonara, Sooretama-ES e ELAINE DE SOUZA FERREIRA, natural de São Mateus-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Elimar Comerio, S/n, Sayonara, Sooretama-ES. 04890
3.: JHÔNATAS PEREIRA SILVA, natural de Pedro Canario-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Macanaiba, 154, Sayonara, Sooretama-ES e JHULIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Av. Cristo Rei, 728, Centro, Sooretama-ES. 04891
4.: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, natural de Barro Preto-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Sayonara, Sooretama-ES e IARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Sayonara, Sooretama-ES. 04892
5.: FABRICIO ALMEIDA DE JESUS, natural de Atibaia-SP, com 29 anos de idade, divorciado(a), Almoxarife, residente na Rua Peroba, 70, Sooretama-ES e ALZENIR CARVALHO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Nelson Baloneck, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04893
6.: NILTON LIMA PEREIRA, natural de Rondonópolis-MT, com 27 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Angelo Suzano, 709, Centro, Sooretama-ES e AMANDA MACHADO CERRI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Angelo Suzano, 709, Centro, Sooretama-ES. 04894
7.: WADSON FIDELIS DE ANDRADE, natural de Jaguaré-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de câmara fria, residente na Rua Esmeraldino Simplicio dos Santos, Nº35, Salvador, Sooretama-ES e LARISSA DA SILVA MULULO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua Farinha Seca, 95, Nova Canaã, Sooretama-ES. 04895
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Sooretama-ES, 02 de junho de 2022
ESMAEL NUNES LOUREIRO
Tabelião
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MAIDESON VINICIUS DA SILVA, natural de Ariquemes-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 14, Cariacica-ES e JAQUELINE DIAS DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Santo Antônio, nº 14, Cariacica-ES. 28899
2.: DANIEL COCK FONTES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua Muniz Freire, nº 27, Cariacica-ES e LILIANE FELIX MACHADO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Muniz Freire, nº 27, Cariacica-ES. 28902
3.: MARCOS OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Presidente Dutra, Nº 48, Cariacica-ES e SARA MARIA NUNES ROSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Minas Gerais 660, bl 5 apto 204, Serra-ES. 28903
4.: ANDRÉ COSTA FILHO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Maria Ortiz, nº 57, Cariacica-ES e PRISCILA NUNES GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria Ortiz, nº 57, Cariacica-ES. 28904
5.: JOÃO RAIMUNDO DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 73 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Central, 483, Cariacica-ES e MARIA DAS GRAÇAS SILVA CORTELETTI, natural de Cariacica-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), do lar/pensionista, residente na Rua Central, nº 483, Cariacica-ES. 28905
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 02 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SIVAL PEREIRA DE AGUIAR MENEZES, natural de Porto Seguro-BA, com 53 anos de idade, divorciado(a), auxiliar geral, residente na Rua Projetada, nº 01, Anchieta-ES e TELMA ALVES GUEDES, natural de Casimiro de Abreu-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Projetada, nº 01, Anchieta-ES. 02932
2.: FERNANDO GONÇALVES DAMACENO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista autônomo, residente na Rua Areia Branca, s/nº, Anchieta-ES e CRISTINA TULHER CARDOSO, natural de Anchieta-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Areia Branca, S.n., Iriri, Anchieta-ES. 02933
3.: LUCIO MAURO MACHADO ALMEIDA, natural de Anchieta-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de obras, residente na Avenida Atilio Rauta, s/nº, Justiça II, Anchieta-ES e REGINA MARTA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Atilio Rauta, s/nº, Anchieta-ES. 02934
4.: BRUNO GRIFFO DE LIMA, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na rua edno cominote, s/n°, Anchieta-ES e LUDIMILA BISI VICTOR, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na rua das gabirobas, n° 189, Anchieta-ES. 02935
5.: ADILSON GABRIEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua das Garças, s/n°, casa 25 A, Anchieta-ES e AMANDA RODRIGUES, natural de Guaçuí-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Garças,s/ nº 25, Anchieta-ES. 02936
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Anchieta-ES, 02 de junho de 2022
LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB
Notária e Registradora Civil
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS JESUS BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Líbio Vieira Machado, nº 68, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAÍS SILVA CRISANTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Camareira, residente na Rua Elias Maurício dos Santos, nº 51 , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05072
2.: ELIEL SEQUIM SOPELETTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), transportador, residente na Rua Joaquim Geraldo de Faria, nº 20, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAIANA JORGE DE CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Rita Rafael de Freitas, nº 93, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05139
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JHONY HERIK LOPES FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na rua coronel herculano leal, 38, Aracruz-ES e IVONE PEREIRA LUCAS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), manipuladora de alimentos, residente na Rua Coronel Herculano Leal, 38, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00742
2.: RENATA SCARDUA PARIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), ajudante de padeiro, residente na Rua Pedro Araújo Leal, nº 88, Aracruz-ES e VANESSA HELENA FERRI CASTORINO, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Araújo Leal, nº 88, Aracruz-ES. 00743
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 02 de junho de 2022
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WERLEM NOGUEIRA DA ROCHA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Avenida Pau Brasil, s/n, Linhares-ES e DANIELE BISPO FIALHO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ipiranga, nº 1981, Linhares-ES. 11947
2.: GABRIEL NOGUEIRA MATIAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, viúvo(a), pastor, residente na Rua Antenor Malverdi, nº 128, São Mateus-ES e GILDICEIA WHITE MACHADO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 24 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Guararapes, nº 53, Linhares-ES. 11948
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 02 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: HEMYSON FIGUEIREDO DOS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Raul Pompeia, nº 59, Boa Vista II, Vila Velha-ES e MARIA ESTELA ANDRE SOBRINHO, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Raul Pompeia, nº 59, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 20032
2.: DAVHI DE PAULA COSTA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Walace Borges de Freitas, N° 102, Jaburuna, Vila Velha-ES e ANDRESSA ZAMPIERI LUCHI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Walace Borges de Freitas, 98, Jaburuna, Vila Velha-ES. 20033
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 02 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO AUGUSTO CASAGRANDE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de desenvolvimento de sistemas, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Vitória-ES e DENIELLY SCHERRER BORGES MENEZES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Vitória-ES. 25472
2.: LUCIANO SILVA SIMOURA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua José Guilherme Neffa, Vitória-ES e JANAINA REIS BUFON, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua José Guilherme Neffa, Vitória-ES. 25473
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 02 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GABRIEL DA SILVA MELO MONTEIRO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 02, Viana-ES e LIBINI DE OLIVEIRA JORGE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 02, Viana-ES. 07652
2.: ADRIANO SIMÕES BEZERRA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), operador de efluente, residente na Rua Irineu Gasparini, nº 499, Viana-ES e FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), atendente de vendas, residente na Rua Irineu Gasparini, nº 499, Viana-ES. 07677
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 02 de junho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CELSO JUNIOR LAMBORGUINI DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Serigrafo, residente na Rua 90, S/nº, Cariacica-ES e ARIANDINE CRISTINE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua 90, S/nº, Cariacica-ES. 14554
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 02 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PORTUS FERREIRA SOARES, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Gerente, residente na Rua Jetibá, nº 159, Vila Velha-ES e BARBARA TREICKEL SIMÕES DO AMARAL E SILVA, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Jetibá, nº 159, Vila Velha-ES. 06431
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 02 de junho de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Pinheiro, 37, Cascata, Serra-ES e NATIELE LEONCIO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Pinheiro, 37, Cascata, Serra-ES. 11841
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 02 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MANACÉS DA SILVA ABREU, natural de Conceição do Castelo-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Indaiá , Conceição do Castelo-ES e MARINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), Missionária, residente na Localidade de Indaiá, Conceição do Castelo-ES. 00654
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 02 de junho de 2022
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JORGE CARLOS SANTOS DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Praça Mário de Oliveira Silva, nº 39, Vitória-ES e ADRIA SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Praça Mário de Oliveira Silva, nº 39, Vitória-ES. 25538
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 02 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ADIMILSON REIS DA HORA, natural de Una-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 296, Vitória-ES e SIOMARIA SILVA SANTOS, natural de Una-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 296, Vitória-ES. 17815
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 02 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EZEQUIAS GOMES DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), cortador de tecido, residente na Rua Carlos Alberto de Castro Rios, número 26 , Iúna-ES e ÉRIKA PINHEIRO DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bacharel em pedagogia, residente na Rua Carlos Alberto de Castro Rios, número 26 , Iúna-ES. 09061
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 02 de junho de 2022
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas